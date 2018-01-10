Китай гонится за «Ливерпулем»

Бакамбу может стать самым дорогим африканцем в истории. Но не все однозначно. «Соккер.ру» уже не удивляется китайским кошелькам и собирает топ африканских футболистов.

Современный мир трансферов таков, что даже в тихое доселе январское окно то и дело пролетают рекордные или близкие к ним сделки. Как известно, зимой особенно активен Китай. Но стало известно, что оттуда уезжает Карлос Тевес, который сник в тамошней Суперлиге и сбежал в родной «Бока Хуниорс», хотя за неделю в Китае получал 650 тысяч фунтов стерлингов, которые преобразовались в забавную статистику – 8,45 миллиона фунтов за один гол. Такие дорогие голы, как у «Шанхай Шэньхуа», еще поискать.

Но лишившись Тевеса, китайский футбол пошел на очередной дикий поступок. На этот раз солирует «Бэйцзин Гоань», который поставил в неудобное положение «Вильярреал». Испанцы наивно думали, что их 40 миллионов евро отступных отпугнут претендентов на форварда Седрика Бакамбу. И адекватных претендентов из Европы эти цифры действительно отпугивали. Игрок хорош, но не настолько. А вот «Бэйцзин» согласился заплатить. Таким образом, 26-летний конголезец вошел в число самых дорогих африканцев в истории футбола. Игрок, мягко говоря, не Дрогба и не Это’О, но таковы нынешние футбольные реалии.

Градус безумия становится еще выше, когда узнаешь, что из-за внутреннего налога китайский клуб заплатит за этот трансфер не 40 миллионов, а все 74 миллиона, что фактически сделает трансфер Бакамбу самым дорогим из завершенных по африканским футболистам. К тому же самому Седрику положат годовой оклад в размере 18 миллионов евро. Тут уже можно гасить свет. А если посмотреть на общий топ самых дорогих трансферов африканцев, то тут вырисовывается забавная закономерность.

Наби Кейта (Гвинея)

Из «Лейпцига» в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро (лето 2018 года).

Условно самый дорогой африканец мира, поскольку контракт о трансфере уже подписан, но осуществлен он будет только летом 2018 года. Хотя цифры и сроки все оговорены и не поменяются. Впрочем, «Ливерпуль», потерявший Филиппе Коутиньо, отчаянно желает ускорить процесс перехода Кейта из «Лейпцига», настаивая на совершении сделки уже зимой. Если уболтать немцев получится, то наверняка последует еще какая-то доплата, которая сделает этого самого дорогого африканца еще более дорогим.

Да и сам он не перестает жаловаться и грезить мечтами о «Ливерпуле», портя свою статистику в Бундеслиге. Может, правда, лучше его отпустить в январе? С другой стороны, «Лейпциг» сурово грозит пальцем даже «Реалу», который целится на Тимо Вернера. Менеджеры этого клуба умеют стоять на своем – «Ливерпулю» придется немало обстучать лбом эти лейпцигские стены. Ну, или смирятся и дождутся своего самого дорого африканца летом. К тому же у них и так по факту сейчас в составе самый ценный игрок Африки.

Мохамед Салах (Египет)

Из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро (лето 2017 года).

А тут уже без всяких условностей. Самый дорогой африканский футболист прямо сейчас. И это едва ли не единственный рекорд из всех трансферных безумий, который не кажется таким уж сумасшедшим. Уж с кем, а с Салахом «Ливерпуль» не прогадал. Лидер сборной Египта в 2017 году стал футбольным лидером всей Африки, заслуженно став лучшим футболистом Черного континента по самым разным версиям. Единогласно. Именно Салах стал тем игроком, благодаря которому уход Коутиньо в «Ливерпуле» воспринимается не так болезненно.

Они, может, не на одной позиции играют, но благодаря голам и феерии Салаха у фанатов «Ливерпуля» нет ощущения, что с уходом Коутиньо их команду ждет провал. Мохамед ее тащит будь здоров. Если продолжит в том же духе, то рискует обновить рекорд по дороговизне, поскольку глаз на него положил уже «Реал». Только мадридцам будет выманить Салаха у «Ливерпуля» тяжелее, чем получилось у «Барселоны» выцепить Коутиньо. Продажу второго лидера болельщики «красных» не простят и не поймут.

