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Шатов помог «Зениту» проиграть

07 апреля 2018, 19:38
Шатов помог «Зениту» проиграть

«Зениту» было важно взять три очка во встрече с «Краснодаром», но домашний матч обернулся фиаско. «Соккер.ру» - о первой победе Мусаева и обострении борьбы за Лигу чемпионов.

Без контроля. «Зенит» Манчини не знает, что делать

Если начать разговор о центральном матче 25-го тура РФПЛ, то первым делом в центре внимания нерадостные для болельщиков «Зенита» выводы. Роберто Манчини не контролирует свою команду – это уже не новость, но главная боль заключается в том, что итальянец даже не пытается что-либо изменить, ему подходит роль свадебного генерала в большом российском клубе в ожидании работы в сборной Италии, о которой он мечтает. Сколько записок ни передавай через футболистов, система взаимопонимания от этого не наладится, в «Зените» не работают связки, нет выстроенных линий и идеи, вокруг которой строится командная работа. Все, что делает Манчини – это нелепая игра в менеджера, в то время как «сине-бело-голубым» очень нужен тренер, который научит, покажет, разжует, в конце концов, возьмет на себя ответственность.

Роберто в его карьере удавалось добиваться солидных результатов, опираясь на мастерство игроков в «Манчестер Сити» и «Интере» (успехи с «Фиорентиной» и «Лацио» остались так далеко позади, что к сегодняшнему образу алленаторе отношения практически не имеют). Сегодняшний состав «Зенита» не удовлетворяет Манчини, и для него это главное оправдание неудач. Во флеш-интервью итальянец говорит об «отсутствии линии нападения» – как будто выстраивать созидательную деятельность не входит в его обязанности. Да, Кокорин получил травму, а Заболотный не форвард мечты, но в этом самом матче ворота «Зенита» поразил Олег Шатов, которому Роберто не нашел места в команде, а через пару туров еще Дзюба может взять слово.

Удивительно от тренера, разбрасывающегося такими кадрами, слышать сетования на слабую игру в атаке. Манчини все сказал верно, но так, словно давал анализ со стороны, а он ведь не приглашенный эксперт на телевидении, а тренер этой самой команды, которая третий сезон подряд может остаться без Лиги чемпионов, что будет крахом с такими амбициями и кадровыми ресурсами. И ладно бы, если еще можно было бы сказать, что «Зенит» растет на этих неудачах, готовится к рывку. Нет. «Зенит» сейчас как слепая лошадь без упряжки и возницы, нет никакого поступательного движения в конкретно выбранном направлении, есть бессмысленное метание и агония, а Манчини так и хочется дать в руки табличку с надписью: «Роберто. Не понимает, что происходит».

Статистика говорит!

Удары (в створ): 16 (5) – 8 (4)

Между тем, заявлять об отсутствии атакующей линии в матче с «Краснодаром» со стороны тренера было в принципе не слишком корректно. «Зенит» в два раза чаще угрожал воротам гостей, пусть по попаданиям в створ почти паритет. Но моменты были, они создавались – когда спонтанно, когда в быстрых прорывах, в первом тайме «сине-бело-голубые» точно не выглядели беззубо, хотя к качеству исполнения можно и нужно придираться. А вот в перерыве «Краснодар» перестроился и стал грамотно гасить зенитовские атаки в зачатке, стало меньше пространства у Паредеса, хотя Леандро еще до перерыва без посторонней помощи чуть не помог «быкам» забить.

Владение мячом: 45.4% – 54.6%

На этот показатель важно обратить внимание из-за «Краснодара», у которого сменился главный тренер. Как мы знаем, «быки» больше всех в РФПЛ любят возиться с мячом, по крайней мере, так было при Игоре Шалимове. Судя по матчу в Санкт-Петербурге, линия партии остается неизменной, хотя у тренера-новичка, возможно, и был соблазн дать приказ подопечным в некоторых фазах игры поработать от «Зенита». Но этого не произошло: «Краснодар» остался собой и одержал первую в сезоне победу над одним из прямых конкурентов сразу после смены рулевого.

Элементы борьбы

Верховые единоборства: 18 – 13. Отборы: 13 – 12. Перехваты: 16 – 5.

Ложка меда в бочку дегтя для «Зенита». Да, команда не обучена и не управляема, но крайняя фаза не наступила – футболисты сохраняют неравнодушие. Профессионализм можно записать питерцам в плюс, ведь они боролись и старались выходить победителями из единоборств, превзойдя «Краснодар» во всех таких элементах, особенно бросается в глаза трехкратное превосходство хозяев по перехватам.

«Краснодару» повезло?

