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И нет просвета. Страшно за сборную!

28 марта 2018, 13:30
И нет просвета. Страшно за сборную!

Такой слабой сборной России на длительном отрезке, пожалуй, прежде не приходилось видеть. «Соккер.ру» ищет объяснения и пытается найти выход за пару месяцев до ЧМ-2018. 

Сборная России при Станиславе Черчесове: 18 матчей = 5 побед (27.78%), 5 ничьих (27.78%), 8 поражений (44.44%).
Выиграли: у Ганы, Румынии, Венгрии, Новой Зеландии, Южной Кореи.
Сыграли вничью: с Турцией, Бельгией, Чили, Ираном, Испанией.
Проиграли: Коста-Рике, Катару, Кот-д’Ивуару, Португалии, Мексике, Аргентине, Бразилии, Франции. 

По проценту побед у руля национальной сборной Станислав Черчесов превосходит только Анатолия Бышовца, который проиграл шесть из шести матчей. Да и глядя на имена противников, гордиться особенно нечем, ведь если говорить об участниках ЧМ-2018, мы выиграли только у сборной Южной Кореи – далеко не фаворита турнира и своей группы (Германия, Швеция, Мексика). В актив можно занести ничьи с Бельгией и Испанией, но это нелогичные матчи, по которым трудно делать обстоятельные выводы. В этих матчах сборная России уступала, потом соперники расслаблялись и позволяли делать ничьи 3:3, в официальных встречах такое трудно себе представить. Что касается поражений, то после неудач в играх с Коста-Рикой, Катаром и Кот-д’Ивуаром команда Черчесова проигрывала сильным сборным, однако дело даже не в конечных результатах, а в качестве игры и наличии/отсутствии узнаваемых черт у российской дружины. 
Неудачная прогулка по Петербургу

Без багажа

После поражения от Бразилии Станислав Черчесов проронил фразу: «Мы теперь начинаем строиться с нуля». Конечно, понимаю, что имел в виду главный тренер сборной России – травмы игроков, на которых он рассчитывал, отбросили процесс производства боеспособной команды назад. И все-таки это весьма пугающее заявление, ведь у Станислава Саламовича было полтора года, чтобы соорудить каркас сборной, а теперь получается, что никакого багажа сам Черчесов себе и не оставил. В связи с этим возникает вопрос: а уж не провалил ли этот главный тренер планомерную подготовку к чемпионату мира? Как минимум, на это намекает то обстоятельство, что в его стартовом составе сейчас только две зарезервированных позиции – вратарь и нападающий, Акинфеев и Смолов, все остальное как в тумане. 

А если даже считать, что Черчесов делал все правильно, но стал жертвой обстоятельств, можно задать другой вопрос: самый ли он подходящий тренер на время чемпионата мира? Важным аргументом в пользу Станислава Саламовича, а также его превосходством могло считаться близкое знакомство тренера с кандидатами, многомесячная погруженность в работу со сборной, тщательное строительство команды «под себя» и по своим принципам. Но за два месяца до старта финального этапа подготовки к чемпионату мира я не вижу достижений Черчесова, с которыми жаль расставаться. Нет четкого понимания, что сборная России под руководством Станислава Саламовича – сформировавшаяся структура, за которую есть смысл цепляться. Возможно, если по-настоящему «обнулиться», начать с чистого листа трехнедельную подготовку к турниру под руководством другого тренерского штаба, получится даже лучше.

Что можно успеть изменить?

Подход к формированию команды и стиль управления. Игоря Денисова в сборной России нет. И потом не будет, как говорит Черчесов. Про Дзюбу он столь резко не высказывается, но пока все складывается так, что Станислав Саламович не хочет видеть Артема в сборной. Самоуверенность Черчесова при отсутствии поводов для оной раздражает. 34-летний Денисов не нужен сборной на чемпионате мира? А ничего, что он проводит отличный сезон и несется к чемпионскому титулу вместе с «Локомотивом», в то время как в опорной зоне сборной дыра? 

