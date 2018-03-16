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И один в поле армеец

16 марта 2018, 02:29
И один в поле армеец

Без Европы не остались! Россия потеряла почти всех участников еврокубков, но ЦСКА выгрыз место в четвертьфинале Лиги Европы. «Соккер.ру» - о шикарном матче армейцев.

Глава 1. Упущенные возможности

Логическим образом игру можно поделить на три более-менее цельные части, которые значительно отличались друг от друга. Первый тайм получился очень напряженным для ЦСКА. Обе команды не стали менять игровые схемы по сравнению с предыдущей встречей, но при этом заменили некоторых исполнителей. Как показала практика, успешнее в этом деле оказался Ганчаренко. «Лион», выигравший первый матч в контратакующем футболе, такой же предлагал и в дебюте этой игры.

Нужно сказать, что расчет тренерского штаба французов в целом был верным. Посчитайте моменты, которые возникали у ворот Акинфеева и Лопеша до перерыва. Если бы не спасения Игоря, такого исхода не было бы. Но он выручал и подчищал ошибки. А они были, и главными ошибающимися у армейцев в стартовой части, конечно, стали Натхо и Муса, которые привезли по голевому моменту минимум, а Ахмед еще и запорол пару потенциально острых ситуаций у владений лионцев. Повезло, что сумел реабилитироваться после.

Ну а главным героем, конечно, помимо Акинфеева в стартовой части, где «Лион» еще ощущал себя хозяином положения, стал Головин. Про Александра стоит говорить отдельно, поскольку он вывозил игру с первой до последней минуты, действуя очень грамотно, четко, зрело, с пониманием ситуации на поле и способностью повернуть эту самую ситуацию нужным образом. Ключевым стало его решение пробить по воротам в конце первого тайма, когда все ждали очередной попытки раскатать мяч до верного, до Вернблума, до Мусы.

А он просто взял и положил его в дальний угол, воспользовавшись отклеившимся от него Тете. Про отношение к игре самих лионцев – отдельная история. И ранее Бруно Женезио предъявлял претензии ряду своих молодых растущих звезд, утверждая, что они слишком много думают о себе и порой забывают о команде, а еще периодически теряют концентрацию. Именно последним обусловлена ошибка Тете в ситуации с голом Головина. А первый фактор привел к тому, что Акинфееву все же было чуть проще, чем могло.

Лионские технари слишком хотели сами отличиться и не играли на команду. Не хватало клея в виде Фекира под форвардами или того же Траоре, которого Женезио приберег для взрыва во второй части встречи, но прогадал, поздно уже Бертран, мучивший оборону ЦСКА в Москве, был брошен на спасение. Первая глава поединка прошла в равной борьбе, где армейцы находили себя и сумели выстоять, а лионцы реализовывали свой правильный план неправильным образом.

Глава 2. Игра на нервах

Второй отрезок игры был более коротким, но стал решающим и наиболее ярким что ли. Он длился где-то с начала второго тайма. Очевидно, что оба тренера хорошенько в перерыве накачали своих ребят, потому что градус нервозности возрос ощутимо. Стало чуть больше сумбура, хаоса, надрывных действий с обеих сторон. И тут сработала зрелость ЦСКА, которая не позволила армейцам дрогнуть.

Накачка со стороны Ганчаренко мобилизовала команду, а накачка со стороны Женезио, который наверняка предъявил претензии своим самонадеянным форвардам, дестабилизировала и раздергала подопечных. Это было заметно хотя бы по нервному поведению Диаса и Депая. В такой ситуации, когда счет в противостоянии равный, а психологический перевес на стороне чуть более опытной команды, чаша весов склонилась как раз за этим фактором в сторону ЦСКА.

О зрелости и уверенности армейцев красноречиво говорит поведение команды после пропущенного гола, которого быть не должно – судьи ошиблись, не увидев упущенного за пределы поля мяча у Ферри, сделавшего голевую передачу.

