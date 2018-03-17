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Лидерство «Локомотива» - провал «Спартака» и «Зенита»

17 марта 2018, 13:00
Лидерство «Локомотива» - провал «Спартака» и «Зенита»

«Атлетико» вынес первую команду РФПЛ, а «Соккер.ру» напоминает, почему чемпионом России может стать даже не второй «Спартак», а сводный брат «Ростова». 

«Локомотив» наивно рискнул и провалился

С 1996 года российские клубы дома в еврокубках так крупно не проигрывали. Со времен влета «Алании» от «Рейнджерс» со счетом 2:7. Конечно, сход «Локомотива» с рельсов вызвал разговоры об уровне лидера РФПЛ. Влетели 1:8 по сумме двух матчей не тому «Атлетико», что проиграл «Рубину» Бердыева в плей-офф Лиги Европы. А тому, что с приключениями ломал «Ростов» того же тренера и забил всего три мяча в двух встречах. 

Но странно считать, что претензии об уровне мастерства и всей команды должны адресоваться именно банде Семина. «Локомотив» обещал победить вторую команду Ла Лиги, Геркус говорил о выходе в полуфинал? Против «Атлетико» дома сознательно рискнули, проиграли явно и крупно. Торрес дубль сделал - приехали. О чем тут спорить? Но «Локомотив» ведь не «Зенит» или «Спартак», не самая богатая команда РФПЛ, не самая амбициозная. 

Это скорее второй «Ростов», только с лучшим атакующим звеном. В отдельно взятом сезоне пользуются стечением обстоятельств и действуют замечательно. Класс «Атлетико» тоже надо учитывать – команду Семина разорвал финалист Лиги чемпионов, который с «Ростовом» мучился, поскольку не увидел попыток соперника атаковать. Устроив размен ударами, «Локомотив» нарвался на «индейцев» - четко сняли скальп. Вот только такие поражения от серьезной команды отсылают к уровню игры конкурентов Семина в РФПЛ.

«Локомотив» ведь не только новый «Ростов», но и свежий «Спартак». Давно забытый всеми клуб-чемпион неожиданно собрался под руководством опытного тренера (у соседей Карреры моложе, но играл он в прошлом году, как Семин сейчас - рационально), выдает победы. Держится, старается, работает зачастую прагматично. Провалит команда Семина финиш - окажется в ЛЧ, как ростовчане, которые тоже могли добраться до титула. Сыграет достойно – станет первой, как ребята Карреры в прошлом году. Все просто и банально, но как можно было такой рывок допустить и пропустить? 

Подумайте об этом на досуге. Если «Локомотив» ужасен на основании 1:8 от «Атлетико», как обозвать «Спартак» и «Зенит»? Они ведь сливали домашние матчи Семину – 3:4 и 0:3, а в таблице отрыв 8 и 10 пунктов соответственно. 

«Железнодорожники» и не должны побеждать

Кто сказал, что команда, которая летом потратила 1.75 млн евро, должна побеждать? Семин прав – «Локомотив» себя переоценил, попытавшись сыграть в атакующем стиле против банды Симеоне. Но они хотя бы смелые. А «Спартак» и «Зенит» в разном виде проявили одинаковую трусость. В сезоне нестабильных фаворитов, когда у «Краснодара» изначальные шансы на лидерство были такими, как у «Локомотива», опытные и богатые клубы опростоволосились. 

Армейцы еще ладно – нет денег на чемпионский рывок, зато есть игра и шанс на второе-третье место и ЛЧ. Но грубые ошибки «Спартака» и «Зенита» - одна из важнейших причин лидерства «Локомотива». Чемпионом России может стать команда, которая по голам третья, по ударам - восьмая (то есть реализация дикая). По контролю мяча – пятая, по точности пасов – четвертая. По перехватам – седьмая, ниже «Спартака». «Локомотив» по качеству футбола претендент на топ-5, но его лидерство – вопрос к фаворитам. 

