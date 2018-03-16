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ЦСКА заслужил матчи с «Арсеналом»

16 марта 2018, 22:00
ЦСКА заслужил матчи с «Арсеналом»

«Армейцам» выпал идеальный соперник в Лиге Европы, в РФПЛ можно стать третьими, и тренер Ганчаренко подошел. О составляющих успеха ЦСКА – на «Соккер.ру».

Умение выбирать тренеров

Большой талант, как известно Федуну и Миллеру. Помним, что Слуцкий подходил ЦСКА, выигрывал титулы. Не каждый тренер повторил бы его путь в условиях московской коммунальной трансферной квартиры. Но Леонид Викторович справился. А после этого тренером выбрали Ганчаренко. Причем пригласили Виктора Михайловича загодя, чтобы узнал команду, понял, куда можно покрутить винтики. В результате еще прошлой зимой писали, насколько резко и красиво ЦСКА поменялся.

Не только тактически, хотя переход на три центральных бросался в глаза в первую очередь. А во вторую стоит напомнить, что если бы не эпизод имени Васина и Зобнина, то «армейцы» могли за пять туров до конца прошлого чемпионата претендовать на титул в борьбе со «Спартаком». Ганчаренко взял «серебро», впервые за долгое время вывел ЦСКА в плей-офф еврокубков, дошел до четвертьфинала ЛЕ, хотя мало кто верил в гостевую победу над «Лионом».

Правильно поступали, но это футбол и футбол искренний. ЦСКА отрепетировал пьесу с тремя гостевыми голами в Грозном, а потом не испугался талантливых ребят из «Олимпика». Ганчаренко из шести матчей нового года неудачно провел всего один, и это лучший ответ на крупное поражение от «Спартака», которое не сломало «армейцев» в прошлом году. Ганчаренко – приличный тренер, который не боится играть на победу в еврокубках. Помните ведь счет домашней игры с «Бенфикой»? 2:0 – впервые за годы без пропущенных в группе Лиги чемпионов. К слову, процент побед с ЦСКА у Ганчаренко пока выше, чем у Слуцкого.

Яркие игроки-личности

Натхо воспитан в стране, где миллионер-футболист сам собирает дома мебель, купленную не в самом крутом магазине Москвы. Почему не стоит переплачивать или искать эксклюзивную вещь на заказ? Потому что любой стол - столешница и ножки, смысл жизни не в понтах. И Бибрас в ЦСКА не один такой. Василий Березуцкий – один из самых остроумных, а Игнашевич – образованных футболистов России.

Вернблум, включая на поле режим хама, остается весельчаком-шведом за его пределами. И забавно крутым форвардом. Акинфеев пережил столько падений, что только за это Игоря можно уважать. А Головин может пойти еще дальше, чем Дзагоев, поскольку в 21 год более зрелый, чем многие коллеги. Нашедший себя в атаке на фланге Щенников – еще один пример, что в ЦСКА собраны личности. Не идеальные, с неудачами, как у Мусы в «Лестере», но ведь яркие и цельные.

Народная поговорка «за одного битого двух небитых дают» применима ко всей команде. От Васина до Витиньо – почти все в составе ЦСКА пережили личные провалы и падения. Но посмотрите на реакцию и игру, когда Ганчаренко выводит команду на пик формы. Не смотрят на состояние поля – привет «Зениту». Забивают из ничего – привет «Спартаку». Армейцы могут упрямо сыграть с остальными конкурентами, ведь в составе ЦСКА даже молодой Головин прошел школу критики после Евро-2016. Битые жизнью, тем и опасны.

Крутость босса Гинера

Ни один ведущий российский клуб не выжил бы в условиях ЦСКА, не становился бы чемпионом. Не привыкли в России побеждать в футболе без очень больших бюджетов или хотя бы без помощи соперников. Плюс стадион в Москве не каждый может построить. Все хотят, чтобы подарили за рубль. Но Гинер – человек и кошка, у него минимум девять жизней в футболе. При этом один из главных спонсоров ЦСКА не Галь Гадот, чтобы всем нравиться.

Но принципы Гинера работают на «армейцев». Конечно, это человек девяностых и двухтысячных, которые могли бы подарить всем блага цивилизации, но не получилось. Вот только Гинер, в отличие от коллег, сумел создать клуб-семью. Из ЦСКА не ходят в «Зенит». Проще стать «армейцем», чем уйти в другой клуб, если играешь здорово. При этом как руководитель Евгений Леннорович даст фору многим, поскольку сам ошибался реже, чем его соперники.

