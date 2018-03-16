ЦСКА заслужил матчи с «Арсеналом»

«Армейцам» выпал идеальный соперник в Лиге Европы, в РФПЛ можно стать третьими, и тренер Ганчаренко подошел. О составляющих успеха ЦСКА – на «Соккер.ру».

Умение выбирать тренеров

Большой талант, как известно Федуну и Миллеру. Помним, что Слуцкий подходил ЦСКА, выигрывал титулы. Не каждый тренер повторил бы его путь в условиях московской коммунальной трансферной квартиры. Но Леонид Викторович справился. А после этого тренером выбрали Ганчаренко. Причем пригласили Виктора Михайловича загодя, чтобы узнал команду, понял, куда можно покрутить винтики. В результате еще прошлой зимой писали, насколько резко и красиво ЦСКА поменялся.

Не только тактически, хотя переход на три центральных бросался в глаза в первую очередь. А во вторую стоит напомнить, что если бы не эпизод имени Васина и Зобнина, то «армейцы» могли за пять туров до конца прошлого чемпионата претендовать на титул в борьбе со «Спартаком». Ганчаренко взял «серебро», впервые за долгое время вывел ЦСКА в плей-офф еврокубков, дошел до четвертьфинала ЛЕ, хотя мало кто верил в гостевую победу над «Лионом».

Правильно поступали, но это футбол и футбол искренний. ЦСКА отрепетировал пьесу с тремя гостевыми голами в Грозном, а потом не испугался талантливых ребят из «Олимпика». Ганчаренко из шести матчей нового года неудачно провел всего один, и это лучший ответ на крупное поражение от «Спартака», которое не сломало «армейцев» в прошлом году. Ганчаренко – приличный тренер, который не боится играть на победу в еврокубках. Помните ведь счет домашней игры с «Бенфикой»? 2:0 – впервые за годы без пропущенных в группе Лиги чемпионов. К слову, процент побед с ЦСКА у Ганчаренко пока выше, чем у Слуцкого.

Яркие игроки-личности

Натхо воспитан в стране, где миллионер-футболист сам собирает дома мебель, купленную не в самом крутом магазине Москвы. Почему не стоит переплачивать или искать эксклюзивную вещь на заказ? Потому что любой стол - столешница и ножки, смысл жизни не в понтах. И Бибрас в ЦСКА не один такой. Василий Березуцкий – один из самых остроумных, а Игнашевич – образованных футболистов России.

Вернблум, включая на поле режим хама, остается весельчаком-шведом за его пределами. И забавно крутым форвардом. Акинфеев пережил столько падений, что только за это Игоря можно уважать. А Головин может пойти еще дальше, чем Дзагоев, поскольку в 21 год более зрелый, чем многие коллеги. Нашедший себя в атаке на фланге Щенников – еще один пример, что в ЦСКА собраны личности. Не идеальные, с неудачами, как у Мусы в «Лестере», но ведь яркие и цельные.

Народная поговорка «за одного битого двух небитых дают» применима ко всей команде. От Васина до Витиньо – почти все в составе ЦСКА пережили личные провалы и падения. Но посмотрите на реакцию и игру, когда Ганчаренко выводит команду на пик формы. Не смотрят на состояние поля – привет «Зениту». Забивают из ничего – привет «Спартаку». Армейцы могут упрямо сыграть с остальными конкурентами, ведь в составе ЦСКА даже молодой Головин прошел школу критики после Евро-2016. Битые жизнью, тем и опасны.

Крутость босса Гинера

Ни один ведущий российский клуб не выжил бы в условиях ЦСКА, не становился бы чемпионом. Не привыкли в России побеждать в футболе без очень больших бюджетов или хотя бы без помощи соперников. Плюс стадион в Москве не каждый может построить. Все хотят, чтобы подарили за рубль. Но Гинер – человек и кошка, у него минимум девять жизней в футболе. При этом один из главных спонсоров ЦСКА не Галь Гадот, чтобы всем нравиться.

Но принципы Гинера работают на «армейцев». Конечно, это человек девяностых и двухтысячных, которые могли бы подарить всем блага цивилизации, но не получилось. Вот только Гинер, в отличие от коллег, сумел создать клуб-семью. Из ЦСКА не ходят в «Зенит». Проще стать «армейцем», чем уйти в другой клуб, если играешь здорово. При этом как руководитель Евгений Леннорович даст фору многим, поскольку сам ошибался реже, чем его соперники.

У Гинера есть большой список косяков, как почти у любого российского бизнесмена. Некоторые из грехов мешали российскому футболу, другие на удивление помогали. Но у ЦСКА владелец, который не вредит своему клубу – редкость для РФПЛ. Гинер – великий комбинатор. В этом напоминает одного бывшего якобы математика, создавшего современную Россию. Но бизнесмен из Харькова нашел свою нишу, и пригласить в нее из РФПЛ может только Галицкого. Проще говоря, редкий толковый руководитель в российском футболе. Не пример для подражания, но составляющая успеха.