Геркуса зовут в «Зенит», хотя он недавно хотел отправить Семина в отставку. И денег на трансферы Юрию Павловичу не выдал. «Локомотив» выкупил контракт Кверквелии за 2.5 млн евро, подписал Рыбуса, а в результате идет первым, потратив 4.25 млн евро за целый сезон. Раньше тоже никого не покупали за большие деньги, Ниасс и Касаев – последние «дорогие» (по 5 млн евро на брата) приобретения «Локомотива». Собранная за копейки команда, потерявшая надолго Ари и Чорлуку, может оставить позади «Спартак», который потратил в этом сезоне в пять раз больше денег, а также «Зенит» - в 22 раза больше! 

Вдумайтесь в эти числа. «Спартак» за последние три года выбросил на усиление 64 млн евро, «Зенит» - 121 миллион. «Локомотив» - 15.8 (в 4 и 8 раз меньше). Влет 1:8 от «Атлетико» - повод задуматься об эффективности тех, кого «Локомотив» обыгрывал, а само по себе поражение – результат рискованной ставки Семина после 3:0 в гостях.  

«Атлетико» хитро унизил «Спартак» и «Зенит»

Симеоне наглядно показал, что нытье о качестве газона или погоде – чушь, если команда умеет забивать мячи. Больно пнул и «Спартак», и «Зенит». Богатейшие клубы лиги годами пропускали вперед хитрый ЦСКА, а потом скатились до того, что в одном сезоне бедный «Ростов» отобрал у самых знаменитых путевку в Лигу чемпионов, а через год с «Зенитом» то же самое проделали «Спартак» и ЦСКА. Теперь на вахту заступает «Локомотив» Семина? 

Самедов считает, что «красно-белые» в чемпионской борьбе. Но если уступят «Локомотиву», который проигрывал дома не только «Атлетико», но и «Амкару» с «Тосно» - будет повод призадуматься. Сезон для защиты титула идеальный, но «Спартак» забил Гильерме на пять голов меньше, чем «Атлетико». Сезон для возвращения чемпионства в Санкт-Петербург тоже был идеальным. Но разве у Манчини получилось? «Локомотив» мчится к титулу, а потом сможет спокойно сползти даже на пятую или шестую строчку – никто не осудит. 

Кубковая команда показывает себя в чемпионате. А крупное поражение от «Атлетико» скорее напоминает об уровне фаворитов РФПЛ, нежели открывает глаза на «Локомотив». Сыграв закрыто, могли уступить 1:2, но суть не в этом. Смысл урока от Симеоне тоньше: «Спартак» и «Зенит» допустили на первое место команду, которая в прошлом сезоне была восьмой, финишировав ниже «Уфы». Странно критиковать «Локомотив» за то, что команда пользуется подарком судьбы. 

И наивно верить, что «Зенит» и «Спартак» не могли бы проиграть 1:8 «Атлетико». В случае открытой игры – легко, причем нет сомнений как по «красно-белым» после Ливерпуля, так и по «Зениту». Петербуржцы давно не встречаются с соперниками такого класса, хотя Луческу вылетел от бельгийцев, а Манчини – от шестой команды Бундеслиги, которая даже близко не «Атлетико» по надежности защиты и реализации. Так что «Локомотив» не удивил и не провалился, а просто получил по носу за дерзость накануне решающего отрезка чемпионата. 

В этом сезоне неудачами живет «Спартак» - сложно будет защитить титул и забыть самые крупные провалы, а хотелось бы. И особенно неудачно смотрится «Зенит» - пятая команда в таблице РФПЛ, отпустившая «Локомотив» на десять очков. Так что «Атлетико» не унижал железнодорожников, а ткнул фаворитов в их проблемы. Если «Спартак» хотя бы чемпионством тешится и в финал Кубка России метит, то «Зениту» в споре об успешности предъявить нечего. Можно не проигрывать 1:5 бывшим финалистам Лиги чемпионов, но смотреться нелепее, чем лидер РФПЛ с «Атлетико».

Например, если «Арсенал» разорвет ЦСКА – такое возможно, у фанатов конкурентов не появится поводов для насмешек. «Спартак» и «Зенит» уже вылетели из Лиги Европы от более скромных соперников. Надо смотреть на свои клубы, у фаворитов провалов куда больше, чем у «Локомотива». 

