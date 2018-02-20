Де Врей на рынке: топ-клубы налетают

Оказывается, даже в мире непрерывных трансферных рекордов можно найти бесплатно очень сильного защитника. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы рассказывает о необычном подарке судьбы для ищущих.

Руководство «Лацио» окончательно развеяло все сомнения: с лета защитник Стефан де Врей не будет игроком команды. Можно многое говорить конкретно про руководителей римского клуба, которые не просто не удержали одного из ключевых игроков обороны, но умудряются упустить его бесплатно. Однако стоит порассуждать о том, какие клубы устроят войну за голландца летом, и почему для самого Стефана это оптимальное решение.

Агент игрока и сам футболист наверняка ликуют. «Лацио» официально сдался в переговорах, которые длились не один месяц. Мы можем только гадать по поводу того, насколько нереальными были запросы де Врея по новому контракту. Вдруг это предложения «Лацио» были смехотворны и неприемлемы. Об этом знают только сами боссы римлян и агент игрока. Причем в клубе пообещали рано или поздно рассказать о причинах, которые заставили отказаться от продолжения переговоров с де Вреем по новому контракту.

Не исключено, что голландец уже договорился о бесплатном переходе в другой клуб. Ведь он мог вполне законно вести переговоры с января. И за всеми трансферными безумными бомбами эти контакты прошли незамеченными, оставив после себя только тонкий шлейф слухов, которые и без того постоянно витали вокруг этого футболиста. Ведь он и ранее отказывался от нового контракта, но в «Лацио» упорно не хотели мириться с его такой позицией и делали новые предложения. А тут вдруг выбросили белый флаг.

При этом никакой обиды, никаких пафосных речей про несправедливость жизни от боссов «Лацио» не прозвучало. Это обнадеживает с той точки зрения, что последние месяцы в клубе де Врей проведет без потрясений и останется одним из важнейших игроков, а не будет задвинут в глухой запас как отрезанный ломоть. Это контрпродуктивно. Выгода самого Стефана очевидна. Она заключается в двух моментах. Во-первых, выпадает сразу огромное звено, осложняющее трансферные переговоры – клуб.

Покупателю не придется договариваться с «Лацио» - только с самим агентом де Врея, так что можно быть совершенно свободным в выборе. Во-вторых, футболист и его представитель наверняка поднимут неслабые подписные выплаты. Найти защитника сейчас тяжело, найти хорошего защитника – еще тяжелее, найти хорошего защитника бесплатно – нереально. И в баталии клубов за де Врея выиграет сам футболист, потому что помимо трофейных и игровых перспектив конкуренты должны будут и финансовые преимущества для игрока продемонстрировать.

Кто-то скажет, что это нечестно по отношению к «Лацио», который много сил вложил в де Врея и сделал его таким, какой он есть. Некоторые футболисты из благородных побуждений специально продлевают контракты со своими клубами, чтобы те на продаже их смогли заработать побольше. Но тут нельзя делать поспешных выводов. Обычно это делается, когда отношения между игроком и клубом более чем доверительные, и футболист имеет гарантии, что его отпустят тогда и туда, когда и куда он захочет. И условия продления такого договора должны быть близки к шоколадным. Мы не можем знать ни о последнем, ни о степени доверительности в отношениях «Лацио» и де Врея. Чего-то в любом случае не хватило, раз исход вот такой.

Что касается претендентов на голландца, то их довольно много и все – как на подбор – глаза разбегаются. Среди основных кандидатов называют «Ливерпуль», который уже зимой взорвал одну из бомб рынка, подписав в оборону Вирджила ван Дейка. Наверняка у руководства клуба большой соблазн сделать голландскую связку в центре обороны: два крепких защитника с большим потенциалом и перспективами в силу возраста – это значительный вклад в рост надежности, которой «Ливерпулю» катастрофически не хватает, чтобы претендовать на максимальные результаты, а не сетовать периодически на глупые результативные ошибки в обороне. На ван Дейка потрачены огромные средства, но де Врей может достаться бесплатно. Для Стефана присутствие в команде соотечественников ван Дейка и Вейналдума точно будет плюсом.

Разумеется, никуда без «Манчестер Юнайтед». Кажется, будто оборона МЮ не нуждается ни в каком усилении, поскольку статистика вполне себе приличная, но обеспечивает эту надежность во многом игра Де Хеа в воротах. Без его спасений команда Жозе Моуриньо недосчиталась бы множества очков, а футбол игроков обороны МЮ порой вызывает либо смех, либо слезы – зависит от ваших болельщицких пристрастий.

Поэтому защите в «Манчестере» помогают всем миром: и полузащита, и вратарь. Без подстраховки и сэйвов она мало на что способна. И пусть Моуриньо продолжает хвалить игроков обороны, поддерживая в них моральный дух, от хорошего центрального защитника он точно не откажется. Личные контракты МЮ не стесняется давать сумасшедшие, так что де Врею с «Олд Траффорд» может прилететь очень заманчивое с финансовой точки зрения предложение.

В Англии на де Врея претендовал и «Челси», но тут многое зависит от того, как сложится судьба главного тренера «синих» Антонио Конте. Нет смысла договариваться о переходе Стефана сейчас, когда летом может смениться наставник, который пожелает совсем другого футболиста в защиту. Хотя игрокам обороны проще. Они как-то меньше подвержены прихотям тренеров, которые чаще под себя загребают вопрос построения схемы в атаке, организации игры, тогда как центральные защитники нужны в любом случае и критерий как правило для любого тренера один: надежность.

К менее очевидным вариантам отнесем «Интер» и «Барселону». С миланцами все понятно. Они, наверное, могут сделать хорошее предложение по финансам, однако самому де Врею не было смысла упираться в переговорах с «Лацио» и отказываться от контракта, чтобы остаться в Италии и перейти в клуб, который ничем не лучше в своем нынешнем состоянии, чем его бывший. В 26 лет нужно принимать решения более взвешенно и с большим прицелом на перспективу и получение новых вызовов.

Игра в «Барселоне» могла бы стать таким вызовом, и де Врей наверняка этого хочет, однако есть большой риск оказаться в запасе, причем глухом, ведь есть Пике и Умтити, которые играют весьма недурно. Вытеснить кого-либо из состава будет крайне тяжело. А идти в те же 26 лет на скамейку очень опасно. Можно повторить судьбу Вермалена и все перспективы направить коту под хвост.

В любом случае за де Врея будет вестись увлекательная борьба между этими и другими топ-клубами. Наверняка многие постараются попытать удачу, поскольку бесплатно такие игроки на дороге не валяются, а в переговорах можно завлечь разными мотивирующими вещами. Остается только ждать. И на рынке свободных агентов бывает очень интересно, пусть и без рекордных сумм сделок.