Садьо Мане (Сенегал)

Из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 41,2 миллиона евро (лето 2016 года).

Есть у «Ливерпуля» одна традиция: каждое лето покупать самого дорогого африканца. И началась она как раз с Мане, чей переход из «Саутгемптона» более чем за 40 миллионов евро воспринимался дикостью. Однако Садьо быстро показал, что способен отбить эти затраты. Прошлый сезон он провел просто блестяще, став одним из ярчайших футболистов в чемпионате Англии. В этом году не очень везет из-за травм, но в Премьер-Лиге у него, например, в 14 матчах пять голов и четыре голевые передачи, что не так плохо.

Да и стиль остается все тем же: взрывной, яркий, скоростной. Мане по-прежнему играет на высочайшем уровне и добавляет привлекательности атаке «Ливерпуля». Так что с дорогими африканцами «красные» в последние годы не промахивались. Страшно представить, каким крутым может оказаться Кейта, если логика трансферов «Ливерпуля» и дальше будет так работать.

Эрик Байи (Кот-д’Ивуар)

Из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед» за 38 миллионов евро (лето 2016 года).

Одновременно с Мане, который перебрался в «Ливерпуль», в МЮ пожаловал Байи. Футболист, чье появление в «Манчестер Юнайтед» вызвало определенные вопросы. Точнее, такая большая сумма, которая была за него заплачена. Но обычно скауты, специализирующиеся на защитниках, знают что делают, ведут молодых и перспективных долго и уговаривают боссов не скупиться, видя большой потенциал. Байи всего 23 года сейчас, что для центрального защитника просто юные лета. Так что приобретение совершенно точно «на вырост», но уже сейчас у Эрика есть задатки лидера обороны, так что эти большие деньги можно считать инвестицией МЮ в надежную оборону будущего, хотя не мешало бы ее укрепить дополнительно и в непростом настоящем.

Вильфрид Бони (Кот-д’Ивуар)

Из «Суонси» в «Манчестер Сити» за 32,3 миллиона евро (зима 2015 года).

Если первые позиции в списке самых дорогих африканцев себя оправдали, то встречайте первый откровенный провал в этом списке. Охочие до звезд боссы «Манчестер Сити» впечатлились ярчайшим сезоном Бони в «Суонси» и не глядя вывалили более 30 миллионов евро за ивуарийца. В «Сити» его ждал полнейший провал, поэтому мгновенно парня выставили на трансфер. Тот пытался перезагрузить карьеру в «Сток Сити» и «Суонси», который выкупил в итоге Бони за 13 миллионов евро.

Ислам Слимани (Алжир)

Из «Спортинга» в «Лестер» за 30,5 миллиона евро (лето 2016 года).

Лиссабонцы сделали прекрасный бизнес. В 2013 году они купили Слимани у алжирского клуба всего за 300 тысяч евро. Через три года продали в сто раз дороже. «Лестер» попытался после внезапного чемпионского титула как-то найти усиление, чтобы закрепиться поближе к элите, но в итоге со Слимани случился провал, хотя на него возлагались большие надежды. Причем Ислама увели у богатых конкурентов, которые сейчас, наверное, благодарят «лис» за то, что именно те попались. Алжирец не смог адаптироваться, потом еще травму получил, да и команда в целом сыграла очень неважно. А в этом сезоне в 12 матчах Премьер-Лиги у него всего один гол и уже почти твердое намерение куда-нибудь перебраться в другое место. Конечно, о таких же деньгах речи и близко нет.

Можно еще вспомнить трансферы из прошлого. Переход Дидье Дрогба и Майкла Эссьена в «Челси», переход Яя Туре в «Манчестер Сити». Однако поскольку рекордсменами были английские клубы, то расчеты производились в фунтах. И в них эти футболисты на тот момент уступали нынешним лидерам рейтинга. Валютные игры, так сказать. Очевидна монополия не просто чемпионата Англии, но «Ливерпуля», который при этом умудряется попадать в точку с этими трансферами. Будет любопытно поглядеть на Кейта в этом же контексте. Ну и за Бакамбу последим – когда Седрик устанет от Китая и запросится обратно.