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Все комментарии
vka1970
vka1970 ответил Parovoznic
18 марта в 14:07
Parovoznic:
Ветка о Локомотиве превращается в срач между конями и СпаМом? Бросьте...
Просто у деда уже старческий маразм.
У него даже банальный разговор о погоде или о ревматизме сведётся к Спартаку.
Его не ругать.Его жалеть надо.
vka1970
vka1970
18 марта в 14:04
Какой интересный автор.

Смешались люди, кони, пули.
Ну и Спартак конечно пнули.
\
По моему ради этих сладостных минут, автор и замутил эту статью.
Если б полез поглубже, то понял бы, что проблемы у всех свои.Индивидуальные.А поражение Локомотива с не приличным счётом, связаны не только с мастерством Атлетико, но и малоопытностью железнодорожного коллектива и желанием отыграть гандикап в три мяча.Как и у Спартака осенью в Ливерпуле.И Локомотив лидирует по праву.Спартак дал слишком большую фору осенью, а Зенит слишком уверил в своё чемпионство той же осенью.ЦСка же тихой сапой, но выше головы не прыгнешь.У всех своё.Со знаком качества.И только у автора вверх тормашками и сбоку бантик.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
18 марта в 02:28
Одна из самых бредовых статей за последние года два, что я читал. Какие-то "банды", а уж абзац про хитрое унижение коней и зеньки через Локо вообще верх идиотизма.
Автору перед подобным словоблудием нужно было хотя бы сравнить возможности клубов, а не поливать всех и вся, для такого ума много не надо!
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
17 марта в 22:52
Давайте признаем, до начала сезона 17-18 Локомотив не учли, совсем. Вспоминая провалы Локомотива к концу прошлых сезонов - недооценили лидерство команды Сёмина в середине сезона. А, теперь, когда они почти чемпионы - пытаются высмеять указывая на матчи с Атлетико и провалы "лидеров" нашего чемпионата.
Ещё 2 тура назад я не был уверен в том, что Локо не сломается и не сдаст. Теперь, сомнений не осталось - Локо будет чемпионом
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Munutd
17 марта в 22:23
Munutd:
В прошлом году тоже говорили что лидерство Спартака это провал Зенита и ЦСКА... В этом году это провал Спартака и Зенита.. Провал - это проблема провалившегося... Локо по праву там где сейчас! Семин как грамотный тренер понимал что на два фронта играть не хватит сил, тем более перспектива выиграть ЧР более реальна... Правильно что слил... Конечно не с таким счетом конечно хотелось бы, но ...
какой провал?
У ЦСКА это яма размером в 10 лет. Но держимся на морально-волевых...
НЕ баблом единым,хотя очень надо!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Munutd
17 марта в 22:20
Munutd:
В прошлом году тоже говорили что лидерство Спартака это провал Зенита и ЦСКА... В этом году это провал Спартака и Зенита.. Провал - это проблема провалившегося... Локо по праву там где сейчас! Семин как грамотный тренер понимал что на два фронта играть не хватит сил, тем более перспектива выиграть ЧР более реальна... Правильно что слил... Конечно не с таким счетом конечно хотелось бы, но ...
не думаю про слив от Семина!
Что это трусость не играть на победу или его ошибка играть в атаку???Может и прикрытие слива ,мол пошли в атаку и попали в плен?
Тогда это не по бойцовски ,команда в комплекте ,Нет только Месси . Как сыр в масле и только играй ...и нате вам,слили ЛЕ за ЧР . Да при любом раскладе локо не догонят. Ну не будут же взрывать паровоз!
Не верю ,Семин не тот человек!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
17 марта в 22:13
если «Арсенал» разорвет....
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1040731
Если будем играть в футбол искренний,то нам по барабану что кто то скажет за результат
Мы уже показали" ху из ху", вопреки всем невзгодам...ЦСКА живет и побеждает ! Верим в команду!
ЦСКА Чемпион!
самуил кац 1
самуил кац 1
17 марта в 17:22
Все умно, все по делу !
Munutd
Munutd
17 марта в 15:38
В прошлом году тоже говорили что лидерство Спартака это провал Зенита и ЦСКА...
