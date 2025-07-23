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Ретеги попрощался с болельщиками «Аталанты»

вчера, 08:52

Бывший форвард «Аталанты» Матео Ретеги, недавно перешедший в саудовскую «Аль-Кадисию», в своих личных соцсетях попрощался с итальянскими фанатами.

Дорогие болельщики «Аталанты», от всего сердца благодарю вас за ту любовь, которую вы дарили мне. Для меня было честью носить цвета такого великого клуба. Спасибо медицинскому и тренерскому штабу, работникам, отвечающим за экипировку, службе безопасности и всем, кто помогал нам расти каждый день. И моим одноклубникам, конечно же. Я всегда буду носить вас в своём сердце. Буду скучать!

В сезоне-2024/25 Ретеги сыграл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 25 мячей и сделал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 14:11
а ведь мог играть еще в европе, погнался за баблом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:04, ред.
Хорошо попращался.Молодец!
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