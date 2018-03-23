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Базовый клуб для сборной. Попробуй найти!

23 марта 2018, 12:48
Базовый клуб для сборной. Попробуй найти!

У сборной России почти всегда на протяжении 25-летней истории был базовый клуб или клубы. Сейчас с учетом травм это устроить сложнее. «Соккер.ру» углубляется в тему.

Где взять костяк для сборной?

Сборная России традиционно формируется вокруг костяка, перекочевавшего с клубного уровня. Так, в 90-е годы прошлого века, когда «Спартак» доминировал в российском футболе, естественно, в национальной команде играло много спартаковцев – непосредственно выступавших за московский клуб и уехавших за границу. Сменился ветер в чемпионате России – «Спартак» рухнул на пару сезонов, титулами обзавелись ЦСКА и «Локомотив», они-то и составили коалиционный костяк в сборной. Через несколько лет место «Локомотива» в союзе с ЦСКА занял «Зенит», главная команда страны на протяжении семи-восьми лет опиралась на представителей этих клубов, выработалась простая формула: армейская защита + полузащита и атакующие игроки «Зенита» + единично лучшие представители других клубов.

Базовые клубы сборной России на последних крупных турнирах

Возьмите в качестве примера хотя бы самый успешный турнир в истории сборной России – Евро-2008. В заявку из 23 человек попали по 5 футболистов ЦСКА и «Зенита». Восемь из десяти человек – игроки стартового состава (кроме Широкова и Малафеева), так что здесь перевес на стороне ЦСКА, это была сборная с армейской основой. А вот четыре года спустя Дик Адвокат целиком и полностью опирался на зенитовцев: шесть в заявке и все в стартовом составе (Малафеев, Анюков, Денисов, Широков, Зырянов, Кержаков) плюс Аршавин, представлявший лондонский «Арсенал», но зенитовец по происхождению и духу.

У Капелло на ЧМ-2014 в основе играли четыре армейца (Акинфеев, Игнашевич, Василий Березуцкий и Дзагоев; Щенников оставался в запасе), а Шатов, Файзулин и Кержаков представляли «Зенит». Здесь тоже сложилась бы четверка, если бы не травма Романа Широкова перед мундиалем. Наконец, на Евро-2016 Леонид Слуцкий взял семерых представителей ЦСКА – неудивительно, ведь совмещал посты в клубе и сборной, доверял хорошо знакомым футболистам. Зенитовцев тоже было немало – шестеро. То есть 13 позиций из 23 в заявке заняли представители двух клубов, остальные 10 распределили между собой игроки из других команд.  

У сборной Черчесова нет базового клуба?

Сейчас складывается ощущение, как будто с Евро-2016 прошло не два года, а лет пять-семь – настолько разительные перемены произошли со сборной России. Из той заявки в сегодняшнем матче против Бразилии могут сыграть только семь человек: Акинфеев, Комбаров, Смольников, Глушаков, Головин, Самедов и Смолов. Восьмым мог стать Кокорин, но Александр порвал крестообразные связки и теперь пропустит чемпионат мира. Взглянем на заявку из 28 человек, вызванных на игру с Бразилией. Как же сейчас распределяется клубное представительство?

«Спартак» и «Зенит» - 6 игроков

ЦСКА, «Рубин», «Локомотив» – 3

«Ахмат» - 2

«Краснодар», «Динамо», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербахче» - 1

Два клуба явно выделяются представительством в сборной России, причем и у «Спартака», и у «Зенита» по «минус одному» футболисту – Джикия и Кокорин получили повреждения крестообразных связок колена. А ведь это потенциально футболисты стартового состава! Но взглянем на тех, кто в строю.

«Спартак»: Александр Селихов, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов.

«Зенит»: Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Заболотный.

При самом оптимистичном для каждого из клубов раскладе можно делегировать в стартовый состав сборной по пять человек. Вратарей списываем со счетов сразу, потому что Селихов и Лунев проиграют конкуренцию Акинфееву. Но разве Комбаров, Ерохин или Заболотный – это основа сборной? Вряд ли, да и Смольникову с Жирковым  еще только предстоит выиграть конкуренцию на флангах. Несмотря на обширное представительство в заявке, Черчесов запросто может выбрать стартовый состав без зенитовцев после травмы Кокорина. У Жиркова (проблемная позиция) и Кузяева (отличный прогресс в этом сезоне) шансы выше, чем у одноклубников, но против Юрия работает возраст и не выдающаяся форма, а Далер в самом пекле конкуренции – толковых центральных полузащитников хватит на два состава.

Что касается спартаковцев, то Дмитрий Комбаров борется с Жирковым и Раушем за место на левом фланге – наверняка в заявку на ЧМ-2018 попадут только двое из троих. Илью Кутепова к основе сборной приблизили травмы Джикии и Васина, сейчас это реальный претендент на попадание в стартовый состав. Глушаков, Зобнин и Самедов – люди, на которых Черчесов рассчитывает, хотя понятно, что Александра с правого фланга может потеснить Марио Фернандес, а Денис с Романом в той же гуще конкуренции, что и Кузяев. В теории именно у «Спартака» больше всего шансов занять нишу базового клуба сборной. Можно представить себе пять-шесть «красно-белых» в основе (когда Джикия будет здоров), но в ближайшем будущем такого не увидим.

