Национальные лидеры. Что связывает Ибру, Неймара и Жиркова?

Неймар – самый дорогой бразилец в истории, Жирков – лидер среди россиян, а Златан не оставил шансов шведам. «Соккер.ру» вспоминает самые значимые трансферы для каждой страны.

Ангола. Баштуш – 5 млн евро. Продав Баштуша в «Лацио», «Ростов» поучаствовал в главном ангольском трансфере.

Эстония. Рагнар Клаван – 5 млн евро. Минимальная пропускная в этот рейтинг стоимость трансфера составляет как раз 5 миллионов евро. Клаван прорвался благодаря переходу в «Ливерпуль» из «Аугсбурга».

Албания. Лорик Цана – 5.8 млн евро. «Сандерленд» в 2009 году позволил Лорику установить национальный рекорд по стоимости трансфера.

Иран. Ашкан Дежага – 6.3 млн евро. Клуб «Аль-Араби» из Дохи «озолотил» лондонский «Фулхэм».

Кабо-Верде. Зе Луиш – 6.5 млн евро. Знакомый нам по РФПЛ форвард. Трансфер Зе Луиша в «Спартак» - рекордный для Кабо-Верде. 7 июля в этой стране считается праздным днем.

Казахстан. Александр Меркель – 6.5 млн евро. Когда-то его хотели привлечь к выступлениям за сборную России, а «Милан» заработал неплохие деньги на переходе Меркеля в «Дженоа». В 2015 году Александр дебютировал за сборную Казахстана.

Канада. Томаш Радзински – 6.75 млн евро. А вы думали в Канаде только хоккеисты? Переходил из «Андерлехта» в «Эвертон» в 2001-м.

Либерия. Джордж Веа – 6.9 млн евро. В середине 90-х за новоиспеченного президента Либерии хорошие деньги платили ПСЖ и «Милан».

Северная Ирландия. Нил Леннон – 8.63 млн евро. Переходил из «Лестера» в «Селтик». Ожидается, что в этом году Джонни Эванс побьет рекорд для Северной Ирландии.

Израиль. Эяль Беркович – 8.8 млн евро. Переход из «Вест Хэма» в «Селтик» в далеком 1999-м.

Боливия. Марсело Морено – 9 млн евро. Форвард удерживает четыре первых строчки. Самым дорогим стал его переход из «Крузейро» в «Шахтер» 10 лет назад.

Саудовская Аравия. Яхья аль-Шери – 9.8 млн евро. «Аль-Наср» купил игрока у «Аль-Иттифака». Аравийский «своячок».

Австралия. Харри Кьюэлл – 10 млн евро. Самый дорогой австралиец в 2003 году перешел из «Лидса» в «Ливерпуль».

Буркина-Фасо. Бертран Траоре – 10 млн евро. Из «Челси» в «Лион». Рекорд установлен летом 2017-го.

Коста-Рика. Брайан Руис – 12 млн евро. Кейлор Навас обошелся «Реалу» всего лишь в 10, а «Фулхэм» заплатил «Твенте» несколько лет назад 12 за Руиса.

Перу. Хуан Мануэль Варгас – 12 млн евро. Из «Катании» в «Фиорентину» десять лет назад.

Финляндия. Роман Ерёменко – 12.9 млн евро. Роман недешево обошелся «Рубину», который при пересчете на нынешний курс заплатил киевскому «Динамо» почти 13 миллионов евро.

Ямайка. Леон Бэйли – 13.5 млн евро. Юноша, за которого «Байер» платил «Генку», уже забивал пяткой в Бундеслиге.

Дания. Пьер-Эмиль Хёйбьерг – 15 млн евро. Молодой датчанин полтора года назад сменил «Баварию» на «Саутгемптон».

Кипр. Михалис Константину – 15 млн евро. «Панатинаикос» выложил «Ираклису» много денег за Константину на заре столетия.

