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Стены помогли! «Урал» обыграл «Спартак»

15 апреля 2018, 16:45
Стены помогли! «Урал» обыграл «Спартак»

Помните, как «Урал» открывал «Крестовский»? Теперь у них своя большая арена и новый крутой матч. О стадионе, публике и поражении «Спартака» - на «Соккер.ру».

«Спартак» проиграл абсолютно по делу?

Невероятно боевитый матч выдали, причем на этот раз большая игра на новой арене прошла без скандалов. Но кровь, к сожалению, в этой битве была – Емельянов и Зе Луиш столкнулись лбами и получили рассечения. Форвард «Спартака» сегодня стал братом Петра Чеха – на форварда напялили похожий защитный шлем, а вот оборону «красно-белые» в этой игре надеть забыли.

Команда Карреры сыграла хуже коллектива Тарханова, абсолютно по делу уступила сопернику, невзирая на попытку Квинси вырвать ничью на последних минутах. Но «Спартак» не заслужил ничейного результата, поскольку получил мяч и не знал, что с ним делать в условиях равной борьбы. Конечно, у «красно-белых» выше культура паса, они били по чужим воротам – разок даже в штангу попали.

Но обратите внимание на «Урал». Отдав мяч «Спартаку», команда Тарханова играла так, что складывалось ощущение равной борьбы. 20 ударов по воротам Реброва – нет, Артем не виноват в поражении. Шесть попаданий в створ, два гола, немало подходов без конкретных решений, но с выигранными минутами. Отличный прессинг – «Урал» собрал 32 перехвата против 15 у гостей, на свои два гола наиграл. 

У «Урала» крутой или смешной стадион?

Первый тестовый матч «Урала» против «Рубина» завершился ничьей 1:1, все билеты были проданы, собралось 18218 зрителей, согласно сайту РФПЛ. Средняя посещаемость домашних матчей была намного ниже. А сегодня случился первый «большой поединок» на новой арене – более 35 тысяч человек переживали голы «Урала» и боялись, чтобы «Спартак» не успел сравнять счет. 

Дома и стены помогли, хотя арена в Екатеринбурге своеобразная. Над проектом стадиона справедливо потешаются, он необычный. Мало в мире примеров, чтобы вот так выносили трибуны наружу. Вот только лучше сэкономить и ради чемпионата мира не строить целый объект, чем наставить по городам без людей на футболе стадионов, чтобы те пустовали, но доили местные бюджеты – не забывайте о миллионах на содержание объектов. 

Так что стадион «Екатеринбург-Арена» - хороший, ведь выполняет свою функцию – собирает зрителей под крышей и позволяет наслаждаться игрой, в том числе, против «Спартака». К слову, здесь в этом году будет много хороших представлений. На «Екатеринбург-Арене» проведут четыре матча ЧМ-18. Здесь сыграют Египет и Уругвай, крайне важный для сборной России матч. Потом встретятся Франция – Перу, Фарфан пожалует с Гризманном. Еще матчи Япония – Сенегал и Мексика – Швеция. В этих парах возможно всё. 

«Спартак» могут смутить шумные трибуны?

Есть доказательства, причем их немало. Помните их выезды в Самару, Ростов-на-Дону, Тулу, Санкт-Петербург, Севилью и Ливерпуль? Пусть в Испании «Спартак» не переживал погром, но проиграл после того, как дома обыграл ту же «Севилью» с крупным счетом. Подопечные Карреры в этом чемпионате дома одержали 9 побед в 12 матчах и проиграли только 1 раз – лучший показатель сезона.

А в гостях собрали 3 поражения, 6 ничьих и занимают в таблице гостевых матчей всего пятую строчку. Получается, большой вес в успехах «Спартака» имеют трибуны с «красно-белыми» - даже массовые выезды не помогают фавориту сыграть так успешно на чужой арене, как дома, а дополнительно сказывается давлением чужих трибун. Даже по «Ливерпулю» можно судить – дома отбились, сыграв 1:1, а в гостях испугались – получили 7:0. 

Сегодня завершена чемпионская борьба?

Уральская публика подстегнула хозяев к победе над «Спартаком». Полноценное открытие нового стадиона, похоже, является отличным поводом, чтобы простить футболистов за грехи прошлого. А президенту «Урала» Иванову надо забрать назад слова о том, что публика, если она называет вещи своими именами, на стадионе ему не нужна. Еще как нужна – на заполненной арене игра смотрится иначе, очень приятно, что на футбольной карте России открываются арены. 

