Кони привередливые. Все дороги ведут в ЦСКА

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Третья лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Кубок Лиги
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 44’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
  • Главные новости
  • Все новости
23:14
«Челси» оформил трансфер игрока «Ромы»6
19:29
«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года137
19:07
«Спартак» отказался продавать Промеса в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов154
18:59
В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 20166
18:19
Обамеянг прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»25
23:47
«Рома» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»0
23:44
Почеттино: «Мне нравится играть против Моуриньо»0
23:35
«Уотфорд» купил 20-летнего бельгийца1
23:23
«Вильярреал» объявил о трансфере 34-летнего Хави Фуэго1
23:23
ПСЖ намерен включить Гедеша в сделку по Облаку0
23:14
Дриусси сообщил, что станет отцом2
23:02
Аренда Батшуайи обойдется «Боруссии» Д в 1,5 млн евро1
23:01
«Севилья» ждет ответ от Брозовича0
22:55
«Милан» расторг контракт с опытным защитником2
22:54
«Ахмат» просматривает 21-летнего сенегальца0
22:48
«Эвертон» отдаст Классена в аренду «Наполи»0
22:43
«Боруссия» Д подтвердила трансфер Серхио Гомеса из «Барселоны»1
22:39
«Ювентус» готов продлить контракт с Буффоном, но последнее слово за игроком1
22:31
Трансфер Пасторе из ПСЖ в «Интер» может не состояться2
22:17
Это'О покидает «Антальяспор»3
22:06
«Аталанта» - «Ювентус»: Буффон возвращается в основу4
22:03
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»: стартовые составы2
21:49
«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы10
21:37
«Кордоба» усилилась пятикратным победителем Лиги Европы5
21:29
СМИ: Караваев перешел в «Витесс»10

Кони привередливые. Все дороги ведут в ЦСКА

сегодня, 13:04

Ахмед Муса рад вернуться в ЦСКА, а «Соккер.ру» напоминает, что нигериец не первый удачно проданный армейцами игрок, не оправдавший возложенных на него в Европе надежд. 

В российском футболе есть устоявшееся выражение «игрок Бердыева». Во-первых, это игровая характеристика – речь о дисциплинированном и неутомимом бойце на поле, который на 100% выполняет тренерскую установку, являя собой не столько личность, сколько часть командного монолита. Во-вторых, «игрок Бердыева» - это своего рода товарный знак, означающий, что вне умелых рук Курбана Бекиевича, этот футболист с легкостью превращается в «тыкву». Бердыев в ответ может только хмыкнуть и заявить: «Вы просто не умеете их готовить!» И будет по-своему прав. 

Футболисты ЦСКА на мировом рынке приобретают такую же репутацию, какой овеяны избранники Бердыева в России. Если клубы из Португалии или Голландии доводят футболиста до определенного уровня, а потом отпускают за хорошие деньги с ощутимым запасом в шкале развития, то армейцы на определенном этапе умудряются выжать максимум из игрока, заставить его прогрессировать, затем отпускают и получают компенсацию, а дальше – хоть трава не расти. Продать на пике – это прекрасное умение, однако тот факт, что экс-футболисты ЦСКА часто становятся обузами своих новых команд, не может радовать никого. 

Армейцы на первый взгляд выглядят наименее ущемленной стороной, ведь они получают деньги, а через время еще имеют возможность взять в аренду хорошо знакомого и недавно проданного футболиста. Однако грамотно выстроенные скаутские подразделения учитывают каждую мелочь, а регулярные провалы экс-армейцев делают ЦСКА менее желательным партнером. Как поставщик сильных кадров для топовых европейских чемпионатов армейский клуб не справляется, с другой стороны, ЦСКА является командой, где при должном отношении к делу игрокам обеспечен прогресс, а также выход на максимальную орбиту. 

