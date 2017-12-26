«Манчестер Юнайтед»: причины осечек

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте правого полузащитника для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Бельгия. Первый дивизион А
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 14 6.5 1.2
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер Фонбет 3.15 3.55 2.2
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Лацио» обыграл «Фиорентину» в четвертьфинале Кубка Италии9
00:46
Месси 83% игрового времени матча с «Реалом» проходил пешком40
23:54
Вагнер Лав - лучший бомбардир чемпионата Турции в 2017 году, Это’О - второй22
22:21
«Ливерпуль» разбил «Суонси»97
21:04
Моуриньо, потративший £286 млн на трансферы в МЮ, считает, что этого мало для победы в АПЛ93
06:36
Мбаппе: «Перед трансфером в ПСЖ я контактировал с „Реалом“»0
06:21
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» поспорят за Джастина Клюйверта0
06:06
Компани: «Мы должны держать в уме сезон, когда отыграли у МЮ 8 очков за 6 туров до конца»1
05:36
Пиоли: «„Фиорентина“ играла качественно, не хватало только остроты в атаке»1
05:12
Индзаги: «„Лацио“ хочет продолжать играть на три фронта»0
04:52
Селюк: «Смолов в „Реале“? Это же смешно! Думаю, перейдёт в „Зенит“ или „Спартак“»6
04:40
Доннарумма, скорее всего, пропустит кубковый матч с «Интером»0
04:19
Гершкович: «Возможно, Билялетдинов будет готовить „СКА-Хабаровск“ к ФНЛ»1
03:58
Капелло: «Бонуччи не может обороняться»0
03:36
Тимощук: «Желаю Краневиттеру стать лучше меня и приносить пользу „Зениту“»3
03:20
Селюк: «Самый крутой агент мира – это я»5
02:55
Клопп: «Александер-Арнольд сыграл потрясающе»0
02:36
Глава ФФУ: «Я обязан быть на ЧМ в России, но ни в коем случае не поеду»10
02:00
Сампаоли извинился за перепалку с полицией, остановившей его машину0
01:40
Селюк: «Я бы хотел, чтобы Туре поиграл в России. Тот же Манчини любит Яя»8
01:23
Елена Еленцева сменила Тукманова на посту президента «Торпедо»2
00:51
«Валенсия» следит за нападающим «Эвертона»0
00:37
Ван Перси может вернуться в родной клуб0
00:11
Каррагер: «Фирмино может быть столь же важен для „Ливерпуля“, как Кейн для „Тоттенхэма“»0
23:58
Клопп: «В эпизоде со вторым голом Фирмино и я забил бы!»2
 

«Манчестер Юнайтед»: причины осечек

вчера, 22:15

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть третий матч подряд. «Соккер.ру» ищет закономерности и приходит к неутешительным для МЮ выводам.

Тяжелые новогодние будни английских клубов не успели начаться, а «Манчестер Юнайтед» уже несет потери. Расшатывающий психику не только журналистов, но и собственных болельщиков с футболистами Жозе Моуриньо начал жаловаться заранее – как в воду глядел. И если вылет МЮ от «Бристоля» из Кубка Лиги можно было назвать жертвой, то даровать очки в чемпионате «Лестеру» и «Бернли» «Юнайтед» явно не горел желанием. И все же сделал это, сыграв дважды с одинаковым счетом 2:2. При этом в игре с «Лестером» МЮ упустил победу в большинстве на последних минутах, а в игре с «Бернли», напротив, пришлось отыгрываться со счета 0:2 в конце встречи. Сценарии разные, но результаты симптоматичны. Если говорить о последнем поединке, то выявятся несколько ключевых пунктов.

Лукаку и Ибрагимович несовместимы

Символично, что Лукаку, перейдя в МЮ, взял номер Ибрагимовича, который, вроде как, команду после травмы покинул. Причем загодя Ромелу испросил разрешения на «девятку» у Златана. Тот великодушно позволил, а потом вернулся в клуб под другим номером. Мы не склонны к суевериям, но вместе у них ничего не получается, словно так и осталась одна девятка на двоих. В первом тайме встречи с «Бернли», который и стал ключевым для результата, Лукаку и Ибрагимович просто не понимали друг друга. Ромелу, подкошенный неуверенностью из-за постоянной критики и давления, еще больше сник рядом со шведом, а тот как бы подзывал бельгийца поиграть в футбол, но как-то неубедительно.

