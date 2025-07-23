Ретеги попрощался с болельщиками «Аталанты»

Бывший форвард «Аталанты» , недавно перешедший в саудовскую «Аль-Кадисию», в своих личных соцсетях попрощался с итальянскими фанатами.

Дорогие болельщики «Аталанты», от всего сердца благодарю вас за ту любовь, которую вы дарили мне. Для меня было честью носить цвета такого великого клуба. Спасибо медицинскому и тренерскому штабу, работникам, отвечающим за экипировку, службе безопасности и всем, кто помогал нам расти каждый день. И моим одноклубникам, конечно же. Я всегда буду носить вас в своём сердце. Буду скучать!