Голыми руками не возьмешь. Инструкция для ЦСКА

13 февраля 2018, 15:30

Армейцы первыми из наших команд стартуют в плей-офф Лиги Европы. В соперниках у ЦСКА белградская «Црвена Звезда», которая уже выбила один российский клуб в этом евросезоне.

Учесть опыт «Краснодара»

Во второй половине августа прошлого года жертвой «Црвены Звезды» пал «Краснодар», уступивший сербам дорогу в групповой раунд Лиги Европы по итогам противостояния в раунде плей-офф. Команды забили одинаковое количество мячей в ворота друг друга по итогам двух встреч – по четыре, но победителями вышли именно белградцы, так как результативнее сыграли на выезде. Даже после вылета «Краснодара» не было сомнений, что турнир покинула более мастеровитая и классная команда. «Быки» недооценили «звездашей», которые сыграли на запредельной самоотдаче, заставили удачу улыбнуться. ЦСКА тоже превосходит «Црвену Звезду» по всем футбольным параметрам, однако о духовности сербов забывать ни в коем случае нельзя, если нет желания наступать на грабли, опробованные «Краснодаром».

Не пенять на отсутствие практики

Традиционная для российских клубов отговорка после зимних каникул – отсутствие игрового тонуса. Продолжительный перерыв и отсутствие соревновательной практики на протяжении двух с лишним месяцев действительно ставит наши команды в уязвимое положение перед соперниками из Европы, но в случае с ЦСКА этот аргумент не работает. В Сербии чемпионат тоже прерывается зимой. Так, «Црвена Звезда» провела свой предыдущий официальный матч 13 декабря 2017 года, а для сербов матч с армейцами тоже первый после двухмесячной паузы.

Испытать чужое терпение

«Црвена Звезда» на внутренней арене и «Црвена Звезда» в Лиге Европы – две непохожие друг на друга команды. В чемпионате Сербии «красно-белые» играют с позиции силы, перед возобновлением сезона они занимают первое место, опережая ближайшего преследователя – «Партизан», на 9 очков. «Звездаши» больше всех забивают в чемпионате Сербии – 55 голов, а также меньше всех пропускают – всего-навсего 8 мячей в 22 матчах.

В Лиге Европы «Црвена» делает ставку на игру от обороны, наверняка, так будет и в противостоянии с ЦСКА. На групповой стадии все матчи с участием «Звезды» получились низовыми – не больше двух голов. Три ничьих – два раза по 0:0 и однажды 1:1, три результата 1:0 – дважды в пользу сербов, один раз успех отпраздновал соперник, лондонский «Арсенал». При этом команда Владана Миливоевича умудрилась выстоять в гостях у «канониров», что вызывает уважение.

Определенно, «Црвена Звезда» не полезет с шашками наголо на ЦСКА, как бы ни шумели трибуны «Райко Митича». У Миливоевича обученная и дисциплинированная команда, здраво оценивающая свои силы. Сербы выстроятся компактно, постараются не допустить разрывов между линиями, а задача армейцев – вывести соперников из состояния равновесия, испытать их терпение. Основные надежды связаны с превосходством ЦСКА в скорости командного мышления, а также с прытью отдельных игроков: вернувшийся Муса должен убегать, а фланговые игроки, особенно Марио Фернандес, обязаны утюжить бровки и растягивать редуты «Црвены Звезды».

Помнить об опасности

«Црвена Звезда» всегда играет по схеме 4-2-3-1, главный тренер Миливоевич считает эту расстановку наиболее полно отвечающей требованиям современного футбола из-за универсализма – легко перестроиться из атаки в оборону или наоборот. Причем, как в локальных игровых ситуациях, так и глобально – если нужно отыгрываться или, наоборот, защищать добытый счет. Когда нужно атаковать, второй форвард меняет одного из центральных полузащитников, тогда «Црвена Звезда» переходит на расстановку 4-4-2. Если нужно перейти в режим сдерживания, то обычно уходит один из инсайдов, команда садится глубже за счет дополнительного полузащитника – 4-3-1-2 или 4-3-2-1.

Глаз да глаз нужен за нападающими. Под вопросом участие в матче с ЦСКА ганца Ричмонда Боакье, однако серб Александар Пешич тоже результативно играет в этом футболе. Оба форварда крупные, высокие, в чемпионате Сербии они на двоих забили 32 гола, но в Лиге Европы больше пашут на команду, а угрозы сочиняют фланговые игроки – Радоньич, Срнич, Крститич, теперь любопытно будет посмотреть на новичка Эль-Фарду, пришедшего из «Олимпиакоса». Считаю, что большой и, возможно, невосполнимой потерей для «Црвены Звезды» станет уход Гуелора Канга, который зимой отправился в пражскую «Спарту». Это мотор команды, человек, через которого регулярно осуществлялся выход в атаку, он - распределитель мячей на чужой половине поля с хорошим дальним ударом.

Давить на болевые точки

Несмотря на уход Канга, в «Црвене Звезде» остается много футболистов, поигравших в РФПЛ: Дональд, Ле Таллек, Родич, Анджелкович, Йовичич. Трое первых – игроки стартового состава, Йовичич борется за место на поле, а 35-летний Анджелкович на правах дядьки и спикера, толкающего духоподъемные речи. Пожалуй, именно двух наших знакомых выделю в качестве звеньев, на которые ЦСКА должен оказать точечное давление. Левый защитник Родич хорошо бежит по бровке, иногда ловко вырезает передачи, но по игре в обороне – это сербская версия Дмитрия Комбарова с пусканием соперников за спину, запоздалыми реакциями и слабым представлением о подстраховке. Родич – скорее очевидная уязвимость, Миливоевич наверняка дополнительно укрепит левый фланг, держа в уме угрозу в лице Марио Фернандеса.

А вот вторая болевая точка менее заметна, но при умелом прессинге будет давать сбои, так необходимые армейцам. Речь о Митчелле Дональде, который нередко надевает капитанскую повязку, является во всех смыслах значимой фигурой, результативно действует на стандартах у чужих ворот. Однако в опорной зоне голландец «плывет», если на него оказывать давление, он мощный и хорош в борьбе, но с мячом работает не лучшим образом, скорость принятия решений подводит. ЦСКА нужно пытаться ловить «Црвену Звезду» на выходах из обороны: с учетом особенностей Дональда, а без Канга именно здесь у сербов ожидаются проблемы. Отборы мяча в центре поля, а также на чужой половине с последующими хлесткими выпадами, необходимы команде Виктора Ганчаренко, потому что нет уверенности в том, что удастся раскачать редуты «звездашей» с помощью позиционного нападения.