Наверняка это связано и с рабочей атмосферой, которую создают многолетние лидеры, но главным образом – с влиянием президента клуба, который постоянно держит своих людей в тонусе. Гинер создал в ЦСКА государство со своими законами, здесь все просто и понятно для футболистов (и не только для них), на каждый вопрос заранее приготовлен ответ, а частные случаи рассматривает сам верховный лидер, отличающийся соломоновым даром. У игрока, сменившего армейцев на любую другую команду, особенно, если речь о переезде в другую страну и чемпионат – больше неопределенных факторов, автоматически увеличивается количество хаоса в жизни. И хаос этот заслоняет футбол, не дает концентрироваться на своей карьере. 

Похоже, все дело в гиперзаботе. Она позволяет ЦСКА выдавливать максимум из футболистов, а ее отсутствие мешает уехавшим парням создать вокруг себя порядок и играть лучше, чем прежде. Методы Гинера и Бердыева во многом похожи, они делают жизнь своих подопечных исключительно понятной, как в детстве, взамен требуют соблюдения лишь нескольких правил. Только и всего. Новым же владельцам футболист передается без инструкции по эксплуатации, да и сами отроки начинают чувствовать себя слишком самостоятельными и всезнающими, вырвавшись из гнезда, что тоже подводит. И иногда приводит к возвращению в отчий дом с поджатым хвостом. Все как в жизни.

Игроки, чьи карьеры расстроились после ухода из ЦСКА

Иржи Ярошик (Чехия) – продан в «Челси» в 2005 году за 12 млн евро.

Крепкий чешский полузащитник помог ЦСКА завоевать первое в российской истории чемпионство, а после еще одного чемпионата отправился в «Челси». Полгода спустя «синие» отправили Иржи в сезонную аренду в «Бирмингем», после которой продали «Селтику» за 3.5 миллиона евро.

Жо (Бразилия) – продан в «Манчестер Сити» в 2008 году за 24 млн евро.

Жо до сих пор попадает в список самых неудачных трансферов в истории «Манчестер Сити» и АПЛ. Бразилец невероятно результативно играл в России, разбогатевшие «горожане» за него уцепились и дали хорошие деньги. ЦСКА немного разбогател, а «Ман Сити» обзавелся нападающим, который в 21 матче АПЛ забил 1 гол. После нескольких лет мучений, аренд в «Эвертон» и «Галатасарай», манкунианцы отпустили Жо на родину по свободному трансферу.

Юрий Жирков (Россия) – продан в «Челси» в 2009 году за 21 млн евро.

Жирков, уезжавший в «Челси», был сильным футболистом, но он не смог, да и не очень-то хотел адаптироваться к жизни в Англии. Чувствовал себя там чужим. В итоге провел в Лондоне два года без твердого места в основном составе. Юрий не провалился полностью, но и успешным его сотрудничество с «синими» не стало. Часть затрат «Челси» помог отбить «Анжи», заплативший за Жиркова 15 миллионов евро в 2011 году.

Милош Красич (Сербия) – продан в «Ювентус» в 2010 году за 15 млн евро.

Красич всегда казался качественным и эффективным, но всего лишь бегунком. Однако армейцы сумели пристроить серба в «Ювентус», а также получить за него 15 миллионов евро. Милош провел один неплохой сезон в Турине, хотя сам «Юве» в тот момент был разобранным, а потом пришел Конте, стал наводить порядок и отодвинул Красича на позиции, с которых не возвращаются. Хорошо, что «старой синьоре» удалось спихнуть серба в «Фенербахче» за 7 миллионов евро, а вот турки по-настоящему расстроились. Именно в Стамбуле Милош окончательно перестал существовать как сильный футболист.

Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар) – продан в «Рому» в 2015 году за 15 миллионов евро.

Казалось бы, такой сильный, ловкий и смелый форвард, но в «Роме» миллион раз пожалели и прокляли тот день, когда решили подписать Сейду. Всего через полгода после трансфера Думбия вернулся в ЦСКА на правах бесплатной аренды, потом ездил в командировки в «Ньюкасл», «Базель» и «Спортинг», с которым, наконец, подписал полноценный контракт. После ряда аренд «Рома» смогла выручить за африканского форварда только 3 миллиона евро. 