Полное доверие игрокам

Речь не только о молодых ребятах. Похоже, Щенников никогда не будет обороняться идеально. Очевидно, что Дзагоев не всегда будет в порядке из-за багажа травм и привычек на поле. Витиньо пока не конвертировал десятки ударов в полтора десятка голов, но после первого неудачного захода его не выбросили, взяли еще раз в состав ЦСКА. А вспомните, как смешно смотрелся молодой Муса – как олененок, попавший в джунгли.

Всем и каждому в ЦСКА доверяли, от Ганчаренко не услышите, что причина поражения – отсутствие покупок. Дефицит провоцировал эксперименты. Кучаев не левый защитник, но его поставили латералем. Фернандес в начале российской карьеры ужасно играл в защите – прибавил с годами. У опытного Натхо были проблемы, но поскольку в ЦСКА своих не бросают, то полное доверие со стороны клуба сказывается. Ни Васина, ни Набабкина, ни любого другого в команде не бросят, если те продемонстрируют желание сражаться.

Чтобы вылететь из ЦСКА, надо играть в стиле Траоре или Оланаре. Даже хуже, как Рамон с Маазу. А чтобы оставаться «армейцами», необходимо одиннадцать лет выходить на поле, переживать пропущенные мячи в ЛЧ, чтобы в итоге исправить еще один глобальный прокол в истории клуба. Завершение серии Акинфеева – большая психологическая победа Ганчаренко и его подопечных. Прервали неудачную серию и начали новую, с плей-офф еврокубков, а не с четвертым местом в группе ЛЧ.

Сильная виртуальная «армия»

Посещаемость стадиона – больное место. Но нет сомнений, что у ЦСКА в России много верных фанатов, готовых защищать команду и клуб. Просто не все они из Москвы, многие не могут посещать домашние или даже выездные поединки, ведь живут не в городах с клубами РФПЛ. Зато когда надо показать себя, «армейцы» умеют выступить в интернете.

Например, Головин собрал 89 % голосов и чисто выиграл голосование за звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы. Приз Александр полностью заслужил, но большие проценты подтверждают – за российского хавбека массово проголосовали фанаты ЦСКА и россияне вообще. Так же было с Салахом, когда египтяне вместе с фанатами «Ливерпуля» делали его игроком недели в Лиге чемпионов, даже когда были более достойные претенденты.

Виртуальная «армия» ЦСКА сильна, и эти болельщики заслужили победу над «Лионом» и матчи с «Арсеналом». Ведь по делу критиковали Гинера за «скупость», замечали грубые ошибки любимого клуба, но верно поддерживали ЦСКА, невзирая на неудачи в еврокубках или слабые поединки в чемпионатах России. Верные болельщики знают, что на сто процентов гладко «армейцы» не смогут – у соперников будут моменты. Но если у ЦСКА пошла игра – держите их семеро.

Тесная связь с реальностью

ЦСКА – понимающий клуб, о чем вовремя напомнили их новогодние шутки о покупке форварда. Если у «Зенита» горе от богатства, то у «армейцев» горе бывало только от ума. Хотели бы всех переиграть – не получалось. Хотели бы всех купить – не хватало денег, ведь построили стадион. Но что радует – их флот не тонет. Пегасы залетают на огонек, вдохновенные матчи случаются реже, чем хотелось бы, но чаще, чем ожидаешь, если анализировать исходные данные.

Врать нет смысла. Недавно казалось, что этому ЦСКА конец. Гинер гробил то, что создал, но чудом выкрутился. А тогда нависал призрак сына ключника российской казны. Государственный спонсор устроил истерику в ответ на новость о финансовой поддержке ЦСКА. У Вернблума крышу сорвало. Оборона ошибалась часто и грубо. Были серьезные проблемы с трансферами, впереди ждет кадровая революция – надо найти центральных защитников, ведь Акинфеев, братья Березуцкие и Игнашевич играли с «Арсеналом» в далеком 2006-м году и здорово с тех времен постарели.

Но удивительная для России стабильность и впечатляющая для мирового футбола живучесть выделяет ЦСКА. А поскольку не только ставят только на опытных людей, но и на молодежь – достойно прошли испытания и намекнули на будущее. Выдержали удары более чем заслуженной критики, а теперь завоевали матчи против «Арсенала». Нужно получить удовольствие, можно воспринимать эти игры как подарок за старания. Можно удивить, причем в разных турнирах. В чемпионате России «Зенит» и «Краснодар» ведь похожи на клубы, способные пропустить ЦСКА вперед, как раньше?

Армейцы такие, как есть. Когда выступают неважно – сами все понимают. Когда на подъеме, появляется повод похвалить. У Ганчаренко и подопечных двойная еврокубковая весна – будут одновременно бороться в Лиге Европы и за Лигу чемпионов, и они ее заслужили.