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Полуфиналы ЛЧ: европейская классика и Салах против «Ромы»

13 апреля 2018, 16:30
Полуфиналы ЛЧ: европейская классика и Салах против «Ромы»

«Бавария» и «Реал» снова сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, но не в финале, а «Ливерпуль» померится силами с «Ромой». «Соккер.ру» - о ближайших матчах ЛЧ.

«Бавария» vs «Реал» = 50% на 50%

Классика, господа! Победитель двух последних розыгрышей Лиги чемпионов против последнего клуба не из Испании, выигрывавшего «ушастого», причем под руководством того самого Юппа Хайнкеса, подхватившего «Баварию» по ходу нынешнего сезона. Выделять фаворита в этом противостоянии бессмысленно, его попросту нет. И «Реал», и «Бавария» могут переиграть любого соперника в Европе и мире, в том числе и друг друга, а нам остается только болеть за одну из команд, если таковы устоявшиеся предпочтения или сиюминутные приоритеты, либо наслаждаться соперничеством, которое никого не оставит равнодушным. Не приходится даже говорить о преимуществе своего поля у «Реала» в ответном матче, держа в голове четвертьфинальную дуэль с «Ювентусом», которую мадридцы выиграли за счет более крупной выездной победы.

Отмечаем, что в нынешнем плей-офф жребий точно не благосклонен к «Реалу». ПСЖ в 1/8 финала, потом «Ювентус», теперь «Бавария» - по-настоящему чемпионский маршрут, не придерешься. А вот мюнхенский клуб добрался до полуфинала, не встретив мощных оппонентов на своем пути. С «Бешикташем» команда Юппа Хайнкеса разобралась играючи, да и «Севилья» была самым желанным вариантом при жеребьевке четвертьфиналов. Андалусийцы не дали себя громить и выступили достойно, но и «Бавария» сыграла с запасом. На самом деле именно матчи с «Реалом» покажут истинную силу мюнхенцев, ведь в Бундеслиге нет достойной конкуренции, а в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» из больших соперников встретила только ПСЖ на групповой стадии – 0:3 при Анчелотти, реванш 3:1 уже с Хайнкесом у руля. Сражения с «Мадридом» станут определяющими для амбиций бессменных чемпионов Германии здесь и сейчас.

Личные взаимоотношения. «Бавария» и «Реал» провели друг против друга 18 матчей в рамках турнира для сильнейших команд Европы. Показатели почти равные: 9 побед «Реала», 8 успехов «Баварии», всего 1 ничья – это бескомпромиссное соперничество! Нынешнее столкновение станет уже четвертым за семь последних розыгрышей Лиги чемпионов. В 2012 году по итогам серии пенальти сильнее оказались мюнхенцы, но в 2014-м и 2017-м именно «Мадрид» выбрасывал немцев за борт, а после выигрывал «ушастого». Кто же окажется на высоте на этот раз?

«Ливерпуль» vs «Рома» = 60% на 40%

В четвертьфинале «Ливерпуль» и «Рома» выбили из Лиги чемпионов команды, которых считали чуть ли не главными соискателями трофея, «Манчестер Сити» и «Барселону» соответственно. Но если «красные» наглядно продемонстрировали свое превосходство над нынешней дружиной Гвардиолы, то «Роме» потребовалось чудо, чтобы пройти бывшую команду Хосепа. Отсюда напрашивается вопрос: не исчерпали ли «волки» запас чудес на этот розыгрыш? Для итальянского клуба выход в полуфинал Лиги чемпионов – уже достижение, хотя понятно, что они не собираются добровольно прекращать борьбу. Ключевая персона этого противостояния – конечно же, Мохамед Салах, летом перебравшийся из Рима в Ливерпуль за скромные деньги, из-за чего нового спортивного директора «Ромы» Мончи долго критиковали. Но ведь выяснилось, что египтянину лучше в Англии, а римлянам неплохо живется без Салаха – так бывает, клуб и его бывший футболист разными маршрутами пробрались в полуфинал Лиги чемпионов, где сразятся не за жизнь, а за поездку в Киев.