У Гинера есть большой список косяков, как почти у любого российского бизнесмена. Некоторые из грехов мешали российскому футболу, другие на удивление помогали. Но у ЦСКА владелец, который не вредит своему клубу – редкость для РФПЛ. Гинер – великий комбинатор. В этом напоминает одного бывшего якобы математика, создавшего современную Россию. Но бизнесмен из Харькова нашел свою нишу, и пригласить в нее из РФПЛ может только Галицкого. Проще говоря, редкий толковый руководитель в российском футболе. Не пример для подражания, но составляющая успеха.

Полное доверие игрокам

Речь не только о молодых ребятах. Похоже, Щенников никогда не будет обороняться идеально. Очевидно, что Дзагоев не всегда будет в порядке из-за багажа травм и привычек на поле. Витиньо пока не конвертировал десятки ударов в полтора десятка голов, но после первого неудачного захода его не выбросили, взяли еще раз в состав ЦСКА. А вспомните, как смешно смотрелся молодой Муса – как олененок, попавший в джунгли.

Всем и каждому в ЦСКА доверяли, от Ганчаренко не услышите, что причина поражения – отсутствие покупок. Дефицит провоцировал эксперименты. Кучаев не левый защитник, но его поставили латералем. Фернандес в начале российской карьеры ужасно играл в защите – прибавил с годами. У опытного Натхо были проблемы, но поскольку в ЦСКА своих не бросают, то полное доверие со стороны клуба сказывается. Ни Васина, ни Набабкина, ни любого другого в команде не бросят, если те продемонстрируют желание сражаться.

Чтобы вылететь из ЦСКА, надо играть в стиле Траоре или Оланаре. Даже хуже, как Рамон с Маазу. А чтобы оставаться «армейцами», необходимо одиннадцать лет выходить на поле, переживать пропущенные мячи в ЛЧ, чтобы в итоге исправить еще один глобальный прокол в истории клуба. Завершение серии Акинфеева – большая психологическая победа Ганчаренко и его подопечных. Прервали неудачную серию и начали новую, с плей-офф еврокубков, а не с четвертым местом в группе ЛЧ.

Сильная виртуальная «армия»

Посещаемость стадиона – больное место. Но нет сомнений, что у ЦСКА в России много верных фанатов, готовых защищать команду и клуб. Просто не все они из Москвы, многие не могут посещать домашние или даже выездные поединки, ведь живут не в городах с клубами РФПЛ. Зато когда надо показать себя, «армейцы» умеют выступить в интернете.

Например, Головин собрал 89 % голосов и чисто выиграл голосование за звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы. Приз Александр полностью заслужил, но большие проценты подтверждают – за российского хавбека массово проголосовали фанаты ЦСКА и россияне вообще. Так же было с Салахом, когда египтяне вместе с фанатами «Ливерпуля» делали его игроком недели в Лиге чемпионов, даже когда были более достойные претенденты.

Виртуальная «армия»  ЦСКА сильна, и эти болельщики заслужили победу над «Лионом» и матчи с «Арсеналом». Ведь по делу критиковали Гинера за «скупость», замечали грубые ошибки любимого клуба, но верно поддерживали ЦСКА, невзирая на неудачи в еврокубках или слабые поединки в чемпионатах России. Верные болельщики знают, что на сто процентов гладко «армейцы» не смогут – у соперников будут моменты. Но если у ЦСКА пошла игра – держите их семеро.

Тесная связь с реальностью

ЦСКА – понимающий клуб, о чем вовремя напомнили их новогодние шутки о покупке форварда. Если у «Зенита» горе от богатства, то у «армейцев» горе бывало только от ума. Хотели бы всех переиграть – не получалось. Хотели бы всех купить – не хватало денег, ведь построили стадион. Но что радует – их флот не тонет. Пегасы залетают на огонек, вдохновенные матчи случаются реже, чем хотелось бы, но чаще, чем ожидаешь, если анализировать исходные данные.

