Не так страшен пушкарь, как его ядра. «Арсенал» vs ЦСКА

«Арсенал» впервые сыграет против российского клуба не в ЛЧ, а ЦСКА не должен бояться фаворита, у которого нет катка. «Соккер.ру» - о встрече пехоты и артиллерии в Лондоне.

Лицом к лицу

ЦСКА и «Арсенал» жребий уже однажды сталкивал в еврокубках: эти клубы встречались на групповой стадии в розыгрыше 2006/2007, и армейцы по сумме двух встреч превзошли «канониров». В Москве команда Валерия Газзаева выиграла благодаря голу Даниэля Карвальо после розыгрыша штрафного, а на «Эмирейтс» москвичи чудом устояли, но все равно могли гордиться нулевой ничьей. Таким образом, у «Арсенала» два матча против ЦСКА и ноль забитых мячей – отличный комплимент для «красно-синих» и Игоря Акинфеева, который защищал ворота в тех встречах. Вот только досадно, что победа над именитым противником по итогам очных встреч не поспособствовала попаданию в плей-офф: «Арсенал» и «Порту» заняли два первых места в квартете, а ЦСКА довольствовался третьей строчкой и переходом в Кубок УЕФА.

Из всех орудий. Как наши клубы играли с «Арсеналом»

Успехи в Кубке УЕФА/Лиге Европы

«Арсенал» не выигрывал этот трофей – Кубок УЕФА, но «канониры» в 1970 году стали победителями Кубка Ярмарок, а этот турнир считается предшественником Кубка УЕФА/Лиги Европы, хотя и без официально признанного права преемственности. Настоящий Кубок УЕФА «Арсенал» мог выиграть в 2000 году, но тогда в финальном матче «канониры» сенсационно уступили «Галатасараю»: основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти футболисты турецкого клуба оказались хладнокровнее. Зато у ЦСКА есть Кубок УЕФА без всяких «но» и «если»: в 2005 году армейцы переиграли в финале лиссабонский «Спортинг» и выиграли первый в истории отечественного клубного футбола международный трофей.

Путь в четвертьфинал Лиги Европы

«Арсенал». «Канониры» начали путь к четвертьфиналу Лиги Европы в концовке прошлого сезона АПЛ, когда заняли пятое место, что означало непопадание в Лигу чемпионов впервые за двадцать лет. При жеребьевке групповой стадии ЛЕ «Арсенал» попал в первую корзину и собрал себе в группу «Кельн» (одна из худших команд Бундеслиги в нынешнем сезоне), «Црвену Звезду» и БАТЭ. Естественно, проблем в такой группе у лондонцев возникнуть не могло, турнирную задачу можно было решить исключительно на классе. В 1/16 финала команде Венгера достался соперник, которым трудно испугать – шведский «Эстерсунд» (4:2 по сумме двух встреч), а вот афиша в 1/8 выглядела привлекательно: «Арсенал» против «Милана». А на деле сегодняшние соперники ЦСКА легко прошли именитый итальянский клуб, одержав победы в два мяча в каждом из матчей (5:1 в сумме).

ЦСКА. Сегодняшний матч против «Арсенала» станет 15-м для армейцев в текущем еврокубковом сезоне. ЦСКА начинал в квалификационных раундах Лиги чемпионов еще прошлым летом, прошел АЕК и «Янг Бойз», а затем достойно выступил в группе с «Бенфикой», «Базелем» и «Манчестер Юнайтед», набрав девять очков. Если бы не досадное домашнее фиаско от швейцарцев, «красно-синие» играли бы в плей-офф Лиги чемпионов, однако пришлось довольствоваться только третьим местом и переходом в турнир рангом ниже. В Лиге Европы ЦСКА прошел два раунда: в 1/16 армейцы выбили «Црвену Звезду» (0:0; 1:0), а в 1/8 прошли «Лион» (0:1; 3:2), что стало если не сенсацией, то серьезной неожиданностью.

Форма команд

«Арсенал». «Канониры» как были, так и остаются командой настроений. В конце февраля – начале марта настроение было угрюмым: подопечные Венгера проиграли четыре встречи подряд! «Манчестер Сити» дважды громил лондонцев 3:0 в финале Кубка Лиги и календарной встрече АПЛ, «Эстерсунд» в Лиге Европы и «Брайтон» в АПЛ побеждали скромнее – 2:1 всего лишь. Но та серия забыта и уже сменилась чередой из четырех побед, причем мощных и уверенных – общий счет 11:1. Не поздоровилось дважды «Милану», «Уотфорду» и «Стоку». И что теперь думать? Может быть, победный четырехматчевый цикл завершен и теперь начнется новый?

ЦСКА. После выхода из зимней спячки армейцы сыграли уже семь встреч, в которых одержали пять побед, по разу сыграли вничью и проиграли – но эти результаты в первых матчах Лиги Европы закрывали викториями, позволявшими побеждать в дуэлях. В общем, ЦСКА сейчас в самом замечательном состоянии, Виктор Михайлович Ганчаренко вытаскивает максимум из нынешнего состава, так что если немного повезет, то и такой большой шкаф, как «Арсенал», может громко рухнуть…

Ориентировочные составы

«Арсенал» (4-2-3-1): Оспина – Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль – Джака, Рэмзи – Мхитарян, Уилшир, Озил – Ляказетт.

ЦСКА (5-3-2): Акинфеев – Кучаев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Натхо, Головин, Дзагоев – Вернблум, Витиньо (Муса).

С «Арсеналом» все более или менее понятно, только нужно напомнить, что Пьер-Эмерик Обамеянг не имеет права играть за «канониров» в Лиге Европы, поэтому на острие расположится Ляказетт, которого Арсен Венгер похвалил. Неспроста переворачиваю схему ЦСКА с 3-5-2 на 5-3-2, ведь очевидно, что в обороне придется проводить больше времени, поэтому пятерка защитников на «Эмирейтс» постарается не допустить разрывов. На самом деле есть и сомнения по позиции Вернблума. Возможно, Виктор Ганчаренко сыграет еще осторожнее и задвинет шведа в центр поля, тогда схема будет выглядеть как 5-4-1 с Витиньо и Мусой на острие, с Головиным и Дзагоевым в качестве разгоняющих.

Что сказали тренеры?

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «У российской команды хороший уровень техники, хорошая футбольная культура. Это клуб с большой историей, так что мы уважаем ЦСКА. Лично у меня тяжелая история противостояния с российскими командами. И у „Арсенала“, и у ЦСКА есть шансы победить. Конечно, мы сильны. Но ЦСКА победил „Лион“. Я смотрел ответный матч во Франции, российская команда играла чрезвычайно хорошо, создала много моментов. По мне шансы – 50 на 50».

Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА: «Никто не говорит, что мы обязательно победим. Мы прекрасно понимаем, что перед нами „Арсенал“, а не какой-то другой клуб. Задача – выложиться и показать такую игру, какая была в матче с „Лионом“ во Франции. Не сказать, что у нас особая подготовка к выездам, но мы стараемся проповедовать более открытую игру. Когда мы играем дома, соперники делают ставку на закрытый футбол, и их оборону сложнее вскрыть. Может, прозвучит странно, но атакующий футбол у нас получается лучше на выезде».