Личные взаимоотношения. Пять матчей в турнирах под эгидой УЕФА провели «Ливерпуль» и «Рома», и первой их встречей стал финал Кубка чемпионов 1984 года. Тогда англичане и итальянцы обменялись забитыми мячами еще в первом тайме, а потом доигрались до серии пенальти, где точнее били мерсисайдцы. Уже в новом веке была встреча в 1/8 финала Кубка УЕФА и обмен выездными победами – ливерпульские 2:0 против 1:0 на «Энфилде» в пользу «Ромы». К слову, «Ливерпуль» выиграл тот турнир. А уже в следующем сезоне они встретились на втором групповом этапе Лиги чемпионов – 0:0 в Риме и хозяйская победа 2:0 в Ливерпуле. Таким образом, констатируем факт: «красные» всегда превосходили «Рому», даже когда проигрывали локальную битву или доводили выяснение отношений до одиннадцатиметровой лотереи.

Столкнуть фаворитов. Жребий полуфиналов Лиги Европы

Возможные финалы

«Реал» - «Ливерпуль». Почти сорок лет назад «Ливерпуль» побеждал «Реал» в финале Кубка чемпионов, а из нынешних вариантов такая афиша финала впечатляет, пожалуй, больше остальных. Противостояние испанского и английского клуба – захватывающее действо, особенно с учетом взаимоотношений между поклонниками АПЛ и Ла Лиги.

«Бавария» - «Ливерпуль». В том самом розыгрыше Кубка чемпионов 1980/1981, где в финале «Ливерпуль» поверг «Реал», стадией раньше мерсисайдцы оказались сильнее «Баварии». С тех самых пор эти команды не встречались в Лиге чемпионов, но «Ливерпуль» побеждал 3:2 в битве за Суперкубок УЕФА 2001 года. Но самая главная интрига такой пары: возможная месть Клоппа! В 2013-м нынешний тренер «Ливерпуля» проиграл «Баварии» Хайнкеса финал в Лондоне, а тут получит шанс взять реванш у Юппа и мюнхенцев у руля другого клуба. Привлекательная история.

«Реал» - «Рома». Регулярно встречались в Лиге чемпионов в XXI веке, в последний раз – в 1/8 финала два года назад. «Мадрид» дважды выиграл по 2:0, и с этого начался путь Зинедина Зидана к первому «ушастому» в качестве тренера. А представляете, если «Рома» возьмет трофей, попутно обыграв и «Барселону», и «Реал»? Вот это будет фантастика!

«Бавария» - «Рома». В октябре 2014 года «Бавария» разгромила «Рому» на выезде со счетом 7:1 на групповом этапе Лиги чемпионов. Занятно, если спустя всего три с половиной года команды с такой страницей во взаимоотношениях сойдутся в решающей схватке за заветный трофей.

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
14 апреля в 18:14
Желаю все быть без травм, а Баварии удачи и хладнокровия. Мia San Mia товарищи
Martini1987
Martini1987
14 апреля в 14:30
реал пройдет дальше
Graf_Igor
Graf_Igor
14 апреля в 09:52
Баварии желаю дважды раскатать сливочную лепешку, приправить пармезаном и добавить самый острый итальянский соус, чтобы это блюдо запомнилось всем участникам пиршества навсегда! Юп Хайнкис, ооочень постарается)))))