Гондурас. Уилсон Паласиос – 15 млн евро. Есть мужчины в гондурасских селениях. Паласиос поиграл за «Уиган», «Тоттенхэм» и «Сток», несколько лет назад был заметной персоной в АПЛ.

Конго. Кристофер Самба – 15 млн евро. На четырех первых строчках фигурирует Крис Самба, поигравший в «Анжи» и «Динамо».

Шотландия. Оливер Берк и Стивен Флетчер – 15.2 млн евро. За Берка такую сумму выплачивали даже дважды. Какая-то психологическая отметка для шотландцев.

Грузия. Каха Каладзе – 16 млн евро. Переход в «Милан» из киевского «Динамо» на стыке веков. «Россонери», к слову, ни на секунду не пожалели.

Новая Зеландия. Крис Вуд – 16.4 млн евро. Перед стартом нынешнего сезона «Лидс» продал ведущего форварда в «Бернли».

Беларусь. Александр Глеб – 17 млн евро. Переход из «Арсенала» в «Барселону».

Греция. Панайотис Рецос – 17.5 млн евро. 19-летний жутко перспективный центральный защитник прошедшим летом сменил «Олимпиакос» на «Байер».

Норвегия. Туре-Андре Фло – 18 млн евро. «Челси» продал фактурного нападающего в шотландский «Глазго».

Венесуэла. Хосе Саломон Рондон – 18 млн евро. К рекорду причастны исключительно российские клубы: Рондон переходил из «Рубина» в «Зенит».

Эквадор. Антонио Валенсия – 18.9 млн евро. Трансфер между двумя английскими клубами: «Манчестер Юнайтед» покупал у «Уигана».

Румыния. Адриан Муту – 19 млн евро. Форвард с запятнанной репутацией сменил «Кальяри» на «Челси».

Тринидад и Тобаго. Дуайт Йорк – 19.25 млн евро. МЮ приобрел форварда у «Астон Виллы» в 1998 году.

Габон. Дидье Ндонг – 20 млн евро. Из «Лорьяна» в «Сандерленд». Пьер-Эмерик Обамеянг побьет эту цифру в несколько раз, возможно, даже в ближайшие дни, если «Боруссия» и «Арсенал» договорятся.

Словения. Кевин Кампль – 20 млн евро. Из «Байера» в «РБ Лейпциг» с любовью.

Китай. Чжан Чжэндун – 20.44 млн евро. Теперь вы знаете самого дорогого китайского игрока в истории. Год назад Чжан сменил один китайский клуб на другой. На днях его партнером по «Хэбэй Чайна Форчун» стал Хавьер Маскерано.

Россия. Юрий Жирков – 21 млн евро. Переход Юрия Жиркова из ЦСКА в «Челси» является ориентиром для всех россиян. Большую сумму за наших соотечественников никто и никогда не платил.

Япония. Хидетоси Наката – 21.7 млн евро. Самурай переходил из «Перуджи» в «Рому». Давно это было – 1999 год.

Мексика. Рауль Хименес – 22 млн евро. Из «Атлетико» в «Бенфику».

Тунис. Аймен Абденнур – 22 млн евро. «Монако» продал защитника «Валенсии».

Австрия. Марко Арнаутович – 22.3 млн евро. Недавний переход Арнаутовича из «Сток Сити» в «Вест Хэм» сделал Марко самым дорогим австрийцем.

Словакия. Милан Шкриньяр – 23 млн евро. «Интер» перевел «Сампдории» 23 миллиона евро за нынешнего столпа своей обороны.

Ирландия. Дэмьен Дафф – 24.5 млн евро. Переход вингера из «Блэкберна» в «Челси».

Парагвай. Хуан Итурбе – 24.5 млн евро. Не Роке Санта Крус, как вы подумали. Итурбе перешел из «Вероны» в «Рому» за серьезные деньги, но вложений не оправдал.

