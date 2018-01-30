Кони привередливые. Все дороги ведут в ЦСКА

Ахмед Муса рад вернуться в ЦСКА, а «Соккер.ру» напоминает, что нигериец не первый удачно проданный армейцами игрок, не оправдавший возложенных на него в Европе надежд.

В российском футболе есть устоявшееся выражение «игрок Бердыева». Во-первых, это игровая характеристика – речь о дисциплинированном и неутомимом бойце на поле, который на 100% выполняет тренерскую установку, являя собой не столько личность, сколько часть командного монолита. Во-вторых, «игрок Бердыева» - это своего рода товарный знак, означающий, что вне умелых рук Курбана Бекиевича, этот футболист с легкостью превращается в «тыкву». Бердыев в ответ может только хмыкнуть и заявить: «Вы просто не умеете их готовить!» И будет по-своему прав.

Футболисты ЦСКА на мировом рынке приобретают такую же репутацию, какой овеяны избранники Бердыева в России. Если клубы из Португалии или Голландии доводят футболиста до определенного уровня, а потом отпускают за хорошие деньги с ощутимым запасом в шкале развития, то армейцы на определенном этапе умудряются выжать максимум из игрока, заставить его прогрессировать, затем отпускают и получают компенсацию, а дальше – хоть трава не расти. Продать на пике – это прекрасное умение, однако тот факт, что экс-футболисты ЦСКА часто становятся обузами своих новых команд, не может радовать никого.

Армейцы на первый взгляд выглядят наименее ущемленной стороной, ведь они получают деньги, а через время еще имеют возможность взять в аренду хорошо знакомого и недавно проданного футболиста. Однако грамотно выстроенные скаутские подразделения учитывают каждую мелочь, а регулярные провалы экс-армейцев делают ЦСКА менее желательным партнером. Как поставщик сильных кадров для топовых европейских чемпионатов армейский клуб не справляется, с другой стороны, ЦСКА является командой, где при должном отношении к делу игрокам обеспечен прогресс, а также выход на максимальную орбиту.

Наверняка это связано и с рабочей атмосферой, которую создают многолетние лидеры, но главным образом – с влиянием президента клуба, который постоянно держит своих людей в тонусе. Гинер создал в ЦСКА государство со своими законами, здесь все просто и понятно для футболистов (и не только для них), на каждый вопрос заранее приготовлен ответ, а частные случаи рассматривает сам верховный лидер, отличающийся соломоновым даром. У игрока, сменившего армейцев на любую другую команду, особенно, если речь о переезде в другую страну и чемпионат – больше неопределенных факторов, автоматически увеличивается количество хаоса в жизни. И хаос этот заслоняет футбол, не дает концентрироваться на своей карьере.

Похоже, все дело в гиперзаботе. Она позволяет ЦСКА выдавливать максимум из футболистов, а ее отсутствие мешает уехавшим парням создать вокруг себя порядок и играть лучше, чем прежде. Методы Гинера и Бердыева во многом похожи, они делают жизнь своих подопечных исключительно понятной, как в детстве, взамен требуют соблюдения лишь нескольких правил. Только и всего. Новым же владельцам футболист передается без инструкции по эксплуатации, да и сами отроки начинают чувствовать себя слишком самостоятельными и всезнающими, вырвавшись из гнезда, что тоже подводит. И иногда приводит к возвращению в отчий дом с поджатым хвостом. Все как в жизни.

Игроки, чьи карьеры расстроились после ухода из ЦСКА

Иржи Ярошик (Чехия) – продан в «Челси» в 2005 году за 12 млн евро.

Крепкий чешский полузащитник помог ЦСКА завоевать первое в российской истории чемпионство, а после еще одного чемпионата отправился в «Челси». Полгода спустя «синие» отправили Иржи в сезонную аренду в «Бирмингем», после которой продали «Селтику» за 3.5 миллиона евро.

Жо (Бразилия) – продан в «Манчестер Сити» в 2008 году за 24 млн евро.

Жо до сих пор попадает в список самых неудачных трансферов в истории «Манчестер Сити» и АПЛ. Бразилец невероятно результативно играл в России, разбогатевшие «горожане» за него уцепились и дали хорошие деньги. ЦСКА немного разбогател, а «Ман Сити» обзавелся нападающим, который в 21 матче АПЛ забил 1 гол. После нескольких лет мучений, аренд в «Эвертон» и «Галатасарай», манкунианцы отпустили Жо на родину по свободному трансферу.

Юрий Жирков (Россия) – продан в «Челси» в 2009 году за 21 млн евро.

Жирков, уезжавший в «Челси», был сильным футболистом, но он не смог, да и не очень-то хотел адаптироваться к жизни в Англии. Чувствовал себя там чужим. В итоге провел в Лондоне два года без твердого места в основном составе. Юрий не провалился полностью, но и успешным его сотрудничество с «синими» не стало. Часть затрат «Челси» помог отбить «Анжи», заплативший за Жиркова 15 миллионов евро в 2011 году.

Милош Красич (Сербия) – продан в «Ювентус» в 2010 году за 15 млн евро.

Красич всегда казался качественным и эффективным, но всего лишь бегунком. Однако армейцы сумели пристроить серба в «Ювентус», а также получить за него 15 миллионов евро. Милош провел один неплохой сезон в Турине, хотя сам «Юве» в тот момент был разобранным, а потом пришел Конте, стал наводить порядок и отодвинул Красича на позиции, с которых не возвращаются. Хорошо, что «старой синьоре» удалось спихнуть серба в «Фенербахче» за 7 миллионов евро, а вот турки по-настоящему расстроились. Именно в Стамбуле Милош окончательно перестал существовать как сильный футболист.

Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар) – продан в «Рому» в 2015 году за 15 миллионов евро.

Казалось бы, такой сильный, ловкий и смелый форвард, но в «Роме» миллион раз пожалели и прокляли тот день, когда решили подписать Сейду. Всего через полгода после трансфера Думбия вернулся в ЦСКА на правах бесплатной аренды, потом ездил в командировки в «Ньюкасл», «Базель» и «Спортинг», с которым, наконец, подписал полноценный контракт. После ряда аренд «Рома» смогла выручить за африканского форварда только 3 миллиона евро.

Ахмед Муса (Нигерия) – продан в «Лестер» в 2016 году за 19.5 млн евро.

У Ахмеда было достаточно времени, чтобы проявить себя в Англии, и если в прошлом сезоне он хотя бы регулярно появлялся на поле, пусть и на несколько минут, то в нынешней кампании оказался в глубоком резерве. Другого выхода просто нет – надо уходить из «Лестера» для получения игровой практики перед чемпионатом мира. А где лучше всего это делать? Конечно же, в ЦСКА! Переход официально подтвержден, Муса будет выступать за армейцев на правах аренды до конца сезона 2017/2018.

Исключение из правил. Ивица Олич (Хорватия) – продан в «Гамбург» в 2007 году за 2 млн евро.

Нужно понимать, что это совсем иной тип трансфера. ЦСКА не заработал на Оличе, хорватский форвард сам подготовил уход в Бундеслигу, для армейцев это было финансово невыгодное расставание. Зато Ивица выстрелил в Германии, где поиграл не только за «Гамбург», но также за «Вольфсбург» и за саму «Баварию»!