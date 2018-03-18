Первый после Аршавина. Гора идёт к Мохамеду

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 27’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

Первый после Аршавина. Гора идёт к Мохамеду

18 марта 2018, 10:09
Первый после Аршавина. Гора идёт к Мохамеду

Салах стал национальным героем Египта, опередил фараона Фаулера и побил рекорд Торреса. Блогер «Соккер.ру» Neomorph вдохновляется игрой соперника сборной России.

- Мохамед Салах стал первым автором уникального покера в АПЛ после Аршавина. Прошло почти девять лет после четырех голов Андрея в ворота самого «Ливерпуля», и вот нашелся смельчак и везунчик, умудрившийся реализовать четыре удара из всего четырех. Сказочный вечер для нападающего «красных» и сборной Египта. И страшно за Комбарова, или кто там будет в обороне команды Черчесова на левом фланге.

Вряд ли получится так успешно сыграть против Салаха, как у Эшли Янга в матче «Ливерпуля» против МЮ. Пусть Мохамед не всегда так хорош, как в игре против «Уотфорда», но повторить достижение Аршавина было непросто. Брак в ударах есть всегда, имея четыре момента забить четырежды крайне сложно! Возможно, придется ждать еще лет десять, чтобы увидеть покер со стопроцентной реализацией в АПЛ;

- в ворота «Уотфорда» Салах отправил четыре мяча, и это четвертый покер в АПЛ с февраля прошлого года. Хронологически первый принадлежит Лукаку времен «Эвертона», дальше идет Кейн, а в этом сезоне четырежды забил Агуэро;

- египтянин в элитной компании, ведь игроки «Ливерпуля» до Салаха лишь 36 раз делали хет-трики в АПЛ. А если перейдете к покерам, то получите всего пять случаев. По два раза за «Ливерпуль» по четыре мяча за вечер забивали легендарные Фаулер и Оуэн, и разок четыре раза отличился Суарес;  

- Салах стал первым игроком «Ливерпуля» со времен уругвайского Луиса, на счету которого покер. Суарес забил четыре мяча «Норвичу» в декабре 2013 года, более четырех лет фанаты «Ливерпуля» ждали подобный праздник. Даже у Торреса нет покера за «Ливерпуль» в АПЛ, хотя он центральный нападающий, как и все в списке до Салаха;

- Мохамед стал первым крайним форвардом с таким достижением у «красных». Даже когда ищите хет-трик от игрока «Ливерпуля» в АПЛ, то должны отмотать на четыре года назад – Суарес забил трижды «Кардиффу». Так что Салах попал в историю клуба и добился редкого для «красных» достижения. Всего пятый покер в истории и первый за четыре года хет-трик;

- до этого сезона рекордное количество голов за сезон для Салаха – 19 мячей в составе «Ромы» в 41 игре. В Серии А отличился всего 15 раз, а в АПЛ уже 28 голов и всего 36 точных ударов. Интересно, как Мохамед будет играть через год? Если на таком же уровне, то станет легендой из легенд для африканского футбола;

- у молодого Салаха приличным считался показатель в 10 голов во всех турнирах за любимый клуб Роджера Федерера – «Базель». В Швейцарии забивал меньше, чем в Риме и Ливерпуле – подрос и стал безжалостнее в окружении защитников;

- благодаря первому мячу в ворота «Уотфорда» Мохамед смог повторить личный рекорд для дебютанта «Ливерпуля». Никто в истории не забивал больше Торреса – 33 мяча десять лет тому назад. В итоге Салах сделал покер и увеличил рекорд до 36 мячей. Продолжение следует;

- поскольку Харри Кейн вернется к тренировкам в апреле, то у Мохамеда Салаха есть возможность оторваться от нападающего «Тоттенхэма» в списке лучших снайперов сезона в АПЛ;