Получались неловкие совместные движения. Словно в танце они не определились, кто все же ведет, как вообще вместе двигаться, не отдавив друг другу ноги и не толкаясь локтями. Или Моуриньо не объяснил им, положившись на исполнительский класс. Так или иначе, выход Лингарда вместо Ибрагимовича в перерыве красноречивее любых предположений. Эта звучная и грозная с виду пара не приспособлена к игре в дуэте. Возможно, пока. Но это лишило команду вариативности в первом тайме, когда «Бернли» как раз делал результат.

Неразбериха в обороне

Мы не устанем повторять о том, что в защите у «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы. И если в январе МЮ хочет кого-то купить, то это непременно должен быть статусный игрок в оборонительную линию. Слишком часто для команды с большими амбициями в штрафной Де Хеа возникает подобие паники и неразберихи. Уже говорили, что нехватку мастерства Моуриньо компенсирует поддержкой со стороны Янга, Матича, Валенсии и других. А также чудесами в исполнении вратаря. В игре с «Бернли» Де Хеа чудес не сотворил, а из Лукаку оказался плохой помощник, когда он пытался в суматохе вынести мяч в соперника.

В результате имеем два пропущенных мяча. И до этого в двух матчах кряду по два пропущенных. Для команды, которая пытается строить свою игру прагматично, жизненно важна крепкая и надежная оборона. Не всякий соперник будет как «Арсенал» лупить в упор во вратаря, попадутся и «Бернли», которые реализуют два из двух. А оборона МЮ под давлением позволяет соперникам зачастую больше пары моментов создавать. И всякие ротации Смоллинга, Рохо, Джонса, Линделефа не помогут – все они с большим запасом брака в действиях.

Нехватка работяг

«Юнайтед» не исповедует игру-креатив или воздушные кружева. Это трудовая команда с силовым быстрым футболом, которому нужны очень трудоспособные двужильные ребята или крайне старательные исполнители. МЮ повезло, что такие в составе есть. Тот же Матич успевает и огрехи защитников чистить, и в атаке поджимать, создавая плотность. Янг успевает и в обороне отпахивать, и впереди загружать чужую штрафную передачами, даже Лингард на молодецкой удали, заведенный, выходя на замену, может замучить чужую защиту перемещениями, запутать ее. То же примерно касается и Рэшфорда. Однако не все способны в МЮ отдаваться игре на пределе. Ведь в каждом шаге, в каждом действии упомянутых выше ощущается максимальная отдача. После каждого их рывка хоть ложись и умирай. Но много ли таких в МЮ? К сожалению для фанатов – нет.

Нехватка командной работы

Отчасти это исходит из предыдущего тезиса. Взять Погба. Безусловно, очень талантливый, одаренный футболист с большим мастерством. Но сколько бы он ни говорил о том, что не думает о своей цене, складывается ощущение, что он эту трансферную сумму видит прямо на поле. В критической ситуации вся команда скатывается к довольно примитивному футболу. Погба лупит и тянет игру, фланговые игроки утыкаются в бровку и заваливают навесы и прострелы почти не глядя на ворота, нападающие утыкаются в защитников или бьют во вратарей в простых ситуациях. Общий уровень мастерства позволяет МЮ прижать мощно такую команду, как «Бернли», однако выглядит подобный штурм несколько судорожно и несолидно что ли. Изящнее нужно как-то, хитрее, с чувством собственного достоинства, с уверенностью в своей передаче, дриблинге, а не со взглядом в пол и торопливым перебиранием ногами.

Слишком много нытья

Возможно, за предыдущие аспекты ответственность несет главный тренер, но совершенно очевидно, что за нытье в клубе полностью отвечает он. Человек много лет отработал в Англии, прекрасно знает все правила, методы и законы, которые тут функционируют, пережил столько раз Boxing Day, но каждый год одно и то же. Моуриньо ищет и находит поводы для жалоб, для нытья. Когда ты при этом выигрываешь трофеи, турниры, это даже придает тебе шарма, некоего героизма, дескать, преодолел препятствия – смотри какой! Но когда у тебя все чаще что-то не получается, а жаловаться ты продолжаешь все интенсивнее, это раздражает.

Да, МЮ в конце декабря играет в жестком графике, но нужно понимать, что, например, у того же «Бернли» потерь в составе было куда больше, особенно с учетом возможностей команды, а график плюс-минус для всех одинаков. И вот эти постоянные жалобы воздействуют ведь и на игроков МЮ, которым Моуриньо как бы заранее ищет оправдание. Это не способствует психологическому здоровью. Как и демонстративное притеснение отдельных исполнителей - того же Мхитаряна или Блинда. Он, конечно, скажет, что дал вот им шанс. Но после половины сезона угнетения и резких неприятных слов очень тяжело выходить и спасать. Здоровые отношения и уместная ротация куда полезнее вот для таких ситуаций.

