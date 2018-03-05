«Покойся с миром, Давиде»

Футбольный мир скорбит – потеряли капитана «Фиорентины», едва не ставшего в свое время спартаковцем. «Соккер.ру» ошарашен вместе со всеми.

Представляете, нашлись люди, которые не поняли отмену матчей воскресенья в Серии А. Футболисты разве роботы, которые не отреагировали на неожиданную смерть своего коллеги во сне и спокойно думали о футболе в такой день? Им всем примерно столько же лет, все невольно примерили трагедию молодой семьи на себя – инстинкты так работают.

Говорят, во сне умирают хорошие люди. Бред, конечно, но отклик коллег после скоропостижной кончины молодого итальянского защитника и капитана «Фиорентины» перед матчем с «Удинезе» подсказывает – Астори был хорошим парнем. Ему никто не приписывает профессиональные качества, которых не было, его никто не ставит выше в игре, чем был.

Но Астори выступал за сборную Италии, его прекрасно знали и ценили. Центральный защитник провел много матчей за «Кальяри». Не закрепился в «Роме», но оказался в «Фиорентине» и стал капитаном, что подчеркивает его статус в команде и лидерские качества. Давиде – воспитанник школы «Милана», и хотя за родной клуб не играл, много лет был основным в клубах Серии А.

Впрочем, это все не важно. Как не важно, что Астори был в списке Манчини этой зимой, раньше едва не перешел в «Спартак» - в последний момент передумал, а до этого был в числе кандидатов для МЮ Мойеса. Важнее и страшнее, что молодой мужчина, спортсмен, которого часто обследовали врачи, умер во сне накануне нового матча. 7 января отпраздновал тридцать первый и последний день рождения, остались жена и двухлетняя дочурка.

Часто еще сообщают, что на прошлой неделе у Астори родился второй ребенок, но ни один из его друзей в сообщениях этого не подтверждал. Хочется верить, что такое несчастье на голову бедной молодой вдовы не свалилось – смерть мужа после родов. Все искренне выражают соболезнования родным и близким Давиде. В подобные моменты в голове не укладывается, какой странной может быть жизнь.

Был человек – нет человека, причем ушел не в глубокой старости, не после продолжительной болезни. Тихо, во сне, теперь родителям Давиде жить с вырванными сердцами, а двухлетняя дочь будет знать папу только по рассказам. Трогательно попрощался с давним знакомым Джанлуиджи Буффон. Капитан «Ювентуса» знал капитана «Фиорентины» лично, играли вместе в сборной, и голкипер нашел правильные слова в своеобразном письме-обращении:

«Прощай, дорогой Асто. Я редко публично высказываю свои мысли о людях, потому что всегда ценил природную красоту взаимоотношений и взаимное уважение, чтобы избежать искажения слов теми, кому недостает приличия.

Думаю, в этом случае я должен сделать исключение из правил, ведь у тебя остались молодая жена и маленькая девочка, которая заслуживает знать, что ее отец был всесторонне ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ. По-настоящему ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Ты стал лучшим отражением старомодного мира, о котором люди успели позабыть, который ценил альтруизм, элегантность, вежливость и уважение к другим. Искренне признаю, что ты был одним из лучших футболистов, которых мне только приходилось встречать.

Покойся с миром.

Твой сумасшедший Джиджи».

Публикация от Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) Мар 4, 2018 в 4:41 PST

Джиджи силен, но косноязычные и привычные соболезнования тоже важны, ведь в таких случаях они точно не лицемерные. Вы тоже знали Астори, вы тоже про него слышали, и как правильно говорят – трагедия одного ранит часто сильнее, чем трагедии сотен или тысяч. Такова человеческая природа, поэтому многие вчера грустили и не могли понять: «Почему так глупо? И зачем он?»

Потрясен бывший напарник Астори по «Роме» Тотти – у него нет слов, Франческо поддерживает семью и друзей Давиде в этот скорбный день:

Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide #Astori. — Francesco Totti (@Totti) 4 марта 2018 г.

У Пирло тоже нет слов, но он помнит, как они вместе с Астори в составе сборной Италии купались в море и отдыхали на пляже:

Senza parole.. alla fine se ne vanno sempre i migliori... buon viaggio amico mio. RIP ❤️ pic.twitter.com/BHwH5abZZ6 — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) 4 марта 2018 г.

Фразой «нет слов» начинается большинство этих сообщений. У каждого из сочувствующих футболистов маленькие дети, молодые жены, каждый думает, что жизнь только начинается. И тут как обухом по голове.

Рамос, Дибала и многие другие вспомнили, как играли против «Фиорентины» и Астори, ушел не близкий друг, но хороший знакомый и человек из того же мира футбола:

Senza parole. Riposa in pace Davide Astori pic.twitter.com/mukSojB45l — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 4 марта 2018 г.

Президент «фиалок» Андреа Делла Валле шокирован, как и остальные. Он еще в четверг планировал заключить с Давиде новый контракт, но из-за непогоды встречу перенесли на сегодня: «До сих пор не могу отойти от шока. Давиде был ориентиром для всей команды. Мы общались добрых полчаса после матча с „Болоньей“, он делился мнением о проекте, о новых одноклубниках. Было чувство, будто он уже стал тренером или спортивным директором. Я горжусь тем, что знал его. Астори первым поверил в перезагрузку клуба, нам всегда будет его не хватать. Он был настоящим капитаном».

Причиной смерти назвали остановку сердца естественного характера. Жизнь это лотерея, когда говорим о дефектах, усердно скрытых внутри нас. За Астори присматривали, он был подготовленным атлетом, но это не рецепт долголетия. Генетика, способ жизни, случайность – все вместе работает, но один сбой – ничего не спасет.

Футбольный мир – свой отдельный, поэтому подобные истории всегда и всех будоражат. Будь это итальянец из АПЛ – Конте или итальянец из Турина – Буффон, никто не притворяется. Всем искренне жаль молодого парня, который мог бы легко походить по земле почти в два раза дольше, чем прожил. Опустошение, к сожалению, знакомое – шесть лет тому назад в Италии во сне умер хороший знакомый. Причем ему было всего двадцать пять, и шок близких словами не передать.

Причиной смерти Астори предсказуемо назвали проблемы с сердцем, которые не смогли выявить врачи. Жаль, ведь его кончина для каждого из нас хоть и чужая печаль, но щемящая и знакомая одновременно. Страшно, когда уходят раньше положенного человеческому роду времени. Так что цените каждый день и каждую минуту, время бежит быстрее, чем хотелось бы.

Астори был частью нашего общего футбольного мира, и даже люди, которые редко видели его в игре, и не могут притворяться, что эта личная утрата, без лицемерия говорят: «Покойся с миром, Давиде».