Черчесов – сторонник дисциплины, но его мания быть самым главным не только лишает команду потенциально ценных кадров, но и закрепощает других футболистов. Будет мудро, если перед чемпионатом мира Станислав Саламович объявит «водное перемирие» - помните «Книгу джунглей», признает свои ошибки, консолидирует лучшие силы на время домашнего мундиаля, будь то Денисов, Дзюба или кто-то еще. Долгострой не дал результатов, а на ЧМ сборной России авторитарный стиль Черчесова только навредит – как в кадровом смысле, так и с точки зрения эмоций. Мотивированы будут все, но любое огромное желание можно сковать, заключив его в тюрьму в голове. Напротив, от этих оков нужно избавиться.

Тактическую схему. Сборная России продолжает цепляться за схему с тремя центральными защитниками, которая никак не желает «заводиться». Может быть, стоит отказаться от нее волевым усилием непосредственно перед стартом чемпионата мира? Повторюсь – терять нечего, взаимодействия в связках и между линиями не наработаны, за схему 3-5-2 голосует только привычка и упрямство тренера. И как уже отмечали в других материалах, в сборной России существует такая проблема, что многие футболисты, приезжая в национальную команду, вынуждены перестраиваться, так как в клубах исполняют иные функции. Есть современная классическая расстановка 4-2-3-1, по которой играли все и быстро в ней сориентируются. 

Тем более смена тактики решит сразу несколько проблем: во-первых, одновременно смогут играть на правой бровке и Самедов, и Марио Фернандес. Во-вторых, в отсутствие мощного опорника-одиночки можно разложить его функции на плечи двух человек, которые сформируют звено центральной оси в полузащите. В-третьих, Федор Смолов попадет в структурно знакомый атакующий механизм. В-четвертых, взаимодействие двух центральных защитников выстраивается быстрее, чем система в тройке, которая развалилась после травм Джикии и Васина, а число центрбеков не влияет напрямую на качество игры в обороне. Тактическое видоизменение видится одним из выходов.

Главного тренера. А знаете что? Черчесов не изменит ни схему, ни подход к игрокам, ни свое отношение к персонам нон-грата. Ничего не изменится. Станислав Саламович – приверженец спортивного режима и человек во многих вопросах последовательный (даже чересчур), но у него особый путь, который по понятным причинам работает в «Амкаре», «Ахмате» и «Легии» - клубах, где тренер может и должен быть лидером. Сборной нужен не фыркающий альфа-самец у руля, а мудрый Багратион, который при минимуме вмешательства в дела футболистов сможет извлечь максимум отдачи. «Ломать» под себя сильных игроков в сборной – сомнительное занятие, а в этой команде, стоит признать, слишком много Черчесова. И это при том, что вряд ли Станислав Саламович работает более глубоко, чем Бердыев, Каррера, Ганчаренко, Семин или Манчини, а ведь игроки тонко чувствуют разницу между качеством тренерской работы. 

Как бы цинично это сейчас ни прозвучало, но у сборной России нет причин цепляться за Станислава Черчесова точно так же, как и за наигрываемую им схему. За полтора года он не собрал багаж, который заставлял бы считать его единственной правильной кандидатурой на место главного тренера сборной России во время чемпионата мира. Условный Гус Хиддинк за пару недель может подготовить боеспособную команду, просто расставив футболистов по позициям, на которых им комфортно, создав классную атмосферу в раздевалке. Поймите, я ни к чему конкретно не призываю, но такая мысль имеет право на существование. Такое ощущение, что сборную России накрыла тень Мордора – по одному хорошие ребята, каждый умеет играть в футбол, равнодушия нет в помине, но все вместе образуют бессмысленный и беспощадный по отношению к своим болельщикам отряд орков. А ведь чемпионат мира близко…