Пускай с оригинальной временной трибуной ради ЧМ-18, зато новая, отремонтированная и современная чаша стадиона. В таких условиях проще создавать магию, как на «Открытие-Арене» - стадионе, без которого не было бы чемпионства «Спартака». Как видите, «Урал» не держит зла на «Локомотив» за скандальный финал Кубка России, ведь сыграл против главного соперника Семина с душой и завоевали победу. Веская заявка на чемпионство «железнодорожников», а также на сохранение «Уралом» места в РФПЛ, ведь они для себя играли, не для Семина.  
«Локомотив» - чемпион. Но это не точно!

Мало кто ждал, что «Спартак» проиграет в Екатеринбурге, хотя не исключали ничью. Но болельщики сыграли вместе с командой Тарханова и добились успеха против пока еще чемпиона России. Поскольку в случае победы «Локомотива» над «Ахматом» в среду разница между первой и второй командами составит восемь пунктов, шансы на чемпионскую интригу тают, ведь на кону останется 12 очков. Но «Спартаку» по-прежнему нужны только победы, чтобы защитить второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов.    

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
17 апреля в 12:45
спартаку пора забыть о чемпионстве!
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил S010386A
16 апреля в 11:13
S010386A:
что ты тьфукаешь,болезный? Дутая твоя команда, как мыльный пузырь..."против Спартака-Чемпиона..." да вы чемпионами стали в связи с одновременными спадами ЦСКА и Зенита...Но все - халява кончилась, у вас начинается следующий 15-летний период безчемпионства...Адью сынок
Неужели ЦСКА и Зенит сильнее стали, по сравнению с прошлым сезоном???
Вангуешь о 15-ти годах? Тогда посмотри на реальную ситуацию - Спартак второй лишь потому, что сдал осень, этим самым дав ЦСКА и Зениту огромную фору. Но Спартак не только отыграл эту фору, но и обошёл и ЦСКА и Зенит, и до матча с Уралом оставался единственным преследователем Локомотива.
Не удивлюсь, что про чемпионство Локомотива ты скажешь, что он стал чемпионом лишь потому, что ЦСКА и Зенит сдали.
ЦСКА уже второй сезон без трофеев. Зенит вообще не помню когда что-то выигрывали.
mortid
mortid ответил drive45
16 апреля в 07:53
drive45:
Урал с заслуженной победой.Зачем Спартак пускать в Лигу Чемпионов ,там он себя " проявил", вообще пора установить лимит для Московских команд не более двух, по одной на каждую Лигу. Если что, то можно за это проголосовать.
А кого предлагаете "пускать" в ЛЧ? У нас нет ни одной команды достойной там играть, по крайней мере, на сегодняшний день.
trimetil
trimetil
16 апреля в 01:24
...большая игра на новой арене прошла без скандалов.
------
Как это без скандалов? А апелляция поросят по поводу Егорычева?
П.Пар
П.Пар
16 апреля в 01:22
Защита в Спартаке всегда была полное 77. И в этом сезоне больше пропустили только 4 команды, 3 из которых занимают 3 последних места. А кому играть? Джикия с Есиповым травмированы, а Кутепов с Петьковичем вообще не игроки
drive45
drive45
16 апреля в 00:43
Урал с заслуженной победой.Зачем Спартак пускать в Лигу Чемпионов ,там он себя " проявил", вообще пора установить лимит для Московских команд не более двух, по одной на каждую Лигу. Если что, то можно за это проголосовать.
Miaf
Miaf
15 апреля в 22:11
Защитники сегодня испортили всю игру.
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ ответил parallels
15 апреля в 21:00
parallels:
как хотите, пацаны, но мне очень стыдно за спартак!
Да всей России стыдно. Но это уже в порядке вещей. Спартак в своем репертуаре.
Хорошо что хоть не 0-7..))))!!!
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ
15 апреля в 20:57
