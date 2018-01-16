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Эксперты против Квинси Промеса. Слово защите

сегодня, 14:10

Канчельскис после своего наезда на Квинси забыл добавить: «Раунд!» Промес по-хулигански ответил эксперту, которого таковым не считает. «Соккер.ру» расставляет всех по местам.

Нападки на Квинси со стороны группы российских футбольных экспертов стали в нынешнем сезоне весьма популярны. Осенью Геннадий Орлов задавался вопросом: «Куда делся Промес?» И тут же отвечал, что голландец перестал прилежно тренироваться и снизил к себе требования. На самом деле Квинси в тот момент находился в лазарете – вот куда он «пропал». Горлукович советует Промесу продлить контракт со «Спартаком» на 15 лет и до пенсии играть в РФПЛ, потому что в Европе его не ждут, а Канчельскиса нам и вовсе предстоит разобрать на цитаты. Мужики, это все потому что он смуглый?! Да в этой акции расизма больше, чем в безобидной шутке Джикии про «шоколадок»! 

Шучу-шучу, не напрягайтесь. Просто любопытно, почему к лучшему игроку России прошлого года, чемпиону, бессменному лидеру РФПЛ по системе «гол плюс пас» такое резко негативное отношение. Не критическое, а именно негативное, вроде как Промес вообще бесталанный лентяй и приспособленец, который лопнет как мыльный пузырь в конкурентном чемпионате. Что пока не доказано, в отличие от успешности голландца в «Спартаке». Неужели все ради хайпа? Вылить помои на редкого по-настоящему сильного игрока в чемпионате России, получить дурную славу, а если очень повезет – то еще и ответ от эмоционального Квинси. Давайте посмотрим, что «зачитал» Канчельскис.

Канчельскис: «Квинси никуда не уедет! В Англии нужно играть в футбол, бороться, мячи отбирать. В нашей Премьер-Лиге он ходит пешком по полю и курит большую сигару». 

Во-первых, давайте напомним, что Промес забил 53 гола и отдал 22 результативные передачи в 101 матче РФПЛ. Пешком и с огромной кубинской сигарой в зубах. Да он чертов гений! Обвинение Канчельскиса строится на том, что Квинси играет на чистых мячах, не вступает в отбор, не борется. Это неправда. Давайте сравним элементы борьбы голландца с аналогичными показателями его топовых коллег по амплуа из любимой Андреем Антанасовичем АПЛ. 

Верховые единоборства  
Промес (1.4), Салах (1.2) Стерлинг (0.9), Санчес (0.8), Азар (0.6), Сане (0.5).
Игра в отборе
Промес (1.2), Санчес (1.1), Сане (0.9), Стерлинг (0.6), Азар (0.2), Салах (0.1).
Перехваты мяча
Сане (0.5), Промес (0.3), Санчес (0.3), Стерлинг (0.3), Салах (0.2), Азар (0.1).

По двум компонентам из трех Квинси даже превосходит звездных коллег из АПЛ. Конечно же, это не говорит, что он круче них, а как раз подчеркивает разницу в силе чемпионатов, однако определенный запас перед предполагаемым увеличением уровня сложности у голландца имеется. Впрочем, даже ковыряться в статистике не нужно, чтобы знать, что Промес агрессивно работает без мяча, вступает в прессинг и не избегает контактов. Для этого достаточно всего лишь смотреть матчи с его участием. 

Канчельскис: «Промес не попадет в „Ливерпуль“ после 0:7, в важных встречах сильные футболисты должны себя проявлять, а он пропал. „Тоттенхэм“ тоже не его уровень, про интерес „Эвертона“ у меня информации нет. Промес пожизненно останется в „Спартаке“!»

Спартаковские болельщики не будут против, если Квинси останется пожизненно и продолжит держать марку, но откуда же столько желчи у уважаемого эксперта? Во-первых, следуя его логике, в АПЛ не должно появляться бразильцев, которые проиграли Германии 1:7 на ЧМ-2014, и игроков ПСЖ после их фиаско в прошлой ЛЧ. Ну и в том же «Ливерпуле» ни один сильный игрок себя не проявил, когда «Ман Сити» громил их в первом круге 5:0. А помните, раньше МЮ побеждал «Арсенал» 8:2 и проигрывал «Сити» 1:6. Крест надо ставить на всех игроках, в чьей карьере случались жуткие разгромы! Отправлять в чемпионаты третьего сорта без права на реабилитацию. Ну, вы поняли.

Канчельскис: «Пусть еще лет на 15 останется в „Спартаке“, и все будут кричать: „Красавец!“ Но его сборная Голландии на чемпионат мира даже не вышла, а Промес тут ходит, отдыхает, не встречая сопротивления». 

Очень жаль, что Канчельскису не задали вопрос о том, кто убил Кеннеди. Что-то мне подсказывает, он знает ответ. У сборной Голландии действительно проблемы, нынешнее поколение слабее предыдущих. Что же касается отдыха и отсутствия сопротивления в матчах РФПЛ, нужно проинтервьюировать защитников, которые расступаются перед Квинси. 

Канчельскис: «Промес как правило играет на чистых мячах. Две игры проведет – и отдыхает. Это футболист среднего уровня, которому нечего делать в Англии. Выиграл со „Спартаком“ чемпионство, благодаря слабости конкурентов. А дальше что? Не верю, что Квинси хочет прогрессировать и играть в АПЛ. Иначе он давно бы уехал. Просто в „Спартаке“ он чувствует себя королем: захотел – не побежал, не отобрал, не сыграл в атаке. В России он хорошо смотрится, но у нас чемпионат среднего уровня». 

Единственная конструктивная, на мой взгляд, позиция во всем спиче – о том, что Квинси чередует удачные игры с блеклыми. Опираясь на фитнес-статистику и цифры борьбы странно утверждать, что он «отдыхает», но конструктивная игра у голландца в отдельных матчах категорически не клеится – из песни слов не выкинешь. Про «не побежал, не отобрал» - смотрящий да увидит, по игровой дисциплине и исполнению установок к Промесу вопросы возникают крайне редко. Он ответственный парень. В «Спартаке» чувствует себя лидером, но не королем. В конце вообще шикарно сказано. То есть, если ты выступаешь в чемпионате среднего уровня, то путь в АПЛ заказан, даже если ты перерос свою лигу? А как же там оказываются балканцы, скандинавы, южноамериканцы, голландцы, бельгийцы? Загадка. Разве селекция не предполагает поиск и отбор сильных футболистов?

Ответ Квинси: «Этот парень просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что „Промес играет в чемпионате России“. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я? Не знаю, в чем его проблема (Канчельскиса). Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: „О, мне нравится Промес“, и ему стало завидно? Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю».

Квинси зря развил полемику, ему бы стоило ограничиться крайне лаконичным ответом, что-то вроде: «Окей, я услышал мнение, постараюсь переубедить всех, кто так считает». Но эмоциональный парень, выросший на улицах Амстердама, не сдержался. С кем не бывает, тем более у Промеса есть причины возмущаться. В конце он говорит, что не считает Канчельскиса экспертом, и хотя это сказано из-за личной обиды, Квинси попал в самое «яблочко». 

«Говорящие головы» отдельно. Футбол отдельно

Проблема футбольной экспертизы в российской журналистике стоит в полный рост, потому что экспертом норовит назваться каждый бывший футболист, что вообще-то не дает такого права. Нужен определенный аналитический склад ума, умение выражать свои неплоские мысли и, пожалуй, самое важное – глубокое погружение в тему, владение актуальной информацией на данный момент. Талалаев – замечательный эксперт, Рахимов прекрасно справляется, Слуцкий мог бы достичь высот, Карпина, несмотря на некоторое косноязычие, всегда любопытно слушать. Возможно, кого-то забыл, но толковых экспертов и ораторов можно пересчитать по пальцам. 

Бывшие же футболисты делятся на две категории. Часть из них не эпатирует, занимается разбором игры, как Сенников или Булатов. Они не звезды, их редко слушают с открытым ртом, но такие работники цеха необходимы. Другая же часть – это те, кто любит себя в футболе, а футбол без себя считают более или менее пустым занятием. Они не вспахивают информационное поле, даже не пытаются предстать осведомленными и знающими предмет лицами, но получают доступ к микрофону из-за того, что в прошлом классно пинали мяч. 

В итоге, мы вместо экспертизы получаем футбольные байки или такую обстоятельную аналитику: «Мне кажется, команда A переиграла команду Б потому что у нее состав чуточку сильнее». А еще неимоверно доставляет масса фактических ошибок, из которых на ходу вырастают целые теории. Вряд ли в словах Канчельскиса в адрес Квинси есть что-то личное, а учитывая ярко выраженное пренебрежение к РФПЛ, возникает вопрос – а смотрит ли Андрей Антанасович матчи чемпионата России в необходимом объеме? И если не смотрит или смотрит полтора матча в год, то Промес прав: это не эксперт. И если свой уровень в футболе Канчельскис действительно доказал, передав очередь Промесу, то в футбольной экспертизе – пока нет. И он такой не один. Раунд!

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Байкал Иркутск
сегодня в 21:12
Байкал Иркутск:
В том матче Канчельскис действительно не играл, но зато уже за Суперкубок Европы 1991 Црвена Звезда 1:0 которая состоялась 19 ноября 1991 уже играл все 90 мин! к этому времени он уже пробился в основной состав. Времени на адаптацию хватило мало.
Я к чему это всё замутил-то?
Спору нет,важно оказаться в нужный момент в нужном месте.
Андрей оказался.Честь ему и хвала.Кому-то не повезло и его не выбрали или выбрали ,но не в ту команду.Карпин смотрелся бы в МЮ не хуже Андрея,но не срослось.
У Черенкова за бугром вообще ничего не получилось.И у Кипиани,и у Чивадзе,и Блохина...
А Кипиани не хуже Зидана.Не хуже.
Я бы перетёр с болелами МЮ про Черенкова,а они мне про Гиггза...мы бы друг друга поняли.С ливерпульцами про Джерарда,с миланцами про Мальдини...но не про Канчельскиса,хотя достижения есть.Человека нет.Одни трофеи.Как у Дзюбы.
Не знаю,поймёшь ли?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил kingoffam
сегодня в 20:56
kingoffam:
Нападки на лучшего игрока РФПЛ,исключительно из-за того,что играет он в лучшем клубе России.Про местных хейтеров даже говорить не буду-им ненавистно всё,что связано со Спартаком.А Антохе нужно поменьше обращать внимания на клованов,типа качельскиса.Не стоят они того.
СОГЛАСЕН НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 20:54
ПЕРВОЕ. Я БЫЛ БЫ РАД ЕСЛИ ПРОМЕС ЗАКОНЧИЛ БЫ СВОЮ КАРЬЕРУ В СПАРТАКЕ.
ВТОРОЕ . СОГЛАСЕН С АВТОРОМ ЧТО КАНЧИТА НЕ ЭКСПЕРТ, А ОБЫЧНЫЙ НОГАМЯЧИСТ.
ТРЕТЬЕ. ПРОМЕС ЛУЧШИЙ ИГРОК РФПЛ. И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО.
ЧЕТВЕРТОЕ. НЕ НРАВИТСЯ РФПЛ, НЕ СМОТРИ.
ПЯТОЕ. МНЕ НАКАКАТЬ НА КОНЕБОЛОТНЫХ ЭКСПЕРТОВ КОТОРЫЕ ИЗРЫГАЮТ НЕГАТИВ. ПОСМОТРИТЕ СВОИ КЛУБИШКИ. В НИХ ВЫ НАЙДЕТЕ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО.
kingoffam
kingoffam
сегодня в 20:41