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moralesoul
moralesoul
05 апреля в 00:25
Жаль, что его так и не поменяют (((
alexamit
alexamit ответил spartak kursk
04 апреля в 11:22
spartak kursk:
То поколение действительно сошло на нет.Поколение,рождённое или воспитанное в СССР.И в плане развития действительно произошла серьёзная ошибка.Только это ошибка не лимита и паспортистов........ Выросло новое поколение.Поколение,рождённое в новой современной капиталистической России,где футбол-это не увлечение и сама жизнь,а достаток и вседозволенность.Для одних футбол сегодня-это не позволительная роскошь.Для других-источник обогащения.И если раньше в каждой школе был кружок по футболу,то сегодня не каждый район способен выставить футбольную команду даже на чемпионат области.Итак по всей стране.Тем не менее таланты то тут,то там появляются,но получая первые серьёзные финансы,эти таланты пропадают с футбольного небосклона.Так как пропадает мотивация развития... Именно большие деньги убивают таланты и отсутствие денег в регионах убивает возможность их появления. Зрите в корень.....Лимит-это не зло.Для российского футбола лимит-это острая необходимость.Только лимит должен быть заявочный,а не полевой.Тогда и конкуренция будет.И давно перевести футбол в России на что потопаешь,то и заработаешь.Сегодня же лавочники получают больше директоров завода.....Вот в чём вся соль. Легионеры-дело хорошее.Только если эти легионеры качественные,а не просто дешёвые... А просвет....он всегда есть.Только нужно смотреть в нужном направлении и выбрать правильный путь......
Здорово!Всё по делу.И всякий мусор из-за бугра везти к нам нечего-своего навоза хватает.Ну а Черчесов-это просто тренер Легии.
Женя Максимов
Женя Максимов
03 апреля в 15:43
Тренеришка десятилетия
Павел Волошин
Павел Волошин
02 апреля в 19:56
Народ если каждый сейчас как прочтет эту статью и напишет на сайт обращение президенту он обязательно обратит на это внимание и рассмотрит вариант замены главного тренера пока это еще возможно. Я зашел и написал....а если только здесь языками чесать тольку не будет....!!!!!!
Fits Fits
Fits Fits ответил Юрий Сенатов 1
02 апреля в 13:00
Юрий Сенатов 1:
Вроде все правильно, но... Почему-то ничего не получилось с ЭТИМИ игроками у предыдущего тренера - Фабио Капелло, который, согласитесь, в тренерском деле не дурак. А ведь набирал футболистов в команду по спортивному принципу. Почему не получилось? Может, дело в этих самых игроках, которые не умеют НИ-ЧЕ-ГО, по какой схеме их не расставляй на поле. Играют ли по какой-либо схеме игроки ведущих команд ? Я сильно сомневаюсь в этом, так как футболисты по ходу игры, учитывая высокое индивидуальное и тактическое мастерство, сами перестраиваются, исходя из возможностей соперника. ТАМ защитник может сыграть как нападающий - и наоборот. У нас же поставь игрока на непривычное место, на что намекает автор заметки, и все - футболист оказывается недееспособным. Таким образом, по моему мнению, дело не в гл. тренере, в нашем случае Черчесове, а в игроках, входящих в сборную.
Черчесов не тренер, а слесарь...
Мастер по закручиванию гаек по другому...
Он не умеет ладить с игроками... и научить ничему не может...
Капелло приехал за деньгами, а не тренировать...
Оба - самовлюбленные павлины...
