«Манчестер Юнайтед»: причины осечек

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть третий матч подряд. «Соккер.ру» ищет закономерности и приходит к неутешительным для МЮ выводам.

Тяжелые новогодние будни английских клубов не успели начаться, а «Манчестер Юнайтед» уже несет потери. Расшатывающий психику не только журналистов, но и собственных болельщиков с футболистами Жозе Моуриньо начал жаловаться заранее – как в воду глядел. И если вылет МЮ от «Бристоля» из Кубка Лиги можно было назвать жертвой, то даровать очки в чемпионате «Лестеру» и «Бернли» «Юнайтед» явно не горел желанием. И все же сделал это, сыграв дважды с одинаковым счетом 2:2. При этом в игре с «Лестером» МЮ упустил победу в большинстве на последних минутах, а в игре с «Бернли», напротив, пришлось отыгрываться со счета 0:2 в конце встречи. Сценарии разные, но результаты симптоматичны. Если говорить о последнем поединке, то выявятся несколько ключевых пунктов.

Лукаку и Ибрагимович несовместимы

Символично, что Лукаку, перейдя в МЮ, взял номер Ибрагимовича, который, вроде как, команду после травмы покинул. Причем загодя Ромелу испросил разрешения на «девятку» у Златана. Тот великодушно позволил, а потом вернулся в клуб под другим номером. Мы не склонны к суевериям, но вместе у них ничего не получается, словно так и осталась одна девятка на двоих. В первом тайме встречи с «Бернли», который и стал ключевым для результата, Лукаку и Ибрагимович просто не понимали друг друга. Ромелу, подкошенный неуверенностью из-за постоянной критики и давления, еще больше сник рядом со шведом, а тот как бы подзывал бельгийца поиграть в футбол, но как-то неубедительно.

Получались неловкие совместные движения. Словно в танце они не определились, кто все же ведет, как вообще вместе двигаться, не отдавив друг другу ноги и не толкаясь локтями. Или Моуриньо не объяснил им, положившись на исполнительский класс. Так или иначе, выход Лингарда вместо Ибрагимовича в перерыве красноречивее любых предположений. Эта звучная и грозная с виду пара не приспособлена к игре в дуэте. Возможно, пока. Но это лишило команду вариативности в первом тайме, когда «Бернли» как раз делал результат.

Неразбериха в обороне

Мы не устанем повторять о том, что в защите у «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы. И если в январе МЮ хочет кого-то купить, то это непременно должен быть статусный игрок в оборонительную линию. Слишком часто для команды с большими амбициями в штрафной Де Хеа возникает подобие паники и неразберихи. Уже говорили, что нехватку мастерства Моуриньо компенсирует поддержкой со стороны Янга, Матича, Валенсии и других. А также чудесами в исполнении вратаря. В игре с «Бернли» Де Хеа чудес не сотворил, а из Лукаку оказался плохой помощник, когда он пытался в суматохе вынести мяч в соперника.

В результате имеем два пропущенных мяча. И до этого в двух матчах кряду по два пропущенных. Для команды, которая пытается строить свою игру прагматично, жизненно важна крепкая и надежная оборона. Не всякий соперник будет как «Арсенал» лупить в упор во вратаря, попадутся и «Бернли», которые реализуют два из двух. А оборона МЮ под давлением позволяет соперникам зачастую больше пары моментов создавать. И всякие ротации Смоллинга, Рохо, Джонса, Линделефа не помогут – все они с большим запасом брака в действиях.

Нехватка работяг

«Юнайтед» не исповедует игру-креатив или воздушные кружева. Это трудовая команда с силовым быстрым футболом, которому нужны очень трудоспособные двужильные ребята или крайне старательные исполнители. МЮ повезло, что такие в составе есть. Тот же Матич успевает и огрехи защитников чистить, и в атаке поджимать, создавая плотность. Янг успевает и в обороне отпахивать, и впереди загружать чужую штрафную передачами, даже Лингард на молодецкой удали, заведенный, выходя на замену, может замучить чужую защиту перемещениями, запутать ее. То же примерно касается и Рэшфорда. Однако не все способны в МЮ отдаваться игре на пределе. Ведь в каждом шаге, в каждом действии упомянутых выше ощущается максимальная отдача. После каждого их рывка хоть ложись и умирай. Но много ли таких в МЮ? К сожалению для фанатов – нет.

Нехватка командной работы

Отчасти это исходит из предыдущего тезиса. Взять Погба. Безусловно, очень талантливый, одаренный футболист с большим мастерством. Но сколько бы он ни говорил о том, что не думает о своей цене, складывается ощущение, что он эту трансферную сумму видит прямо на поле. В критической ситуации вся команда скатывается к довольно примитивному футболу. Погба лупит и тянет игру, фланговые игроки утыкаются в бровку и заваливают навесы и прострелы почти не глядя на ворота, нападающие утыкаются в защитников или бьют во вратарей в простых ситуациях. Общий уровень мастерства позволяет МЮ прижать мощно такую команду, как «Бернли», однако выглядит подобный штурм несколько судорожно и несолидно что ли. Изящнее нужно как-то, хитрее, с чувством собственного достоинства, с уверенностью в своей передаче, дриблинге, а не со взглядом в пол и торопливым перебиранием ногами.

Слишком много нытья

Возможно, за предыдущие аспекты ответственность несет главный тренер, но совершенно очевидно, что за нытье в клубе полностью отвечает он. Человек много лет отработал в Англии, прекрасно знает все правила, методы и законы, которые тут функционируют, пережил столько раз Boxing Day, но каждый год одно и то же. Моуриньо ищет и находит поводы для жалоб, для нытья. Когда ты при этом выигрываешь трофеи, турниры, это даже придает тебе шарма, некоего героизма, дескать, преодолел препятствия – смотри какой! Но когда у тебя все чаще что-то не получается, а жаловаться ты продолжаешь все интенсивнее, это раздражает.

Да, МЮ в конце декабря играет в жестком графике, но нужно понимать, что, например, у того же «Бернли» потерь в составе было куда больше, особенно с учетом возможностей команды, а график плюс-минус для всех одинаков. И вот эти постоянные жалобы воздействуют ведь и на игроков МЮ, которым Моуриньо как бы заранее ищет оправдание. Это не способствует психологическому здоровью. Как и демонстративное притеснение отдельных исполнителей - того же Мхитаряна или Блинда. Он, конечно, скажет, что дал вот им шанс. Но после половины сезона угнетения и резких неприятных слов очень тяжело выходить и спасать. Здоровые отношения и уместная ротация куда полезнее вот для таких ситуаций.

Спады, конечно, бывают у всех. Однако МЮ позиционирует себя в качестве борца за чемпионство, за трофеи, отсюда и повышенный спрос. Потеря каждого очка отдаляет «Юнайтед» от намеченных целей. А потери эти складываются в том числе из-за описанных выше факторов. Многие из них удается компенсировать мастерством, тактической работой, давлением «Олд Траффорд», но капля по капле отставание от первого места нарастает.