Два удаления, разгром от новичков РПЛ. «Спартак» проиграл «Балтике»

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вчера, 18:38

Ужасная статистика и пощёчина для топ-клуба.

«Балтика» не даст продыху никому в РПЛ – об этом говорили ещё в межсезонье. Таким стартом чемпионата новички Премьер-Лиги полностью подтвердили ожидания. Банда Андрея Талалаева полностью забрала вторую игру в Москве – со «Спартаком» смотрелись даже увереннее, чем с «Динамо», хотя тут помогли и обстоятельства. Разбираем детали неожиданного разгрома.

Зажали с первых минут, результат – красная Заболотному

Калининградцы сохраняют основные черты игрового рисунка независимо от статуса оппонента. Что с «Динамо», что со «Спартаком» коллектив навязывал борьбу по всему полю. Игроки активно шли в прессинг, не давая футболистам соперника времени на принятие решения. В игре с «красно-белыми» гости действовали особенно удачно – даже до удалений «Спартак» с трудом переходил на чужую половину и часто терял мячи. Между тем «балтийцы» планомерно перехватывали инициативу и искали подходы к чужой штрафной.

Гол из этого не вырос – но «Балтика» в каждом эпизоде была чуть быстрее хозяев, за счёт чего получила другое преимущество. Москвичам не хватало пространства и времени, чтобы провести акцентированную атаку, тому же Заболотному приходилось смещаться в глубину, давая дополнительную опцию продвижения мяча. Денисов отправлял мяч в его зону – на перехват выдвинулся Бевеев. Мингиян был первым на мяче и уже прокинул его – а Антон шипами врезался прямо в ногу латералю «Балтики». Получил красную, повторил антирекорд.

В итоге «Спартак» с первых же минут остался в меньшинстве – Станкович выпустил Ливая Гарсию вместо Солари, чтобы у «красно-белых» оставался столб на острие.

Смяли москвичей в начале второго тайма

Матч в целом проходил под контролем калининградцев – Максименко напрягали и до перерыва. А в самой концовке первого тайма в суматохе гости запихали мяч в ворота. Тогда его отменили из-за нарушения у Титкова. В том же эпизоде жёлтую за разговоры получил Маркиньос. Позднее это лишило москвичей каких-либо шансов.

С очевидным преимуществом «балтийцы» вышли на второй тайм и довели дело до гола – молодой латераль гостей Владислав Саусь великолепно приложился по летящему после отскока мячу в касание. Владислава ещё отметим ниже – здесь скажем, что этот момент наконец конвертировал усилия команды.

Вскоре после этого у «красно-белых» случился очередной провал в обороне – Маркиньос сфолил, чтобы прервать опасную атаку и получил вторую жёлтую. Если в первом тайме «Спартак» просто сбили с ног, то теперь коллектив развалился окончательно.

Саусь – главное открытие первых туров

Отдельно стоит упомянуть Владислава Сауся. 21-летний защитник попал в команду Талалаева ещё в прошлом сезоне, так что игрок отлично понимал требования тренера, а тренера – возможности игрока. В первых двух турах латераль сделал всё, чтобы и о «Балтике», и о нём говорили все. Владислав «сделал» Скопинцева в забеге и создал голевой момент для «балтийцев» – в забеге выгрыз мяч и вырезал передачу на Хиля. Этот гол в итоге принёс «Балтике» ничью.

Теперь Саусь сыграл важную роль в разгроме «Спартака». Именно он конвертировал игровое преимущество «Балтики» в забитый мяч. Причём сделал это на индивидуальном мастерстве. И после этого оставил хозяев вдевятером – заставил фолить Маркиньоса. Потенциально это открытие сезона и новая звезда РПЛ – вопрос в том, не зазвездится ли. У Талалаева не забалуешь.

Концовка – издевательство над «красно-белыми»

Два удаления, 0:1 в домашних стенах – на этом избиение можно было бы закончить. Но «Балтика» пошла ещё дальше и дважды забила в концовке. Причём пропущенные мячи тяжело списать на игру в меньшинстве. Гол Ннмади – жёсткая передача от Чивича с расчётом на подправление. Защитники прозевали форварда гостей.

Третий пропущенный – невнимательность Бабича и Мангаша. Удар Йенне Максименко парировал, но мяч после рикошета полетел в зону между Мангашем и центральным защитников. Титкова просто пропустили на добивание. Уже было ясно, что «Спартак» просто бросил играть.

В игре с андердогом топ-клуб: схватил два удаления, позволил запереть себя на своей половине, НОЛЬ раз пробил в створ и получил 0:3. Учитывая разницу в классе и качество ротации, едва ли такой провал можно оправдать удалениями.

Таких результатов никто не ждал

С календарём «Балтике» не позавидуешь. Сразу после возвращения в РПЛ клуб должен ехать в Москву и играть сначала с «Динамо», которое обозначило претензии на трофеи с приходом Карпина, а потом с довольно крепким «Спартаком». Новичку лиги едва ли может претендовать на очки с таким графиком – а «балтийцы» покусали «бело-голубых» и разгромили «красно-белых», причём по игре!

Сейчас глупо смотреть в турнирную таблицу, говорить о каких-то итогах. На стартовом отрезке некоторые топ-клубы набирают форму и ещё не показывают привычный футбол – ближе к зиме эффект свежести «Балтики» исчезнет, начнётся рутина и творить сенсации не будет так просто. Но четыре очка с двумя грандами – это огромный задел, чтобы на финише не бороться за выживание. Тем более в следующих турах «балтийцам» будет попроще – после кубкового выезда к «Акрону» «тёмная лошадка» примет разобранный «Оренбург» и потом сыграет с «Крыльями» на выезде. В обеих играх калининградцы претендуют на очки. Сезон начинается шикарно. А вот «Спартак» Станковича получил удар под дых.