Побег из Китая

Китай больше не привлекает. Китай стал золотой клеткой. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко приводит примеры звезд, которых в Китае загрызла тоска по родине. А их всё больше.

В безумном трансферном мире чемпионат Китая воспринимается как пылесос, как бездонная бочка, как место, которое способно засосать игрока любого таланта, возраста и масштаба. Китайский трансферный бум поспособствовал перегреванию рынка не менее, чем арабские деньги «Манчестер Сити» и ПСЖ. Еще пару лет назад Китаем было модно пугать, про Китай было можно сочинять трансферные слухи, самые безумные из которых оказывались даже правдой. Однако постепенно бум угасает, а трата карьеры в Китае нравится далеко не всем, кто сперва повелся на большие деньги.

Конечно, само правительство страны остановило засилье иностранцев, введя жесткое ограничение и обязав клубы тратить на развитие местного футбола столько же, сколько они платят за иностранного футболиста. Это остудило пыл даже самых отчаянных китайских покупателей. Но и разочарование уже переехавших играет свою роль. Не всем нравится играть на футбольном отшибе, глядя, как лихо закручивается и кипит борьба в европейских чемпионатах или на их родине. Поэтому постепенно начинается процесс «декитаизации», отток игроков из чемпионата Китая. Для кого-то он по-прежнему привлекателен, но обратная тенденция тоже имеет свойство усиливаться. В январе громким сигналом стал уход от невероятных китайских денег Карлоса Тевеса.

Карлос Тевес (Аргентина)

Уехал в Китай: в январе 2017 года из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа» за 10,5 млн евро

Вернулся из Китая: в январе 2018 года в «Бока Хуниорс» бесплатно.

Пример аргентинца очень показателен, просто кристаллизованный образец. Тевес вернулся из Европы в «Бока Хуниорс» в 2015 году как герой, его встретили как человека, который сдержал обещание и вернулся в родные пенаты, чтобы достойно завершить тут карьеру. Но пришел китайский бум, который захлестнул и эмоционального Карлоса. Устоять перед миллионами «Шанхай Шэньхуа» Тевес не смог. Покинув «Боку», Тевес мгновенно стал в глазах многих ее поклонников предателем. Карлос оправдывался как мог: кто откажется стать самым высокооплачиваемым футболистом мира на закате карьеры и обеспечить не только себя, но и своих потомков финансами?

Впрочем, разочарование наступило очень быстро. Уже к лету стали появляться разговоры о недовольстве Тевеса, который в Китае хандрил. Ему не нравилось все: погода, люди, количество людей, тамошний футбол, судьи, игроки. Но терпел и контракт отрабатывал. Все же терпение лопнуло ровно через год. Тевес ушел, разорвав контракт с «Шанхаем». Говорят, что даже заплатил за это приличную неустойку – лишь бы выбраться из этой золотой клетки и снова получать удовольствие в родном клубе. Поучительная история может получиться, если добавить ей драматизма, интриг и деталей, как в российских сериалах.

Паулиньо (Бразилия)

Уехал в Китай: в июле 2015 года из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 14 миллионов евро.

Вернулся из Китая: в августе 2017 года в «Барселону» за 40 миллионов евро.

А вот история Паулиньо не может считаться типичной, поскольку здесь не сам игрок был инициатором ухода из опостылевшего чемпионата Китая. Это «Барселона» откопала его, решив возродить европейскую карьеру неоднозначного бразильца. Трансфер тогда воспринимался как немного дикий. Кое-кто полагал, что боссы «Барселоны» тронулись умом после провала с уходом Неймара в ПСЖ. Но Паулиньо вроде как играет, им вроде как довольны, значит, ставка была сделана верная. Хотя многим до сих пор непонятно, зачем было лезть в Китай и переплачивать такие деньги за футболиста, который до этого себя особо не проявлял. Точнее, было известно и раньше, что он очень талантлив, перспективен. Но в том же «Тоттенхэме» раскрыться Паулиньо толком не смог, а сама по себе поездка в Китай как бы намекает, что игрок больше хочет зарабатывать, чем развиваться. Мог же найти себе конкурентоспособный клуб в Европе и раньше. Словом, история с Паулиньо довольно странная для китайского рынка. И это редчайший случай, когда китайский клуб еще и заработал на трансфере. Поэтому и упирался недолго, хотя попытки удержать хавбека были.