Спады, конечно, бывают у всех. Однако МЮ позиционирует себя в качестве борца за чемпионство, за трофеи, отсюда и повышенный спрос. Потеря каждого очка отдаляет «Юнайтед» от намеченных целей. А потери эти складываются в том числе из-за описанных выше факторов. Многие из них удается компенсировать мастерством, тактической работой, давлением «Олд Траффорд», но капля по капле отставание от первого места нарастает.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» обыграл «Фиорентину» в четвертьфинале Кубка Италии
Сегодня, 00:55 9
«Ливерпуль» разбил «Суонси»
Вчера, 22:21 97
«Кристал Пэлас» планирует продлить Кабая, сохранить Заха и купить нового нападающего
Вчера, 21:52 2
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли»
Вчера, 19:55 266
«Челси» обыграл «Брайтон»
Вчера, 19:51 35
Трансляции матчей чемпионата Беларуси выйдут на новый уровень
Вчера, 17:39 4
Обсудить
Все комментарии
Кьянти
Кьянти
сегодня в 06:30
Да по моему Жорик выдыхается. Ему бы отдохнуть, взять паузу, пуститься во все тяжкие, все такое, ну чтобы вдохновение черпнуть.
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
сегодня в 06:02
Скажу банальность. Но мне кажется ,что он просто устал. Раньше были стимулы такие как ,например соревнование с Гвардиолой, а сейчас он ему везет + 10, еще не клеится игра. Это то,что видно невооруженным взглядом. Но основная причина- усталость
3 к 1
3 к 1 ответил David Villa7
сегодня в 04:43
David Villa7:
Я просто оставлю эту здесь: суммарная трата Манчестер Сити за 5 лет составляет 565, 65 млн фунтов. Манчестер Юнайтед потратил за аналогичны срок 528.8 млн фунтов .Для тех у кого плохо с математикой : разница всего то 37 млн
Подбор игроков у МЮ неплохой. Просто с Моуриньо что-то случилось. Он стал тренером, которого я не пожелаю ни одному топ-клубу, хотя лет 10-ть назад, да даже пять, его хотели бы видеть руководители и болельщики любого коллектива.
Читал недавно интервью болельщика МЮ, в возрасте уже человек. Вот у него спросили его отношение к Моуриньо. Тот однозначно сказал - он не нравится никому из давних поклонников клуба и трофеи завоёванные дело не меняют. Мало того, что игра невыразительная, так Моур «синий» (в смысле, что человек Челси - это я всё из интервью болельщика МЮ слова привожу). Мол, Моуриньо никто своим не считает и никогда считать не будет.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 01:08
Причины осечек трусливая игра Маура!
Евгений Письменный
Евгений Письменный
сегодня в 00:30
Соккер, извини, я устал, я ухожу....
Долгих 10 лет жизни.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:13
вторую игру подряд Жозэ везёт, его клуб выгрызает ничью. Мата и Лингранд просто талисману двух матчей. Каккой красивый гол пяткой был забит, уж точно должен стать лучшим в АПЛ, а то и голом недели Среди всех чемпионатов. Бёрнли чем то напоминает Лестер чемпионского сезона, своей стабильностью, правда у Лис игроки тогда были на высоте, да и топ клубы были в поиске самих себя, а в этом сезоне МС как набрал обороты,так и не сбрасывает, при чём по всем фронтам. Моуриньо пребывает в кризисе,он забился в угол, как мышонок, который боится котов, правда зачастую это фейковые коты. Лукаку перестал забивать и если с Лестером провёл на высоте, отдавая две 100% голевые передачи,то в этой игре был блеклой тенью темнокожего бельгийца.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 00:10
команда еще строится и все еще впереди у МЮ
David Villa7
David Villa7
вчера в 23:31
Я просто оставлю эту здесь: суммарная трата Манчестер Сити за 5 лет составляет 565, 65 млн фунтов. Манчестер Юнайтед потратил за аналогичны срок 528.8 млн фунтов .Для тех у кого плохо с математикой : разница всего то 37 млн
parallels
parallels
вчера в 23:12
тут больше невозможно комментировать. смотрю в сторону бомбардира, теперь он не кажется таким гадким. и там водятся спартачи)
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:56
3 матча подряд как же дальше жить
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:49
неплохо. особенно понравился последний параграф)) метко и в точку - нытье моура тоже влияет на его же игроков... а потом он предьявы им выставляет почему не выложились... - да потому что ты уже нашел им причину.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100