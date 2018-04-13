Полуфиналы ЛЧ: европейская классика и Салах против «Ромы»

«Бавария» и «Реал» снова сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, но не в финале, а «Ливерпуль» померится силами с «Ромой». «Соккер.ру» - о ближайших матчах ЛЧ.

«Бавария» vs «Реал» = 50% на 50%

Классика, господа! Победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов против последнего клуба не из Испании, выигрывавшего «ушастого», причем под руководством того самого Юппа Хайнкеса, подхватившего «Баварию» по ходу нынешнего сезона. Выделять фаворита в этом противостоянии бессмысленно, его попросту нет. И «Реал», и «Бавария» могут переиграть любого соперника в Европе и мире, в том числе и друг друга, а нам остается только болеть за одну из команд, если таковы устоявшиеся предпочтения или сиюминутные приоритеты, либо наслаждаться соперничеством, которое никого не оставит равнодушным. Не приходится даже говорить о преимуществе своего поля у «Реала» в ответном матче, держа в голове четвертьфинальную дуэль с «Ювентусом», которую мадридцы выиграли за счет более крупной выездной победы.

Отмечаем, что в нынешнем плей-офф жребий точно не благосклонен к «Реалу». ПСЖ в 1/8 финала, потом «Ювентус», теперь «Бавария» - по-настоящему чемпионский маршрут, не придерешься. А вот мюнхенский клуб добрался до полуфинала, не встретив мощных оппонентов на своем пути. С «Бешикташем» команда Юппа Хайнкеса разобралась играючи, да и «Севилья» была самым желанным вариантом при жеребьевке четвертьфиналов. Андалусийцы не дали себя громить и выступили достойно, но и «Бавария» сыграла с запасом. На самом деле именно матчи с «Реалом» покажут истинную силу мюнхенцев, ведь в Бундеслиге нет достойной конкуренции, а в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» из больших соперников встретила только ПСЖ на групповой стадии – 0:3 при Анчелотти, реванш 3:1 уже с Хайнкесом у руля. Сражения с «Мадридом» станут определяющими для амбиций бессменных чемпионов Германии здесь и сейчас.

Личные взаимоотношения. «Бавария» и «Реал» провели друг против друга 18 матчей в рамках турнира для сильнейших команд Европы. Показатели почти равные: 9 побед «Реала», 8 успехов «Баварии», всего 1 ничья – это бескомпромиссное соперничество! Нынешнее столкновение станет уже четвертым за семь последних розыгрышей Лиги чемпионов. В 2012 году по итогам серии пенальти сильнее оказались мюнхенцы, но в 2014-м и 2017-м именно «Мадрид» выбрасывал немцев за борт, а после выигрывал «ушастого». Кто же окажется на высоте на этот раз?

«Ливерпуль» vs «Рома» = 60% на 40%

В четвертьфинале «Ливерпуль» и «Рома» выбили из Лиги чемпионов команды, которых считали чуть ли не главными соискателями трофея, «Манчестер Сити» и «Барселону» соответственно. Но если «красные» наглядно продемонстрировали свое превосходство над нынешней дружиной Гвардиолы, то «Роме» потребовалось чудо, чтобы пройти бывшую команду Хосепа. Отсюда напрашивается вопрос: не исчерпали ли «волки» запас чудес на этот розыгрыш? Для итальянского клуба выход в полуфинал Лиги чемпионов – уже достижение, хотя понятно, что они не собираются добровольно прекращать борьбу. Ключевая персона этого противостояния – конечно же, Мохамед Салах, летом перебравшийся из Рима в Ливерпуль за скромные деньги, из-за чего нового спортивного директора «Ромы» Мончи долго критиковали. Но ведь выяснилось, что египтянину лучше в Англии, а римлянам неплохо живется без Салаха – так бывает, клуб и его бывший футболист разными маршрутами пробрались в полуфинал Лиги чемпионов, где сразятся не за жизнь, а за поездку в Киев.

Личные взаимоотношения. Пять матчей в турнирах под эгидой УЕФА провели «Ливерпуль» и «Рома», и первой их встречей стал финал Кубка чемпионов 1984 года. Тогда англичане и итальянцы обменялись забитыми мячами еще в первом тайме, а потом доигрались до серии пенальти, где точнее били мерсисайдцы. Уже в новом веке была встреча в 1/8 финала Кубка УЕФА и обмен выездными победами – ливерпульские 2:0 против 1:0 на «Энфилде» в пользу «Ромы». К слову, «Ливерпуль» выиграл тот турнир. А уже в следующем сезоне они встретились на втором групповом этапе Лиги чемпионов – 0:0 в Риме и хозяйская победа 2:0 в Ливерпуле. Таким образом, констатируем факт: «красные» всегда превосходили «Рому», даже когда проигрывали локальную битву или доводили выяснение отношений до одиннадцатиметровой лотереи.

Столкнуть фаворитов. Жребий полуфиналов Лиги Европы

Возможные финалы

«Реал» - «Ливерпуль». Почти сорок лет назад «Ливерпуль» побеждал «Реал» в финале Кубка чемпионов, а из нынешних вариантов такая афиша финала впечатляет, пожалуй, больше остальных. Противостояние испанского и английского клуба – захватывающее действо, особенно с учетом взаимоотношений между поклонниками АПЛ и Ла Лиги.

«Бавария» - «Ливерпуль». В том самом розыгрыше Кубка чемпионов 1980/1981, где в финале «Ливерпуль» поверг «Реал», стадией раньше мерсисайдцы оказались сильнее «Баварии». С тех самых пор эти команды не встречались в Лиге чемпионов, но «Ливерпуль» побеждал 3:2 в битве за Суперкубок УЕФА 2001 года. Но самая главная интрига такой пары: возможная месть Клоппа! В 2013-м нынешний тренер «Ливерпуля» проиграл «Баварии» Хайнкеса финал в Лондоне, а тут получит шанс взять реванш у Юппа и мюнхенцев у руля другого клуба. Привлекательная история.

«Реал» - «Рома». Регулярно встречались в Лиге чемпионов в XXI веке, в последний раз – в 1/8 финала два года назад. «Мадрид» дважды выиграл по 2:0, и с этого начался путь Зинедина Зидана к первому «ушастому» в качестве тренера. А представляете, если «Рома» возьмет трофей, попутно обыграв и «Барселону», и «Реал»? Вот это будет фантастика!

«Бавария» - «Рома». В октябре 2014 года «Бавария» разгромила «Рому» на выезде со счетом 7:1 на групповом этапе Лиги чемпионов. Занятно, если спустя всего три с половиной года команды с такой страницей во взаимоотношениях сойдутся в решающей схватке за заветный трофей.