- хотя «Золотую бутсу» при живом Месси отвоевать всегда сложно – очевидно, что Лионель является фаворитом, а Иммобиле, Левандовски и Кавани – достойные конкуренты, как и Кейн, Салах впервые в карьере в компании сильнейших нападающих Европы и отдельно топ-5. Нечто для него новое, причем он ведь даже не опытный снайпер, как остальные;

- Салах сначала повторил, а потом и превзошел рекорд по количеству голов левой ногой в отдельно взятом сезоне АПЛ. Сейчас речь о 23 мячах. Прежнее достижение принадлежало другому нападающему «Ливерпуля» Робби Фаулеру. Знаменитый хулиган в далеком 1995-м году смог забить девятнадцать голов левой нижней конечностью.

То был всего второй сезон Робби во взрослом футболе, забил всего 25 голов, вот только тогда в высшем английском дивизионе было больше команд, Фаулер провел 42 поединка. Получается, достижение Салаха солиднее, ведь новый сезон в разгаре, а у египтянина уже новый рекорд по голам левой и уже 28 голов в целом – играет круче молодого Фаулера;

- пока Наби Кейта не прибыл на базу «Ливерпуля» из Лейпцига, Салах сохраняет статус самого дорогого футболиста в истории клуба. Бывший хавбек «Базеля» обошелся «красным» в 42 млн евро. «Рома» хорошо заработала, хотя вряд ли «волки» рассчитывали, что Салах так выстрелит.

В Риме играл здорово, но не настолько круто. Каждый фунт отрабатывает на новом месте, забыт неудачный опыт игры за «Челси». Мохамед стал взрослее и сильнее, Клопп – правильный тренер, который верит в его прогресс, и все получается. По нынешним меркам 42 млн евро за молодого лидера второй-третьей команды АПЛ – копейки; 

- средняя результативность Салаха приближается к единице – 0.93 гола за игру. Из 28 голов он 1 забил головой, 4 – правой ногой, и 23 – левой. Всего один раз отличился с пенальти, то есть подарками судьбы не пользуется. Прямыми ударами со штрафных не отличался.

- на 28 голов потратил всего 118 попыток. Лишь 57 из них в створ ворот, то есть Салах реализует каждый второй точный удар. Меткость составляет 48 %, а реализация точных выстрелов - 49 %. Молодой человек в феноменальной форме, ведь лишь трижды бил по воробьям и лишь 19 раз не реализовал явные возможности;

- если проследите за голами Салаха, то сможете составить карту его любимых зон – 26 из 28 ударов Мохамед забил ударами из пределов штрафной площади. Всего четыре мяча отправил после выстрелов из вратарских площадей соперников. Салах не стоит и не ждет голов, сам их создает.

Часто бьет с расстояния 11-13 метров до линии ворот. И хотя стоит отметить, что порой умудрялся не забивать после шикарных атак «Ливерпуля», эффективность у не центрального нападающего впечатляющая. Похоже, в атаке у Клоппа сейчас лучшее трио в мире футбола;

- Мохамед это не только ценные кудри над головой с пушкинскими озарениями, но и 9 голевых передач в АПЛ. Пасов столько же, как у Поля Погба, которому сейчас тоже 25 лет (египтянин старше на год, но 26 ему исполнится летом).

Но за своего хавбека «Манчестер Юнайтед» заплатил в два с половиной раза больше, чем «Ливерпуль» за Салаха. И пока Моуриньо конфликтует с французом, который придумал всего 3 гола в АПЛ в новом сезоне и отдал 9 передач, Салах и Клопп отпраздновали 37-й гол, созданный Мохамедом в чемпионате;   

«Ливерпуль» так хорош, поскольку Клопп – отличный тренер. А «Манчестер Сити» замечательный, ведь Гвардиола – один из лучших наставников мира. Бой команд Салаха и Де Брюйне должен стать украшением четвертьфиналов Лиги чемпионов, предвкушаем эти огненные матчи и желаем участникам показать себя. Ведь показывать есть что.