В этом году это провал Спартака и Зенита.. Провал - это проблема провалившегося...
Локо по праву там где сейчас! Семин как грамотный тренер понимал что на два фронта играть не хватит сил, тем более перспектива выиграть ЧР более реальна... Правильно что слил... Конечно не с таким счетом конечно хотелось бы, но ...
Saang
Saang
17 марта в 14:54
Все по делу, но сумбурно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 марта в 14:25
Как получилось, так и получилось. Не надо смешивать наш внутренний чемпионат с играми в Европе. Как сказал один " классик" мухи отдельно.....
112910415
112910415
17 марта в 14:12
много простых, но верных мыслей
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
17 марта в 14:05
Усе по делу сказано
Parovoznic
Parovoznic ответил zenit_forever2014
17 марта в 13:56
zenit_forever2014:
Зенит играл с Атлетико...в тот год когда они реально играли в финале ЛЧ...и однако не устраивали цирк и такими разгромами....мы проиграли на выезде 3-1 и дома сгоняли ничью....
"Ну, и?.." (с)
Parovoznic
Parovoznic ответил МапС
17 марта в 13:56
МапС:
Дед, за конями следи, а за Спартак краснеть не надо!
Ветка о Локомотиве превращается в срач между конями и СпаМом?
Бросьте...
oFANATo
oFANATo
17 марта в 13:44
А ведь все правильно изложил Игнат Березин, я с ним согласен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Пастух
17 марта в 13:42
Пастух:
Весеннее обострение?
    Parovoznic
    Parovoznic
    17 марта в 13:42
    Бложик - едва ли не лучший из того, что я здесь читал. Аффтор - маладес! )
    Parovoznic
    Parovoznic
    17 марта в 13:41
    Например, если «Арсенал» разорвет ЦСКА – такое возможно, у фанатов конкурентов не появится поводов для насмешек. «Спартак» и «Зенит» уже вылетели из Лиги Европы от более скромных соперников. Надо смотреть на свои клубы, у фаворитов провалов куда больше, чем у «Локомотива».
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    А это - в цЫтаты!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил МапС
    17 марта в 13:41
    МапС:
    Дед, за конями следи, а за Спартак краснеть не надо!
    Привет Сергей, я просто повторил всероссийски известный факт, даже ваши эксперты по моему ввели этот термин ПОЗОР России. Не обессудь.Всех благ.
    Пастух
    Пастух
    17 марта в 13:40
    Весеннее обострение?
    Parovoznic
    Parovoznic
    17 марта в 13:40
    "...наивно верить, что «Зенит» и «Спартак» не могли бы проиграть 1:8 «Атлетико». Петербуржцы давно не встречаются с соперниками такого класса..."
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Ваще шедевр!
    Parovoznic
    Parovoznic
    17 марта в 13:38
    "Влет 1:8 от «Атлетико» - повод задуматься об эффективности тех, кого «Локомотив» обыгрывал"
    - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Отлично!
    МапС
    МапС ответил Дед за ЦСКА
    17 марта в 13:36
    Дед за ЦСКА:
    За Локо не стыдно, играли, как могли, а стыдно за СпаМ.))).
    Дед, за конями следи, а за Спартак краснеть не надо!
    Parovoznic
    Parovoznic
    17 марта в 13:36
    «Локомотив» ведь не только новый «Ростов», но и свежий «Спартак».
    - - - - - - - -

    Хорошо! ))
    за
    за
    17 марта в 13:33
    Однобокие выводы в статье.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    17 марта в 13:29
    За Локо не стыдно, играли, как могли, а стыдно за СпаМ.))).
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    17 марта в 13:06
    Зенит играл с Атлетико...в тот год когда они реально играли в финале ЛЧ...и однако не устраивали цирк и такими разгромами....мы проиграли на выезде 3-1 и дома сгоняли ничью....
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    17 марта в 13:02
    Локо в прошлом году был 8..Но Сёмину дали поработать....где слова разгрома и слова о позоре Сёмина в прошлом году...ведь команда восьмая.....Почему его в прошлом году не называли физруком....вот они двойные стандарты....
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