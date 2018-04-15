Стены помогли! «Урал» обыграл «Спартак»

Помните, как «Урал» открывал «Крестовский»? Теперь у них своя большая арена и новый крутой матч. О стадионе, публике и поражении «Спартака» - на «Соккер.ру».

«Спартак» проиграл абсолютно по делу?

Невероятно боевитый матч выдали, причем на этот раз большая игра на новой арене прошла без скандалов. Но кровь, к сожалению, в этой битве была – Емельянов и Зе Луиш столкнулись лбами и получили рассечения. Форвард «Спартака» сегодня стал братом Петра Чеха – на форварда напялили похожий защитный шлем, а вот оборону «красно-белые» в этой игре надеть забыли.

Команда Карреры сыграла хуже коллектива Тарханова, абсолютно по делу уступила сопернику, невзирая на попытку Квинси вырвать ничью на последних минутах. Но «Спартак» не заслужил ничейного результата, поскольку получил мяч и не знал, что с ним делать в условиях равной борьбы. Конечно, у «красно-белых» выше культура паса, они били по чужим воротам – разок даже в штангу попали.

Но обратите внимание на «Урал». Отдав мяч «Спартаку», команда Тарханова играла так, что складывалось ощущение равной борьбы. 20 ударов по воротам Реброва – нет, Артем не виноват в поражении. Шесть попаданий в створ, два гола, немало подходов без конкретных решений, но с выигранными минутами. Отличный прессинг – «Урал» собрал 32 перехвата против 15 у гостей, на свои два гола наиграл.

У «Урала» крутой или смешной стадион?

Первый тестовый матч «Урала» против «Рубина» завершился ничьей 1:1, все билеты были проданы, собралось 18218 зрителей, согласно сайту РФПЛ. Средняя посещаемость домашних матчей была намного ниже. А сегодня случился первый «большой поединок» на новой арене – более 35 тысяч человек переживали голы «Урала» и боялись, чтобы «Спартак» не успел сравнять счет.

Дома и стены помогли, хотя арена в Екатеринбурге своеобразная. Над проектом стадиона справедливо потешаются, он необычный. Мало в мире примеров, чтобы вот так выносили трибуны наружу. Вот только лучше сэкономить и ради чемпионата мира не строить целый объект, чем наставить по городам без людей на футболе стадионов, чтобы те пустовали, но доили местные бюджеты – не забывайте о миллионах на содержание объектов.

Так что стадион «Екатеринбург-Арена» - хороший, ведь выполняет свою функцию – собирает зрителей под крышей и позволяет наслаждаться игрой, в том числе, против «Спартака». К слову, здесь в этом году будет много хороших представлений. На «Екатеринбург-Арене» проведут четыре матча ЧМ-18. Здесь сыграют Египет и Уругвай, крайне важный для сборной России матч. Потом встретятся Франция – Перу, Фарфан пожалует с Гризманном. Еще матчи Япония – Сенегал и Мексика – Швеция. В этих парах возможно всё.

«Спартак» могут смутить шумные трибуны?

Есть доказательства, причем их немало. Помните их выезды в Самару, Ростов-на-Дону, Тулу, Санкт-Петербург, Севилью и Ливерпуль? Пусть в Испании «Спартак» не переживал погром, но проиграл после того, как дома обыграл ту же «Севилью» с крупным счетом. Подопечные Карреры в этом чемпионате дома одержали 9 побед в 12 матчах и проиграли только 1 раз – лучший показатель сезона.

А в гостях собрали 3 поражения, 6 ничьих и занимают в таблице гостевых матчей всего пятую строчку. Получается, большой вес в успехах «Спартака» имеют трибуны с «красно-белыми» - даже массовые выезды не помогают фавориту сыграть так успешно на чужой арене, как дома, а дополнительно сказывается давлением чужих трибун. Даже по «Ливерпулю» можно судить – дома отбились, сыграв 1:1, а в гостях испугались – получили 7:0.

Сегодня завершена чемпионская борьба?

Уральская публика подстегнула хозяев к победе над «Спартаком». Полноценное открытие нового стадиона, похоже, является отличным поводом, чтобы простить футболистов за грехи прошлого. А президенту «Урала» Иванову надо забрать назад слова о том, что публика, если она называет вещи своими именами, на стадионе ему не нужна. Еще как нужна – на заполненной арене игра смотрится иначе, очень приятно, что на футбольной карте России открываются арены.

Пускай с оригинальной временной трибуной ради ЧМ-18, зато новая, отремонтированная и современная чаша стадиона. В таких условиях проще создавать магию, как на «Открытие-Арене» - стадионе, без которого не было бы чемпионства «Спартака». Как видите, «Урал» не держит зла на «Локомотив» за скандальный финал Кубка России, ведь сыграл против главного соперника Семина с душой и завоевали победу. Веская заявка на чемпионство «железнодорожников», а также на сохранение «Уралом» места в РФПЛ, ведь они для себя играли, не для Семина.

«Локомотив» - чемпион. Но это не точно!

Мало кто ждал, что «Спартак» проиграет в Екатеринбурге, хотя не исключали ничью. Но болельщики сыграли вместе с командой Тарханова и добились успеха против пока еще чемпиона России. Поскольку в случае победы «Локомотива» над «Ахматом» в среду разница между первой и второй командами составит восемь пунктов, шансы на чемпионскую интригу тают, ведь на кону останется 12 очков. Но «Спартаку» по-прежнему нужны только победы, чтобы защитить второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов.