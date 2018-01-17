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«Спартак» и защита чемпионства

17 января 2018, 22:30

Победа в прошлом году вернула «красно-белым» достоинство, и в новом очень важно его не потерять. «Соккер.ру» собирает вместе задачи Карреры. 

Вернуть чемпионский темп

Без надежды надеюсь? Луис Адриано мыслит иначе – ставит целью «Спартака» на весну чемпионскую борьбу. Как показывают внимательные расчеты и анализ живого футбольного опыта, у действующих чемпионов маловато шансов. Не потому, что нельзя поднять их средний показатель очков за матч чуть выше, а из-за «Локомотива». Команда Семина имеет «плюс восемь», идет по обычному чемпионскому графику. Хотя если «Спартак» вместо 1.85 балла за матч начнет брать по 2.3 весной – их собственный золотой темп, то насобирает 23 пункта. А это 60 очков, порой с такими баллами даже вторым можно стать. Но для чемпионства нужно ставить чуть ли не на 8 побед и 2 ничьи параллельно с провалом «Локомотива». Но играть, как в прошлом сезоне, в любом случае полезно!

Делать грамотные трансферы

Касается как продаж, так и покупок. Прямо сейчас в заявке есть люди, которых хорошо бы во благо качества игры заменить на более качественных. Есть фигуры, по которым вопросы – как Роша. Также есть позиции, требующие усиления. Но даже со ставками, при которых не нужно перебивать предложения «Реала» или «Ювентуса», возникают серьезные проблемы. Трансферная политика «Спартака» ставила в тупик даже Массимо Карреру, чего он не скрывает и летом тоже не скрывал. Поэтому навести порядок с покупками и продажами - важная задача. Нельзя гробить команду, особенно с учетом, что Промес и Зе Луиш могут уйти. И разве им продумали замены? После очень удачных подписаний – Фернандо, Зобнина, Джикии, Адриано и Селихова, пошли неубедительные сделки. И зимой, и летом нужны выстреливающие новички.

Переформатировать оборону

Касается не защитников, а именно всей системы игры. И, прежде всего, выездных поединков. Очевидно, чего «Спартаку» не хватает, чтобы реже попадать в различные истории в гостях. ОПГ «Ромашка», как называет Глушаков дружескую компанию с участием Реброва и братьев Комбаровых, не в полном составе виновата. Но брат Дмитрий и Денис, так уж получается, если анализировать пропущенные мячи, чаще других игроков «Спартака» являются теми, из-за кого система дала сбой. Выходит, им в первую очередь нужно изменить подход к прессингу и отбору один в один. Но остальным – правому беку, третьему хавбеку и второму центральному рядом с Джикией, необходимо за зиму выработать стиль, который исключит выездные провалы. Ведь дома «Спартак» может сыграть мощно, да и атаке не хватает разве что реализации.

Сохранить атмосферу в команде

«Спартак» не сломал выезд в Ливерпуль, что о коллективе говорит с хорошей стороны. Команда умеет переигрывать прямых конкурентов – тоже намек на дух. Зе Луиш не пишет стихи, адресуя их своему нынешнему клубу. Шутку Джикии, если бы в пресс-службе «Спартака» обмозговали не суть эпизода – командный юмор, а просчитали ожидаемую реакцию на отсылку к цвету кожи, тоже мог никто не увидеть. В мужском коллективе и ссоры бывают, и ругань, но даже нелепые извинения «Спартака» не мешают понять, что в команде здоровая атмосфера. Заслуга тренерского штаба, заслуга чемпионского титула. В 2018 году «Спартаку» нельзя разбивать раздевалку на кланы, единство их не раз выручало. И выручит в будущем, хотя это трудная задача в футболе – сохранять командный дух.

Не отпускать Массимо Карреру

Был один российский клуб, который считал, что ветераны команды и легионеры важнее, чем главный тренер. Клуб этот просчитался стратегически, даже если тактически победил разок после ухода нормального иностранного наставника в чемпионате. Поэтому для «Спартака» важно не вернуться к Аленичевым и Карпиным, пускай оба не самые слабые специалисты в российском футболе. Но обидчивые тренеры хуже реагируют на поражения и критику, чем Каррера. Массимо отвечает за солидность в «Спартаке», его вменяемость обрастает царскими примерами, и настолько адекватный на публике и довольно подкованный в тактике человек нужен клубу. Карреру надо мотивировать в 2018-м, чтобы он не решил уйти из «Спартака».

Выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Если ставить на чемпионскую борьбу, как опытный бразилец Луис Адриано, то надо попадать в Лигу чемпионов. Если играть в самом престижном турнире, то даже потеря ряда футболистов не должна мешать «Спартаку» сделать шаг вперед. При удачной жеребьевке осенью нужно играть так, чтобы толковый соперник уровня «Севильи» на этот раз не отыгрался. «Спартаку», если выполнять представленные выше пункты – компенсировать потери или усилить состав, оставив тренером Карреру, вправду можно подумать о достижениях ЦСКА и «Зенита». А именно о плей-офф Лиги чемпионов. Более чем солидная задача, но ее можно реализовать, даже если не фантазировать, как Леонид Федун о полуфинале ЛЧ.