Врать нет смысла. Недавно казалось, что этому ЦСКА конец. Гинер гробил то, что создал, но чудом выкрутился. А тогда нависал призрак сына ключника российской казны. Государственный спонсор устроил истерику в ответ на новость о финансовой поддержке ЦСКА. У Вернблума крышу сорвало. Оборона ошибалась часто и грубо. Были серьезные проблемы с трансферами, впереди ждет кадровая революция – надо найти центральных защитников, ведь Акинфеев, братья Березуцкие и Игнашевич играли с «Арсеналом» в далеком 2006-м году и здорово с тех времен постарели.

Но удивительная для России стабильность и впечатляющая для мирового футбола живучесть выделяет ЦСКА. А поскольку не только ставят только на опытных людей, но и на молодежь – достойно прошли испытания и намекнули на будущее. Выдержали удары более чем заслуженной критики, а теперь завоевали матчи против «Арсенала». Нужно получить удовольствие, можно воспринимать эти игры как подарок за старания. Можно удивить, причем в разных турнирах. В чемпионате России «Зенит» и «Краснодар» ведь похожи на клубы, способные пропустить ЦСКА вперед, как раньше?

Армейцы такие, как есть. Когда выступают неважно – сами все понимают. Когда на подъеме, появляется повод похвалить. У Ганчаренко и подопечных двойная еврокубковая весна – будут одновременно бороться в Лиге Европы и за Лигу чемпионов, и они ее заслужили.

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Все комментарии
janka bulka
janka bulka
02 апреля в 09:04
Вот был бы другой тренер у ЦСКА, всё бы было очевидно, но "гончар" всегда имеет непредсказуемый план на игру с заведомо сильнейшим казалось бы соперником, может не всегда это срабатывает, но интрига будет, я уверен.
Roger Young
Roger Young
22 марта в 13:06
Просто нет слов, до чего опускается УЕФА. Уже откровенно фальсфицируют жеребьевки на протяжении 4 сезонов.

Мог достаться кто угодно. Спортинг, Зальцбург, Лейпциг прошли бы с вероятностью 60%. Даже Марсель были шансы пройти.

Но нет, достался просто наихудший вариант.

Я крайне сомневаюсь, что нам так везет случайно. Это уже закономерность. В прошлом году Ростов попали на МЮ, будущего обладателя, хотя могли достаться и Олимпиакос и АПОЭЛ, бельгийские Генк с Гентом. Даже Копенгаген и Андерлехт я уверен Ростов бы прошел. Нет же достался такой клуб, который гарантированно выкинет русских из еврокубка.

В 2015 вообще смех. Вместо того, чтобы сеять команды из страны, на чьей территории происходит военный конфликт, сеяли команды из соседней державы. Интересно, а 1990-х Болгарию и Румынию почему посеять забыли? Ведь в Югославии война шла.В тот год Зенит обладал действительно лучшим потенциалом за последние 5 лет и мог пройти любую другую команду. Фиорентина, Вольфсбург и Наполи точно были равны по уровню. А бельгийское Брюгге можно было пройти даже с закрытыми глазами. Но нам досталась команда, которая в последствии 3 раза подряд в возьмет этот турнир.