ДА!!! Урал порадовал! Браво. Ну теперь Желудевые могут успокоиться и спокойно ждать и надеяться на Лигу чемпионов. Только вопрос! А что они там опять покажут??)) Ну 0-7 еще не стерлось, хорошо если 0-7..А если похлеще влетят от какого нибудь Сент-Галена?...или какой то другой команды с третьего дивизиона чемпионата Кипра? Так они на такое способны! И что опять позорить Российский футбол? Уже б лучше кувыркались где то в кубке УЕФА...хотя и там беда будет.
S010386A
S010386A ответил Валерыч
15 апреля в 20:47
Валерыч:
Против Спартака-Чемпиона почти все клубы как на "последний бой" выходят, и рвут и мечут и носятся как угорелые. Также и уральцы. А что ж эти уральцы так против паровозов не играли? Где их был прессинг 12 марта, когда Урал (дома) продул Локо 0-2??? Там они вообще, "мёртвые" все были... Только против Спартака и могут настроиться и завестись. )))
что ты тьфукаешь,болезный? Дутая твоя команда, как мыльный пузырь..."против Спартака-Чемпиона..." да вы чемпионами стали в связи с одновременными спадами ЦСКА и Зенита...Но все - халява кончилась, у вас начинается следующий 15-летний период безчемпионства...Адью сынок
Валерыч
Валерыч ответил starche
15 апреля в 20:42
starche:
Мясные ещё легко отделались.
Это просто невезуха была. Фортуна была на стороне Урала.Штанга спасла их после удара Промеса.
Валерыч
Валерыч ответил Правдин Семён
15 апреля в 20:38
Правдин Семён:
Матч не видел.Но предварительный вывод сделал :без Глушакова ,Реброва,Комбарова играем лучше.
Глушак вообще сдал по сравнению с прошлым сезоном. И Мельгарехо намного лучше Комбара на левом крае смотрелся.
Да, и Селихов - намного надёжнее Реброва.
свиноспартач
свиноспартач ответил Австриец анжи
15 апреля в 20:36
Австриец анжи:
Краснодар будет вторым там дагестанец тренер !!! А свиней гнать с предстала )))
а что жрать будете?
свиноспартач
свиноспартач
15 апреля в 20:35
вроде и грустно, но по делу проиграли кривоногие
Валерыч
Валерыч
15 апреля в 20:23
Против Спартака-Чемпиона почти все клубы как на "последний бой" выходят, и рвут и мечут и носятся как угорелые.
Также и уральцы. А что ж эти уральцы так против паровозов не играли?
Где их был прессинг 12 марта, когда Урал (дома) продул Локо 0-2???
Там они вообще, "мёртвые" все были...
Только против Спартака и могут настроиться и завестись. )))
starche
starche
15 апреля в 20:04
Мясные ещё легко отделались.
Правдин Семён
Правдин Семён
15 апреля в 20:04
Матч не видел.Но предварительный вывод сделал :без Глушакова ,Реброва,Комбарова играем лучше.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
15 апреля в 19:54
Чемпион уже известен.
За вторую путёвку вряд ли будет борьба, вероятнее всего борьба будет за третью путёвку.
Впереди матчи - ЦСКА-Краснодар, Зенит-ЦСКА, Локо-Зенит, Краснодар-Локо. Т.е. потеря очков в этих матчах кому-то точно обеспечена. А может и всем четверым. Если для Локо - это не трагично, то для остальных клубов - это катастрофа.
kingoffam
kingoffam
15 апреля в 19:23
Урал с победой.Проводниц с золотыми медалями.
bolshiks
bolshiks
15 апреля в 19:07
Опять отмазки позорно проигравшей команды.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
15 апреля в 18:55
Передаю пламенный привет админам соккера. Вчера дважды меня забанили буквально через минуту после каждого моего комментария (на ветках, где другим даже ЖК не выдавали, в тч за более жёсткие вещи). Желаю отпраздновать блестящую игру своей любимой команды💪💪💪💪
mikysss
mikysss ответил Австриец анжи
15 апреля в 18:42
Австриец анжи:
Краснодар будет вторым там дагестанец тренер !!! А свиней гнать с предстала )))
ты русский язык выучи
MAUS
MAUS
15 апреля в 18:34
Паровозов, с уже 100% чемпионством!
За 2-ое место будет борьба!
Австриец анжи
Австриец анжи
15 апреля в 17:02
Краснодар будет вторым там дагестанец тренер !!! А свиней гнать с предстала )))
parallels
parallels
15 апреля в 16:50
как хотите, пацаны, но мне очень стыдно за спартак!
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