Во-первых, конкуренцию необходимо учитывать, во-вторых, есть ряд игроков других клубов, которые играют ведущие роли в сборной России. Двое армейцев – Акинфеев и Головин, а также Федор Смолов, представляющий «Краснодар», - это железная основа. Дальше начинаются варианты, и Станислав Черчесов может подумать о формировании клубных блоков (Глушаков – Зобнин или Головин – Дзагоев). Но в конечном итоге, даже если в стартовом составе окажется, скажем, четыре игрока одной команды (маловато для того, чтобы считаться «базой»), и тут не будем объявлять о наличии у сборной России базового клуба.

Сиюминутное использование футболистов, представляющих на клубном уровне один коллектив, еще не делает этот самый коллектив базовым. Нужно брать не только кадры, но игровые принципы и тактику. Даже если Глушаков, Зобнин, Самедов и Кутепов выйдут в стартовом составе сборной России, это не сделает «Спартак» базовым клубом. Главным поставщиком кадров – может быть. Потому что в клубе у Карреры эти парни играют по схеме 4-2-3-1, а в сборной перестраиваются под требования и тактику Черчесова, который использует 3-5-2. Это обстоятельство и в принципе отсутствие строгих гарантий выхода в стартовом составе заставляет подвести черту четким ответом: у сборной России сейчас нет базового клуба.

В упрёк Черчесову. Невызванная сборная России

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An Jo
An Jo
23 марта в 16:54
какая разница кому сливаться)
pomor45
pomor45
23 марта в 15:59
А.Н. Крылов: «А вы, друзья, как ни садитесь,всё в музыканты не годитесь».
fantazior
fantazior ответил man11
23 марта в 15:04
У тебя акинфеев почкованием размножился?
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответил man11
23 марта в 14:59
man11:
"Двое армейцев – Акинфеев и Головин...... - это железная основа" ----------------------------------- плюс Акинфеев Фернандес - это как минимум 4-ро
Два Акинфеевых в основе это круто
man11
man11
23 марта в 14:44
"Двое армейцев – Акинфеев и Головин...... - это железная основа"
-----------------------------------

плюс Акинфеев Фернандес - это как минимум 4-ро
Nafnafik
Nafnafik
23 марта в 14:27
У этой сборной нет костяка, места все платные.
Egorium
Egorium
23 марта в 14:21
Когда знают, что опозорятся, то ищут базовый клуб, как выиграют, то всегда спартак.
MALOVAR
MALOVAR ответил амурец
23 марта в 13:59
все равно наш он
Аксинья
Аксинья ответил борька
23 марта в 13:50
борька:
Базовый клуб, это СКА Ростов,других просто нет!
Ростов базовый клуб для сборной Исландии - будем топить за неё...
Ваня лучший
Ваня лучший
23 марта в 13:46
Из огромного количества слов в этом тексте, лично меня удивило следующее. После успехов в 90-е годы "Спартак рухнул на ДВА СЕЗОНА". А Разве не 16 лет Спартак был без трофеев. Хотя этот факт и не имеет прямого отношения к теме, но отметить его следует. И , наконец, главное, если не будет новых травм, то в основе сборной на ЧМ будут Акинфеев, Фернандес, Головин и Дзагоев. А по числу хряков, локовцев и зенитовцев возможны варианты.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
23 марта в 13:41
Вообще в этом списке Заболотный, КОМБАРОВ. Жирков, Габулов лишние.
борька
борька
23 марта в 13:41
Базовый клуб, это СКА Ростов,других просто нет!
mangoх12
mangoх12
23 марта в 13:27
Вообще не пониманю за что лысому абреку платят зарплату . Тут ясно как день
Акинфеев , Шенников , Вася (или пупсик на замену), Васин , Фернандес.
Головин Дзагоев Зобнин (Кузяев),Миранчук ,
Федя Кокоша (Заболотный)
амурец
амурец ответил MALOVAR
23 марта в 13:23
MALOVAR:
Автор ,костяк в 2008 был спартаковский ,Рома и Торба затащили ,надо бы знать
а Торбинский не за Локо уже тогда играл?
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил MALOVAR
23 марта в 13:21
MALOVAR:
Автор ,костяк в 2008 был спартаковский ,Рома и Торба затащили ,надо бы знать
Спасибо, буду знать) Что два человека - это костяк. И что Торбинский на Евро-2008 уже представлял Локомотив. И что даже не был основным (матч в старте, два выхода на замену из пяти встреч).
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил DAD81
23 марта в 13:08
DAD81:
Автор! Ошибка. На евро2012 сборной руководил Адвокаат, в не Слуцкий.
Исправили
MALOVAR
MALOVAR
23 марта в 13:04
Автор ,костяк в 2008 был спартаковский ,Рома и Торба затащили ,надо бы знать
DAD81
DAD81
23 марта в 13:04
Автор! Ошибка. На евро2012 сборной руководил Адвокаат, в не Слуцкий.
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