Тульский «Арсенал» проведет товарищеский матч с минским «Динамо»

Как сообщает пресс-служба тульского «Арсенала», 11 ноября команда сыграет товарищеский матч с минским «Динамо».

«11 ноября тульские оружейники проведут контрольный матч с „Динамо“ из столицы Беларуси.

В первой половине ноября чемпионат России снова возьмет паузу, теперь уже на стыковые матчи сборных за право участия в чемпионате мира-2018. В это время „Арсенал“ проведет домашний спарринг с минским „Динамо“, занимающим второе место в чемпионате своей страны.

Напомним, что в октябрьское „окно“ арсенальцы сыграли контрольный матч с другим представителем Беларуси – жодинским клубом „Торпедо-БелАЗ“», - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что в матче 16-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» уступил «Арсеналу».

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