Вернуть внимание болельщиков

«Спартак» в прошлом сезоне показал четвертый в Европе прирост посещаемости болельщиков – 7 581 зритель. Считали прирост по количеству, а не по процентам от вместимости стадиона, поэтому «Краснодар» оказался на пятом месте – сменили арену. «Зенит» покажет себя в этом сезоне, но важно отметить – «Спартак», наблюдая за поддержкой клуба-конкурента, подрастерял темп. Просто сравним средние цифры прошлого и этого сезонов. Было 32 760 зрителей, а стало 30 077 болельщиков. Падение с учетом, что стадион на 45 тысяч, ощутимое. Надо мечтать об аншлагах. Но просчитались, на чемпионской волне не вылетели вверх. В стране, где «Краснодар» на матч Юношеской ЛЧ против статусного, но составленного из молодых ребят «Реала» соберет более 18 тысяч зрителей, «Спартаку» необходимо биться за 35-40 тысяч зрителей на каждом домашнем матче. Москва огромная, спартаковская семья большая, и не потерять чемпионские показатели – задача на 2018 год. Как думаете, получится у «Спартака» не откатиться, а задержаться у вершины?

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Dembel 2010
Dembel 2010 ответил Josep Guardiola98
24 января в 22:11
и как бы спартаку надо равняться на достижения цска и Зенита в европе )))
Так в прошлом веке таких как ты и твой клуб,не существовало, или это была формальность.
Nikola45
Nikola45
21 января в 14:00
Привет Семерочке из Китая! ))
scikuni
scikuni
19 января в 10:01
зачем щас писать про защиту через 16 лет подходите
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил mugik1973
18 января в 23:02
Не поверьшь. Продуть Марселю 6-0 это овигеть как не позорно
Это не 0:1 и даже не 0:3 и не 0:6. Это 0:7

Почувствуй разницу!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98 ответил antant1
18 января в 22:18
Спартак должен стремиться к достижениям ЦСКА и Зенита, выходе в плей-офф ЛЧ?) Ну да конечно Спартак не играл ведь в полуфинале, в четвертьфинале) Кто к чьим достижениям должен стремиться?)
и как бы спартаку надо равняться на достижения цска и Зенита в европе )))
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98 ответил antant1
18 января в 22:16
Спартак должен стремиться к достижениям ЦСКА и Зенита, выходе в плей-офф ЛЧ?) Ну да конечно Спартак не играл ведь в полуфинале, в четвертьфинале) Кто к чьим достижениям должен стремиться?)
нашел что вспомнить это было в прошлом веке))
agidel2012
agidel2012 ответил blitz
18 января в 18:33
В 21 туре Локомотив опустит с небес на землю тарасовских....возможно так же как и Ливерпуль
А когда Локомотив Ливерпуль опускал?
mugik1973
mugik1973 ответил Красно Синий воин
18 января в 17:39
Не поверьшь. Продуть Марселю 6-0 это овигеть как не позорно
Сергей Малько
Сергей Малько
18 января в 16:47
Красно-синему ослу:
0-7 от Ливерпуля,- это не "позор", не "ужас" и пр. трактовки разных "специалистов".
Это пример того, как "одним ударом" судья может грохнуть команду. Посмотрите внимательно первые 20 минут матча. Две минуты от старта матча Спартак контролирует мяч, затем навес в штрафную Спартака и свисток. Пенальти на ровном месте! Салах в шоке! Он поначалу не верит, что такое возможно.
А Джикии еще и желтую карточку! А ведь мог бы и красную, и "бритвой по глазам!"
В последующие 15 минут, пока команда в шоке от такой вопиющей подлости судьи Шимона из Польши (он вовсе не поляк),- Ливерпуль забивает еще пару. Все.Дело сделано. 0-3 и весь матч впереди.
Конечно, диванные эксперты утверждают, что "можно побороться, времени полно" и т.д. Но любой грамотный психолог и спортсмен, попадавший в такую ситуацию, Вам скажут: это жуткий стресс, состояние "грогги", как в боксе. Психологический надлом. Когда ты думаешь только об одном: скорей бы закончился этот кошмар. И все это результат именно подлости судьи.
Недавний пример: тот же Спартак уверенно ведет 2-0 с Локо и не замечает "охоту" судьи Еськова на "противного" ему Самедова. А когда того удаляют,-именно вопиющая несправедливость решения судьи а не факт удаления выбивает команду из игры. За второй тайм они пропускают 4 мяча. А Вы говорите: Ливерпууууль.
Так что подонку со свистком вовсе не обязательно ставить три пенальти или три раза удалять, хотя и такое мы совсем недавно видели. Один "грамотный удар" и команда в ауте!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Леонид Прохорцев 1
18 января в 12:50
Честь и хвала тренеру Каррере и всем игрокам Спартака. Единственная команда, которая участвует в трёх турнирах и делегирует игроков в сборную. Команда играет для болельщиков и не сдала ни одного матча. Те же "гранды" нашего футбола, Зенит, ЦСКА, Локомотив наплевали на болельщиков и позорно по сдавали все матчи на кубок страны. Даже, если Спартак не станет чемпионом, он заслуживает уважения и признательность миллионов болельщиков.
Позорный слив Ливерпулю в Лиге Чемпионов и позор на весь Российский футбол перевешивает все, что ты тут перечислил!