Снова вопрос к тому, зачем вообще арбитры за воротами, которые не видят ничего перед своим носом. ЦСКА не растерялся и тут же вонзил ответный мяч эмоционально неустойчивому противнику. И тут уже показательна реакция «Лиона», который в отличие от армейцев на некоторое время «поплыл» и пропустил третий. Грамотно ЦСКА поступил еще и потому, что после второго гола не стал отходить назад, продолжив давление и почуяв, что «Лион» неустойчив морально и может дрогнуть.

Глава 3. Штурмовой режим

Третий отрезок начался с серии замен Женезио, который включил режим аврала и всех бросил в атаку. Выход Маолида и Траоре серьезно попортил нервы армейцам и даже позволил «Лиону» сократить отставание до минимума, пусть и отличился Диас. Тут можно было многое говорить о неповоротливости защиты ЦСКА, но в данной ситуации больше помогал опыт армейцев, которого не хватало лионской молодежи.

Причем и командного, и индивидуального опыта. Все в ЦСКА отрабатывали до последнего в защите и в атаке, здорово удерживая мяч и снимая угрозы непрерывного штурма. Да, «Лион» периодически кружил голову, устраивая осаду, но армейцы чисто психологически вели себя верно, а некоторые недостатки в техническом плане компенсировали командной работой. Речь, конечно, например, о дриблинге Траоре, которого один в один никто не остановил бы в ЦСКА. А со страховкой никто не страшен. В целом противостояние в два матча получилось равным. Об этом говорит и итоговый счет.

В таких ситуациях решают судьбу битвы отдельные нюансы. Приятно осознавать, что в критический момент такой не самый характерный для российских команд фактор, как психологическая устойчивость, стрессоустойчивость, способность адекватно оценивать положение дел на поле и чувствовать себя и соперников, все же у ЦСКА проявился. За счет него и прошли дальше. Это была честная битва, со спасениями, ошибками и прорывами. И никто не упрекнет армейцев в том, что они прошли дальше незаслуженно или только благодаря везению. Все это – плод работы над собой, тактической, технической и психологической.

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Все комментарии
Беланов
Беланов ответил Saang
16 марта в 15:09
Saang:
А после Локо и Зенита ты серьезно считал что ваши на все 100 победят штоль? Хотя да - конечно же напишешь что считал. Наши вчера позорно вылетали и повода для оптимизма относительно третьей игры не было. Я изначально топил за Лион (болеть, образно говоря, стоя на одной трибуне с такими как Великолепный, cska78, cska plus, Michele_Alboreto - это себя не уважать) - мы поддерживали ваших в матче с ЦЗ, а сия публика нам отплатила коллективным "с детства за Атлетик", как впрочем и с Ливерпулем, Марибором, Севильей, продолжая при этом вопить, что боление против ЦСКА\Зенита в еврокубках это нельзя. И не надо пжлст про Краснодар - ваши топили за Партизан против Рубина и считали это нормой. Но сыграли классно, и разрешения поздравить хорошую команду спрашивать ни у кого не собираюсь. Рвали на поле, не без огрехов, но с полной отдачей, собрали все что можно в кулак и одержали победу на игре, исход которой казалось бы во многом уже решен. Этого не хватало нашему Спартаку в московском матче 1\16, равно как и вчерашнему Зениту.
Я считаю, что ты и всякие там луппы и пеппы н7 болели за испанцев, немцев и французов. И по твоим словам я, как болельщик ЦСКА, не должен был верить в победу своей команды. Я об этом писал вчера, что шансов пройти больше всех у Зенита, но они есть у всех. А вы тут сегодня лицемерно поздравляете ЦСКА с выходом в 1/4
Saang
Saang ответил Беланов
16 марта в 11:30
Беланов:
Saang Вчера 23:01 Лион - ЦСКА Ну что, третья серия порнухи? ===================================== Еще одна "вменяемая" свинья. Чего забыл, прифранцуженный?
А после Локо и Зенита ты серьезно считал что ваши на все 100 победят штоль? Хотя да - конечно же напишешь что считал. Наши вчера позорно вылетали и повода для оптимизма относительно третьей игры не было.