В некотором смысле – да, потому что это не был матч, из которого однозначно вытекала победа подопечных Мусаева. Пожалуй, ничья была бы более закономерным исходом, но сказались глубинные игровые проблемы «Зенита», сделавшие его мишенью. При счете 1:1 к победному мячу подбирались обе команды: опасно били Иванович и Дриусси, а Классон не смог замкнуть подачу с корнера на дальней штанге, хотя мог вносить мяч в ворота. Виктор забил чуть позже и выиграл вместе со своими партнерами, но сумей «Зенит» сделать счет 2:1 – оспаривать можно было бы игру команды Манчини, но не результат.

События матча. Гол и слёзы Олега Шатова. Полузащитник, который зимой ушел из «Зенита» за игровой практикой, первый официальный гол за «Краснодар» забил в ворота команды, с которой у него действует контракт. Олег повел себя достойно, респект питерским болельщикам, которые удостоили его аплодисментов и вообще поддерживали на протяжении матча – редко такое увидишь. Могло подуматься, что слезы Шатова на скамейке запасных связаны с травмой, но, по словам Мусаева, повреждена четырехглавая мышца, а эмоции взяли верх над Олегом, кажется, исключительно из-за атмосферы и событий, в которых он поучаствовал в качестве соперника «Зенита». Во всяком случае, Шатову желаем крепкого здоровья и сыграть на чемпионате мира, ведь он способен усилить сборную России.

