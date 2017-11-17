Сборная, ты дома! От «Лужников» до «Санкт-Петербурга»

Сборная России не проиграла испанцам в граде на Неве, где ей традиционно сопутствует удача, а ведь после ЧМ главную команду страны грозятся загнать в «Лужники». Стоит ли?

«Соккер.ру» рассказывает обо всех стадионах, на которых сборная России принимала своих соперников, и приводит их статистику. В каких домах футбольная команда нашей страны чувствует себя максимально уютно, а где гости вели себя чересчур нагло?

Москва. «Лужники». 30 матчей = 19 побед, 7 ничьих, 4 поражения. Голы: 49-17.

Главный стадион страны, предполагается, что станет аналогом «Уэмбли» для сборной России, ведь сборная Англии тоже не катается по городам и весям, принимая соперников исключительно на огромной арене в Лондоне. Стоит признать, что статистика применительно к сборной России у «Лужников» солидная, пусть и не идеальная: в трех десятках встреч хозяева потерпели только четыре поражения, всегда от соперников с приставкой «топ» и не крупнее, чем в один мяч. Дважды по 1:0 выигрывали немцы, в товарняке 1994 года и в отборе ЧМ-2010 с голом Клозе, осенью 1998-го свежеиспеченные чемпионы мира французы обыграли нашу команду 3:2, и вот Аргентина в первом после реконструкции матче при подавляющем игровом преимуществе заковыряла только один гол, да и тот с нарушением правил. Зато и большие победы «Лужники» видели: волевой успех над англичанами с дублем Павлюченко и победу над Португалией и Криштиану Роналду в квалификации ЧМ-2014 с ранним голом Кержакова.

«Лужники» открылись и поставили рекорд!

Москва. «Локомотив». 29 матчей = 17 побед, 8 ничьих, 4 поражения. Голы: 57-20.

Важный стадион для национальной сборной, ведь именно на «Локомотиве» команда России провела первый матч в своей истории – в 1992 году против мексиканцев, хотя львиную долю встреч «Локомотив» принял уже в XXI веке, когда стал самым современным стадионом страны после реконструкции. «РЖД Арена» - такое имя сейчас у этого дома сборной России, стала местом трудовых побед и упорных матчей, хотя разгром швейцарцев 4:1 с хет-триком Булыкина грех не вспомнить. А проигрывали здесь Бразилии, Аргентине и Израилю в товарищеских матчах, а Словакии – в отборе Евро-2012. Снова ни одного поражения крупнее, чем в один мяч.

Москва. «Динамо». 18 матчей = 11 побед, 7 ничьих, 0 поражений. Голы: 35-11.

А вот на «Динамо» сборная России вообще никогда не проигрывала! Ничьих, конечно, многовато, однако отсутствие фиаско делает эту московскую арену особенной. Здесь сборная России играла вничью с Бразилией 2:2, причем Феномен Роналдо сравнял счет с пенальти в самой концовке, тут же дебютировал за «Скуадра Адзурру» Джанлуиджи Буффон в стыках ЧМ-1998 – игра завершилась 1:1. Была и победа над французами за три месяца до того, как они выиграли мундиаль, и еще один памятный погром Швейцарии – 4:0 с хет-триком Бесчастных.

Санкт-Петербург. «Петровский». 9 матчей = 8 побед, 0 ничьих, 1 поражение. Голы: 19-3.

Проиграв на «Петровском» в 1997 году Югославии в товарищеской встрече (Йоканович забил единственный гол с пенальти на 87 минуте), сборная России не возвращалась в град на Неве до середины «нулевых». Как выяснилось, зря, ведь в XXI веке на «Петровском» удалось одержать восемь побед в восьми встречах. Все соперники были «съедобные» - карлики да команды средней руки, но феноменальной статистики это не отменяет: «Петрович» был добр к сборной России!

Москва. «Открытие Арена». 6 матчей = 3 победы, 1 ничья, 2 поражения. Голы: 7-3.

Сам «Спартак» на новом стадионе не с первого сезона почувствовал себя комфортно, что уж говорить о сборной России. Свою международную карьеру домашняя арена «красно-белых» начала крайне неудачно – с ничьей против Молдавии и поражения от Австрии, потом, правда, случилась очень важная победа над шведами с голом уже не спартаковца Дзюбы и успех в игре с Черногорией, позволивший оформить выход на Евро-2016. А вот на Кубке Конфедераций сборная России здесь минимально проиграла Португалии, пропустив в дебюте от Роналду.

Краснодар. «Кубань». 4 матча = 3 победы, 1 ничья, 0 поражений. Голы: 9-2.

Удачная южная площадка для сборной России. На стадионе «Кубань» одержано три победы, а четвертая сорвалась в последний момент: в товарищеском матче с американцами соперники установили окончательный счет 2:2 на четвертой компенсированной минуте второго тайма. Всех остальных здесь сборная России побеждала всухую: 4:0 Эстонию, 2:0 Армению и 1:0 Португалию.

Химки. «Арена Химки». 4 матча = 3 победы, 1 ничья, 0 поражений. Голы: 12-2.

