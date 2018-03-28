И нет просвета. Страшно за сборную!

Такой слабой сборной России на длительном отрезке, пожалуй, прежде не приходилось видеть. «Соккер.ру» ищет объяснения и пытается найти выход за пару месяцев до ЧМ-2018.

Сборная России при Станиславе Черчесове: 18 матчей = 5 побед (27.78%), 5 ничьих (27.78%), 8 поражений (44.44%).

Выиграли: у Ганы, Румынии, Венгрии, Новой Зеландии, Южной Кореи.

Сыграли вничью: с Турцией, Бельгией, Чили, Ираном, Испанией.

Проиграли: Коста-Рике, Катару, Кот-д’Ивуару, Португалии, Мексике, Аргентине, Бразилии, Франции.

По проценту побед у руля национальной сборной Станислав Черчесов превосходит только Анатолия Бышовца, который проиграл шесть из шести матчей. Да и глядя на имена противников, гордиться особенно нечем, ведь если говорить об участниках ЧМ-2018, мы выиграли только у сборной Южной Кореи – далеко не фаворита турнира и своей группы (Германия, Швеция, Мексика). В актив можно занести ничьи с Бельгией и Испанией, но это нелогичные матчи, по которым трудно делать обстоятельные выводы. В этих матчах сборная России уступала, потом соперники расслаблялись и позволяли делать ничьи 3:3, в официальных встречах такое трудно себе представить. Что касается поражений, то после неудач в играх с Коста-Рикой, Катаром и Кот-д’Ивуаром команда Черчесова проигрывала сильным сборным, однако дело даже не в конечных результатах, а в качестве игры и наличии/отсутствии узнаваемых черт у российской дружины.

Неудачная прогулка по Петербургу

Без багажа

После поражения от Бразилии Станислав Черчесов проронил фразу: «Мы теперь начинаем строиться с нуля». Конечно, понимаю, что имел в виду главный тренер сборной России – травмы игроков, на которых он рассчитывал, отбросили процесс производства боеспособной команды назад. И все-таки это весьма пугающее заявление, ведь у Станислава Саламовича было полтора года, чтобы соорудить каркас сборной, а теперь получается, что никакого багажа сам Черчесов себе и не оставил. В связи с этим возникает вопрос: а уж не провалил ли этот главный тренер планомерную подготовку к чемпионату мира? Как минимум, на это намекает то обстоятельство, что в его стартовом составе сейчас только две зарезервированных позиции – вратарь и нападающий, Акинфеев и Смолов, все остальное как в тумане.

А если даже считать, что Черчесов делал все правильно, но стал жертвой обстоятельств, можно задать другой вопрос: самый ли он подходящий тренер на время чемпионата мира? Важным аргументом в пользу Станислава Саламовича, а также его превосходством могло считаться близкое знакомство тренера с кандидатами, многомесячная погруженность в работу со сборной, тщательное строительство команды «под себя» и по своим принципам. Но за два месяца до старта финального этапа подготовки к чемпионату мира я не вижу достижений Черчесова, с которыми жаль расставаться. Нет четкого понимания, что сборная России под руководством Станислава Саламовича – сформировавшаяся структура, за которую есть смысл цепляться. Возможно, если по-настоящему «обнулиться», начать с чистого листа трехнедельную подготовку к турниру под руководством другого тренерского штаба, получится даже лучше.

Что можно успеть изменить?

Подход к формированию команды и стиль управления. Игоря Денисова в сборной России нет. И потом не будет, как говорит Черчесов. Про Дзюбу он столь резко не высказывается, но пока все складывается так, что Станислав Саламович не хочет видеть Артема в сборной. Самоуверенность Черчесова при отсутствии поводов для оной раздражает. 34-летний Денисов не нужен сборной на чемпионате мира? А ничего, что он проводит отличный сезон и несется к чемпионскому титулу вместе с «Локомотивом», в то время как в опорной зоне сборной дыра?

Черчесов – сторонник дисциплины, но его мания быть самым главным не только лишает команду потенциально ценных кадров, но и закрепощает других футболистов. Будет мудро, если перед чемпионатом мира Станислав Саламович объявит «водное перемирие» - помните «Книгу джунглей», признает свои ошибки, консолидирует лучшие силы на время домашнего мундиаля, будь то Денисов, Дзюба или кто-то еще. Долгострой не дал результатов, а на ЧМ сборной России авторитарный стиль Черчесова только навредит – как в кадровом смысле, так и с точки зрения эмоций. Мотивированы будут все, но любое огромное желание можно сковать, заключив его в тюрьму в голове. Напротив, от этих оков нужно избавиться.

Тактическую схему. Сборная России продолжает цепляться за схему с тремя центральными защитниками, которая никак не желает «заводиться». Может быть, стоит отказаться от нее волевым усилием непосредственно перед стартом чемпионата мира? Повторюсь – терять нечего, взаимодействия в связках и между линиями не наработаны, за схему 3-5-2 голосует только привычка и упрямство тренера. И как уже отмечали в других материалах, в сборной России существует такая проблема, что многие футболисты, приезжая в национальную команду, вынуждены перестраиваться, так как в клубах исполняют иные функции. Есть современная классическая расстановка 4-2-3-1, по которой играли все и быстро в ней сориентируются.

Тем более смена тактики решит сразу несколько проблем: во-первых, одновременно смогут играть на правой бровке и Самедов, и Марио Фернандес. Во-вторых, в отсутствие мощного опорника-одиночки можно разложить его функции на плечи двух человек, которые сформируют звено центральной оси в полузащите. В-третьих, Федор Смолов попадет в структурно знакомый атакующий механизм. В-четвертых, взаимодействие двух центральных защитников выстраивается быстрее, чем система в тройке, которая развалилась после травм Джикии и Васина, а число центрбеков не влияет напрямую на качество игры в обороне. Тактическое видоизменение видится одним из выходов.

Главного тренера. А знаете что? Черчесов не изменит ни схему, ни подход к игрокам, ни свое отношение к персонам нон-грата. Ничего не изменится. Станислав Саламович – приверженец спортивного режима и человек во многих вопросах последовательный (даже чересчур), но у него особый путь, который по понятным причинам работает в «Амкаре», «Ахмате» и «Легии» - клубах, где тренер может и должен быть лидером. Сборной нужен не фыркающий альфа-самец у руля, а мудрый Багратион, который при минимуме вмешательства в дела футболистов сможет извлечь максимум отдачи. «Ломать» под себя сильных игроков в сборной – сомнительное занятие, а в этой команде, стоит признать, слишком много Черчесова. И это при том, что вряд ли Станислав Саламович работает более глубоко, чем Бердыев, Каррера, Ганчаренко, Семин или Манчини, а ведь игроки тонко чувствуют разницу между качеством тренерской работы.

Как бы цинично это сейчас ни прозвучало, но у сборной России нет причин цепляться за Станислава Черчесова точно так же, как и за наигрываемую им схему. За полтора года он не собрал багаж, который заставлял бы считать его единственной правильной кандидатурой на место главного тренера сборной России во время чемпионата мира. Условный Гус Хиддинк за пару недель может подготовить боеспособную команду, просто расставив футболистов по позициям, на которых им комфортно, создав классную атмосферу в раздевалке. Поймите, я ни к чему конкретно не призываю, но такая мысль имеет право на существование. Такое ощущение, что сборную России накрыла тень Мордора – по одному хорошие ребята, каждый умеет играть в футбол, равнодушия нет в помине, но все вместе образуют бессмысленный и беспощадный по отношению к своим болельщикам отряд орков. А ведь чемпионат мира близко…