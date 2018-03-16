И один в поле армеец

Без Европы не остались! Россия потеряла почти всех участников еврокубков, но ЦСКА выгрыз место в четвертьфинале Лиги Европы. «Соккер.ру» - о шикарном матче армейцев.

Глава 1. Упущенные возможности

Логическим образом игру можно поделить на три более-менее цельные части, которые значительно отличались друг от друга. Первый тайм получился очень напряженным для ЦСКА. Обе команды не стали менять игровые схемы по сравнению с предыдущей встречей, но при этом заменили некоторых исполнителей. Как показала практика, успешнее в этом деле оказался Ганчаренко. «Лион», выигравший первый матч в контратакующем футболе, такой же предлагал и в дебюте этой игры.

Нужно сказать, что расчет тренерского штаба французов в целом был верным. Посчитайте моменты, которые возникали у ворот Акинфеева и Лопеша до перерыва. Если бы не спасения Игоря, такого исхода не было бы. Но он выручал и подчищал ошибки. А они были, и главными ошибающимися у армейцев в стартовой части, конечно, стали Натхо и Муса, которые привезли по голевому моменту минимум, а Ахмед еще и запорол пару потенциально острых ситуаций у владений лионцев. Повезло, что сумел реабилитироваться после.

Ну а главным героем, конечно, помимо Акинфеева в стартовой части, где «Лион» еще ощущал себя хозяином положения, стал Головин. Про Александра стоит говорить отдельно, поскольку он вывозил игру с первой до последней минуты, действуя очень грамотно, четко, зрело, с пониманием ситуации на поле и способностью повернуть эту самую ситуацию нужным образом. Ключевым стало его решение пробить по воротам в конце первого тайма, когда все ждали очередной попытки раскатать мяч до верного, до Вернблума, до Мусы.

А он просто взял и положил его в дальний угол, воспользовавшись отклеившимся от него Тете. Про отношение к игре самих лионцев – отдельная история. И ранее Бруно Женезио предъявлял претензии ряду своих молодых растущих звезд, утверждая, что они слишком много думают о себе и порой забывают о команде, а еще периодически теряют концентрацию. Именно последним обусловлена ошибка Тете в ситуации с голом Головина. А первый фактор привел к тому, что Акинфееву все же было чуть проще, чем могло.

Лионские технари слишком хотели сами отличиться и не играли на команду. Не хватало клея в виде Фекира под форвардами или того же Траоре, которого Женезио приберег для взрыва во второй части встречи, но прогадал, поздно уже Бертран, мучивший оборону ЦСКА в Москве, был брошен на спасение. Первая глава поединка прошла в равной борьбе, где армейцы находили себя и сумели выстоять, а лионцы реализовывали свой правильный план неправильным образом.

Глава 2. Игра на нервах

Второй отрезок игры был более коротким, но стал решающим и наиболее ярким что ли. Он длился где-то с начала второго тайма. Очевидно, что оба тренера хорошенько в перерыве накачали своих ребят, потому что градус нервозности возрос ощутимо. Стало чуть больше сумбура, хаоса, надрывных действий с обеих сторон. И тут сработала зрелость ЦСКА, которая не позволила армейцам дрогнуть.

Накачка со стороны Ганчаренко мобилизовала команду, а накачка со стороны Женезио, который наверняка предъявил претензии своим самонадеянным форвардам, дестабилизировала и раздергала подопечных. Это было заметно хотя бы по нервному поведению Диаса и Депая. В такой ситуации, когда счет в противостоянии равный, а психологический перевес на стороне чуть более опытной команды, чаша весов склонилась как раз за этим фактором в сторону ЦСКА.

О зрелости и уверенности армейцев красноречиво говорит поведение команды после пропущенного гола, которого быть не должно – судьи ошиблись, не увидев упущенного за пределы поля мяча у Ферри, сделавшего голевую передачу.

Снова вопрос к тому, зачем вообще арбитры за воротами, которые не видят ничего перед своим носом. ЦСКА не растерялся и тут же вонзил ответный мяч эмоционально неустойчивому противнику. И тут уже показательна реакция «Лиона», который в отличие от армейцев на некоторое время «поплыл» и пропустил третий. Грамотно ЦСКА поступил еще и потому, что после второго гола не стал отходить назад, продолжив давление и почуяв, что «Лион» неустойчив морально и может дрогнуть.

Глава 3. Штурмовой режим

Третий отрезок начался с серии замен Женезио, который включил режим аврала и всех бросил в атаку. Выход Маолида и Траоре серьезно попортил нервы армейцам и даже позволил «Лиону» сократить отставание до минимума, пусть и отличился Диас. Тут можно было многое говорить о неповоротливости защиты ЦСКА, но в данной ситуации больше помогал опыт армейцев, которого не хватало лионской молодежи.

Причем и командного, и индивидуального опыта. Все в ЦСКА отрабатывали до последнего в защите и в атаке, здорово удерживая мяч и снимая угрозы непрерывного штурма. Да, «Лион» периодически кружил голову, устраивая осаду, но армейцы чисто психологически вели себя верно, а некоторые недостатки в техническом плане компенсировали командной работой. Речь, конечно, например, о дриблинге Траоре, которого один в один никто не остановил бы в ЦСКА. А со страховкой никто не страшен. В целом противостояние в два матча получилось равным. Об этом говорит и итоговый счет.

В таких ситуациях решают судьбу битвы отдельные нюансы. Приятно осознавать, что в критический момент такой не самый характерный для российских команд фактор, как психологическая устойчивость, стрессоустойчивость, способность адекватно оценивать положение дел на поле и чувствовать себя и соперников, все же у ЦСКА проявился. За счет него и прошли дальше. Это была честная битва, со спасениями, ошибками и прорывами. И никто не упрекнет армейцев в том, что они прошли дальше незаслуженно или только благодаря везению. Все это – плод работы над собой, тактической, технической и психологической.