Появился африканский Месси – кумир не только своей страны, результативный правофланговый левша, которого в минуты озарения не остановить. Салах – феноменальный футболист, и покер – награда за великолепный сезон в составе «Ливерпуля», лучший для Мо в карьере. Хочется верить, что это только начало. «Красные» заждались больших подвигов и верят, что у команды Клоппа есть трофейное будущее.

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Все комментарии
Salleeh
Salleeh ответил Meruzhan Hakobyan
вчера в 22:58
Meruzhan Hakobyan:
На счет Комбарова, он покажет Салаху Кузькина мать!!!
Не подлизывайся! Россия с группы не выйдет, болей за Армению, будь поцриотом...
Salleeh
Salleeh ответил lobsterdam
вчера в 22:56
lobsterdam:
Только Аршавин-то Андрюшка забил ЛиверпулЮ, а не ЗА Ливерпуль! Почувствуйте разницу со своим махмутом кудрявым, забивающим уотфордам, нориджам и прочим...
Эндрюша, сбитый летчик, в Казахстане, Салах в Англии... Разницу видишь?
Salleeh
Salleeh
вчера в 22:52
Стать лучшим бомбардиром ПЛ, вывести сборную своей страны на ЧМ2018 и забить Ливерпулю 4 мяча, а потом звездануться и подвести свою сборную, это разные вещи.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
21 марта в 19:38
lobsterdam:
Только Аршавин-то Андрюшка забил ЛиверпулЮ, а не ЗА Ливерпуль! Почувствуйте разницу со своим махмутом кудрявым, забивающим уотфордам, нориджам и прочим...
Я, же говорю это был лучший матч Андрея в карьере, забил 4 мяча Ливерпулю и этим вошел в историю А Салах пусть забивает Уотфорд и Саутгемптон, и если это будет приносит 3 очка команде, фанатам больше и не надо, об этом и Салах сказал, главное 3 очка, а голы это уже вторично. И чего вы все Андрея вспоминаете? Или когда свои игроки не могут забить столько Ливерпулю, хоть за канонира порадуемся, в это весь Стретфорд, чужим неудачам рады больше чем своим победам.
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
21 марта в 16:59
Kirill Erokhin:
Ты опять о трофеях? для Саллаха важны трофей, но и без них он проводит отличный сезон, и возможно не последний в Ливерпуле, я знаю, фанатам МЮ сложно согласится с тем, что Ливерпуль приобрел классного игрока всего за 50 млн., как сам МЮ потратил 90 млн. на Лукаку, который кстати играет на своем уровне Эвертона, но не более. Просто Саллах нашел свою команду, и ты можешь дальше этого не признавать, но это так.
Только Аршавин-то Андрюшка забил ЛиверпулЮ, а не ЗА Ливерпуль! Почувствуйте разницу со своим махмутом кудрявым, забивающим уотфордам, нориджам и прочим...
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
20 марта в 18:43
На счет Комбарова, он покажет Салаху Кузькина мать!!!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
19 марта в 18:36
lobsterdam:
статистика - это удел бухгалтеров, разное время, иные герои, к чему сравнения?
Ты опять о трофеях? для Саллаха важны трофей, но и без них он проводит отличный сезон, и возможно не последний в Ливерпуле, я знаю, фанатам МЮ сложно согласится с тем, что Ливерпуль приобрел классного игрока всего за 50 млн., как сам МЮ потратил 90 млн. на Лукаку, который кстати играет на своем уровне Эвертона, но не более. Просто Саллах нашел свою команду, и ты можешь дальше этого не признавать, но это так.
DXTK
DXTK ответил lobsterdam
19 марта в 11:36
lobsterdam:
ну и что он показал, этот арапчонок-бегунок, пока лфк без трофеев, то что он трешки и покеры штампует бромвичам и уотфордам, какой от этого голк? только самоудовлетворение. Мое мнение, просто на него нет нормального защитника, в игре с МЮ его -салаха - не было на поле видно, хотя защита в МЮ имеет серьезные недостатки.
говоришь прямо, как Сол Кэмпбелл который утверждал про Кейна..... "на него просто нет хорошего защитника, Если бы я против него играл, Я бы его съел.

