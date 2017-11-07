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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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«Уфа» примет участие в коммерческом турнире

сегодня, 11:23

Как сообщает пресс-служба «Уфы», с 8 по 11 ноября клуб примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017.

«Матчи состоятся на Кипре с 8 по 11 ноября, помимо „Уфы“ за Кубок поборются два кипрских коллектива - „АЕЛ“ г. Лимасол и ФК „Пафос“ из одноименного города. 

Календарь турнира: 
08.11 ФК Пафос (Пафос) - „АЕЛ“ (Лимасол);
10.11  „АЕЛ“ (Лимасол) – ФК „Уфа“ (Уфа);
11.11 ФК „Уфа“ (Уфа) - „АЕЛ“ (Лимасол)», - говорится в сообщении пресс-службы «Уфы» .

Напомним, что в рамках 16-го тура РФПЛ «Уфа» проиграла «Спартаку».

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Все комментарии
LOpp ответил Egorium
сегодня в 11:58
Egorium:
Сначала пусть выиграют у никакущего спартака.
Спартак в данное время самый сильный в чемпионате.
Egorium
сегодня в 11:54
Сначала пусть выиграют у никакущего спартака.
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 11:48
RussianHorse:
Не тот уровень, чтобы катать с дворовыми командами. ЦСКА играл в коммерческом турнире в Китае в своё время, вот это престижно. На такие турниры зовут топ клубы. Челси, Баварию Барсу и так далее. ЦСКА единственный росс. клуб, который удостоился такой чести, поэтому тусуйтесь на Кипре сами)
Да-да,помню это тур коней по Поднебесной и его проигрыши сельским китайским мальчикам.Но потеха нашим китайским друзьям была знатная.Правда ЦСКА туда никто не приглашал(((
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 11:46
Казанский:
Жаль,что у еврея денег нет на полет клуба на Кипр.Там у него в оффшорах миллионы,то только для себя любимого))
Не тот уровень, чтобы катать с дворовыми командами. ЦСКА играл в коммерческом турнире в Китае в своё время, вот это престижно. На такие турниры зовут топ клубы. Челси, Баварию Барсу и так далее. ЦСКА единственный росс. клуб, который удостоился такой чести, поэтому тусуйтесь на Кипре сами)
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 11:43
RussianHorse:
Туркмен бы с удовольствием сыграл за эти деньги, ведь он за каждый цент удавится, да только позвали команду выше классом, которая в таблице выше стоит)
Жаль,что у еврея денег нет на полет клуба на Кипр.Там у него в оффшорах миллионы,то только для себя любимого))
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 11:41
Казанский:
Уфа и два киприотских не гранда.Видимо жаркая будет битва за 1000 евро призовых)))
Туркмен бы с удовольствием сыграл за эти деньги, ведь он за каждый цент удавится, да только позвали команду выше классом, которая в таблице выше стоит)
Гус Пойет
сегодня в 11:40
Обычно они с бакланами коммерческий турнир из двух матчей в чемпе проводят
mat73
сегодня в 11:36
Пара сотен тыщ призовой еврозелени лишним не будет! Давай за первое место! )))
Казанский
сегодня в 11:26
Уфа и два киприотских не гранда.Видимо жаркая будет битва за 1000 евро призовых)))
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