Мали. Махамаду Диарра – 26 млн евро. Полузащитник оказался в мадридском «Реале», а выручку считал «Лион».

Черногория. Стеван Йоветич – 26 млн евро. «Манчестер Сити» делал ставку на черногорского форварда, но что-то пошло не так.

Камерун. Самуэль Это’О – 27 млн евро. За Сэма дважды платили такую сумму – «Барселона» и «Анжи».

Нигерия. Келечи Ихеаначо – 27.7 млн евро. Сменил «Манчестер Сити» на «Лестер».

Марокко. Мехди Бенатиа – 28 млн евро. «Бавария» заплатила «Роме» за переход защитника, которому в Мюнхене так и не нашлось достойного применения.

Того. Эммануэль Адебайор – 29 млн евро. Сменил «Арсенал» на «Манчестер Сити».

Южная Корея. Хонг-Мин Сон – 30 млн евро. «Тоттенхэм» выложил круглую сумму за корейца «Байеру».

Алжир. Ислам Слимани – 30.5 млн евро. «Лестер» в ранге чемпиона Англии потратился на форварда сборной Алжира, но ожидаемых дивидендов из этого не извлек.

Хорватия. Матео Ковачич – 31 млн евро. Перебрался из «Интера» в «Реал», на 1 миллион перебил достижение своего соотечественника и одноклубника Луки Модрича, чей переход из «Тоттенхэма» обошелся «сливочным» ровно в 30 миллионов.

Польша. Аркадиуш Милик – 32 млн евро. Переход форварда из «Аякса» в «Наполи».

Турция. Арда Туран – 34 млн евро. Футбольного счастья переход из «Атлетико» в «Барселону» Турану не принес, зато сделал его самым дорогостоящим турецким игроком в истории.

Босния и Герцеговина. Эдин Джеко – 37 млн евро. Переход из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити». Миралем Пьянич второй с 32 миллионами.

Болгария. Димитар Бербаров – 38 млн евро. Это сейчас сильных болгарских футболистов днем с огнем не сыщешь, а еще недавно был Бербатов, на которого раскошелился МЮ.

Гана. Майкл Эссьен – 38 млн евро. «Челси» провернул эту сделку с «Лионом», все остались довольны.

Кот-д’Ивуар. Дидье Дрогба – 38.5 млн евро. Вождь обошелся «Челси» в такую сумму и отработал каждый цент сполна. Еще за троих ивуарийцев платили 30 или больше миллионов – Яя Туре, Эрик Байи и Вильфред Бони.

ДР Конго. Седрик Бакамбу – 40 млн евро. Рекорд с пылу с жару. Седрик в январе покинул «Вильярреал», чтобы присоединиться к щедрому китайскому клубу.

Сенегал. Садьо Мане – 41.2 млн евро. Не единственный игрок, приобретенный «Ливерпулем» у «Саутгемптона», который стал самым дорогим среди соотечественников.

Чехия. Павел Недвед – 41.2 млн евро. Знаковый в карьере Недведа переход из «Лацио» в «Ювентус».

Египет. Мохамед Салах – 42 млн евро. Три самых дорогих египетских трансфера принадлежат Салаху, это его переходы в «Челси», «Рому» и «Ливерпуль». Мохамед может перебить свой собственный рекорд, ведь сейчас он стоит гораздо больше.

Чили. Алексис Санчес – 42.5 млн евро. За такую сумму Алексис перешел из «Барселоны» в «Арсенал», который на днях покинул.

Армения. Генрих Мхитарян – 42 млн евро. Трансфер в МЮ из «Боруссии» позволил Генриху побить свое предыдущее достижение, ведь до этого дортмундцы заплатили «Шахтеру» 27.5 млн.

Украина. Андрей Шевченко – 43.3 млн евро. «Милан» продал ведущего форварда в «Челси», где Андрей не сыграл так, как от него ждали.