Я не верю в такие совпадения.
Beekeeper
Beekeeper ответил Jurijs1
19 марта в 17:59
Jurijs1:
в Лондоне порвем 100 пудов 2-0, 3-1 в МАскве 1-0, 1-1, может 1-2.Ибо наш пуховичок способен на фокусы.
В Ландоне вы пупок надорвете разве что :)
oFANATo
oFANATo
18 марта в 10:36
ЦСКА заслужил матчи с «Арсеналом»
Кьянти
Кьянти ответил Ruslik1982
17 марта в 19:47
Да помнится мне Арсенал кони обыгрывали, когда там Анри, Фабрегас, Ван Перси были. Правда у нас был Ванюша Лав.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Jum13
17 марта в 19:03
Jum13:
ЦСКА просто прошел Лион, а Локо просто не прошел Атлетико. Так всё просто
не надо сравнивать 4-ую команду чемпионата, в котором за исключением 2-3 команд все остальные и по игре и по бюджету сравнимы с РПЛ, со второй командой Испании, которая все еще претендует на первое место, в борьбе с Реалом и Барселоной
Jum13
Jum13 ответил Ruslik1982
17 марта в 17:31
Ruslik1982:
в чем был содержательный матч? ЦСКА просто прошло Лион. Все заходы лиона к штрафной ЦСКА были опасными, на нервах, на отбой, по 4 игрока кидаются на мяч, оставляя за спиной открытыми 3 игрока Лиона
ЦСКА просто прошел Лион, а Локо просто не прошел Атлетико. Так всё просто
самуил кац 1
самуил кац 1
17 марта в 17:11
Как -бы не пришлось после Лондона молчать уныло . Не умаляя конских успехов в играх с ЦЗ и Лионом, давайте признаем - соперники коням достались откровенно средние. Арсенал - совсем другая опера. И неважно, как он играет в АПЛ. Так вот, давайте перья поднимем после игр с ним, а не до них. Чтобы потом не стыдно было.
Grazm47
Grazm47
17 марта в 14:28
Всё будет хорошо, мои красно-синие Друзья.
60spartak na cska
60spartak na cska
17 марта в 13:50
заслужили без сомнения!но англичане трусливые требуют запретить участие цска в лиге европы!как-буд то их в москве запинают!так что еще и проблема появилась!а жаль!могли бы и лигу выиграть!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил UrAn54
17 марта в 13:15
UrAn54:
Почему бы не похвалить, если заслужили.Убедительно, не убедительно - да, ЦСКА не Атлетико, чтобы крушить очень многих. Да не верили, сомневались, каюсь, и я в их числе был, но команда плюнула на все сомнения, прогнозы, статистику и выдала очень содержательный матч. Арсенал - почему бы не помечтать? Я вот мечтаю, чтобы ЦСКА еще раз в этом году приехал в Лион. А, что? Мечтать не вредно. А пока - хорошей игры ЦСКА с Арсеналом.
в чем был содержательный матч? ЦСКА просто прошло Лион. Все заходы лиона к штрафной ЦСКА были опасными, на нервах, на отбой, по 4 игрока кидаются на мяч, оставляя за спиной открытыми 3 игрока Лиона
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил амурец
17 марта в 13:09
амурец:
ни кто не утверждает, что ЦСКА по силам пройти Арсенал, говорят, что ЦСКА может пройти Арсенал
с какого перепуга он вдруг стал это мочь? если защиту возили как хотели средненькие футболисты Лиона, то что с нею сделают Обамеянг, Озил, Мхитарян, Рэмзи, Уэлбек? только сильные патриоты могут надеятся на какой-то непозорный результат и тем более на проход дальше. Результат будет таким же как у Локо с Атлетико или Спартака с Ливерпулем. Даже если нападение сможет забить гол или два, то защиты нет вообще, проходной двор.
sir-5
sir-5 ответил AntiherQ1488
17 марта в 12:45
AntiherQ1488:
ЭкС Чемпион? Чего??
Всего.Зовите свой клуб отныне ласково-уменьшительно : "ЭКС"!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил sir-5
17 марта в 12:17
sir-5:
Пока это гипотеза.А вот вам всем наказание-СМОТРЕТЬ только на ЦСКА в евровесне и петь уныло : "Спартак"-экс-чемпион"!!! И надеяться,что будет повод позлорадствовать. С чем и поздравляю ваш дружный коллектив,вместе с примкнувшим к вам Колькой из бассейна,и комбайнером из Ростова.
ЭкС Чемпион? Чего??
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил AntiherQ1488
17 марта в 12:10
Ваши говорят о левых голах с ЦЗ, Спортингом в 2015, так почему нашим не ответить симметрично.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Michele_Alboreto
17 марта в 12:09
Michele_Alboreto:
Вратарь Ливерпуля ничью привёз.
Счет - на табло.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил AntiherQ1488
17 марта в 12:08
Вратарь Ливерпуля ничью привёз.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Michele_Alboreto
17 марта в 12:07
Michele_Alboreto:
А при чём тут ЦСКА и Локомотив?? Да, огребло, но 7 в одном матче Локомотив не пропускал. И номинально Атлетико на голову выше Ливерпуля, до начала ЛЧ никто не думал, что они будут там всерьёз за что-то бороться. Уже сам факт, что нынешний лидер при возможном чемпионстве дошёл до 1/8 ЛЕ, а спартак при чемпионстве вылетел в 3 кв. раунде, говорит о многом.
Огребло в двух матчах 8:1, но Спартак хоть дома ничью привез. Чемпионы блин.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил spartach n1
17 марта в 12:07
Чхать.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил AntiherQ1488
17 марта в 12:06
А при чём тут ЦСКА и Локомотив?? Да, огребло, но 7 в одном матче Локомотив не пропускал. И номинально Атлетико на голову выше Ливерпуля, до начала ЛЧ никто не думал, что они будут там всерьёз за что-то бороться. Уже сам факт, что нынешний лидер при возможном чемпионстве дошёл до 1/8 ЛЕ, а спартак при чемпионстве вылетел в 3 кв. раунде, говорит о многом.
sir-5
sir-5 ответил AntiherQ1488
17 марта в 10:11
AntiherQ1488:
Это месть конявым за Спартак. Смеялись, 0-7, локо уже огребло. И пенсия своего нахватает.
Пока это гипотеза.А вот вам всем наказание-СМОТРЕТЬ только на ЦСКА в евровесне и петь уныло : "Спартак"-экс-чемпион"!!! И надеяться,что будет повод позлорадствовать. С чем и поздравляю ваш дружный коллектив,вместе с примкнувшим к вам Колькой из бассейна,и комбайнером из Ростова.
sir-5
sir-5
17 марта в 10:08
Поживём-увидим.В феномен Гончаренко по-прежнему не верю,а прав,или нет-надо подождать пару лет.Если будут титулы-каяться придётся.А пока барабанный бой надо приуменьшить и с тревогой ждать матчей с "Арсеналом" и РПЛ. Иначе потом петь другое придётся.
В "сухом остатке" пока одно :При всём неоднозначном отношении к Гинеру как к личности, приходится отметить,что он лучший руководитель в этой сфере. Видимо,что-то он понимает больше,чем фанфароны российского футбола,и умеет терпеть и ждать.
Goal2
Goal2
17 марта в 09:45
    spartach n1
    spartach n1
    17 марта в 09:26
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    17 марта в 09:17
    Это месть конявым за Спартак. Смеялись, 0-7, локо уже огребло. И пенсия своего нахватает.
    Michele_Alboreto
    Michele_Alboreto
    17 марта в 08:36
    "А вспомните, как смешно смотрелся молодой Муса – как олененок, попавший в джунгли".

