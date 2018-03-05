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Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур1X2
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д2.24.153.05
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.217.311
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.148.316
Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур1X2
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов2.153.33.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 3:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель5.0541.63
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«Покойся с миром, Давиде»

05 марта 2018, 10:45
«Покойся с миром, Давиде»

Футбольный мир скорбит – потеряли капитана «Фиорентины», едва не ставшего в свое время спартаковцем. «Соккер.ру» ошарашен вместе со всеми.

Представляете, нашлись люди, которые не поняли отмену матчей воскресенья в Серии А. Футболисты разве роботы, которые не отреагировали на неожиданную смерть своего коллеги во сне и спокойно думали о футболе в такой день? Им всем примерно столько же лет, все невольно примерили трагедию молодой семьи на себя – инстинкты так работают.

Говорят, во сне умирают хорошие люди. Бред, конечно, но отклик коллег после скоропостижной кончины молодого итальянского защитника и капитана «Фиорентины» перед матчем с «Удинезе» подсказывает – Астори был хорошим парнем. Ему никто не приписывает профессиональные качества, которых не было, его никто не ставит выше в игре, чем был.

Но Астори выступал за сборную Италии, его прекрасно знали и ценили. Центральный защитник провел много матчей за «Кальяри». Не закрепился в «Роме», но оказался в «Фиорентине» и стал капитаном, что подчеркивает его статус в команде и лидерские качества. Давиде – воспитанник школы «Милана», и хотя за родной клуб не играл, много лет был основным в клубах Серии А.

Впрочем, это все не важно. Как не важно, что Астори был в списке Манчини этой зимой, раньше едва не перешел в «Спартак» - в последний момент передумал, а до этого был в числе кандидатов для МЮ Мойеса. Важнее и страшнее, что молодой мужчина, спортсмен, которого часто обследовали врачи, умер во сне накануне нового матча. 7 января отпраздновал тридцать первый и последний день рождения, остались жена и двухлетняя дочурка.

Часто еще сообщают, что на прошлой неделе у Астори родился второй ребенок, но ни один из его друзей в сообщениях этого не подтверждал. Хочется верить, что такое несчастье на голову бедной молодой вдовы не свалилось – смерть мужа после родов. Все искренне выражают соболезнования родным и близким Давиде. В подобные моменты в голове не укладывается, какой странной может быть жизнь.

Был человек – нет человека, причем ушел не в глубокой старости, не после продолжительной болезни. Тихо, во сне, теперь родителям Давиде жить с вырванными сердцами, а двухлетняя дочь будет знать папу только по рассказам. Трогательно попрощался с давним знакомым Джанлуиджи Буффон. Капитан «Ювентуса» знал капитана «Фиорентины» лично, играли вместе в сборной, и голкипер нашел правильные слова в своеобразном письме-обращении:

«Прощай, дорогой Асто. Я редко публично высказываю свои мысли о людях, потому что всегда ценил природную красоту взаимоотношений и взаимное уважение, чтобы избежать искажения слов теми, кому недостает приличия.

Думаю, в этом случае я должен сделать исключение из правил, ведь у тебя остались молодая жена и маленькая девочка, которая заслуживает знать, что ее отец был всесторонне ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ. По-настоящему ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Ты стал лучшим отражением старомодного мира, о котором люди успели позабыть, который ценил альтруизм, элегантность, вежливость и уважение к другим. Искренне признаю, что ты был одним из лучших футболистов, которых мне только приходилось встречать.

Покойся с миром.

Твой сумасшедший Джиджи».

Джиджи силен, но косноязычные и привычные соболезнования тоже важны, ведь в таких случаях они точно не лицемерные. Вы тоже знали Астори, вы тоже про него слышали, и как правильно говорят – трагедия одного ранит часто сильнее, чем трагедии сотен или тысяч. Такова человеческая природа, поэтому многие вчера грустили и не могли понять: «Почему так глупо? И зачем он?»

