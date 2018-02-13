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Голыми руками не возьмешь. Инструкция для ЦСКА

вчера, 15:30

Армейцы первыми из наших команд стартуют в плей-офф Лиги Европы. В соперниках у ЦСКА белградская «Црвена Звезда», которая уже выбила один российский клуб в этом евросезоне.

Учесть опыт «Краснодара»

Во второй половине августа прошлого года жертвой «Црвены Звезды» пал «Краснодар», уступивший сербам дорогу в групповой раунд Лиги Европы по итогам противостояния в раунде плей-офф. Команды забили одинаковое количество мячей в ворота друг друга по итогам двух встреч – по четыре, но победителями вышли именно белградцы, так как результативнее сыграли на выезде. Даже после вылета «Краснодара» не было сомнений, что турнир покинула более мастеровитая  и классная команда. «Быки» недооценили «звездашей», которые сыграли на запредельной самоотдаче, заставили удачу улыбнуться. ЦСКА тоже превосходит «Црвену Звезду» по всем футбольным параметрам, однако о духовности сербов забывать ни в коем случае нельзя, если нет желания наступать на грабли, опробованные «Краснодаром».

Не пенять на отсутствие практики

Традиционная для российских клубов отговорка после зимних каникул – отсутствие игрового тонуса. Продолжительный перерыв и отсутствие соревновательной практики на протяжении двух с лишним месяцев действительно ставит наши команды в уязвимое положение перед соперниками из Европы, но в случае с ЦСКА этот аргумент не работает. В Сербии чемпионат тоже прерывается зимой. Так, «Црвена Звезда» провела свой предыдущий официальный матч 13 декабря 2017 года, а для сербов матч с армейцами тоже первый после двухмесячной паузы. 

Испытать чужое терпение

«Црвена Звезда» на внутренней арене и «Црвена Звезда» в Лиге Европы – две непохожие друг на друга команды. В чемпионате Сербии «красно-белые» играют с позиции силы, перед возобновлением сезона они занимают первое место, опережая ближайшего преследователя – «Партизан», на 9 очков. «Звездаши» больше всех забивают в чемпионате Сербии – 55 голов, а также меньше всех пропускают – всего-навсего 8 мячей в 22 матчах. 

В Лиге Европы «Црвена» делает ставку на игру от обороны, наверняка, так будет и в противостоянии с ЦСКА. На групповой стадии все матчи с участием «Звезды» получились низовыми – не больше двух голов. Три ничьих – два раза по 0:0 и однажды 1:1, три результата 1:0 – дважды в пользу сербов, один раз успех отпраздновал соперник, лондонский «Арсенал». При этом команда Владана Миливоевича умудрилась выстоять в гостях у «канониров», что вызывает уважение. 

Определенно, «Црвена Звезда» не полезет с шашками наголо на ЦСКА, как бы ни шумели трибуны «Райко Митича». У Миливоевича обученная и дисциплинированная команда, здраво оценивающая свои силы. Сербы выстроятся компактно, постараются не допустить разрывов между линиями, а задача армейцев – вывести соперников из состояния равновесия, испытать их терпение. Основные надежды связаны с превосходством ЦСКА в скорости командного мышления, а также с прытью отдельных игроков: вернувшийся Муса должен убегать, а фланговые игроки, особенно Марио Фернандес, обязаны утюжить бровки и растягивать редуты «Црвены Звезды».

Помнить об опасности

«Црвена Звезда» всегда играет по схеме 4-2-3-1, главный тренер Миливоевич считает эту расстановку наиболее полно отвечающей требованиям современного футбола из-за универсализма – легко перестроиться из атаки в оборону или наоборот. Причем, как в локальных игровых ситуациях, так и глобально – если нужно отыгрываться или, наоборот, защищать добытый счет. Когда нужно атаковать, второй форвард меняет одного из центральных полузащитников, тогда «Црвена Звезда» переходит на расстановку 4-4-2. Если нужно перейти в режим сдерживания, то обычно уходит один из инсайдов, команда садится глубже за счет дополнительного полузащитника – 4-3-1-2 или 4-3-2-1.