Поздравляем! Мурада Мусаева с первой победой в РФПЛ. Тренер «Краснодара» дебютировал в выездном матче против «Зенита» - априори сложнейший матч, и сразу же выиграл, что особенно примечательно на фоне черной серии «быков» в матчах с прямыми конкурентами под руководством предшественника. Результат матча в Санкт-Петербурге уже отчасти оправдал решение Сергея Галицкого отправить в отставку Игоря Шалимова и назначить нового наставника. Благодаря этой победе оживают шансы «Краснодара» на попадание в тройку призеров и получение путевки в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил lotsman
11 апреля в 07:06
lotsman:
Ну во первых, если бы Шатов играл, то его никто бы не отстранил от игр, даже физрук. А он начал звездиться, по полю пешком ходить. Ведь его не только в Зените на скамейку посадили, но и из сборной убрали, поскольку он и там перестал играть.Во вторых, если ты решил доказать, что ты ещё чего то стоишь, то доказывай игрой во всех матчах, будь лидером, чтобы тебя все видели. В данном же моменте, он заплатил, чтобы выйти против своей команды. До гола его не видно было на поле, игры он не показывал. Но он всё таки улучил момент. Как бывший игрок мини футбола, он может сыграть на "пяточке" и пробить. Но после гола он вообще сдох. И понимая это, он ушёл, сославшись на "травму". Этот поступок больше смахивает на предательство.
Полная чушь, даже расписывать не хочу
lotsman
lotsman ответил NoKerzhNoParty
10 апреля в 16:54
NoKerzhNoParty:
Нет, за Шатова Все прекрасно понимают, что физрук - физрук Зря он Шатова выгнал и не давал играть
Ну во первых, если бы Шатов играл, то его никто бы не отстранил от игр, даже физрук. А он начал звездиться, по полю пешком ходить. Ведь его не только в Зените на скамейку посадили, но и из сборной убрали, поскольку он и там перестал играть.Во вторых, если ты решил доказать, что ты ещё чего то стоишь, то доказывай игрой во всех матчах, будь лидером, чтобы тебя все видели. В данном же моменте, он заплатил, чтобы выйти против своей команды. До гола его не видно было на поле, игры он не показывал. Но он всё таки улучил момент. Как бывший игрок мини футбола, он может сыграть на "пяточке" и пробить. Но после гола он вообще сдох. И понимая это, он ушёл, сославшись на "травму". Этот поступок больше смахивает на предательство.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Miaf
10 апреля в 06:55
Miaf:
так может вы со всем стадионом за краснодар начнете болеть?)
Нет, за Шатова
Все прекрасно понимают, что физрук - физрук
Зря он Шатова выгнал и не давал играть
Miaf
Miaf ответил NoKerzhNoParty
09 апреля в 16:39
NoKerzhNoParty:
Стадион стоя аплодировал Шатову после его гола
так может вы со всем стадионом за краснодар начнете болеть?)
lotsman
lotsman ответил Miaf
08 апреля в 19:24
Miaf:
Они радовались. когда игрочишка забивал Спартаку, теперь пусть радуются, когда их же игрок забивает своей команде.
Когда СВОЙ игрок забивает гвоздь в крышку гроба СВОЕЙ команды, трудно уже называть его своим.
lotsman
lotsman
08 апреля в 18:32
"..........Во всяком случае, Шатову желаем крепкого здоровья и сыграть на чемпионате мира, ведь он способен усилить сборную России."
Здоровья ему. Но вот насчёт усиления сборной, это спорно. Шатов удачно выстрелил, но игра его оставляет желать лучшего. Он, последние полсезона в Зените, словил звезду и перестал прогрессировать. Итог - аренда и не вызов в сборную. И пока он не поймёт, что он не бог, ничего хорошего от него не ждите.
ekliziast
ekliziast ответил МКС
08 апреля в 15:20
МКС:
Луче уш 7-0 от ливера, чем продуть 7й команде бывшего ГДР, да и в ЛЧ о вас и вашем купленном 12м месте все уже порядком подзабыли, а в свете последних событий вспомнят наверное лет эдак через ..дцать, ежели вообче вспомнят.
Они крутые, пока питерские в Кремле, когда закончится эта вакханалия их место будет под шконкой.
scikuni
scikuni
08 апреля в 14:02
а краснодару не важно? что за позиция такая
112910415
112910415
08 апреля в 14:01
Смешной и нелепый Зенит...
ziborock
ziborock ответил cpartak60
08 апреля в 10:00
cpartak60:
литейного с новым клоном!!!!
Да не! Leningrad 84 давно тут, просто в последнее время стал аки Литейный!
cpartak60
cpartak60 ответил Leningrad 84
08 апреля в 09:05
Leningrad 84:
Зато стада красно-белых вышли на просторы соккера...
литейного с новым клоном!!!!
Кто-то за кулисами
Кто-то за кулисами ответил AntiherQ1488
08 апреля в 08:51
AntiherQ1488:
А это не Шатова манекен обратно менял в каком то матче?
Шатова. Только тогда он не плакал
ziborock
ziborock ответил Miaf
08 апреля в 08:07
Miaf:
Они радовались. когда игрочишка забивал Спартаку, теперь пусть радуются, когда их же игрок забивает своей команде.
Игрочишка еще и им забьет)
UrAn54
UrAn54 ответил Василий Иванович
08 апреля в 07:39
Василий Иванович:
Походу летом будем всей страной скидоваться Зениту на новый состав и на нового тренера.
Ну, уж нет. Это как акции - кто будет покупать бесперспективные акции? Все эти Фурсенки, Миллеры - бестолковые организаторы.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
08 апреля в 07:28
А это не Шатова манекен обратно менял в каком то матче?
МКС
МКС ответил Leningrad 84
08 апреля в 05:22
Leningrad 84:
И это говорит "кпартак60", которого надо переименовать в "кпартак7:0"!
Луче уш 7-0 от ливера, чем продуть 7й команде бывшего ГДР, да и в ЛЧ о вас и вашем купленном 12м месте все уже порядком подзабыли, а в свете последних событий вспомнят наверное лет эдак через ..дцать, ежели вообче вспомнят.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил МКС
08 апреля в 04:35
МКС:
Стада лазурных потерялись на просторах СОККЕРА.
Зато стада красно-белых вышли на просторы соккера...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил cpartak60
08 апреля в 04:34
cpartak60:
обращаюсь к недо литейному славному лазурному и другому сброду!до конца чемпионата что бы ни одна ш не высовывалась!вы ничто!вы нули!позорные недо на соккере!
    МКС
    МКС
    08 апреля в 02:13
    Стада лазурных потерялись на просторах СОККЕРА.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    08 апреля в 00:37
    Да вы смеётесь....реально слово достойно.....боже мой....
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Василий Иванович
    08 апреля в 00:37
    Василий Иванович:
    Походу летом будем всей страной скидоваться Зениту на новый состав и на нового тренера.
    С тебя в три раза возьмем, а то слишком умный
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Miaf
    08 апреля в 00:37
    Miaf:
    Они радовались. когда игрочишка забивал Спартаку, теперь пусть радуются, когда их же игрок забивает своей команде.
    Стадион стоя аплодировал Шатову после его гола
    Стас Марченко
    Стас Марченко ответил RomM84
    08 апреля в 00:17
    RomM84:
    Сегодняшний состав «Зенит» не удовлетворяет Манчини, Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1043632
    исправили
    Василий Иванович
    Василий Иванович
    07 апреля в 23:30
    Походу летом будем всей страной скидоваться Зениту на новый состав и на нового тренера.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    07 апреля в 23:10
    шатов должен играть и за сборную!!!
    RomM84
    RomM84
    07 апреля в 22:55
    Сегодняшний состав «Зенит» не удовлетворяет Манчини,
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1043632
    mortid
    mortid ответил MALOVAR
    07 апреля в 22:26
    MALOVAR:
    я болел за армейцев во время игры ,но второй тайм и то что позволили армейцы сопернику меня вывело ,ну не верю я что лондонцы так хороши.
    Это не лондонцы так хороши, это москвичи так плохи.
    mat73
    mat73
    07 апреля в 22:19
    Жаль не смог посмотреть этот матч, на победу Краснодара ((
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    07 апреля в 22:03
    Добавить нечего.
    makkie
    makkie ответил Ваня лучший
    07 апреля в 21:56
    Ваня лучший:
    А представляешь что с ними сделает Дзюба, который гораздо злопамятнее Шатова.? Вот смеху то будет!!!
    Да, хотелось бы, чтобы Дзюба сыграл против Зенита.
    Не все же нам только забивать :)
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