Я изначально топил за Лион (болеть, образно говоря, стоя на одной трибуне с такими как Великолепный, cska78, cska plus, Michele_Alboreto - это себя не уважать) - мы поддерживали ваших в матче с ЦЗ, а сия публика нам отплатила коллективным "с детства за Атлетик", как впрочем и с Ливерпулем, Марибором, Севильей, продолжая при этом вопить, что боление против ЦСКА\Зенита в еврокубках это нельзя. И не надо пжлст про Краснодар - ваши топили за Партизан против Рубина и считали это нормой.

Но сыграли классно, и разрешения поздравить хорошую команду спрашивать ни у кого не собираюсь. Рвали на поле, не без огрехов, но с полной отдачей, собрали все что можно в кулак и одержали победу на игре, исход которой казалось бы во многом уже решен. Этого не хватало нашему Спартаку в московском матче 1\16, равно как и вчерашнему Зениту.
Сокол 9
Сокол 9 ответил mikysss
16 марта в 11:05
mikysss:
Молодцы без лишних слов учитывая что первый гол "пропустили" типа судьи не видели что аут был точнее от ворот, хороший футбол без Б красавцы - ненавижу вас но вчера вы были лучшими у меня всё)))
Если бы написал без слово ненавижу, то было бы более менее правдиво, а так лажа и лицемерие с твоей стороны спартач.
Сокол 9
Сокол 9 ответил bbb370
16 марта в 11:02
bbb370:
Молодцы армейцы! Действительно выгрызли продолжение еврокубков. Бились до последней секунды матча. Не ожидал. Расценивал шансы на 20-25%. Поздравляю от всей души!
Второй нормальный спартач.
Сокол 9
Сокол 9 ответил Правдин Семён
16 марта в 11:02
Правдин Семён:
Браво, армейцы! Только в вас и верил вчера.Даже с коллегами поспорил.Правда ,я прогнозировал победу 2:1 в овертайме, но был приятно удивлен. Теперь чую, что жребий выпадет на Арсенал или Атлетико.Легко не будет. Но в любом случае-удачи в дальнейшем!
Один нормальный спартач.
UrAn54
UrAn54
16 марта в 10:54
Вся команда - молодцы. Головин и Акинфеев красавцы, великолепное выступление.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил Беланов
16 марта в 10:31
Синдром абстиненции, судя по всему.
Беланов
Беланов ответил Saang
16 марта в 10:30
Saang:
Кони молодцы, поздравляю с победой - хотя болел изначально против них и не раскаиваюсь, оказались единственными, кто не подвел. Тем более что после судейского гола таки заставили за себя переживать. Единственное что не дает покоя - чего ж так хреново на своем стадионе постоянно выходит? О_О
Saang
Вчера 23:01 Лион - ЦСКА
Ну что, третья серия порнухи?