и потом игра с МЮ это что какой то показатель или как? скажем МС Ливерпуль 3-4 Салах гол + пс сделал, так, что сейчас МС диктует моду, Ливер единственный нанес им поражение в АПЛ. египтянин и в ЛЧ каждой команде на разной стадии забивал по голу. А МЮ - Севилья проэкзаменовала.... Ливер же и Салах в 1/4.....Да и с автобусами Ливер плохо играет игра с Суонси 0-1 доказательство.

PS еще скажи, что Ширеру везло с 260 голами, так как в АПЛ не играли лучшие защитники мира. Ширер взял лишь чем в 95 и все. то есть ты считаешь лучшего бомбардира ни кем потому что он с ньюкаслом трофеев не брал?
lobsterdam
lobsterdam ответил DXTK
19 марта в 09:03
DXTK:
не сравнения, а достижения персональные в клубах или чемпионате или в еврокубках, они для того и есть, чтобы их ставить и бить. скажем Кейн за Тоттенхэм уже побил несколько внутренних рекордов клуба в АПЛ. Если продолжит в том же духе и не помешают ему травмы может и Ширера догнать с 260 голами у Кейна уже 102........ он уже побил его рекорд за один календарный год. PS конечно голы это статистика и хотелось бы, чтобы они вылились в трофей для Тоттенхэма. Я никогда не сравниваю скажем Кейна с Шерингемом или с Дефо..... и Салаха я не сравнивал ни с Суаресом ни с кем то еще...просто говорил он может забить с только же и помочь клубу в АПЛ и ЛЧ, да и после отъезда уругвайца больше 20 за клуб никто не забивал за Ливер............ Да и рекорд в 34 мяча может не устоять в этом сезоне. Я лишь хочу сказать одно, я оказался не прав, когда красные подписали египтянина, я в него не поверил сказал "попытка номер два, если в первый раз не смог заиграть в АПЛ то и во второй раз не сможет", думал он не справится и будет новый кэррол. Он же доказал обратное. по этому пришлось написать тогда статью поняв свою ошибку. PS я скажу - игра египтянина меня радует, и я не фанат Ливерпуля. Даже при Кейне я говорю Салах в этом сезоне лучше англичанина, лучше Де Брюйне и Агуэро в АПЛ, плюс он еще и новичок....а что будет дальше покажет время.
ну и что он показал, этот арапчонок-бегунок, пока лфк без трофеев, то что он трешки и покеры штампует бромвичам и уотфордам, какой от этого голк? только самоудовлетворение. Мое мнение, просто на него нет нормального защитника, в игре с МЮ его -салаха - не было на поле видно, хотя защита в МЮ имеет серьезные недостатки.
DXTK
DXTK ответил lobsterdam
18 марта в 20:30
lobsterdam:
статистика - это удел бухгалтеров, разное время, иные герои, к чему сравнения?
не сравнения, а достижения персональные в клубах или чемпионате или в еврокубках, они для того и есть, чтобы их ставить и бить.

скажем Кейн за Тоттенхэм уже побил несколько внутренних рекордов клуба в АПЛ. Если продолжит в том же духе и не помешают ему травмы может и Ширера догнать с 260 голами у Кейна уже 102........ он уже побил его рекорд за один календарный год.

PS конечно голы это статистика и хотелось бы, чтобы они вылились в трофей для Тоттенхэма. Я никогда не сравниваю скажем Кейна с Шерингемом или с Дефо..... и Салаха я не сравнивал ни с Суаресом ни с кем то еще...просто говорил он может забить с только же и помочь клубу в АПЛ и ЛЧ, да и после отъезда уругвайца больше 20 за клуб никто не забивал за Ливер............ Да и рекорд в 34 мяча может не устоять в этом сезоне.

