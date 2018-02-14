Опыт против азарта: пока ничья

Опытный «Ювентус» будто бы раздавил «Тоттенхэм» в дебюте. Но лондонцы красиво выкрутились. «Соккер.ру» рассказывает о матче, который оставил много интриги.

Опыт обусловливает дебют

При всей крутости чемпионата Англии повышенный накал борьбы в Премьер-Лиге подкидывает «Тоттенхэму» неприятный фортель. «Шпоры» так привыкли к большим играм, что ответственность каждой следующей встречи воспринимается чуть менее рельефно. Конечно, все понимают, что Лига чемпионов, особенно в плей-офф, это совершенно другого уровня игры. Но «Тоттенхэму» не хватает опыта, несмотря на относительно долгое присутствие в так называемой «большой шестерке» в Англии. В компоненте командного и индивидуального опыта «Ювентус» на несколько голов выше и сыграл за счет этого козыря, поддавив на первых минутах, как это недавно сделал с «Тоттенхэмом» «Ливерпуль», например, и поймав на глупейших ошибках в обороне.

Собранная команда с полным осознанием ответственности не совершит таких провалов, как «шпоры» хотя бы в течение стартовых десяти минут, когда пропустили дважды. А потом поди попробуй вытащи себя за волосы. Тогда ты вынужден уже атаковать и подмешиваются ошибки другого рода – основанные на излишней увлеченности нападением. Так пришел второй пенальти в ворота «Тоттенхэма», так пришел шикарный момент, упущенный Игуаином, после контратаки в первом тайме. «Тоттенхэм» продемонстрировал отсутствие опыта.

Опыт создает ложную уверенность

Но у каждой монеты две стороны. «Ювентус» благодаря опыту и расчетливости сумел добиться шикарного перевеса в два мяча к десятой минуте. По меркам плей-офф Лиги чемпионов это отличный задел, добытый на ровном месте к тому же. Но когда ты видишь, как идеально работает твой план, как соперник несколько растерян и скатывается к упрощению игры, волей-неволей расслабляешься и позволяешь себе утрату концентрации хоть на миг. Поначалу отдача инициативы «шпорам» была частью плана. «Тоттенхэм» увлекался, упирался в защиту, ничего не мог придумать и рисковал получить контратаку. А «Ювентус» так здорово на классе работал в обороне, что даже подкаты защитников в последний момент казались прекрасно просчитанным приемом, не вызвавшим беспокойства.

Но вера в эту безупречность и опыт помешала туринцам пройти без ошибок отрезок с намеренной отдачей территории. «Тоттенхэм» пережил горькие минуты, освоился, привык к обстановке и начал постепенно включать свои фирменные черты, включая мягкие и тонкие передачи к воротам. Уже настала пора ошибаться «Ювентусу», но по другим причинам. К слову, незабитый пенальти Игуаина в конце первого тайма тоже плод психологической игры. Как и эпизод с фолом Орье против Косты – из-за чего пенальти и назначили. Такие ментальные качели устраивали команды, делая свои психологические особенности и козырями, и слабыми местами.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (5) – 12 (6)

«Ювентусу» удалось быстро забить после всего двух ударов в створ. Поэтому большую часть матча атаковал «Тоттенхэм», логично, что и бил по воротам он больше. Некоторые удары выглядели жестами отчаяния, но оказывались достаточно точными. Так что тут количество и точность ударов отражает нацеленность команд на ворота.

Владение мячом (точность передач): 33,3% (71%) - 66,7% (88%)

Слишком уж скромный показатель у «Ювентуса», но и это тоже из-за раннего добытого преимущества и слишком самоуверенного отказа туринцев от борьбы за контроль мяча и территории. «Ювентус» уверовал, что «Тоттенхэм» можно будет взять только за счет чистых контратак, но вряд ли полагал, что преимущество гостей по контролю мяча и качеству этого контроля окажется таким высоким. Просчет хозяев.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 21 (16) – 12 (5)

Еще одно подтверждение сугубо контратакующей игры «Ювентуса» с акцентом на разрушение. Стоит признать, что оборонительные показатели туринцев очень хороши, но они позволили «Тоттенхэму» слишком много атаковать, так что даже такая надежная работа в отборах и перехватах давала сбои на фоне вала нападок «шпор».

Фактор Игуаина

Конечно, если посмотреть только на статистику, то можно сказать, что Игуаин просто тащил команду – дубль оформил, забив оба мяча «Ювентуса» в игре. Но не все так однозначно. Конечно, он блестяще сработал в первые десять минут, использовав стандарты. Однако в первом тайме еще был шикарный шанс после контратаки и еще более удобная возможность в виде пенальти. Игуаин же оба раза промазал. А ведь третий мяч в ворота «Тоттенхэма» вряд ли позволил бы англичанам так возродиться. Снова Игуаин свою репутацию неоднозначного бомбардира подтвердил.

Решения по ходу матча

Поняв быстро свои слабости, обе команды после перерыва подкрутили гайки, что сделало игру менее острой, но достаточно напряженной и боевитой. Очень и очень осторожно пытались предпринимать какие-то шаги наставники, боясь сломать возможные преимущества. Да и неоднозначный счет не давал повода рисковать ни одним, ни другим. Способность эффективно контратаковать против давления и умения кружить голову короткими и средними передачами. В таком лобовом столкновении успешнее все же оказался подход «Тоттенхэма», который проводил впереди больше времени и забил во втором тайме.

Только после этого Аллегри начал делать перестроения. Стураро вышел вместо Манджукича и быстро указал, кому куда переместиться. Показательно, что Почеттино решился на первую замену только на 83-й минуте, решив, что команда прекрасно справляется, а добавление быстроногого шустрика Сона на уставшую защиту соперника может дать отличную возможность и третий забить в контратаке на контратаку. Собственно, «вбросы» свежих игроков на последних минутах этому и служили – без кардинальных перестановок.

В целом матч можно разбивать на отдельные отрезки, которые имеют некоторые переломные точки и не равны по продолжительности. Был короткий взрывной дебют «Ювентуса» на фоне провала «Тоттенхэма». Потом отход туринцев с осознанием своего положения «Тоттенхэмом» и плавным переводом уверенности хозяев во вредную самоуверенность с ошибками. Неопытность одних и потеря концентрации других – главный источник всех ошибок первой части.

Во второй противники уже озирались на зыбкость положения, боялись друг друга, стараясь при этом работать так смело, как это только возможно в подобном положении. Вынужденный, исходя из результата и контекста матча больше атаковать «Тоттенхэм», в результате и добился своего, а «Ювентус» с чистой ставкой на контратаки и уверенностью в своей эффективности несколько погорел.