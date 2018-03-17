Лидерство «Локомотива» - провал «Спартака» и «Зенита»

«Атлетико» вынес первую команду РФПЛ, а «Соккер.ру» напоминает, почему чемпионом России может стать даже не второй «Спартак», а сводный брат «Ростова».

«Локомотив» наивно рискнул и провалился

С 1996 года российские клубы дома в еврокубках так крупно не проигрывали. Со времен влета «Алании» от «Рейнджерс» со счетом 2:7. Конечно, сход «Локомотива» с рельсов вызвал разговоры об уровне лидера РФПЛ. Влетели 1:8 по сумме двух матчей не тому «Атлетико», что проиграл «Рубину» Бердыева в плей-офф Лиги Европы. А тому, что с приключениями ломал «Ростов» того же тренера и забил всего три мяча в двух встречах.

Но странно считать, что претензии об уровне мастерства и всей команды должны адресоваться именно банде Семина. «Локомотив» обещал победить вторую команду Ла Лиги, Геркус говорил о выходе в полуфинал? Против «Атлетико» дома сознательно рискнули, проиграли явно и крупно. Торрес дубль сделал - приехали. О чем тут спорить? Но «Локомотив» ведь не «Зенит» или «Спартак», не самая богатая команда РФПЛ, не самая амбициозная.

Это скорее второй «Ростов», только с лучшим атакующим звеном. В отдельно взятом сезоне пользуются стечением обстоятельств и действуют замечательно. Класс «Атлетико» тоже надо учитывать – команду Семина разорвал финалист Лиги чемпионов, который с «Ростовом» мучился, поскольку не увидел попыток соперника атаковать. Устроив размен ударами, «Локомотив» нарвался на «индейцев» - четко сняли скальп. Вот только такие поражения от серьезной команды отсылают к уровню игры конкурентов Семина в РФПЛ.

«Локомотив» ведь не только новый «Ростов», но и свежий «Спартак». Давно забытый всеми клуб-чемпион неожиданно собрался под руководством опытного тренера (у соседей Карреры моложе, но играл он в прошлом году, как Семин сейчас - рационально), выдает победы. Держится, старается, работает зачастую прагматично. Провалит команда Семина финиш - окажется в ЛЧ, как ростовчане, которые тоже могли добраться до титула. Сыграет достойно – станет первой, как ребята Карреры в прошлом году. Все просто и банально, но как можно было такой рывок допустить и пропустить?

Подумайте об этом на досуге. Если «Локомотив» ужасен на основании 1:8 от «Атлетико», как обозвать «Спартак» и «Зенит»? Они ведь сливали домашние матчи Семину – 3:4 и 0:3, а в таблице отрыв 8 и 10 пунктов соответственно.

«Железнодорожники» и не должны побеждать

Кто сказал, что команда, которая летом потратила 1.75 млн евро, должна побеждать? Семин прав – «Локомотив» себя переоценил, попытавшись сыграть в атакующем стиле против банды Симеоне. Но они хотя бы смелые. А «Спартак» и «Зенит» в разном виде проявили одинаковую трусость. В сезоне нестабильных фаворитов, когда у «Краснодара» изначальные шансы на лидерство были такими, как у «Локомотива», опытные и богатые клубы опростоволосились.

Армейцы еще ладно – нет денег на чемпионский рывок, зато есть игра и шанс на второе-третье место и ЛЧ. Но грубые ошибки «Спартака» и «Зенита» - одна из важнейших причин лидерства «Локомотива». Чемпионом России может стать команда, которая по голам третья, по ударам - восьмая (то есть реализация дикая). По контролю мяча – пятая, по точности пасов – четвертая. По перехватам – седьмая, ниже «Спартака». «Локомотив» по качеству футбола претендент на топ-5, но его лидерство – вопрос к фаворитам.