Ахмед Муса (Нигерия) – продан в «Лестер» в 2016 году за 19.5 млн евро.

У Ахмеда было достаточно времени, чтобы проявить себя в Англии, и если в прошлом сезоне он хотя бы регулярно появлялся на поле, пусть и на несколько минут, то в нынешней кампании оказался в глубоком резерве. Другого выхода просто нет – надо уходить из «Лестера» для получения игровой практики перед чемпионатом мира. А где лучше всего это делать? Конечно же, в ЦСКА! Переход официально подтвержден, Муса будет выступать за армейцев на правах аренды до конца сезона 2017/2018. 

Исключение из правил. Ивица Олич (Хорватия) – продан в «Гамбург» в 2007 году за 2 млн евро.

Нужно понимать, что это совсем иной тип трансфера. ЦСКА не заработал на Оличе, хорватский форвард сам подготовил уход в Бундеслигу, для армейцев это было финансово невыгодное расставание. Зато Ивица выстрелил в Германии, где поиграл не только за «Гамбург», но также за «Вольфсбург» и за саму «Баварию»! 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» представил Максимовича
27 января 44
«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Литвы
26 января 46
«Балтика» подписала бывшего хавбека «Урала» Григорьева
26 января 4
Ребко и Кузнецов будут играть за «Ротор»
25 января 1
«Томь» укрепила состав экс-игроком «Рубина» и «Анжи»
24 января 4
Бывший игрок «Спартака» покинул «Факел»
22 января 2
Обсудить
Все комментарии
nnb199O
nnb199O
сегодня в 21:35
За полтора года в АПЛ только 2 гола... уровень однако...
Ekkimukk
Ekkimukk ответил mitrofanych
сегодня в 17:05
mitrofanych:
После нескольких лет мучений, аренд в «Эвертон» и «Галатасарай», манкунианцы отпустили Жо на родину по свободному трансферу. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1034379Манкунианцами называются только игроки Манчестер Юнайтед. Это производная от сокращения Man Un.
Вы не правы. Mancunian — манчестерский; житель Манчестера.
Воин666
Воин666
сегодня в 16:15
Мы рады возвращению Мусы.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 16:14
Ну значит такая пропасть между лигами, раз сильные игроки РФПЛ загибаются в топ-5
mitrofanych
mitrofanych
сегодня в 16:14
После нескольких лет мучений, аренд в «Эвертон» и «Галатасарай», манкунианцы отпустили Жо на родину по свободному трансферу.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1034379
Манкунианцами называются только игроки Манчестер Юнайтед. Это производная от сокращения Man Un.
ivany4
ivany4
сегодня в 15:23
.... нигериец не первый удачно проданный армейцами игрок, не оправдавший возложенных на него в Европе надежд.
=====================================
Вот поэтому теперь на всех остальных и смотрят с осторожностью и не покупают.))
DAD81
DAD81
сегодня в 15:14
Они просто не умеют их готовить. В ЦСКА - все упомянутые феерили. Вывод: дело не в игроках, а в клубах.
turist82
turist82
сегодня в 14:51
Зулуса взяли погонять )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:58
Резюме статьи - ЕЛГ респект!!!
Беланов
Беланов
сегодня в 13:34
Человек сам кузнец своего счастья - Вагнер и Олица тому пример
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:30
Еврей он и в Африке еврей! Англичан надул на ровном месте ))
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 13:14
Ярошик поиграл на топ уровне в Челси, пусть и не долго, но поиграл.
Красич первый сезон отлично провёл, но после смены тренера перестал попадать в состав.
Ну а ЖО сам все испортил вечными пьянкаии и вечеринками, тут не в игровом скиле дело.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:11
Гинер просто гений, продает игроков, а потом возвращает в аренду

Респект и уважуха!))
борька
борька
сегодня в 13:08
Все верно! Нужно уметь воспитывать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100