Рейнгольд (после): «Я знал, что „Спартак“ может проиграть, но чтобы так! Если говорить напрямую, сегодня „Спартак“ опозорил весь российский футбол».

Кавазашвили: «Я даже не могу ничего сказать, мне просто смешно. Конечно, это позор для нашей страны».

Мостовой: «Слова после такого матча легко находить, и этих слов очень много. Кошмарное поражение. Надо признать, что „Спартак“ сегодня был ужасен. Можно ли это назвать позором? Можно, да. Это позор».

Аленичев: «Испытал шок. Такой катастрофы не ждал. В голове не укладывается, как это могло произойти. Игрокам стоит задуматься о своем отношении к делу. Кого они представляют?

„Спартак“! Как теперь в глаза болельщикам-то смотреть? Просто стыдно. Чемпион России проигрывает 0:7 в Ливерпуле. За страну-то хоть поборитесь, елки-палки. Позорище!»

Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
18 января в 12:46
Честь и хвала тренеру Каррере и всем игрокам Спартака. Единственная команда, которая участвует в трёх турнирах и делегирует игроков в сборную. Команда играет для болельщиков и не сдала ни одного матча. Те же "гранды" нашего футбола, Зенит, ЦСКА, Локомотив наплевали на болельщиков и позорно по сдавали все матчи на кубок страны. Даже, если Спартак не станет чемпионом, он заслуживает уважения и признательность миллионов болельщиков.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 января в 12:27
Что бы 7партаку защитить нужно выиграть все 10 оставшихся туров, что не реально для мясных
Только ЦСКА выигрывал 10 туров подряд и естественно чемпионство!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил mugik1973
18 января в 12:25
Aа что армейские болельщики уже перековались и стали за Локомотив болеть?
Вся страна будет за Локомотив, в матче 21 тура!
Так понятней будет?
FROLL 001
FROLL 001
18 января в 11:02
Удел Спартака это борьба за 5 место. Гыгыгыгыгы!
PROMES
PROMES
18 января в 10:33
Чтобы собирать полный стадион,если Горин вдруг не знает,то хозяева должны отдать 10% мест гостям,а это -4,5т.а остальное всё заполнится,если только гости приедут играть,а не стоять всей командой в обороне,а во-вторых ничего не потеряно,если Спартак выигрывает у Локо будет -5,а Локо ещё играть с прямыми конкурентами,и где гарантия что они их обыграют,так что есть к чему стремиться!!!!
dinoel
dinoel
18 января в 09:29
Есть! Есть шанс на золото. Надо все выигрывать
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит
18 января в 08:40
Сложно Спартачам будет) Трансферов нет, а те кто есть постоянно играют на уровне ФНЛ ) хотя зона нападение у Спартака весьма неплохая.
112910415
112910415
18 января в 07:28
всё будет хорошо, вот увидите!
mugik1973
mugik1973 ответил Красно Синий воин
18 января в 06:09
Aа что армейские болельщики уже перековались и стали за Локомотив болеть?
antant1
antant1
18 января в 05:39
Спартак должен стремиться к достижениям ЦСКА и Зенита, выходе в плей-офф ЛЧ?) Ну да конечно Спартак не играл ведь в полуфинале, в четвертьфинале) Кто к чьим достижениям должен стремиться?)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
18 января в 01:44
7-0 - этим всё сказано
Коля58
Коля58
18 января в 01:18
Я что то не пойму что Мутко вернулся?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
18 января в 00:58
Чего там собрались защищать бестрофейники?
oFANATo
oFANATo ответил Jum13
18 января в 00:41
Прямо две противоположности в названии. Спартак и безтрофейность - синонимы, так правильней
Лет через 16 может защитят.
Jum13
Jum13
18 января в 00:23
Прямо две противоположности в названии. Спартак и безтрофейность - синонимы, так правильней
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил blitz
17 января в 23:48
В 21 туре Локомотив опустит с небес на землю тарасовских....возможно так же как и Ливерпуль
Вся страна будет за Локомотив!
blitz
blitz
17 января в 23:25
В 21 туре Локомотив опустит с небес на землю тарасовских....возможно так же как и Ливерпуль
kingoffam
kingoffam
17 января в 23:16
Каррера ещё в прошлом сезоне сказал-нужно в каждом матче играть на победу,не оглядываясь на соперников.И тогда в конце сезона можно сказать:"Мы сделали всё,что могли.И если кто-то оказался выше в таблице,значит они были сильнее." На очереди Локомотив.3 очка в матче с ними-задача номер один.
cpartak60
cpartak60
17 января в 23:04
сложно!но шанс догнать локо есть!и первоочередно надо обыгрывать локо!
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