Робиньо (Бразилия)

Уехал в Китай: в июле 2015 года из «Милана» в «Гуанчжоу Эвергранд» бесплатно.

Вернулся из Китая: в феврале 2016 года в «Атлетико Минейро» бесплатно.

Еще один тип истории, связанной с Китаем. Когда звездный футболист, немного без царя в голове, становясь свободным агентом и вдрызг испортив отношения в Европе, пробует найти пристанище в денежных краях, предполагая, что там он сможет ничего не делать и много зарабатывать. Многие так расслабляются на Ближнем Востоке. Но Китай, видимо, не про то немного история. Полгода потребовалось Робиньо, чтобы понять, что это не самый оптимальный вариант для завершения карьеры и расслабленного доигрывания. Та же суета, какие-то бытовые трудности и в среднем не самый высокий уровень жизни немного напрягают на фоне более чем благополучных ОАЭ и Катара. Вот и завершаются подобного рода мытарства так скоро.

Луис Фабиано (Бразилия)

Уехал в Китай: в январе 2016 года из «Сан-Пауло» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бесплатно.

Вернулся из Китая: в феврале 2017 года в «Васку да Гама» бесплатно.

Еще один южноамериканец, который не распробовал прелестей Китая. Его хватило ровно на год, как и Тевеса, например. При этом нельзя сказать, что Фабиано в Китае халтурил. В отличие от многих других звезд экс-бомбардир «Севильи» исправно забивал и в 29 матчах наколотил 23 мяча, что для ветерана весьма неплохо. Его класс позволял ему забивать много, действуя против не самых мастеровитых китайских защитников. Однако хандра и тоска накрыли и Луиса, которому захотелось не в Европу, а на родину. Можно сказать, что в Китае Фабиано отбыл своеобразную вахту, заколотив честно деньжат за год. Но влюбиться в Китай он не смог. Да и вообще вряд ли кто-то на это способен, если анализировать различные заявления и настроения звезд, уезжавших туда.

Асамоа Гьян (Гана)

Уехал в Китай: в июле 2015 года из «Аль-Аина» в «Шанхай СИПГ» за 9 миллионов евро.

Вернулся из Китая: в июле 2017 года в «Кайсериспор» бесплатно.

Если Фабиано свое отрабатывал честно, то Гьян в основном халтурил. И его пример мы выбрали, поскольку он тоже не очень похож на предыдущие, но показателен. Ведь Гьян рванул на пике китайского бума в 2015 году из весьма недурных ОАЭ, где тоже неплохо платили и были прекрасные условия. Видимо, Асамоа считал, что вливающий сумасшедшие деньги китайский футбол в этом плане перспективнее. Тоже быстро настигло его разочарование, поэтому сперва Гьян, особо не забивавший в Поднебесной, уходил в аренду, а потом и вовсе отправился доигрывать в скромную по финансовым меркам относительно Китая и ОАЭ Турцию.

Алессандро Диаманти (Италия)

Уехал в Китай: в феврале 2014 года из «Болоньи» в «Гуанчжоу Эвергранд» за 7,5 миллиона евро.

Вернулся из Китая: в августе 2016 года в «Палермо» бесплатно.

В один ряд с Диаманти можно записать и Альберто Джилардино. Итальянские старички поступили хитрее других и были, кстати, одними из первых ласточек китайского экономического чуда. В чем заключается их хитрость? В том, что по факту они толком и не играли в Китае. Причем они не просто сидели на скамейке и ныли или выходили и филонили. Нет, они пытались усидеть на всех стульях одновременно и напоминали о себе в Европе частыми арендами туда. Диаманти три раза за пару лет мотался в Европу в аренды, успевая понемногу еще и в Китае поиграть. Джилардино поступал так же. Такое несерьезное отношение к людям, которые платят тебе большие деньги, тоже показательно применительно к Китаю.

Мы рассмотрели лишь некоторые из примеров, наиболее типичные и немного непохожие по стилистике друг на друга. Но в Китае еще много звезд, известных футболистов. Впрочем, почитайте внимательно их интервью, обратите внимание на их мысли. Почти каждый из них хочет вернуться, но кого-то держат деньги, кого-то – дорогие контракты, которые не осилят не настолько безумные европейцы, кто-то уже выпал из европейского поля зрения – не всем везет так, как Паулиньо. Посему Рамирес, Пато, Оскар, Джексон Мартинес и другие продолжают топтать китайские поля, тоскуя по европейскому и южноамериканскому футболу.