Потрясен бывший напарник Астори по «Роме» Тотти – у него нет слов, Франческо поддерживает семью и друзей Давиде в этот скорбный день:

У Пирло тоже нет слов, но он помнит, как они вместе с Астори в составе сборной Италии купались в море и отдыхали на пляже:

Фразой «нет слов» начинается большинство этих сообщений. У каждого из сочувствующих футболистов маленькие дети, молодые жены, каждый думает, что жизнь только начинается. И тут как обухом по голове.

Рамос, Дибала и многие другие вспомнили, как играли против «Фиорентины» и Астори, ушел не близкий друг, но хороший знакомый и человек из того же мира футбола:  

Президент «фиалок» Андреа Делла Валле шокирован, как и остальные. Он еще в четверг планировал заключить с Давиде новый контракт, но из-за непогоды встречу перенесли на сегодня: «До сих пор не могу отойти от шока. Давиде был ориентиром для всей команды. Мы общались добрых полчаса после матча с „Болоньей“, он делился мнением о проекте, о новых одноклубниках. Было чувство, будто он уже стал тренером или спортивным директором. Я горжусь тем, что знал его. Астори первым поверил в перезагрузку клуба, нам всегда будет его не хватать. Он был настоящим капитаном».

Причиной смерти назвали остановку сердца естественного характера. Жизнь это лотерея, когда говорим о дефектах, усердно скрытых внутри нас. За Астори присматривали, он был подготовленным атлетом, но это не рецепт долголетия. Генетика, способ жизни, случайность – все вместе работает, но один сбой – ничего не спасет.

Футбольный мир – свой отдельный, поэтому подобные истории всегда и всех будоражат. Будь это итальянец из АПЛ – Конте или итальянец из Турина – Буффон, никто не притворяется. Всем искренне жаль молодого парня, который мог бы легко походить по земле почти в два раза дольше, чем прожил. Опустошение, к сожалению, знакомое – шесть лет тому назад в Италии во сне умер хороший знакомый. Причем ему было всего двадцать пять, и шок близких словами не передать.

Причиной смерти Астори предсказуемо назвали проблемы с сердцем, которые не смогли выявить врачи. Жаль, ведь его кончина для каждого из нас хоть и чужая печаль, но щемящая и знакомая одновременно. Страшно, когда уходят раньше положенного человеческому роду времени. Так что цените каждый день и каждую минуту, время бежит быстрее, чем хотелось бы.   

Астори был частью нашего общего футбольного мира, и даже люди, которые редко видели его в игре, и не могут притворяться, что эта личная утрата, без лицемерия говорят: «Покойся с миром, Давиде».

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Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
12 марта в 05:19
Вечный покой даруй ему, Господи!
И вечный свет да светит ему.
Да покоится в мире!
nikolah
nikolah
10 марта в 20:50
светлая память..........
Naim Nabiev
Naim Nabiev
07 марта в 01:07
Скорбим молимся
Delight
Delight
06 марта в 08:15
Ужасная новость, конечно...Держитесь, Фиалки!
Crooclin
Crooclin
05 марта в 17:44
(((((((
alfranza
alfranza
05 марта в 16:44
Скорбим с Фиалками.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
05 марта в 15:33
Мог оказаться в Лацио, но псарня перебила деньгами, где едва не погубил карьеру. Во Флоренции, к счастью, нашёл свою команду. Одному Б-гу известно, зачем он позвал его так рано! RIP
Camellot
Camellot
05 марта в 14:16
футбол футболом, но это трагедия. Поговорил со знакомыми говорят что врачи тромб обнаружить не могут на обследовании. Просто думал у спортсменов усиленный конторль
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
05 марта в 13:48
Покойся с миром!
MaxForCSKA
MaxForCSKA
05 марта в 13:35
нельзя просто так спортсмену во сне умереть, наверно передоз словил
Евгений Сибель
Евгений Сибель
05 марта в 12:42
Против ЦСКА за Рому играл,технарь.
Покойся с миром друг..
Betman
Betman
05 марта в 11:30
Да, вот так вот просто лёг спать, и уже больше не проснулся, никогда. Жесть, конечно. До сиx пор в небольшом шоке. А каково его родным и близким... даже страшно представить.
saha100
saha100
05 марта в 10:49
Вечная память
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