«Арена Химки» в первых двух матчах подарила сборной России два разгрома со счетом 4:0 за неполную неделю – над Азербайджаном и Лихтенштейном. Потом была нулевая ничья с Казахстаном и победа над Беларусью 4:2 – в обоих матчах Фабио Капелло круто экспериментировал с составом, а на трибунах присутствовало около 5 тысяч зрителей. Недавнюю игру сборных России и «Динамо» в Химках в расчет не берем – поди разберись, кто хозяин, да и игра явно не из официального реестра ФИФА.

Краснодар. «Краснодар». 2 матча = 2 поражения. Голы: 3-6.

Прекрасный стадион «Краснодара» пока является черной меткой для сборной России: дважды команда Черчесова играла в этом Колизее – дважды уступила. Открыли арену ярким фиаско от Коста-Рики – 3:4, а в марте этого года форварды Кот-д’Ивуара издевались над защитниками сборной России в Краснодаре.

Москва. «ВЭБ Арена». 2 матч = 1 победа, 1 ничья. Голы: 5-3.

Новый стадион ЦСКА уже дважды принимал матчи сборной России. Незадолго до старта Кубка Конфедераций здесь состоялось выяснение отношения с чилийцами (1:1), а в октябре команде Черчесова удалось переиграть соперника не без помощи автоголов тайного агента, внедренного во вражеские ряды (4:2).

Казань. «Казань Арена». 2 матча = 1 ничья, 1 поражение. Голы: 2-3.

На новом стадионе в столице Татарстана сборная России пока не выигрывала: поражение от мексиканцев в решающем матче группового турнира Кубка Конфедераций и ничья с Ираном в октябрьском контрольном матче.

Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург». 2 матча = 1 победа, 1 ничья. Голы: 5-3.

В Санкт-Петербурге сборная России непобедима уже на протяжении 20 лет. «Петровский» пост сдал, на службу заступил «Крестовский» (называйте, как вам больше нравится). В матче открытия Кубка Конфедераций сборная России переиграла новозеландцев, а на днях разошлась событийным миром с испанцами.

Тула. «Арсенал». 1 матч = 1 ничья. Голы: 1-1.

В 1999 году Тула приняла товарищеский поединок между Россией и Беларусью. В противостоянии команд из дружественных стран победила дружба: на гол Мостового ответил Тарловский.

Волгоград. Центральный стадион. 1 матч = 1 победа. Голы: 4-1.

В 2002 году сборная России впервые провела домашний официальный матч вне столицы. Выбор пал на Волгоград, где команда под руководством Валерия Газзаева, не обратив внимания на быстро пропущенный мяч, разнесла албанцев в пух и прах.

Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 1 матч = 1 поражение. Голы: 0-2.

В 2010 году в Воронеже чудили Акинфеев и Васин, а юный Ромелу Лукаку отметился дублем. Счастье, что матч против Бельгии носил статус товарищеского.

Казань. «Центральный». 1 матч = 1 победа. Голы: 4-1.

В отборе ЧМ-2014 команда Фабио Капелло принимала в Казани Люксембург и ожидаемо выиграла со счетом 4:1. Кокорин оформил дубль, Кержаков и Самедов добавили по голу.

Ростов-на-Дону. «Олимп-2». 1 матч = 1 поражение. Голы: 1-3.

В товарищеском матче сборная Хорватии, пропустив в первом тайме от Смолова, сумела перевернуть ход встречи после перерыва, когда отличились Калинич, Брозович и Манджукич.

Грозный. «Ахмат Арена». 1 матч = 1 победа. Голы: 1-0.

Прошлой осенью поздний гол Магомеда Оздоева принес сборной России победу над командой Румынии в Грозном.

Сочи. «Фишт». 1 матч = 1 ничья. Голы: 3-3.

Яркая перестрелка с бельгийцами прошла под сводами «седой головы» стадиона «Фишт», расположенного на берегу Черного моря.

Итого: 18 стадионов, 9 городов, 115 матчей = 69 побед, 30 ничьих, 16 поражений.

1 - Москва, 2 - Санкт-Петербург, 3 - Краснодар, 4 - Казань, 5 - Тула, 6 - Волгоград, 7 - Воронеж, 8 - Ростов-на-Дону, 9 - Грозный, 10 - Сочи.

Статистика по городам*

Москва. 6 стадионов. 89 матчей = 54 победы (61%), 25 ничьих (28%), 10 поражений (11%).

Санкт-Петербург. 2 стадиона. 11 матчей = 9 побед (82%), 1 ничья (9%), 1 поражение (9%).

Краснодар. 2 стадиона. 6 матчей = 3 победы (50%), 1 ничья (17%), 2 поражения (33%).

Казань. 2 стадиона. 3 матча = 1 победа (33%), 1 ничья (33%), 1 поражение (33%).

В Туле, Волгограде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Грозном и Сочи было сыграно по 1 матчу. Грозный и Волгоград – победы, Тула и Сочи – ничьи, Воронеж и Ростов-на-Дону – поражения.

*Химки считаем частью Москвы.

P.S. Во время чемпионата мира сборная России гарантировано расширит свою домашнюю географию на один город и один стадион: матч третьего тура группового этапа хозяева мундиаля проведут в Самаре, а до этого сыграют в «Лужниках» и Санкт-Петербурге.