Глаз да глаз нужен за нападающими. Под вопросом участие в матче с ЦСКА ганца Ричмонда Боакье, однако серб Александар Пешич тоже результативно играет в этом футболе. Оба форварда крупные, высокие, в чемпионате Сербии они на двоих забили 32 гола, но в Лиге Европы больше пашут на команду, а угрозы сочиняют фланговые игроки – Радоньич, Срнич, Крститич, теперь любопытно будет посмотреть на новичка Эль-Фарду, пришедшего из «Олимпиакоса». Считаю, что большой и, возможно, невосполнимой потерей для «Црвены Звезды» станет уход Гуелора Канга, который зимой отправился в пражскую «Спарту». Это мотор команды, человек, через которого регулярно осуществлялся выход в атаку, он - распределитель мячей на чужой половине поля с хорошим дальним ударом. 

Давить на болевые точки 

Несмотря на уход Канга, в «Црвене Звезде» остается много футболистов, поигравших в РФПЛ: Дональд, Ле Таллек, Родич, Анджелкович, Йовичич. Трое первых – игроки стартового состава, Йовичич борется за место на поле, а 35-летний Анджелкович на правах дядьки и спикера, толкающего духоподъемные речи. Пожалуй, именно двух наших знакомых выделю в качестве звеньев, на которые ЦСКА должен оказать точечное давление. Левый защитник Родич хорошо бежит по бровке, иногда ловко вырезает передачи, но по игре в обороне – это сербская версия Дмитрия Комбарова с пусканием соперников за спину, запоздалыми реакциями и слабым представлением о подстраховке. Родич – скорее очевидная уязвимость, Миливоевич наверняка дополнительно укрепит левый фланг, держа в уме угрозу в лице Марио Фернандеса. 

А вот вторая болевая точка менее заметна, но при умелом прессинге будет давать сбои, так необходимые армейцам. Речь о Митчелле Дональде, который нередко надевает капитанскую повязку, является во всех смыслах значимой фигурой, результативно действует на стандартах у чужих ворот. Однако в опорной зоне голландец «плывет», если на него оказывать давление, он мощный и хорош в борьбе, но с мячом работает не лучшим образом, скорость принятия решений подводит. ЦСКА нужно пытаться ловить «Црвену Звезду» на выходах из обороны: с учетом особенностей Дональда, а без Канга именно здесь у сербов ожидаются проблемы. Отборы мяча в центре поля, а также на чужой половине с последующими хлесткими выпадами, необходимы команде Виктора Ганчаренко, потому что нет уверенности в том, что удастся раскачать редуты «звездашей» с помощью позиционного нападения.

