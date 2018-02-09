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Дюжина джокеров. Суперзапасные РФПЛ

вчера, 16:35

Умение усилить игру команды после выхода на замену высоко ценится в футболе. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов называет претендентов на лавры Сульшера – пожалуй, самого известного суперсаба.

12 место. Венцислав Христов («СКА-Хабаровск», Болгария)

Выходов на замену: 11. Минут после выходов на замену: 241.

Результативные действия: 2 гола. Минут на результативное действие: 120.5

Болгарский форвард провел в стартовом составе хабаровчан только одну игру и 11 раз выходил на замены. Дважды сумел отличиться: его голы принесли ничьи в домашних матчах с «Рубином» и «Ахматом». Впрочем, в СКА не оценили способностей болгарина, в начале февраля контракт с ним расторгли по обоюдному согласию.

11 место. Дмитрий Сысуев («Уфа», Россия)

Выходов на замену: 10. Минут после выходов на замену: 194.

Результативные действия: 2 гола. Минут на результативное действие: 97

У опытного полузащитника 6 матчей в стартовом составе и 10 выходов на замену. Оказывается, Сысуев эффективнее действует, когда входит в игру со скамейки. Во всяком случае, оба свои гола Дмитрий забил именно таким образом, причем его точные удары в матчах с «Тосно» и «Ахматом» приносили команде Сергея Семака победы.

Дюжина джокеров. Суперзапасные РФПЛ

10 место. Заур Садаев («Ахмат», Россия)

Выходов на замену: 7. Минут после выходов на замену: 179.

Результативные действия: 2 гола. Минут на результативное действие: 89.5

Из трех своих голов в первой части сезона РФПЛ два Заур Садаев забил в стиле джокера. В обоих случая усиливал игру своей команды в перерыве, и если в поединке с «Арсеналом» от его мяча оказалось мало толку – «Ахмат» уступил 1:2, то «Ростову» забил победный.

9 место. Вячеслав Кротов («Уфа», Россия)

Выходов на замену: 8. Минут после выходов на замену: 164.

Результативные действия: 2 гола. Минут на результативное действие: 82

Свои 45 минут славы Слава Кротов получил в поединке со «СКА-Хабаровском». «Уфа» горела 0:2 после первого тайма, в перерыве Сергей Семак выпустил нападающего вместо защитника Тумасяна. Подопечный не подвел, оформив дубль, который позволил «Уфе» сыграть вничью.

8 место. Иван Обляков («Уфа», Россия)

Выходов на замену: 7. Минут после выходов на замену: 146.

Результативные действия: 2 гола. Минут на результативное действие: 73

«Уфа» - вообще команда джокеров, потому что три футболиста забили по два гола, выходя на поле по ходу матчей. Обляков поражал ворота «Амкара» и «Ахмата». Это уже говорит скорее о системности и тренерской работе, у Сергея Семака уверенная в себе и управляемая команда, которая умеет прибавлять за счет внутренних резервов. 6 голов из 20 мячей «Уфы» в текущем чемпионате забиты джокерами, 30% от общего количества взятий ворот. Серьезная цифра.

7 место. Марио Пашалич («Спартак», Хорватия)

Дюжина джокеров. Суперзапасные РФПЛ

Выходов на замену: 8. Минут после выходов на замену: 124.

Результативные действия: 2 гола. Минут на результативное действие: 62

Полузащитник «Спартака» восемь раз выходил на замену, но уникальным образом сыграл в двух случаях. Голы Пашалича запомнились, ведь он ставил точки в статусных противостояниях с «Зенитом» и ЦСКА, забивая третьи голы «Спартака» в матчах на 90+8 минутах встреч. В других шести матчах просто не назначалось такого количества компенсированного времени, а то бы Марио развернулся!

6 место. Дарко Бодул («Амкар», Хорватия)

Выходов на замену: 7. Минут после выходов на замену: 149.

Результативные действия: 1 гол + 2 ассиста. Минут на результативное действие: 49.5

В этом сезоне у Бодула лучше получаются матчи, которые он начинает в запасе. Судите сами: 3 результативных действия за 149 минут после семи выходов на замену и всего лишь одна голевая передача на десять матчей в стартовом составе (864 минуты на поле). Дарко голом и пасом помог «Амкару» в концовке довести до разгромной победы встречу со СКА, а в поединке с «Рубином» он ассистировал Янушу Голу, который забил победный мяч на 83 минуте.