Сербия. Неманья Матич – 44.7 млн евро. Приобретение действующего чемпиона Англии из состава «Челси» обошлось МЮ недешево, зато Матич воссоединился с Моуриньо.

Швейцария. Гранит Джака – 45 млн евро. «Арсенал» сделал Джаку самым дорогим швейцарцем.

Исландия. Гилфи Сигурдссон – 49.4 млн евро. Прошедшим летом «Суонси» отправил лидера в «Эвертон».

Германия. Лерой Сане – 50 млн евро. «Манчестер Сити» не пожалел денег на приобретение молодого парня из «Шальке», похоже, «горожане» не прогадали.

Италия. Джанлуиджи Буффон – 52.88 млн евро. Недавний именинник продолжает удерживать всеитальянский рекорд. Редко встретишь на этой «должности» вратаря, но Джиджи – особый случай!

Живая легенда! Сорок фактов про Буффона

Англия. Рахим Стерлинг – 62.5 млн евро. Рахим Стерлинг лидирует среди англичан, где всю «призовую тройку» составляют покупки «Ман Сити»: Стерлинг, Стоунз, Уокер.

Испания. Диего Коста – 66 млн евро. Урожденный бразилец является лидером среди испанцев. Все благодаря недавнему возвращению в «Атлетико», а ведь летом на первое место вышел Альваро Мората (62 млн), отодвинувший с престола Фернандо Торреса (58.5).

Швеция. Златан Ибрагимович – 69.5 млн евро. Пять из шести самых дорогих трансферов Швеции – с участием Ибры. Самой дорогой стала сделка, в ходе которой Златан перешел из «Интера» в «Барселону».

Гвинея. Наби Кейта – 75 млн евро. Внезапно! Будущим летом полузащитник «РБ Лейпциг» присоединится к «Ливерпулю».

Колумбия. Хамес Родригес – 75 млн евро. «Реал» купил у «Монако» лучшего бомбардира ЧМ-2014 вскоре после турнира в Бразилии.

Нидерланды. Вирджил ван Дейк – 78.8 млн евро. Свеженький трансфер по известному маршруту «Саутгемптон» - «Ливерпуль». Ван Дейк почти вдвое побил предыдущий национальный рекорд, принадлежавший Овермарсу (40 миллионов евро).

75 миллионов фунтов – сумасшествие или норма?

Уругвай. Луис Суарес – 81.72 млн евро. «Ливерпуль» не сумел удержать звезду, которую захотела «Барселона».

Бельгия. Ромелу Лукаку – 84.7 млн евро. Бельгийские рекорды в последнее десятилетие бьются регулярно. Некоторое время самым дорогим бельгийцем был Аксель Витсель – после перехода в «Зенит», потом ему на смену пришли Бентеке и Де Брюйне, а после перехода в МЮ вне конкуренции Лукаку. Азар, твой выход?

Аргентина. Гонсало Игуаин – 90 млн евро. Лео Месси клубную прописку не менял, поэтому на первой строчке Игуаин и его громкий переход из «Наполи» в «Ювентус».

Португалия. Криштиану Роналду – 94 млн евро. На протяжении нескольких лет переход Роналду из МЮ в «Реал» был мировым трансферным рекордом.

Уэльс. Гарет Бэйл – 101 млн евро. Держал рекорд трансферной стоимости после Роналду.

Франция. Поль Погба и Усман Дембеле – 105 млн евро. Футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» делят вершину. Пока. Килиан Мбаппе де-юре выступает за ПСЖ на правах аренды, его полноценный трансфер будет стоить от 140 до 180 миллионов.

Бразилия. Неймар – 222 млн евро. Самый дорогой футболист в истории. Умопомрачительный переход в ПСЖ до сих пор не укладывается в голове. Кстати, бразильским рекордом Неймар владеет с 2013 года, когда перебрался в «Барселону» почти за 90 миллионов.