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Все комментарии
boniel3
boniel3
вчера в 22:01
    Raamtvall
    Raamtvall
    вчера в 21:13
    Псина же "уехала в Швецию", какого чёрта он все ещё в цска?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:02
    Все расставлено в статье по местам и разложено по полочкам. Три очка в Кармане. Осталось выйти на поле и забить как можно больше мячей))
    Винсент Вега
    Винсент Вега
    вчера в 18:11
    Армия - только победа!!!
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 17:43
    Звезда поинтересней будет. Цска играет уныло, только Игарь не дает заскучать.
    Kyon
    Kyon ответил Scuderia Ferrari
    вчера в 17:39
    Scuderia Ferrari:
    «Быки» недооценили «звездашей», которые сыграли на запредельной самоотдаче, заставили удачу улыбнуться. ******** Не на самоотдаче они сыграли, а на гедиминасе мажейке, не засчитавшем чистый гол Краснодара.
    Судья не засчитал домашний гол, но в ответном матче быкам дали пробить левейший пеналь. Так что с автором можно согласиться в этом вопросе.
    mugik1973
    mugik1973
    вчера в 17:13
    Автор не объективен. Расписал слабые стороны ЦЗ, а при этом не назвал слабые стороны ЦСКА, у которых их уйма. При этом назвал сильные стороны ЦСКА и не описав сильные стороны ЦЗ. Поэтому статья получилась что ЦСКА фаворит. Игра покажет
    viv
    viv
    вчера в 17:09
    Первый матч выездной, так что ЦСКА то же не надо лететь с шашками на голо, уверенно на контратаках ловить "Звездашей"
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил MAUS
    вчера в 17:08
    MAUS:
    Я за то чтобы Цска всё таки набрал балы в копику рейтинга , России это важно! Болеем за ЦсКа сегодня!
    Ну нафиг нам не нужны 3 клуба в ЛЧ, у нас и 1 полноценного участника не наскребется
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 16:52
    Удачи ЦСКА, но сербы тоже молодцы.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 16:49
    «Быки» недооценили «звездашей», которые сыграли на запредельной самоотдаче, заставили удачу улыбнуться.
    ********
    Не на самоотдаче они сыграли, а на гедиминасе мажейке, не засчитавшем чистый гол Краснодара.
    амурец
    амурец ответил MAUS
    вчера в 16:43
    MAUS:
    Я за то чтобы Цска всё таки набрал балы в копику рейтинга , России это важно! Болеем за ЦсКа сегодня!
    да и Спартаку того же
    амурец
    амурец ответил Jum13
    вчера в 16:42
    Jum13:
    Я это написал в ответ на глупость быка. Нормальный клуб - тренера бы поменять
    ну да новый тренер им бы не помешал, а то берут отработанный материал Шатова и ещё тренер ему дифирамбы поёт
    MAUS
    MAUS
    вчера в 16:41
    Я за то чтобы Цска всё таки набрал балы в копику рейтинга , России это важно! Болеем за ЦсКа сегодня!
    Jum13
    Jum13 ответил амурец
    вчера в 16:36
    амурец:
    быки клуб не слабый просто неопытные, а кони ребята серьёзные
    Я это написал в ответ на глупость быка. Нормальный клуб - тренера бы поменять
    амурец
    амурец
    вчера в 16:35
    коням желаю вынести ЦЗ и отомстить за быков
    амурец
    амурец ответил Jum13
    вчера в 16:34
    Jum13:
    Просто ЦЗ тогда играла против очень слабого клуба
    быки клуб не слабый просто неопытные, а кони ребята серьёзные
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 16:32
    Быки вылетели явно из-за недооценки соперника..Не повторить этой ошибки и можно побеждать ЦЗ спокойно. Верим в вас ребята, вы ЦСКА победа будет за вами.
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 16:27
    Краснодар пал из за неопытности игроков в еврокубках у ЦСКА не должно возникнуть проблем с сербами ) у нас так же опыта набирались помню Вердер ) как им влетели тогда тоже не было опыта как у Краснодара
    denmig
    denmig
    вчера в 16:26
    они эту инструкцию уже не прочтут! Поэтому и ...грают !
    Jum13
    Jum13 ответил Igorello97
    вчера в 16:13
    Igorello97:
    Црвена Звезда вынесет цска, т.к. имеет игровую практику, и в матче с Краснодаром они смотрелись великолепно.
    Просто ЦЗ тогда играла против очень слабого клуба
    Воин666
    Воин666
    вчера в 16:10
    ЦСКА должен побеждать Црвену и есть ощущение, что как раз сербы будут играть первым номером, ну, а нам это будем как раз удобно при наличии Мусы.
    Воин666
    Воин666 ответил Igorello97
    вчера в 16:08
    Igorello97:
    Црвена Звезда вынесет цска, т.к. имеет игровую практику, и в матче с Краснодаром они смотрелись великолепно.
    Какую игровую практику? У них тоже перерыв был.
    Adolf33
    Adolf33 ответил Багров-брат
    вчера в 16:06
    Багров-брат:
    Рецепт один: играть в свой футбол и забивать, как инородной команде Спартак...))) Пусть будет настрой, как на ещё одно дерби...)))
    Если будет такой настрой, то пролетите с треском! Только подковы от меринов останутся...
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Багров-брат
    вчера в 16:05
    Багров-брат:
    Рецепт один: играть в свой футбол и забивать, как инородной команде Спартак...))) Пусть будет настрой, как на ещё одно дерби...)))
    это вот как раз недавно?? 0:3 когда?
    Багров-брат
    Багров-брат ответил Igorello97
    вчера в 15:49
    Igorello97:
    Црвена Звезда вынесет цска, т.к. имеет игровую практику, и в матче с Краснодаром они смотрелись великолепно.
    Так то с Краснодаром...))) Ливерпуль со Спартаком тоже смотрелся великолепно...)))
    Багров-брат
    Багров-брат
    вчера в 15:48
    Рецепт один: играть в свой футбол и забивать, как инородной команде Спартак...))) Пусть будет настрой, как на ещё одно дерби...)))
    sashok52
    sashok52
    вчера в 15:47
    0:0 инфа сотка
    Igorello97
    Igorello97
    вчера в 15:46
    Црвена Звезда вынесет цска, т.к. имеет игровую практику, и в матче с Краснодаром они смотрелись великолепно.
    Zimka
    Zimka
    вчера в 15:45
    Почти на 100% уверен что Звезда попытается дома сыграть 1 номером, а ЦСКА будет ловить на контратаках
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