Нападки на лучшего игрока РФПЛ,исключительно из-за того,что играет он в лучшем клубе России.Про местных хейтеров даже говорить не буду-им ненавистно всё,что связано со Спартаком.А Антохе нужно поменьше обращать внимания на клованов,типа качельскиса.Не стоят они того.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 20:08
Браво автору Чистякову. Один из немногих, пишущих по делу и ДОХОДЧИВО.
неброско
неброско
сегодня в 18:40
Муса и Думбия тоже "топами" были, и все видели что в итоге
112910415
112910415
сегодня в 18:39
сильный футболист стал невнятным, избыточно желчным экспертом
time out
time out ответил Байкал Иркутск
сегодня в 17:56
Байкал Иркутск:
Согласен, полностью, Канчельскису как то не с руки стоять с нескем! Андрей Канчельскис Клубные Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Квинси Промес Командные Чемпион Чемпионат России по футболу — 2016/17 Чемпион Обладатель Суперкубка России — 2017
Да, много чего ты тут перечислил относительно Кончельскиса, впечатляет, только ума ему это не добавило, голова пустая словно мяч, который он пинал.
ziborock
ziborock ответил Aram Yagubyan
сегодня в 17:54
Aram Yagubyan:
Вот за это спасибо. Сам хотел пару дней назад написать, но ты меня опередил благодарю, от души!
Только Байкал и мог поставить Канчельскису в заслуги: 3 место в Чемпионате СССР))) Кубок Саудовской Аравии))) и то что Канчельскис ДВАЖДЫ!!! играл на Евро))) забыв упомянуть что в 1992 СНГ заняла последнее место в группе как впрочем и Россия в 1996!!!
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan ответил Байкал Иркутск
сегодня в 16:58
Байкал Иркутск:
Согласен, полностью, Канчельскису как то не с руки стоять с нескем! Андрей Канчельскис Клубные Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Квинси Промес Командные Чемпион Чемпионат России по футболу — 2016/17 Чемпион Обладатель Суперкубка России — 2017
Вот за это спасибо. Сам хотел пару дней назад написать, но ты меня опередил благодарю, от души!
mugik1973
mugik1973 ответил Jum13
сегодня в 16:56
Ты что обозлился на Промеса? Ты лучше про своего Мусу вспомни. Этот горе футболер даже в состав Лестора не попадает, из за чего обратно в ЦСКА хочет вернуться. Ты лучше не чего не пиши, умнее покажешся. Промемс в АПЛ не играл и как он себя там зарекомендует ты не знаешь. Завидуй молча
mugik1973
mugik1973 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 16:51
Ты просто мог написать. Что у Спартака есть такой игрок как промес, в локо нет. Вот я из завидываю. Зачем писал все это
makkie
makkie ответил Jum13
сегодня в 16:47
Jum13:
Таких как Промес в Англии - вагон и тележка. Что он может он показал в играх с Ливерпулем, клубом с не самой сильной защитой. С кем Промес собрался конкурировать? Жирков - да, скорее не смог. В конкурентах были Коул, Малоуда и Калу.
Ливерпуль - это космос для наших клубов, равно как и МЮ.
Первый матч в Москве 1-1 сыграли, а в ответке все провалились - не только Промес.