Нормальный тренер сразу найдет игроку то место,
где он будет приносить максимальную пользу... и феерить...
Что толку с бровки поля пытаться учить играть... и орать...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
02 апреля в 10:07
Вроде все правильно, но... Почему-то ничего не получилось с ЭТИМИ игроками у предыдущего тренера - Фабио Капелло, который, согласитесь, в тренерском деле не дурак. А ведь набирал футболистов в команду по спортивному принципу. Почему не получилось? Может, дело в этих самых игроках, которые не умеют НИ-ЧЕ-ГО, по какой схеме их не расставляй на поле. Играют ли по какой-либо схеме игроки ведущих команд ? Я сильно сомневаюсь в этом, так как футболисты по ходу игры, учитывая высокое индивидуальное и тактическое мастерство, сами перестраиваются, исходя из возможностей соперника. ТАМ защитник может сыграть как нападающий - и наоборот. У нас же поставь игрока на непривычное место, на что намекает автор заметки, и все - футболист оказывается недееспособным. Таким образом, по моему мнению, дело не в гл. тренере, в нашем случае Черчесове, а в игроках, входящих в сборную.
shur
shur
01 апреля в 10:31
...похоже автор понятия не имеет об игрушке Тени Мордора,особенно 2 части,одного орка завалить,если он не ШИШКА плёвое дело,а вот когда эти твари вместе,да сильным предводителем,извините!!!
roboto
roboto
29 марта в 20:40
https://www.change.org/p/%D1%80%D1%84recruiter=866704024&utm_source=share_petition&utm_medium=copylin91&utm_campaign=share_petition
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Palex
29 марта в 20:06
Здесь соглашусь.Хотя Коста-Рика 2014 была крутой.А Россия ничего не показала.А тренер был топовый.
Crooclin
Crooclin
29 марта в 18:35
Да пущай остаётся дядя СЛава на посту! Тем более что коней на переправе не меняют, а путь впереди ещё долгий) Заодно Россия, щедрая душа, на правах гостеприимной Хозяюшки, широко распахнёт ножки пред дорогими гостями на домашнем чемионате, угостит чем Бог послал, так сказать))
Palex
Palex ответил Правдин Семён
29 марта в 17:28
Правдин Семён:
Вроде всё верно.Но с другим тренером мы точно обыграли бы Аргентину, Бразилию и Францию?
Это смотря с каким тренером.Но Коста-Рике и Катару, вряд ли бы проиграли.
Martini1987
Martini1987
29 марта в 17:06
этим уже никто не поможет, даже если Месси натурализуют, результат будет тем же. ну не наш вид спорта-футбол, не наш...
fan_Sycheva
fan_Sycheva
29 марта в 16:54
Ждём провала сборной!!
Багров-брат
Багров-брат
29 марта в 15:04
Все ругали Фабио, потом Слуцкого... Таки, нате, наслаждайтесь!...)))
Правдин Семён
Правдин Семён
29 марта в 10:04
Вроде всё верно.Но с другим тренером мы точно обыграли бы Аргентину, Бразилию и Францию?
spartak kursk
spartak kursk ответил maldalik
29 марта в 09:22
maldalik:
Как же вы задрали своим лимитом. Отмени лимит и сразу чудесным образом появятся футбольные школы ,центры подготовки и т.д... Ага ,сейчас. Просто напросто чемпионат заполнят дешевые сербохорваты, у топов -подороже и вся разница. Лимит нормальная рыночная мера, оссийские игроки дороги- так это же замечательно, готовь продавай и наваривайся. Проблема в том что цели заработать большинство клубов перед собой не ставит.
Здравствуйте,молодой человек.Когда отвечаете оппоненту и вступаете в диалог внимательнее читайте его комментарий.