    Похоже, статью в действительности Сэнди писала. Помните такую за Рубин болела? Она называла Ахмеда "Мусёнок- Оленёнок" ;)
    борька
    борька
    17 марта в 07:46
    Ребята стараются сплавопыта и молодости и тренер хороший!
    UrAn54
    UrAn54 ответил Ruslik1982
    17 марта в 07:34
    Ruslik1982:
    хочется конечно ошибаться, но мне кажется что сильно много хвалят ЦСКА, прошли то прошли, но не убедительно. и опять это шапкозакидательство, еще позавчера все думали что ЦСКА вылетет, а сегодня уже все эксперты рассуждают что по силам и Арсенал пройти, и это по одной игре, в которой Лион возил всю защиту как хотел, но спасал Акинфеев
    Почему бы не похвалить, если заслужили.Убедительно, не убедительно - да, ЦСКА не Атлетико, чтобы крушить очень многих. Да не верили, сомневались, каюсь, и я в их числе был, но команда плюнула на все сомнения, прогнозы, статистику и выдала очень содержательный матч. Арсенал - почему бы не помечтать? Я вот мечтаю, чтобы ЦСКА еще раз в этом году приехал в Лион. А, что? Мечтать не вредно.
    А пока - хорошей игры ЦСКА с Арсеналом.
    амурец
    амурец ответил Ruslik1982
    17 марта в 05:53
    Ruslik1982:
    хочется конечно ошибаться, но мне кажется что сильно много хвалят ЦСКА, прошли то прошли, но не убедительно. и опять это шапкозакидательство, еще позавчера все думали что ЦСКА вылетет, а сегодня уже все эксперты рассуждают что по силам и Арсенал пройти, и это по одной игре, в которой Лион возил всю защиту как хотел, но спасал Акинфеев
    ни кто не утверждает, что ЦСКА по силам пройти Арсенал, говорят, что ЦСКА может пройти Арсенал
    Parovoznic
    Parovoznic ответил The Frei
    17 марта в 05:15
    The Frei:
    Да не, есть тренера в Российских селениях. Манчини - но в Зенит он не тренеровать приехал, а деньги получать. Бердыев - не раз доказывал что могет. Каррера - но ему нужно ещё много доказывать как тренеру. Главная проблема, не умеет готовить команду после перерыва чемпионата.
    ...и ещё про Сёмина забыл.
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