5 место. Лоренцо Мельгарехо («Спартак», Парагвай)

Выходов на замену: 8. Минут после выходов на замену: 215.

Результативные действия: 2 гола + 1 ассист. Минут на результативное действие: 71.5

Голы у нас все-таки в приоритете, поэтому Мельгарехо чуть выше Бодула в рейтинге, несмотря на большее число потраченных минут. Голы Лоренцо принесли «Спартаку» победу над «Ахматом» и ничью с «Анжи», которая стала переломным моментом сезона. Результативным пасом парагваец отметился в летнем дерби с ЦСКА. Вообще, из почти списанного игрока Мельгарехо превратился в настоящего спартаковского джокера, ведь можно вспомнить его успехи в других турнирах: в матче за Суперкубок России Лоренцо отдал пас на гол Луису Адриано, в Лиге чемпионов помог отличиться Зе Луишу и сам забил «Севилье». Да и в недавнем контрольном матче против «Спарты» Лоренцо принес «Спартаку» первую победу на сборах, забив гол после выхода на замену.

4 место. Максим Лестьенн («Рубин», Бельгия)

Выходов на замену: 6. Минут после выходов на замену: 127.

Результативные действия: 2 гола + 1 ассист. Минут на результативное действие: 42.5

Счет Лестьенна закрыт, он уже покинул «Рубин» и присоединился к испанской «Малаге». Все свои результативные действия под руководством Бердыева Максим сделал после выходов на замены, причем еще в августе. Сначала забил «Краснодару», а потом поучаствовал в избиении «Анжи».

3 место. Тимофей Калачёв («Ростов», Беларусь)

Дюжина джокеров. Суперзапасные РФПЛ

Выходов на замену: 4. Минут после выходов на замену: 96.

Результативные действия: 2 гола + 1 ассист. Минут на результативное действие: 32

Многоопытный лидер «Ростова» - самый эффективный джокер. 32 минуты на результативное действие. А на самом деле все три очка в зачет рейтинга суперзапасных Тимофей добыл в одном матче. Вернее, в трети матча. На 63-й минуте матча «Уфа» - «Ростов» Калачев вышел на поле при счете 1:1, после чего дважды забил и помог отличиться партнеру.

2 место. Вандерсон («Краснодар», Бразилия)

Выходов на замену: 10. Минут после выходов на замену: 207.

Результативные действия: 3 гола. Минут на гол: 69

От Вандерсона ждали большего в «Краснодаре», но за первую часть сезона бразилец отметился всего лишь тремя мячами, причем все забил после выходов на замену. Два положил в ворота «Анжи», еще одним отметился в игре со «СКА-Хабаровском». В обоих случаях «быки» уже крутили на рогах своих соперников, а Вандерсон добивал неудачливых оппонентов. Тем не менее, стал одним из двух джокеров, сумевших отличиться больше двух раз.

1 место. Евгений Марков («Тосно»/«Динамо», Россия)

Выходов на замену: 7. Минут после выходов на замену: 188.

Результативные действия: 5 голов. Минут на гол: 37.5

Главный суперсаб РФПЛ зимой сменил клубную прописку, теперь Марков представляет московское «Динамо», где уже продолжает свое дело: на сборах успел отметиться голом после выхода на замену. Евгений в первой части сезона забил 8 голов: трижды отличился, играя в стартовом составе, еще пять раз, будучи джокером. Своим клиентом Марков сделал тульский «Арсенал», в ворота которого забил победный мяч в первом круге, а в другом матче разразился хет-триком. Еще раз отличился в сенсационной игре со «Спартаком», когда «Тосно» вырвал ничью с 0:2, играя в меньшинстве. 

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Все комментарии
Dominators
Dominators
вчера в 17:05
Калачев и Марков красавцы . Остальные в большинстве не джокеры , выходят так погонять мяч . Мельгарехо 71 минута на результативное действие , Пашаличу нужен час .
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