=====================================

Еще одна "вменяемая" свинья. Чего забыл, прифранцуженный?
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил d_fincher
16 марта в 10:29
А кому-то даже 1/8 не под силу (в сражении с командой, 2-5 по сумме матчей проигравшей кризисному Марселю).
Беланов
Беланов ответил spartach n1
16 марта в 10:27
spartach n1:
Я к вменяемым обращался,почему ты решил что это имеет отношение к тебе ?)
Невменяемый написал "вменяемым"... Точно температура!
d_fincher
d_fincher
16 марта в 10:14
Получается, что миллиарды тратит одна команда, а в ЛЕ движется другая. Ничего. Щас вы еще за газ заплатите, и Манчини получит третий состав, тогда 6-е место РПЛ окажется не пределом.
spartach n1
spartach n1 ответил Беланов
16 марта в 10:00
Беланов:
О - Пеппа! Где ты вчера прятался, маленький? Было страшно? Настоящие футболисты в футбол играли? Ничего - дядя Федун уже привез к татарам Безбородова, посмотришь завтра настоящий свинявый футбол ))) P.S. От тебя слышать поздравление ЦСКА с победой, да еще "вменяемых"... Свинья - с тобой всё в порядке или температуришь и в школу не пошел?
Я к вменяемым обращался,почему ты решил что это имеет отношение к тебе ?)
Беланов
Беланов ответил Michele_Alboreto
16 марта в 09:50
Michele_Alboreto:
При Ганчаренко ЦСКА играет в весёлый атакующий футбол. Игра реально поставлена. А Головин - это просто мастер, и вся полузащита делает прикольные очень комбинации. И респект Виктору Михайловичу за Жамалетдинова, Кучаева, Чалова, вовлечение этих молодых людей в игру реально помогло! Они очень мотивированы и играют с большим удовольствием.
Кучаев вчера очень хорошо смотрелся. Ему бы в полузащиту - но там всё занято, а на бровке он хорошо отработал. Но не защитник он
Saang
Saang
16 марта в 09:45
Кони молодцы, поздравляю с победой - хотя болел изначально против них и не раскаиваюсь, оказались единственными, кто не подвел. Тем более что после судейского гола таки заставили за себя переживать. Единственное что не дает покоя - чего ж так хреново на своем стадионе постоянно выходит? О_О
Великолепный
Великолепный ответил Беланов
16 марта в 09:40
Беланов:
О - Пеппа! Где ты вчера прятался, маленький? Было страшно? Настоящие футболисты в футбол играли? Ничего - дядя Федун уже привез к татарам Безбородова, посмотришь завтра настоящий свинявый футбол ))) P.S. От тебя слышать поздравление ЦСКА с победой, да еще "вменяемых"... Свинья - с тобой всё в порядке или температуришь и в школу не пошел?
Смешной он какой!))))
Беланов
Беланов ответил spartach n1
16 марта в 09:31
spartach n1:
Вменяемых коней с успехом !
О - Пеппа! Где ты вчера прятался, маленький? Было страшно? Настоящие футболисты в футбол играли? Ничего - дядя Федун уже привез к татарам Безбородова, посмотришь завтра настоящий свинявый футбол )))
P.S. От тебя слышать поздравление ЦСКА с победой, да еще "вменяемых"... Свинья - с тобой всё в порядке или температуришь и в школу не пошел?
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
16 марта в 09:31
При Ганчаренко ЦСКА играет в весёлый атакующий футбол. Игра реально поставлена. А Головин - это просто мастер, и вся полузащита делает прикольные очень комбинации. И респект Виктору Михайловичу за Жамалетдинова, Кучаева, Чалова, вовлечение этих молодых людей в игру реально помогло! Они очень мотивированы и играют с большим удовольствием.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил nikolah
16 марта в 09:29
Не такая и сложная команда Лион, что было ещё по ЛЧ 2015-16 видно.
nikolah
nikolah
16 марта в 09:02
с победой Кони,просто красавцы,на классе.
А лион как оказалось без фекира ничего не может
Правдин Семён
Правдин Семён
16 марта в 08:51
Браво, армейцы! Только в вас и верил вчера.Даже с коллегами поспорил.Правда ,я прогнозировал победу 2:1 в овертайме, но был приятно удивлен. Теперь чую, что жребий выпадет на Арсенал или Атлетико.Легко не будет. Но в любом случае-удачи в дальнейшем!
spartach n1
spartach n1
16 марта в 08:50
Вменяемых коней с успехом !

bbb370
bbb370
16 марта в 08:23
Молодцы армейцы! Действительно выгрызли продолжение еврокубков. Бились до последней секунды матча. Не ожидал. Расценивал шансы на 20-25%. Поздравляю от всей души!
mikysss
mikysss
16 марта в 07:47
Молодцы без лишних слов учитывая что первый гол "пропустили" типа судьи не видели что аут был точнее от ворот, хороший футбол без Б красавцы - ненавижу вас но вчера вы были лучшими у меня всё)))
cska plus
cska plus
16 марта в 07:46
Слушайте все, всех,всех, всех армейцев ПОЗДРАВЛЯЮ, вчера было что-то!!!
viv
viv
16 марта в 07:39
МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИЛИ!
Великолепный
Великолепный
16 марта в 07:31
Сокол 9
Сокол 9
16 марта в 07:13
Мои искренние поздравления коникам. )))
dinoel
dinoel
16 марта в 07:08
Поздравляю ЦСКА! Надо отдать должное коням. Это, пожалуй, самая стабильная команда на сегодня.
Altai-baiat
Altai-baiat
16 марта в 05:39
Только ЦСКА только победа!!!
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу
16 марта в 03:28
Если один паредес в составе, то это уже не команда)
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