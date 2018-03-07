100+ матчей в Лиге чемпионов. 33 богатыря, а с ними юнга Бензема

07 марта 2018, 15:00

Карим Бензема стал 34-м футболистом, которому покорилась отметка в 100 матчей в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» рассказывает о главных гвардейцах престижного турнира.

100 – 103 матча

34 место. Карим Бензема* («Лион», «Реал») – 100 матчей

33 место. Андрей Шевченко («Динамо Киев», «Милан», «Челси») – 100 матчей

32 место. Оливер Кан («Бавария») – 103 матча

31 место. Луиш Фигу («Барселона», «Реал», «Интер») – 103 матча

30 место. Арьен Роббен* (ПСВ, «Челси», «Реал», «Бавария») – 103 матча

29 место. Сеск Фабрегас* («Арсенал», «Барселона», «Челси») – 103 матча

*здесь и ниже так помечены футболисты, принимающие участие в нынешнем розыгрыше.

Новичок «Клуба 100» Бензема уже в списке легенд, причем нет сомнений, что он обойдет Кана, Шевченко и Фигу по количеству встреч, а Андрея Николаевича француз уже превзошел по числу забитых мячей. У иконы украинского футбола осталось 48 точных ударов в Лиге чемпионов, у Карима уже 53, а это пятый результат за всю историю турнира! Выше только ван Нистелрой (опережает на три гола), Рауль, а также Месси с Роналду. Кроме того, Бензема самый титулованный в этой группе, он брал «ушастого» с «Реалом» три раза, на счету Кана, Роббена, Шевченко и Фигу по одной победе, а Фабрегас вообще не выигрывал Лигу чемпионов.

105 – 110 матчей

28 место. Фрэнк Лэмпард («Челси», «Манчестер Сити») – 105 матчей

27 место. Виктор Вальдес («Барселона») – 106 матчей

26 место. Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», ПСЖ) – 107 матчей

25 место. Дани Алвес* («Севилья», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ) – 108 матчей

24 место. Андреа Пирло («Интер», «Милан», «Ювентус») – 108 матчей

23 место. Патрис Эвра («Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус») – 108 матчей

22 место. Эшли Коул («Арсенал», «Челси», «Рома») – 108 матчей

21 место. Джон Терри («Челси») – 109 матчей

20 место. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед») – 109 матчей

19 место. Паоло Мальдини («Милан») – 109 матчей

18 место. Серхио Рамос* («Реал») – 110 матчей

Футболисты, которые провели по 100 с лишним матчей в Лиге чемпионов – легенды турнира, здесь что ни имя, то величина. Обратим внимание на любопытное обстоятельство: выйдя в стартовом составе на вчерашний матч против ПСЖ, Серхио Рамос опередил в списке центурионов Паоло Мальдини, пятикратного победителя Лиги чемпионов. У капитана «Реала» пока только три «ушастых» в коллекции, но какие его годы?

111 – 120 матчей

17 место. Петр Чех («Спарта», «Челси», «Арсенал») – 111 матчей

16 место. Филипп Лам («Штутгарт», «Бавария») – 112 матчей

15 место. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») – 112 матчей

14 место. Джанлуиджи Буффон* («Парма», «Ювентус») – 114 матчей

13 место. Карлес Пуйоль («Барселона») – 115 матчей

12 место. Хаби Алонсо («Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал», «Бавария») – 119 матчей

11 место. Златан Ибрагимович* («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед») – 120 матчей

10 место. Роберто Карлос («Реал», «Фенербахче») – 120 матчей

В этой группе расположились, пожалуй, два главных несчастливца Лиги чемпионов – Ибрагимович и Буффон. Златан забил 48 голов в Лиге чемпионов, Буффон трижды добирался с «Ювентусом» до финала, но заветную чашу над головой они так и не подняли. Впрочем, у них пока остается один на двоих последний шанс – в текущем розыгрыше. Скорее всего, после этого сезона Буффон завершит карьеру, а Ибра уедет из Европы. В то же время, сегодняшний матч против «Тоттенхэма» вообще может стать 115-м и последним для легендарного голкипера в Лиге чемпионов.

122 – 127 матчей

9 место. Лионель Месси* («Барселона») – 122 матча

8 место. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед») – 124 матча

7 место. Кларенс Зеедордф («Аякс», «Реал», «Милан») – 125 матчей

6 место. Андрес Иньеста* («Барселона») – 127 матча

Три однолюба и единственный футболист, который смог выиграть Лигу чемпионов в составах трех разных команд. Уникальное достижение Зеедорфа вот уже 15 лет никто не может повторить.

141 – 167 матчей

5 место. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед») – 141 матч

4 место. Рауль Гонсалес («Реал», «Шальке») – 142 матча

3 место. Криштиану Роналду* («Манчестер Юнайтед», «Реал») – 148 матчей

2 место. Хави Эрнандес («Барселона») – 151 матч

1 место. Икер Касильяс* («Реал», «Порту») – 167 матчей

На протяжении нескольких лет два друга – Хави и Икер, боролись за вершину в списке главных гвардейцев Лиги чемпионов. Иногда ситуация менялась после каждого игрового дня. Но потом Эрнандес уехал в Катар, а Касильяс, пусть тоже покинул родной «Реал», но перебрался в «Порту», с которым продолжил выступать в ЛЧ и наращивать свое преимущество. Обогнать обоих испанцев может Криштиану Роналду, причем Хави – уже в этом розыгрыше, если «Реал» сумеет пробиться в полуфинал, да и шансы стать главным центурионом Лиги чемпионов у португальца отличные, ведь Икер Касильяс, возможно, уже завязал с выступлениями в этом турнире.

- Из 34 центурионов Лиги чемпионов только трое остаются без титула: Сеск Фабрегас, Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Буффон. Они исключение из правил, ведь большинство гвардейцев – 31 человек и 91% от всех участников «Клуба 100», выигрывали ЛЧ хотя бы по разу.

- 11 из 34 представленных выше футболистов принимают или принимали участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, многие имеют возможность наращивать свои показатели в плей-офф.

- Что касается национального состава, в списке 34 футболистов представители 13 стран. Наибольшее представительство у Испании (9 игроков) и Англии (6 игроков). По три центуриона делегировали Франция и Италия, по два – Германия, Бразилия, Нидерланды и Португалия. В «Клубе 100» также присутствуют по одному футболисту из Аргентины, Чехии, Украины, Уэльса и Швеции. Из 34 игроков только трое не из Европы: бразильцы Роберто Карлос и Дани Алвес, а также аргентинец Месси.

Остановились в шаге

Алессандро Неста («Лацио», «Милан») – 99 матчей

Эдвин ван дер Сар («Аякс», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед») – 98 матчей

Гути («Реал») – 97 матчей

Хавьер Дзанетти («Интер») – 97 матчей

Клод Макелеле («Нант», «Реал», «Челси») – 96 матчей

Хавьер Маскерано («Ливерпуль», «Барселона») – 96 матчей

Кандидаты на попадание в «Клуб 100» в ближайшее время

Жерар Пике («Манчестер Юнайтед», «Барселона») – 95 матчей

Пепе («Порту», «Реал», «Бешикташ») – 95 матчей

Томас Мюллер («Бавария») – 94 матча

Мануэль Нойер («Бавария») – 92 матча

Серхио Бускетс («Барселона») – 91 матч