С Севильей, например, 2+2 сделал в одном матче. Испанцы, между прочим, 4-е в рейтинге УЕФА и обладатели 3-х ЛЕ кубков. Почему-то про этот разгром все забывают...

Никто из КБ не хочет, чтобы Промес уходил сейчас. Но он уйдет - это неминуемо, вот и посмотрим, как проявит себя. Игрок не топовый, а средний. Говорить о провале/не провале рано.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Сергей Саныч
сегодня в 16:39
Сергей Саныч:
А 15 мая «Манчестер Юнайтед» завоевал престижный европейский трофей, победив испанскую «Барселону» — 2:1. За игрой своей команды Канчельскис наблюдал с трибуны стадиона в Роттердаме.
В том матче Канчельскис действительно не играл, но зато уже за Суперкубок Европы 1991 Црвена Звезда 1:0 которая состоялась 19 ноября 1991 уже играл все 90 мин! к этому времени он уже пробился в основной состав. Времени на адаптацию хватило мало.
Jum13
Jum13 ответил makkie
сегодня в 16:36
makkie:
Таких "Жирковых" в Челси было очень много - даже где-то Сиволическая АНТИсборная была из самых провальных трансферов клуба за последние годы. Уехал в Англию, да, но не закрепился ведь? Вернулся, как и Павлюченко, Билялетдинов, Аршавин... Повторю вопрос, откуда уверенность, что Промес непременно провалится в АПЛ?
Таких как Промес в Англии - вагон и тележка. Что он может он показал в играх с Ливерпулем, клубом с не самой сильной защитой. С кем Промес собрался конкурировать?
Жирков - да, скорее не смог. В конкурентах были Коул, Малоуда и Калу.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Сергей Саныч
сегодня в 16:32
Сергей Саныч:
...клуб при Канчельскисе выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА 1991 . Это громко сказано.Скорее Андрей при МЮ получил медаль не выходя на поле. Многое сложилось нормально для Андрея.Фергюссон искал правого крайка и угадал.И ребята подобрались в команде нормальные.А не позвали бы?Кандидатов наверняка много было.Сидел бы в Шахтёре,спился как и многие. Собственно,спортивные достижения Андрея не обсуждаются.Тут всё нормально.Ярко играл.Не нравится,что он сам себя сравнивает с кем-то. Не его это дело. Попал нормально в струю и плыл в струе красиво.У Промеса может так не сложиться,как повезёт.Но по мастерству я Промеса выше ставлю.
Так в том то всё и дело, что позвали! Значит в него верили и угадали с ним! И если бы не конфликт с Алексом Фергюсоном, из-за которого он перешёл в Эвертон, то может быть и не было бы Дэвида Бекхэма, которого из-за Андрея отправляли в аренды.
А Промеса почему никто не зовёт, хотя он активно сам напрашивается? Промесу кстати повезло, что он в Спартак уехал, а то что бы с ним стало бы в его родном Амстердам, скололся бы? А мастерство Промеса, что то уж сильно хромает в Европе, как в еврокубках, так и за сборную! Пусть делом докажет, а пока он только звезда нашего чемпионата и сравнивать с человеком которого признали в Европе в сильнейшем чемпионате, это по крайней мере смешно. Расскажите болельщикам МЮ не нашим, а английским, да впрочем любым англичанам, что Промес круче Канчельскиса, да там просто будет истерика от смеха!!!
Jum13
Jum13 ответил Сергей Саныч
сегодня в 16:31
Сергей Саныч:
А 15 мая «Манчестер Юнайтед» завоевал престижный европейский трофей, победив испанскую «Барселону» — 2:1. За игрой своей команды Канчельскис наблюдал с трибуны стадиона в Роттердаме.
А - так ты еще и писатель...
Обладатель Суперкубка Европы (1991)
pioner1987
pioner1987 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 16:27
Байкал Иркутск:
Согласен, полностью, Канчельскису как то не с руки стоять с нескем! Андрей Канчельскис Клубные Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Квинси Промес Командные Чемпион Чемпионат России по футболу — 2016/17 Чемпион Обладатель Суперкубка России — 2017
По моей памяти Канчельскис выходил на поле по настроению Фергюсона ) Ну ты знаток, молчи в трубучку
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Jum13
сегодня в 16:25
Jum13:
Канчельскис вышел в основе от отыграл 90 минут. Смешной ты
А 15 мая «Манчестер Юнайтед» завоевал престижный европейский трофей, победив испанскую «Барселону» — 2:1. За игрой своей команды Канчельскис наблюдал с трибуны стадиона в Роттердаме.
pioner1987
pioner1987 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 16:25
Байкал Иркутск:
Согласен, полностью, Канчельскису как то не с руки стоять с нескем! Андрей Канчельскис Клубные Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989) Обладатель Кубка СССР (1990) Обладатель Суперкубка Европы (1991) Чемпион Англии (1993, 1994) Обладатель Кубка Англии (1994) Обладатель Кубка английской лиги (1992) Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994) Чемпион Шотландии (1999, 2000) Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002) Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002) Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003) В сборной Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990) Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996) Квинси Промес Командные Чемпион Чемпионат России по футболу — 2016/17 Чемпион Обладатель Суперкубка России — 2017
статистику Канчельскиса за МЮ предъяви пожалуйста и желательно по минутам
makkie
makkie ответил Jum13
сегодня в 16:25
Jum13:
35% матчей плюс гол Спартаку в ЛЧ - да Промес бы от радости прыгал. Так что там про Баварию?
Таких "Жирковых" в Челси было очень много - даже где-то Сиволическая АНТИсборная была из самых провальных трансферов клуба за последние годы. Уехал в Англию, да, но не закрепился ведь? Вернулся, как и Павлюченко, Билялетдинов, Аршавин...

