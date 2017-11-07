«Уфа» примет участие в коммерческом турнире

Как сообщает пресс-служба «Уфы», с 8 по 11 ноября клуб примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017.

«Матчи состоятся на Кипре с 8 по 11 ноября, помимо „Уфы“ за Кубок поборются два кипрских коллектива - „АЕЛ“ г. Лимасол и ФК „Пафос“ из одноименного города.

Календарь турнира:

08.11 ФК Пафос (Пафос) - „АЕЛ“ (Лимасол);

10.11 „АЕЛ“ (Лимасол) – ФК „Уфа“ (Уфа);

11.11 ФК „Уфа“ (Уфа) - „АЕЛ“ (Лимасол)», - говорится в сообщении пресс-службы «Уфы» .



Напомним, что в рамках 16-го тура РФПЛ «Уфа» проиграла «Спартаку».

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