Я лишь хочу сказать одно, я оказался не прав, когда красные подписали египтянина, я в него не поверил сказал "попытка номер два, если в первый раз не смог заиграть в АПЛ то и во второй раз не сможет", думал он не справится и будет новый кэррол. Он же доказал обратное. по этому пришлось написать тогда статью поняв свою ошибку.

PS я скажу - игра египтянина меня радует, и я не фанат Ливерпуля. Даже при Кейне я говорю Салах в этом сезоне лучше англичанина, лучше Де Брюйне и Агуэро в АПЛ, плюс он еще и новичок....а что будет дальше покажет время.
lobsterdam
lobsterdam ответил DXTK
18 марта в 19:29
DXTK:
я еще в ноябре сказал, о его бомбардирских способностях - салах сможет забить даже 30 мячей за сезон, и будет в тройке бомбардиров лиги. при этом не стоит забывать он не чистый нап. Новый снайпер после Суареса в «Ливерпуле»?! Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1021673на данный момент египтянин забил уже 36 мячей во всех играх за Ливерпуль, ему осталось еще 11, чтобы сравнятся с рекордом Иана Раша у которого 47 мячей в сезоне 1983/1984. Если брать общее количество мячей в чемпионате их 41 у Роджера Ханта сезон 61/62, если брать историю в АПЛ то у Суареса их 31, который сравнялся по количеству голов в 38 матчевом сезоне с рекордом Ширера 31 мяч сезона 95/96...... у Салаха щас 28, осталось еще 3 мяча, чтобы сравнятся, и 4, чтобы превзойти этот рекорд. Да Салах побил рекорд дебютантов ливерпуля у Торреса 33 у Салаха стало 36 + еще будут......также чуть чуть и в принципе он сможет побить рекорд Ширера и Коула в 34 мяча в истории АПЛ, осталось играть всего 7 игр. Салах шикарно вписался в команду, и стал вторым значимым трансфером клоппа после Мане, а третий ван дейк. я думаю, что в конце сезона Салах будет лучшим бомбардиром чемпионата и лучшим игроком сезона. на счет травмированного Кейна, ему не столько надо стать снова лучшим в сезоне, сколько помочь команде в КА выйти в финал и победить. PS сравняв его с Аршавиным, будем надеяться Салах и дальше будет радовать своей игрой, а не пропадет на скамейке как Андрей, ведь россиянин тоже начал убедительно.
статистика - это удел бухгалтеров, разное время, иные герои, к чему сравнения?
lobsterdam
lobsterdam
18 марта в 19:27
этот арапчонок из сказки про Золушку, пробьет 12 и золоченая карета превратится в гнилую тыкву, ну или если взять пример поближе, то - чемпионство Лестера, короче факир на час.!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
18 марта в 19:10
неуместное сравнение, Шава после этого "достижения" забил на футбол и особенно на болел
lemon_kg
lemon_kg ответил veretennikoff-gud
18 марта в 14:06
veretennikoff-gud:
Это говорит скорее всего не а крутизне Салаха а в дырявости защиты клубов АПЛ.
    Roman73
    Roman73
    18 марта в 12:46
    Дело не в покере, покер дело случая и преимущества команды.
    Мохамед хорошо держит мяч, бьёт с обеих ног, обладаетвзрывной скоростью, на удивление хладнокровен в завершении, быстро принимает и меняет решения. Достаточно хорошо оценивает обстановку.
    Сильный игрок.
    Deville
    Deville
    18 марта в 12:40
    отличный игрок. даже зависть есть.
    Геннадий Ларионов
    Геннадий Ларионов
    18 марта в 12:34
    как же 42 млн. евро-самый дорогой игрок в истории клуба? защитник ван Дейк ровно вдвое дороже-75 млн.фунтов
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил veretennikoff-gud
    18 марта в 12:29
    veretennikoff-gud:
    Это говорит скорее всего не а крутизне Салаха а в дырявости защиты клубов АПЛ.
    Сильное заявление, проверять его я, конечно, не буду.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    18 марта в 12:28
    Вы можете писать статьи об отдельно взятом человеке? Надоели эти культы.

