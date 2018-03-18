Первый после Аршавина. Гора идёт к Мохамеду

Салах стал национальным героем Египта, опередил фараона Фаулера и побил рекорд Торреса. Блогер «Соккер.ру» Neomorph вдохновляется игрой соперника сборной России.

- Мохамед Салах стал первым автором уникального покера в АПЛ после Аршавина. Прошло почти девять лет после четырех голов Андрея в ворота самого «Ливерпуля», и вот нашелся смельчак и везунчик, умудрившийся реализовать четыре удара из всего четырех. Сказочный вечер для нападающего «красных» и сборной Египта. И страшно за Комбарова, или кто там будет в обороне команды Черчесова на левом фланге.

Вряд ли получится так успешно сыграть против Салаха, как у Эшли Янга в матче «Ливерпуля» против МЮ. Пусть Мохамед не всегда так хорош, как в игре против «Уотфорда», но повторить достижение Аршавина было непросто. Брак в ударах есть всегда, имея четыре момента забить четырежды крайне сложно! Возможно, придется ждать еще лет десять, чтобы увидеть покер со стопроцентной реализацией в АПЛ;

- в ворота «Уотфорда» Салах отправил четыре мяча, и это четвертый покер в АПЛ с февраля прошлого года. Хронологически первый принадлежит Лукаку времен «Эвертона», дальше идет Кейн, а в этом сезоне четырежды забил Агуэро;

- египтянин в элитной компании, ведь игроки «Ливерпуля» до Салаха лишь 36 раз делали хет-трики в АПЛ. А если перейдете к покерам, то получите всего пять случаев. По два раза за «Ливерпуль» по четыре мяча за вечер забивали легендарные Фаулер и Оуэн, и разок четыре раза отличился Суарес;

- Салах стал первым игроком «Ливерпуля» со времен уругвайского Луиса, на счету которого покер. Суарес забил четыре мяча «Норвичу» в декабре 2013 года, более четырех лет фанаты «Ливерпуля» ждали подобный праздник. Даже у Торреса нет покера за «Ливерпуль» в АПЛ, хотя он центральный нападающий, как и все в списке до Салаха;

- Мохамед стал первым крайним форвардом с таким достижением у «красных». Даже когда ищите хет-трик от игрока «Ливерпуля» в АПЛ, то должны отмотать на четыре года назад – Суарес забил трижды «Кардиффу». Так что Салах попал в историю клуба и добился редкого для «красных» достижения. Всего пятый покер в истории и первый за четыре года хет-трик;

- до этого сезона рекордное количество голов за сезон для Салаха – 19 мячей в составе «Ромы» в 41 игре. В Серии А отличился всего 15 раз, а в АПЛ уже 28 голов и всего 36 точных ударов. Интересно, как Мохамед будет играть через год? Если на таком же уровне, то станет легендой из легенд для африканского футбола;

- у молодого Салаха приличным считался показатель в 10 голов во всех турнирах за любимый клуб Роджера Федерера – «Базель». В Швейцарии забивал меньше, чем в Риме и Ливерпуле – подрос и стал безжалостнее в окружении защитников;

- благодаря первому мячу в ворота «Уотфорда» Мохамед смог повторить личный рекорд для дебютанта «Ливерпуля». Никто в истории не забивал больше Торреса – 33 мяча десять лет тому назад. В итоге Салах сделал покер и увеличил рекорд до 36 мячей. Продолжение следует;

- поскольку Харри Кейн вернется к тренировкам в апреле, то у Мохамеда Салаха есть возможность оторваться от нападающего «Тоттенхэма» в списке лучших снайперов сезона в АПЛ;

- хотя «Золотую бутсу» при живом Месси отвоевать всегда сложно – очевидно, что Лионель является фаворитом, а Иммобиле, Левандовски и Кавани – достойные конкуренты, как и Кейн, Салах впервые в карьере в компании сильнейших нападающих Европы и отдельно топ-5. Нечто для него новое, причем он ведь даже не опытный снайпер, как остальные;

- Салах сначала повторил, а потом и превзошел рекорд по количеству голов левой ногой в отдельно взятом сезоне АПЛ. Сейчас речь о 23 мячах. Прежнее достижение принадлежало другому нападающему «Ливерпуля» Робби Фаулеру. Знаменитый хулиган в далеком 1995-м году смог забить девятнадцать голов левой нижней конечностью.