Геркуса зовут в «Зенит», хотя он недавно хотел отправить Семина в отставку. И денег на трансферы Юрию Павловичу не выдал. «Локомотив» выкупил контракт Кверквелии за 2.5 млн евро, подписал Рыбуса, а в результате идет первым, потратив 4.25 млн евро за целый сезон. Раньше тоже никого не покупали за большие деньги, Ниасс и Касаев – последние «дорогие» (по 5 млн евро на брата) приобретения «Локомотива». Собранная за копейки команда, потерявшая надолго Ари и Чорлуку, может оставить позади «Спартак», который потратил в этом сезоне в пять раз больше денег, а также «Зенит» - в 22 раза больше!

Вдумайтесь в эти числа. «Спартак» за последние три года выбросил на усиление 64 млн евро, «Зенит» - 121 миллион. «Локомотив» - 15.8 (в 4 и 8 раз меньше). Влет 1:8 от «Атлетико» - повод задуматься об эффективности тех, кого «Локомотив» обыгрывал, а само по себе поражение – результат рискованной ставки Семина после 3:0 в гостях.

«Атлетико» хитро унизил «Спартак» и «Зенит»

Симеоне наглядно показал, что нытье о качестве газона или погоде – чушь, если команда умеет забивать мячи. Больно пнул и «Спартак», и «Зенит». Богатейшие клубы лиги годами пропускали вперед хитрый ЦСКА, а потом скатились до того, что в одном сезоне бедный «Ростов» отобрал у самых знаменитых путевку в Лигу чемпионов, а через год с «Зенитом» то же самое проделали «Спартак» и ЦСКА. Теперь на вахту заступает «Локомотив» Семина?

Самедов считает, что «красно-белые» в чемпионской борьбе. Но если уступят «Локомотиву», который проигрывал дома не только «Атлетико», но и «Амкару» с «Тосно» - будет повод призадуматься. Сезон для защиты титула идеальный, но «Спартак» забил Гильерме на пять голов меньше, чем «Атлетико». Сезон для возвращения чемпионства в Санкт-Петербург тоже был идеальным. Но разве у Манчини получилось? «Локомотив» мчится к титулу, а потом сможет спокойно сползти даже на пятую или шестую строчку – никто не осудит.

Кубковая команда показывает себя в чемпионате. А крупное поражение от «Атлетико» скорее напоминает об уровне фаворитов РФПЛ, нежели открывает глаза на «Локомотив». Сыграв закрыто, могли уступить 1:2, но суть не в этом. Смысл урока от Симеоне тоньше: «Спартак» и «Зенит» допустили на первое место команду, которая в прошлом сезоне была восьмой, финишировав ниже «Уфы». Странно критиковать «Локомотив» за то, что команда пользуется подарком судьбы.

И наивно верить, что «Зенит» и «Спартак» не могли бы проиграть 1:8 «Атлетико». В случае открытой игры – легко, причем нет сомнений как по «красно-белым» после Ливерпуля, так и по «Зениту». Петербуржцы давно не встречаются с соперниками такого класса, хотя Луческу вылетел от бельгийцев, а Манчини – от шестой команды Бундеслиги, которая даже близко не «Атлетико» по надежности защиты и реализации. Так что «Локомотив» не удивил и не провалился, а просто получил по носу за дерзость накануне решающего отрезка чемпионата.

В этом сезоне неудачами живет «Спартак» - сложно будет защитить титул и забыть самые крупные провалы, а хотелось бы. И особенно неудачно смотрится «Зенит» - пятая команда в таблице РФПЛ, отпустившая «Локомотив» на десять очков. Так что «Атлетико» не унижал железнодорожников, а ткнул фаворитов в их проблемы. Если «Спартак» хотя бы чемпионством тешится и в финал Кубка России метит, то «Зениту» в споре об успешности предъявить нечего. Можно не проигрывать 1:5 бывшим финалистам Лиги чемпионов, но смотреться нелепее, чем лидер РФПЛ с «Атлетико».

Например, если «Арсенал» разорвет ЦСКА – такое возможно, у фанатов конкурентов не появится поводов для насмешек. «Спартак» и «Зенит» уже вылетели из Лиги Европы от более скромных соперников. Надо смотреть на свои клубы, у фаворитов провалов куда больше, чем у «Локомотива».