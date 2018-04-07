Шатов помог «Зениту» проиграть

«Зениту» было важно взять три очка во встрече с «Краснодаром», но домашний матч обернулся фиаско. «Соккер.ру» - о первой победе Мусаева и обострении борьбы за Лигу чемпионов.

Без контроля. «Зенит» Манчини не знает, что делать

Если начать разговор о центральном матче 25-го тура РФПЛ, то первым делом в центре внимания нерадостные для болельщиков «Зенита» выводы. Роберто Манчини не контролирует свою команду – это уже не новость, но главная боль заключается в том, что итальянец даже не пытается что-либо изменить, ему подходит роль свадебного генерала в большом российском клубе в ожидании работы в сборной Италии, о которой он мечтает. Сколько записок ни передавай через футболистов, система взаимопонимания от этого не наладится, в «Зените» не работают связки, нет выстроенных линий и идеи, вокруг которой строится командная работа. Все, что делает Манчини – это нелепая игра в менеджера, в то время как «сине-бело-голубым» очень нужен тренер, который научит, покажет, разжует, в конце концов, возьмет на себя ответственность.

Роберто в его карьере удавалось добиваться солидных результатов, опираясь на мастерство игроков в «Манчестер Сити» и «Интере» (успехи с «Фиорентиной» и «Лацио» остались так далеко позади, что к сегодняшнему образу алленаторе отношения практически не имеют). Сегодняшний состав «Зенита» не удовлетворяет Манчини, и для него это главное оправдание неудач. Во флеш-интервью итальянец говорит об «отсутствии линии нападения» – как будто выстраивать созидательную деятельность не входит в его обязанности. Да, Кокорин получил травму, а Заболотный не форвард мечты, но в этом самом матче ворота «Зенита» поразил Олег Шатов, которому Роберто не нашел места в команде, а через пару туров еще Дзюба может взять слово.

Удивительно от тренера, разбрасывающегося такими кадрами, слышать сетования на слабую игру в атаке. Манчини все сказал верно, но так, словно давал анализ со стороны, а он ведь не приглашенный эксперт на телевидении, а тренер этой самой команды, которая третий сезон подряд может остаться без Лиги чемпионов, что будет крахом с такими амбициями и кадровыми ресурсами. И ладно бы, если еще можно было бы сказать, что «Зенит» растет на этих неудачах, готовится к рывку. Нет. «Зенит» сейчас как слепая лошадь без упряжки и возницы, нет никакого поступательного движения в конкретно выбранном направлении, есть бессмысленное метание и агония, а Манчини так и хочется дать в руки табличку с надписью: «Роберто. Не понимает, что происходит».

Статистика говорит!

Удары (в створ): 16 (5) – 8 (4)

Между тем, заявлять об отсутствии атакующей линии в матче с «Краснодаром» со стороны тренера было в принципе не слишком корректно. «Зенит» в два раза чаще угрожал воротам гостей, пусть по попаданиям в створ почти паритет. Но моменты были, они создавались – когда спонтанно, когда в быстрых прорывах, в первом тайме «сине-бело-голубые» точно не выглядели беззубо, хотя к качеству исполнения можно и нужно придираться. А вот в перерыве «Краснодар» перестроился и стал грамотно гасить зенитовские атаки в зачатке, стало меньше пространства у Паредеса, хотя Леандро еще до перерыва без посторонней помощи чуть не помог «быкам» забить.

Владение мячом: 45.4% – 54.6%

На этот показатель важно обратить внимание из-за «Краснодара», у которого сменился главный тренер. Как мы знаем, «быки» больше всех в РФПЛ любят возиться с мячом, по крайней мере, так было при Игоре Шалимове. Судя по матчу в Санкт-Петербурге, линия партии остается неизменной, хотя у тренера-новичка, возможно, и был соблазн дать приказ подопечным в некоторых фазах игры поработать от «Зенита». Но этого не произошло: «Краснодар» остался собой и одержал первую в сезоне победу над одним из прямых конкурентов сразу после смены рулевого.

Элементы борьбы

Верховые единоборства: 18 – 13. Отборы: 13 – 12. Перехваты: 16 – 5.

Ложка меда в бочку дегтя для «Зенита». Да, команда не обучена и не управляема, но крайняя фаза не наступила – футболисты сохраняют неравнодушие. Профессионализм можно записать питерцам в плюс, ведь они боролись и старались выходить победителями из единоборств, превзойдя «Краснодар» во всех таких элементах, особенно бросается в глаза трехкратное превосходство хозяев по перехватам.

«Краснодару» повезло?

В некотором смысле – да, потому что это не был матч, из которого однозначно вытекала победа подопечных Мусаева. Пожалуй, ничья была бы более закономерным исходом, но сказались глубинные игровые проблемы «Зенита», сделавшие его мишенью. При счете 1:1 к победному мячу подбирались обе команды: опасно били Иванович и Дриусси, а Классон не смог замкнуть подачу с корнера на дальней штанге, хотя мог вносить мяч в ворота. Виктор забил чуть позже и выиграл вместе со своими партнерами, но сумей «Зенит» сделать счет 2:1 – оспаривать можно было бы игру команды Манчини, но не результат.

События матча. Гол и слёзы Олега Шатова. Полузащитник, который зимой ушел из «Зенита» за игровой практикой, первый официальный гол за «Краснодар» забил в ворота команды, с которой у него действует контракт. Олег повел себя достойно, респект питерским болельщикам, которые удостоили его аплодисментов и вообще поддерживали на протяжении матча – редко такое увидишь. Могло подуматься, что слезы Шатова на скамейке запасных связаны с травмой, но, по словам Мусаева, повреждена четырехглавая мышца, а эмоции взяли верх над Олегом, кажется, исключительно из-за атмосферы и событий, в которых он поучаствовал в качестве соперника «Зенита». Во всяком случае, Шатову желаем крепкого здоровья и сыграть на чемпионате мира, ведь он способен усилить сборную России.

Поздравляем! Мурада Мусаева с первой победой в РФПЛ. Тренер «Краснодара» дебютировал в выездном матче против «Зенита» - априори сложнейший матч, и сразу же выиграл, что особенно примечательно на фоне черной серии «быков» в матчах с прямыми конкурентами под руководством предшественника. Результат матча в Санкт-Петербурге уже отчасти оправдал решение Сергея Галицкого отправить в отставку Игоря Шалимова и назначить нового наставника. Благодаря этой победе оживают шансы «Краснодара» на попадание в тройку призеров и получение путевки в Лигу чемпионов.