То был всего второй сезон Робби во взрослом футболе, забил всего 25 голов, вот только тогда в высшем английском дивизионе было больше команд, Фаулер провел 42 поединка. Получается, достижение Салаха солиднее, ведь новый сезон в разгаре, а у египтянина уже новый рекорд по голам левой и уже 28 голов в целом – играет круче молодого Фаулера;

- пока Наби Кейта не прибыл на базу «Ливерпуля» из Лейпцига, Салах сохраняет статус самого дорогого футболиста в истории клуба. Бывший хавбек «Базеля» обошелся «красным» в 42 млн евро. «Рома» хорошо заработала, хотя вряд ли «волки» рассчитывали, что Салах так выстрелит.

В Риме играл здорово, но не настолько круто. Каждый фунт отрабатывает на новом месте, забыт неудачный опыт игры за «Челси». Мохамед стал взрослее и сильнее, Клопп – правильный тренер, который верит в его прогресс, и все получается. По нынешним меркам 42 млн евро за молодого лидера второй-третьей команды АПЛ – копейки;

- средняя результативность Салаха приближается к единице – 0.93 гола за игру. Из 28 голов он 1 забил головой, 4 – правой ногой, и 23 – левой. Всего один раз отличился с пенальти, то есть подарками судьбы не пользуется. Прямыми ударами со штрафных не отличался.

- на 28 голов потратил всего 118 попыток. Лишь 57 из них в створ ворот, то есть Салах реализует каждый второй точный удар. Меткость составляет 48 %, а реализация точных выстрелов - 49 %. Молодой человек в феноменальной форме, ведь лишь трижды бил по воробьям и лишь 19 раз не реализовал явные возможности;

- если проследите за голами Салаха, то сможете составить карту его любимых зон – 26 из 28 ударов Мохамед забил ударами из пределов штрафной площади. Всего четыре мяча отправил после выстрелов из вратарских площадей соперников. Салах не стоит и не ждет голов, сам их создает.

Часто бьет с расстояния 11-13 метров до линии ворот. И хотя стоит отметить, что порой умудрялся не забивать после шикарных атак «Ливерпуля», эффективность у не центрального нападающего впечатляющая. Похоже, в атаке у Клоппа сейчас лучшее трио в мире футбола;

- Мохамед это не только ценные кудри над головой с пушкинскими озарениями, но и 9 голевых передач в АПЛ. Пасов столько же, как у Поля Погба, которому сейчас тоже 25 лет (египтянин старше на год, но 26 ему исполнится летом).

Но за своего хавбека «Манчестер Юнайтед» заплатил в два с половиной раза больше, чем «Ливерпуль» за Салаха. И пока Моуриньо конфликтует с французом, который придумал всего 3 гола в АПЛ в новом сезоне и отдал 9 передач, Салах и Клопп отпраздновали 37-й гол, созданный Мохамедом в чемпионате;

«Ливерпуль» так хорош, поскольку Клопп – отличный тренер. А «Манчестер Сити» замечательный, ведь Гвардиола – один из лучших наставников мира. Бой команд Салаха и Де Брюйне должен стать украшением четвертьфиналов Лиги чемпионов, предвкушаем эти огненные матчи и желаем участникам показать себя. Ведь показывать есть что.

Появился африканский Месси – кумир не только своей страны, результативный правофланговый левша, которого в минуты озарения не остановить. Салах – феноменальный футболист, и покер – награда за великолепный сезон в составе «Ливерпуля», лучший для Мо в карьере. Хочется верить, что это только начало. «Красные» заждались больших подвигов и верят, что у команды Клоппа есть трофейное будущее.