А я еще подумаю, что прикупить на финал: паулайнера или кьянти))
benderivan
benderivan ответил Y.N.W.A.
13 апреля в 22:10
Y.N.W.A.:
Самая крутая лч за последние лет десять, а то и больше. Отличным завершением её будет победа Ливерпуля. Как всегда тащим Англию:)
ЛЧ реально крутая, команды интересные остались, и матчи просто шикарные уже были, прям интерес к футболу опять появился)
El Dassory
El Dassory ответил Великий Князь
13 апреля в 21:48
Там равные шансы, у Ромы хороший состав, игра, не удивлюсь если выиграют ЛЧ. Другое дело я болельщик Ливерпуля, и не хочу прохода Ромы.
RomM84
RomM84 ответил фрэнк
13 апреля в 20:07
Барсуки так пеной предчувствия победы брызгали! А в ответ мы скажет только одно - Романтада!!!! Вперед волки!!
борька
борька
13 апреля в 19:58
Финал , Бавария -Ливерпуль! Ливер выиграет, очень они. Настроены на победу, а это основное, на сегодня!
Великий Князь
Великий Князь
13 апреля в 19:55
Много коментов прочитал. Никто не верит в Рому, но мотивация у них будет запредельная. Сериал профукан, а такого шанса уже может и не быть. Думаю римляне все силы отдадут на ЛЧ.
BagioR
BagioR
13 апреля в 19:50
Волчары!!!! Удачи Вам!!!!! Впервые в жизни буду болеть за Рому
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
13 апреля в 18:37
Кстати о возможном финале Ливерпуль-Бавария, Хайнкес будучи игроком дважды в финале проигрывал Ливерпулю, вначале в Кубке УЕФА, а затем в КЧ 1977 г. в Риме, интересно Юпп об этом помнит, если да, то наверное он тоже хотел бы взять реванш за два поражения в финале.
злойшериф
злойшериф
13 апреля в 18:29
в том году видаль клялся отомстить реалу ) мало верилось что опять сойдутся через год в полуфинале ,отличие только в том что тренер в баварии сменился и ушли некоторые игроки у реала ,ну посмотрим что они покажут в этом году
Джон Смит 1
Джон Смит 1
13 апреля в 18:26
Паэлья с порезанными баварскими колбасками, круто. Ждём, Зидан.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
13 апреля в 18:20
Жду финала Рома - Бавария!
Real_Naiman
Real_Naiman
13 апреля в 17:59
Бавария 1-1 Реал
Реал 2-1 Бавария
Реал пройдет 100%!
denmig
denmig
13 апреля в 17:38
Хахахах! - история повторяется! Я ж сказал - будет кому взбить сливки!!! Победы Баварии!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
13 апреля в 17:37
После победы ромы 3-0 не считаю удачной жребий
El Dassory
El Dassory
13 апреля в 17:31
Будет сложно в Риме, у них хороший состав и грамотный тренер, надеюсь окажемся сильнее них. Шансы 50:50.
Klaus-S
Klaus-S
13 апреля в 17:04
На мой взгляд, в финале будут играть Ливерпуль-Реал. Смотрел обе игры Ромы с Шахтером и не увидел за счет чего они обыграют Ливерпуль. Для меня было бы здорово, увидеть Ливерпуль , на финале, в родном городе.
bublikyo
bublikyo
13 апреля в 16:59
Прошу Фифа найдите самых нормальных судей у вас в корпусе, косячат судьи (не только в пользу Реала но и против) а камни летят в нас
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 апреля в 16:54
Интересные пары. Любой может выйти в финал. Болею за.....???
фрэнк
фрэнк
13 апреля в 16:42
вряд-ли дряхлеющий бюргер окажет сильное сопротивление - все видели их игру с Севильей , Ливер же сомнёт Рому как и МС ,итальянцы не смогут выдержать напора- это им не трусливая , серая Барселона...
ozdo
ozdo
13 апреля в 16:39
Вперед Мадрид! Мы все в тебя верим....
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
13 апреля в 16:39
Немцы обязаны проходить девчат в белом!
Fenomen-9
Fenomen-9
13 апреля в 16:37
Кто бы,что не говорил,но Реал-Бавария это реально круто..Два суперклуба..Два гегемона из 5 в лч..Реал,Милан,Бавария,Ливерпуль,Барселона..Ждем крутые матчи,и минимум ошибок судей..
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
13 апреля в 16:30
Самая крутая лч за последние лет десять, а то и больше. Отличным завершением её будет победа Ливерпуля. Как всегда тащим Англию:)
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