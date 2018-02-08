Патрис не скис

Когда тебе 36 лет, а тебя выгоняют из клуба со скандалом, очень сложно рассчитывать на предложение серьезной команды. «Соккер.ру» же рассказывает о непотопляемом Патрисе Эвра.

Когда французский защитник после отчисления из «Марселя» выложил шуточное видео о том, как он тащит внедорожник, это многим показалось удачным пиар-ходом и просто развлечением человека, который близок к футбольной пенсии. Телевизионщики во Франции вдоволь нашутились на эту тему. А Эвра, оказывается, не врал, подчеркивая, что находится в прекрасной физической форме и готов вернуться на поле с классической формулировкой всех травмированных и отвергнутых: «еще сильнее».

Подобные истории развиваются довольно просто. Обычно футболист несколько месяцев бродит неприкаянный, ведет переговоры, козыряя своим именем, а потом перебирается в какой-нибудь клуб второго дивизиона или уезжает в ОАЭ, после чего вскоре совсем снижает к себе требования и завязывает с футболом. Ситуация с Эвра стала развиваться неожиданно иным образом. За эту историю уцепились в первую очередь турецкие клубы, которые любят именитых игроков, не слишком пригодившихся в более топовых чемпионатах.

За вариант с «Галатасараем» и «Фенербахче» любой бы на месте Эвра уцепился отчаянно. Но Патрис себе цену знает, поэтому продолжал искать варианты в более знакомой обстановке – в Англии. Наткнулся на «Вест Хэм». Согласитесь, клуб не для сбитых летчиков, пусть и испытывает проблемы. Пылить там еще можно. К тому же у Эвра прекрасный опыт игры в Англии. Он провел полных восемь сезонов в «Манчестер Юнайтед», играя в среднем в чемпионате каждый год не менее 30 матчей. Великолепная стабильность большого мастера и профессионала.

Потом еще и в Италии тоже уже не в юном возрасте сыграл за «Ювентус» - лучшую команду Серии А последних лет. Да, в прошлом сезоне уже не тянул по скорости игру туринцев, стал садиться на скамейку и вовремя прекрасно сориентировался, согласившись на предложение из Франции, где «Марсель» обзавелся новым владельцем и хотел получить не только спортивное, но и имиджевое усиление. Появление Эвра в провансальском клубе пришлось кстати. Он хорошо отыграл вторую часть минувшего сезона и все шло к тому, чтобы нынешний тоже прошел у Патриса в «Марселе» прекрасно.

Если бы не нервный срыв, который случился у футболиста перед игрой Лиги Европы с «Виторией». Памятный момент, облетевший все информационные ресурсы и агентства. Во время разминки один из фанатов прокричал что-то оскорбительное в адрес Эвра, который пробегал мимо. Патрис не постеснялся и сходу влепил ногой в голову самонадеянному болельщику, показав хорошую растяжку. Трудно сказать, что именно прокричал фанат Эвра, но вряд ли срыв опытного игрока случился бы из-за какой-то безобидной шутки.

Бить людей плохо, очень плохо, но давайте представим, что Эвра вместо удара в голову без разбирательств побежал к судье и сказал бы, что его назвали «черным». Болельщику запретили бы посещать матчи, поднялась бы буча толерантности и терпимости, высокие чины из УЕФА сокрушались бы, рассуждая о борьбе с расизмом, а британцы сказали бы, что на стадион прорвался русский. Патрис же решил разобраться на месте, по-мужски.

И за это поплатился, приняв наказание достойно, без возмущения, поблагодарив фанатов за поддержку, осознав, что был не прав. Но в результате УЕФА дисквалифицировал Эвра в еврокубках до конца сезона, а «Марсель» под давлением той же самой общественности вынужден был отчислить Патриса, разорвав с ним контракт. Стоит отметить, кстати, слова главного тренера провансальцев Руди Гарсия, который поддерживал Эвра до конца.

Очевидно, что решение об отчислении принималось в более высоких кабинетах, для очистки имиджа «Марселя». Эвра пришел отчасти с имиджевой составляющей и уйти вынужден был из-за нее же. Но рук не опустил, не отчаялся, довольно быстро нашел себе новый клуб с хорошим подбором игроков, хорошей конкуренцией. Нужно отметить расчет агента Эвра. Он не стал вестись на поспевшие предложения из той же Турции, не стал торопиться, сделав грамотные выводы и дождавшись окончания зимнего трансферного окна в топ-лигах Европы.

Понятно, что в сумасшедших по ценам и ритму условиях январских трансферов не все даже солидные клубы успели закрыть все дефицитные позиции. Но до последнего боролись. А когда трансферное окно закрылось, у них не оставалось вариантов: только смотреть на свободных агентов. И тут как раз Эвра: с именем, в форме, с четкими представлениями о своих возможностях. И вряд ли «Вест Хэм» сильно раскошелится.

Во-первых, само понятие «раскошелиться» для английских клубов и всех остальных – очень большая разница. Во-вторых, контракт с Эвра подписан только до конца сезона. Все по-честному: француз имеет возможность доказать, что профпригоден для АПЛ и в свои 36 лет, а «Вест Хэм» волен летом либо предложить обновление договора, либо расстаться без скандалов с игроком, если тот не оправдает надежд. Главный козырь Эвра – богатый опыт игры в Англии, хорошее физическое состояние и умение грамотно распределять силы. Без двух последних компонентов он попросту не дотянул бы до такого возраста в большом футболе.

В этом он не слишком типичный игрок, проведший большую часть карьеры во Франции и Англии. Он скорее больше на итальянских футболистов похож в этом компоненте. Это они способны играть тысячу лет, практически не снижая уровня. За Эвра в Англии будет в любом случае интересно понаблюдать. Шанс он получит, безусловно, главное использовать его с умом и разминаться на всякий случай подальше от бортиков стадиона.