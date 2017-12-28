Декоративный уход

Виталий Мутко ушел с двух руководящих постов в футболе. Или не ушел? «Соккер.ру» разбирается в том, что стоит за странными формулировками типа «отошел».

Слухи ходили неспроста. Виталий Мутко все-таки сделал весьма резонансные шаги и заявления. Впрочем, все действия оказались половинчатыми, как того можно было ожидать. Мутко играет на две публики: внешнюю и внутреннюю. Но поскольку он фигура публичная, ему нужно было виртуозно уйти от давления и удара извне, оставшись при этом у руля процессов внутри. Выход был найден идеальный для опытного чиновника, видавшего всякое.

Давление со стороны

Многочисленные нападки на российский спорт со стороны международного сообщества отбиваются уже не один год. Давление нарастает, а мы крепчаем, что называется. Мутко всегда представлялся человеком, для которого сам факт обладания властью важнее каких-то других атрибутов. Именно поэтому сложилась ситуация, при которой он возглавляет чуть ли не всё в отечественном спорте. Даже когда начались серьезные удары по нему, для Мутко нашелся выход: оставить на посту министра спорта нейтрального, лояльного и не запятнавшего себя перед международным сообществом Павла Колобкова. Сам же он юркнул на пост вице-премьера, оставшись курировать спорт, но даже на еще более высоком статусном уровне. А что писали западные СМИ, которым, в общем-то, не досуг заниматься разбором властных структур в России? Правильно: Мутко ушел с поста министра спорта – такими были большинство заголовков.

Внешне создавался эффект, что их давление сработало – он ушел. Внутри же было понятно, что его контроль над всем спортом перешел на новый уровень. Двух зайцев – разом. Нетрудно догадаться, что такая схема использовалась и в случае с двумя другими уходами. Правда, в правительстве тогда удалось финт провернуть красивее. Тут же не придумаешь специальную должность «главного по футболу». Пришлось действовать в совсем уже понятиях, далеких от юридических и административных. «Временно приостановил деятельность» во главе РФС и оргкомитета «Россия-2018». Это что такое вообще? Это как? Причем сам Мутко не раз подчеркнул нарочно, что может вернуться когда захочет, по сути, что явление временное, что он продолжает держать «руку на пульсе». А что написали на Западе? Правильно: ушел в отставку. Снова внешний эффект отвода удара. Внутри все осталось по-прежнему.

Зачем вообще этот финт?

Формальная причина заключается в том, что Мутко нужно посудиться в Спортивном арбитражном суде в Лозанне с МОК по поводу его пожизненного отстранения от Олимпиад. Да, решение обидное и даже несколько унизительное. Да, суд – дело серьезное. Но сложно представить, что Мутко просто есть и спать перестанет и будет собирать бумаги в суд самолично, составлять речи и аргументацию. Все это сделает армия юристов. Такой повод – оправдание решения для внутреннего рынка, что называется. Снаружи, из-за границы же кажется, что он все осознал, понял ошибку, признал вину и отошел от дел. Зачем создавать такой эффект? Чтобы ФИФА не приходилось оказываться в осаде перед международными партнерами. Джанни Инфантино изо всех сил защищает чемпионат мира в России, потому что ему ничего больше не остается. Россия для него важный партнер, слишком большой путь был пройден ФИФА и Россией, чтобы под политическим давлением сворачивать с него и устраивать мегаскандал с каким-то отбором ЧМ-2018 или отстранением сборной России. А между тем, кольцо недругов сужается.

Как и предполагалось, удары по российскому спорту наносятся порционно. Ведь это уже тянется несколько лет, а все новые и новые факты и домыслы бросаются в медийное пространство, словно только что открытые. Так создается перманентное состояние пожара в российском спорте: то легкая атлетика, то Олимпиада, то какой-то допинг у футболистов (вот это, правда, смешно). И все – порциями, равномерно размазывая удары – в стиле методичного садиста. И на каждый удар нужно реагировать. В ФИФА, видимо, устали, что рикошетит по ним. А Мутко – главное связующее звено между всем российским спортом и теми же Олимпийскими играми, которые под основным ударом, и чемпионатом мира, к которому подкопаться сложнее. Но можно – через Мутко.

Вот и не исключено, что первоначальные слухи о решении самого Виталия Леонтьевича через давление из ФИФА, окажутся правдой. Ну как, давление. Мягко намекнули, что было бы неплохо вывести ЧМ-2018 из-под удара, подсказали – как. И дело в шляпе. Теперь, когда очередной сумасшедший из ВАДА или видный спортивный деятель из Британии закричит в уши ФИФА, что ЧМ-2018 нужно отобрать, бойкотировать, оплевать, уничтожить и так далее, потому что его организует дискредитированный даже МОК Мутко, ему скажут: «Какой Мутко? Вот же господин Сорокин. Вот господин Алаев. Нет никакого Мутко».

Что на самом деле?

А ничего не меняется. Мутко так не хотелось, чтобы это внутри воспринимали как некое поражение (потому что все только на заграничную публику), что он всеми силами давал понять: все остается под его началом. И молодые активные Алаев и Сорокин – лояльные ему чиновники, которые прекрасно понимают, где им нужно встроиться во властной вертикали. Они не плохие администраторы, но реальное руководство все равно останется за Мутко. Поэтому, кстати, главой РФС временно не стал никто из вице-президентов, как того подразумевает регламент. Там-то люди очень солидные, с большим бэкграундом, опытом, сторонниками, со своими тараканами и мыслями.

Но Мутко не это нужно было – глядишь, не вернули бы так просто кресло руководителя или самодеятельностью занялись бы. В случае с Алаевым этого можно не ждать. Что касается Сорокина, то там все еще проще. Оперативную работу по подготовке к ЧМ-2018 и так вел именно он, а Мутко работал больше в роли дипломатической, политической. На этих двух линиях он уже может сдать активность, потому что до ЧМ-2018 ничего такого не потребуется – придется только в срок все сдавать и доделывать. А в случае чего Мутко может выскочить из табакерки и помочь в качестве вице-премьера, курирующего отрасль.

Таким образом, Виталий Мутко показал новое чудо изворотливости и нежелания расставаться хоть с одним из руководящих кресел. Отступать, признавать вину, уходить красиво он не хочет, стараясь только как можно больше аккумулировать власть, делая ручным управление всем спортом, включая футбол, и нивелируя роль других спортивных институтов и должностей. Вся схема руководства футболом остается прежней, только добавился еще один универсальный фильтр, который не заметен для внутреннего потребителя и служит прикрытием для внешнего потребителя информации.