Повторю вопрос, откуда уверенность, что Промес непременно провалится в АПЛ?
Jum13
Jum13 ответил Сергей Саныч
сегодня в 16:20
Сергей Саныч:
...клуб при Канчельскисе выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА 1991 . Это громко сказано.Скорее Андрей при МЮ получил медаль не выходя на поле. Многое сложилось нормально для Андрея.Фергюссон искал правого крайка и угадал.И ребята подобрались в команде нормальные.А не позвали бы?Кандидатов наверняка много было.Сидел бы в Шахтёре,спился как и многие. Собственно,спортивные достижения Андрея не обсуждаются.Тут всё нормально.Ярко играл.Не нравится,что он сам себя сравнивает с кем-то. Не его это дело. Попал нормально в струю и плыл в струе красиво.У Промеса может так не сложиться,как повезёт.Но по мастерству я Промеса выше ставлю.
Канчельскис вышел в основе от отыграл 90 минут. Смешной ты
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 16:18
Канчельскис за 63 игры в России забил 5 мячей,сравните с Квинси...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Байкал Иркутск
сегодня в 16:16
Байкал Иркутск:
Мне больше всего понравилось! Рыжая Борода Сегодня 11:03 как играл Андрей здесь, у нас в СНГ, в сборной, я не помню, да и никто его толком не помнит(в смысле ничем не отличался своим мастерством), а на счет уровня, то будем до конца честными, играл он во времена, когда МЮ был средним европейским клубом, топовым клуб стал уже после того как... не обессудь Канчельскис, Промес намного интереснее тебя на футбольном поле ___________________________________________________________________________ Ага средненький клуб при Канчельскисе выиграл Премьер-лига 1992/93, 1993/94, Суперкубок Англии 1993, 1994 Кубок Англии 1994 Кубок Футбольной лиги 1992 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991 Суперкубок УЕФА 1991! Неплохо да для средненьких?! Просто у тарасовских совсем беда с головой, для них Спартак "великий", а МЮ средненький! Вот хохма!!!
...клуб при Канчельскисе выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА 1991 .
Это громко сказано.Скорее Андрей при МЮ получил медаль не выходя на поле.
Многое сложилось нормально для Андрея.Фергюссон искал правого крайка и угадал.И ребята подобрались в команде нормальные.А не позвали бы?Кандидатов наверняка много было.Сидел бы в Шахтёре,спился как и многие.
Собственно,спортивные достижения Андрея не обсуждаются.Тут всё нормально.Ярко играл.Не нравится,что он сам себя сравнивает с кем-то. Не его это дело. Попал нормально в струю и плыл в струе красиво.У Промеса может так не сложиться,как повезёт.Но по мастерству я Промеса выше ставлю.
Владимир Дерунов
Владимир Дерунов
сегодня в 16:15
болельщих Спартака с 1961 года знаю многих игроков того времени но кончельских както редкое играл про него было слышно и не играл он так как квинси а о чтото критикует
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 16:13
сравнивать апл и рфпл нельзя. канчельскис играл в рфпл ,вот и сравнивайте по этим показателям....)))
Jum13
Jum13 ответил makkie
сегодня в 16:03
makkie:
Это ответ про "Ноль на скамейке запасных". Откуда такая уверенность?
35% матчей плюс гол Спартаку в ЛЧ - да Промес бы от радости прыгал.
Так что там про Баварию?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Спартач-болельщик
сегодня в 16:00
Спартач-болельщик:
...Александр как обычно достойный анализ сделал , спасибо ! ...а нерусь просто завидует молодому , ну и естественное старческое брюзжание...
Опять у вас расистские высказывание! причём тут национальности? Впрочем какой клуб такие и болельщики!!!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Dark MU
сегодня в 15:56
Dark MU:
Глупое сравнение АПЛ и РФПЛ эта статистика вообще не о чём, и вообще если уедет из РФПЛ вот тогда и посмотрим чего он стоит, а щас глупо что-то говорить.
Мне больше всего понравилось!

Рыжая Борода
Сегодня 11:03
как играл Андрей здесь, у нас в СНГ, в сборной, я не помню, да и никто его толком не помнит(в смысле ничем не отличался своим мастерством), а на счет уровня, то будем до конца честными, играл он во времена, когда МЮ был средним европейским клубом, топовым клуб стал уже после того как... не обессудь Канчельскис, Промес намного интереснее тебя на футбольном поле
___________________________________________________________________________
Ага средненький клуб при Канчельскисе выиграл Премьер-лига 1992/93, 1993/94, Суперкубок Англии 1993, 1994 Кубок Англии 1994 Кубок Футбольной лиги 1992 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991 Суперкубок УЕФА 1991! Неплохо да для средненьких?!
Просто у тарасовских совсем беда с головой, для них Спартак "великий", а МЮ средненький! Вот хохма!!!
Dark MU
Dark MU ответил Сергей Саныч
сегодня в 15:49
Сергей Саныч:
Там не было Шмейхеля и Кантона, Робсона и Инса, Хьюза и Гиггза.
Глупости пишешь), что бы заиграть с такими игроками просто быть на поле мало
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