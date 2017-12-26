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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Моуриньо во второй раз за неделю пожаловался на календарь АПЛ

сегодня, 00:02

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо во второй раз за неделю пожаловался на календарь АПЛ. Португальцу не нравится, что его команда играет во вторник, тогда как «Манчестер Сити» получил на день отдыха больше и будет выступать в среду.

«Проблема в неравном положении команд. Коллективы, играющие в среду, в понедельник могут вообще не тренироваться, они могут приступить к работе во вторник. Сейчас началось то, что я называю декабрьскими ранами. Футболисты травмируются уже через 15-20 минут после начала игры».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 06:37
Одним словом, Жозефина.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:03
Надо было выбирать себе другой чемпионат.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 03:00
Нытик
Bonnucci
Bonnucci
сегодня в 02:35
Да он уже зае""ал!!!
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 01:14
Что-то сокер дублями стал баловаться,уже не первый раз за короткий промежуток времени...
Пару мин назад Ибру повторили,теперь несколько старых вью Маура собрали.Новостей нет свовсем??
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 00:49
2 раза в неделю? Это не предел))
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:18
Ротация в помощь,наф Ибра и Мхитарян на лаке сидят вечно?
starche
starche
сегодня в 00:14
Физрук окончательно превращается в жалкого нытика.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 00:10
особенный бы хотел играть с командами 2 и 3 лиги а числиться бы в апл.
как каррера и федун прям
Saang
Saang
сегодня в 00:08
Возвращение Жозе Григоряна
TypXXI
TypXXI
сегодня в 00:08
Женщина.
Foxes
Foxes
сегодня в 00:08
Нытик одним словом.
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