В России нельзя отменять лимит.Ни в коем случае.Иначе про футбол можно будет забыть навсегда...
В Росси обязательно должна быть господдержка детского и юношеского футбола.Иначе про футбол можно будет забыть навсегда.
В России обязательно должны быть ограничения по зарплатам.Минимальный оклад и премиальные от вложенного труда.Иначе про футбол можно будет забыть навсегда...

Как-то так.
maldalik
maldalik ответил serh62
29 марта в 06:20
serh62:
самый лучший выход это бердыев. других просто нету тренеров. бердыев за пару месяцев поставит защитный вариант игры, как у греков, в нападении у сборной играть не получится. только на контатаках.
Бердыев отказался тренировать сборную...
maldalik
maldalik ответил spartak kursk
29 марта в 06:19
spartak kursk:
То поколение действительно сошло на нет.Поколение,рождённое или воспитанное в СССР.И в плане развития действительно произошла серьёзная ошибка.Только это ошибка не лимита и паспортистов........ Выросло новое поколение.Поколение,рождённое в новой современной капиталистической России,где футбол-это не увлечение и сама жизнь,а достаток и вседозволенность.Для одних футбол сегодня-это не позволительная роскошь.Для других-источник обогащения.И если раньше в каждой школе был кружок по футболу,то сегодня не каждый район способен выставить футбольную команду даже на чемпионат области.Итак по всей стране.Тем не менее таланты то тут,то там появляются,но получая первые серьёзные финансы,эти таланты пропадают с футбольного небосклона.Так как пропадает мотивация развития... Именно большие деньги убивают таланты и отсутствие денег в регионах убивает возможность их появления. Зрите в корень.....Лимит-это не зло.Для российского футбола лимит-это острая необходимость.Только лимит должен быть заявочный,а не полевой.Тогда и конкуренция будет.И давно перевести футбол в России на что потопаешь,то и заработаешь.Сегодня же лавочники получают больше директоров завода.....Вот в чём вся соль. Легионеры-дело хорошее.Только если эти легионеры качественные,а не просто дешёвые... А просвет....он всегда есть.Только нужно смотреть в нужном направлении и выбрать правильный путь......
Как же вы задрали своим лимитом. Отмени лимит и сразу чудесным образом появятся футбольные школы ,центры подготовки и т.д...
Ага ,сейчас. Просто напросто чемпионат заполнят дешевые сербохорваты, у топов -подороже и вся разница.
Лимит нормальная рыночная мера, оссийские игроки дороги- так это же замечательно, готовь продавай и наваривайся.
Проблема в том что цели заработать большинство клубов перед собой не ставит.
DAD81
DAD81
28 марта в 22:44
То, что Черчесов сделал со сборной, а точнее ничего не сделал, лично меня - не удивляет. Это самый слабый тренер сборной команды на моей памяти. Игра сборной при нем не приносит положительных эмоций. Поэтому после КК вообще не смотрю сборную. Так, результат гляну и рукой махну.
Roman73
Roman73
28 марта в 22:14
Чего бояться ? Футбол не бокс, нокаута не будет
А так из группы выйдем.
А Россия -чемпион, это был бы регресс футбола.
pomor45
pomor45
28 марта в 21:51
Его же и посадили на сборную, чтобы дисциплину наладил, - получите заказ.
pomor45
pomor45 ответил oFANATo
28 марта в 21:49
oFANATo:
Верно сказано - Страшно за сборную!
Ничуть не страшно. Совсем наооборот - очень понятная сборная, не вызывающая никаких сверхожиданий, а значит и разочарования не будет. Остаётся уповать на только на то, что дуракам везёт.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил serh62
28 марта в 21:41
serh62:
самый лучший выход это бердыев. других просто нету тренеров. бердыев за пару месяцев поставит защитный вариант игры, как у греков, в нападении у сборной играть не получится. только на контатаках.
Категорически не согласен. Во-первых Бердыев не бросит свой бизнес в Казани, он там совладелец клуба и любит контролировать финансы. Во-вторых , он тренер - "тугодум". Ему нужно время, а времени нет. Нужен тренер, который умеет создать "атмосферу", обстановку. Но такие не пойдут ( Гончаренко, Кононов, Карпин, Семак). Им нет смысла бросать клубы из-за сомнительного престижа. К сожалению поезд уже ушел и Черчесов останется. На ЧМ-18 будет провал, после чего начнем жизнь сначала. А там будем полгода выбирать и выберем молодого Семина ( к примеру)
makerdream
makerdream
28 марта в 21:35
а вы друзья как не садитесь, все в футболисты не годитесь.
serh62
serh62
28 марта в 21:29
самый лучший выход это бердыев. других просто нету тренеров. бердыев за пару месяцев поставит защитный вариант игры, как у греков, в нападении у сборной играть не получится. только на контатаках.
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
28 марта в 21:24
Почти два года этот тренер находится в поиске. И везде тупик. Не наделила природа Черчесова талантом Футбольного тренера. Плюс ко всему апломб, вера в свою не погрешимость с примесью самодурства. Кругом одни дураки, один он умный и знает, что делать.Вторая огромная ошибка Мутко в назначении Черчесова тренером. Никто не хочет сознаваться в своей глупости и ошибках. В советские времена приходилось отвечать за свою не состоятельность. К сожалению, ни Мутко, ни Черчесов не будут отвечать за провал на ЧМ. Есть немного время, нужен Бердыев или Карпин.
oFANATo
oFANATo
28 марта в 21:12
Верно сказано - Страшно за сборную!
Kuvkil
Kuvkil
28 марта в 20:15
Ничего он не сделает, нет опыта на таком уровне чтоб подготовить игроков за 2 недели, а вот отношения ухудшить за 2 недели - это вероятно
dbr123
dbr123
28 марта в 20:10
послушаешь его интервью так волосы дыбом...двух слов связать не может...какое то бла ..бла ...бла...по моему он просто решил срубить бабла и надеется на ЧУДО...отговорки потом всегда найдутся...главная - других у нас нет... такая уж сборная я то при чём ???
AMT
AMT
28 марта в 19:44
усатый-отстой полный
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