Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо во второй раз за неделю пожаловался на календарь АПЛ. Португальцу не нравится, что его команда играет во вторник, тогда как «Манчестер Сити» получил на день отдыха больше и будет выступать в среду.

«Проблема в неравном положении команд. Коллективы, играющие в среду, в понедельник могут вообще не тренироваться, они могут приступить к работе во вторник. Сейчас началось то, что я называю декабрьскими ранами. Футболисты травмируются уже через 15-20 минут после начала игры».