    Конечно, если в каждой статье, как в этой, например, упоминать, что "Салах неплох, но есть галактический Месси" или "Ну да, его тренер Клопп хороший, но он не сравнится с гениальным Пепом".

    Я уж не говорю про то, что дайте Пепу Миньолета и Ловрена, а Клоппу 7 защитников за 50 миллионов евро и полтора миллиарда на трансферы, и Пеп превратиться в того же Моуриньо с его заезженным хитом "Мне не хватает топ-игроков".
    Betman
    Betman
    18 марта в 12:14
    пока Наби Кейта не прибыл на базу «Ливерпуля» из Лейпцига, Салах сохраняет статус самого дорого футболиста в истории клуба.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1040828
    Про Ван Дейка забыл, он теперь самый дорогой ;))
    DXTK
    DXTK
    18 марта в 12:12
    я еще в ноябре сказал, о его бомбардирских способностях - салах сможет забить даже 30 мячей за сезон, и будет в тройке бомбардиров лиги. при этом не стоит забывать он не чистый нап.
    Новый снайпер после Суареса в «Ливерпуле»?!
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1021673

    на данный момент египтянин забил уже 36 мячей во всех играх за Ливерпуль, ему осталось еще 11, чтобы сравнятся с рекордом Иана Раша у которого 47 мячей в сезоне 1983/1984.

    Если брать общее количество мячей в чемпионате их 41 у Роджера Ханта сезон 61/62, если брать историю в АПЛ то у Суареса их 31, который сравнялся по количеству голов в 38 матчевом сезоне с рекордом Ширера 31 мяч сезона 95/96...... у Салаха щас 28, осталось еще 3 мяча, чтобы сравнятся, и 4, чтобы превзойти этот рекорд.

    Да Салах побил рекорд дебютантов ливерпуля у Торреса 33 у Салаха стало 36 + еще будут......также чуть чуть и в принципе он сможет побить рекорд Ширера и Коула в 34 мяча в истории АПЛ, осталось играть всего 7 игр.

    Салах шикарно вписался в команду, и стал вторым значимым трансфером клоппа после Мане, а третий ван дейк.

    я думаю, что в конце сезона Салах будет лучшим бомбардиром чемпионата и лучшим игроком сезона. на счет травмированного Кейна, ему не столько надо стать снова лучшим в сезоне, сколько помочь команде в КА выйти в финал и победить.

    PS сравняв его с Аршавиным, будем надеяться Салах и дальше будет радовать своей игрой, а не пропадет на скамейке как Андрей, ведь россиянин тоже начал убедительно.
    CSKA2012
    CSKA2012
    18 марта в 11:55
    Аршавин то покер сделал не последней команде в АПЛ а Салах аутсайдеру наклепал ) разница огромная
    veretennikoff-gud
    veretennikoff-gud
    18 марта в 11:49
    Это говорит скорее всего не а крутизне Салаха а в дырявости защиты клубов АПЛ.
    Crooclin
    Crooclin
    18 марта в 10:59
    Болельщики России будут бананами давиться, когда негры будут 5 мяч Акинфееву забивать)
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    18 марта в 10:51
    Аршавина надо брать на турнир, для этой кривоногой братвы он будет кудесником мяча, хоть и в 37 лет)

    А за матч с Египтом очень страшно)
    WAARLOT
    WAARLOT
    18 марта в 10:40
    Аршавин намного круче
    Bars kg
    Bars kg
    18 марта в 10:26
    Ван Дейк самый дорогой не?
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    18 марта в 10:18
    Желаем Салаху и всему Ливерпулю развенчать культ гвардиолы.
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