Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»

вчера, 17:00
Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»

«Арсенал» обыгрывал фаворита, но Кузяев едва не огорчил «пушкарей». «Соккер.ру» хвалит Дзюбу и команду Божовича и ругает Манчини с подопечными.

Футболисты «Зенита» провалили матч

Все, кроме вышедшего на замену Кузяева, и Лодыгина – заложника игры защиты. Не так нужно играть, чтобы тебе аплодировали. Горбатенко после удаления услышал поддержку трибун. А в поле автор красивого гола уходил от Смольникова, как от столба. Кириллу Комбарову давали четыре секунды на навес – Кришито вжимался в линию обороны. Иванович упускал Кангва, который коллекционировал перехваты, а потом чудом не забил.

Ткачев легко находил свободные зоны впереди. Краневиттер и Паредес проиграли опорную зону. Мевля не оглядывался, когда сторожил Дзюбу, поэтому Артем еще до перерыва отдал пас ценой в пять миллионов рублей – половину того, что заплатит «Арсенал» за возможность выпустить форварда в основе. А еще пять миллионов отведем на спасительный гол нападающего в конце. Просто сравните сегодня атаку команд!

Полоз, Заболотный и Дриусси ужасно медленные и банальные. Кангва, Ткачев и Дзюба при поддержке Горбатенко разрывали защиту Лодыгина и еще до перерыва забили дважды. А должны были три раза – Сергей Ткачев мощно пробил с близкого расстояния, но вратарь «Зенита» выручил. С учетом, что команда Манчини провалила игру во всех полевых линиях – Краневиттер перешел в опорную зону из обороны, ведь Паредес и Ерохин не справлялись, можно смело сказать, что «Зенит» еще отскочил.

Должен был лететь 0:3 после первого тайма и пропускать во втором. Мяч прямым ударом с углового от Паредеса, как и дубль Кузяева – случайности. И закономерно, что «Зенит» за тайм всего дважды попал в створ чужих ворот. Конечно, команда Манчини могла «отскочить», поскольку Кузяев – лучший новичок сезона у петербуржцев. Но «Зенит» не просто не наиграл на победу как команда, они еще и в большинстве пропустили от Дзюбы.

Манчини в привычном репертуаре

Вы же понимаете, что летом «Зенит» ждет очередная кадровая чистка? Новый тренер будет искать свои сочетания. В который раз видим, что «Зенит» раздал шанс на чемпионскую борьбу в аренду и продал тех, кто мог пригодиться. Скроботов ведь не замена Маммане. Школьник, которому на понедельник делать уроки, допустил грубую ошибку, после которой Ткачев едва не забил второй мяч – парня сразу сняли.

Манчини в очередной раз перешел от одной схемы к другой, поменяв трех центральных на двух. Знаем, кто разбирает для Роберто соперников – у «Зенита» в аналитическом отделе неглупые молодые российские ребята. Но или Тимощук с Манчини не слушают группу поддержки, или футболисты «Зенита» не понимают приказы. Ведь в очередной раз тактически ломали комедию. В первом тайме фаворит настолько испугался атак середняка лиги, что поменял схему. Снова главный тренер не готов к матчу и к сопернику.

А к чему он готов? Приехавшие аргентинцы нестабильные, а Паредес не останется в команде, если не выйдут в ЛЧ и не сменят тренера на того, в кого Леандро поверит – например, на Спаллетти. Но пока «Зенитом» управляет Манчини. И Роберто сделал все ошибки, которые только мог. Жулиано наставник сплавил в Турцию, а команде остро нужен человек между линиями, что и показал Кузяев. Шатова тренер Роберто отдал «Краснодару» - проиграл Олегу недавно. Дзюбу – «Арсеналу», и чудом не уступил Артему. Стратег, каких поискать!

«Зенит» - страннейшая команда сезона

Луческу требовал от игроков «Зенита» играть как «Шахтер». Но Лодыгин не Пятов по работе ногами. Хави Гарсия не Фернандиньо по точности передач. Дзюба не Луис Адриано по резкости у чужих ворот. А Шатов точно не Мхитарян по умению видеть поле. Луческу поплатился за то, что требовал у неготовых футболистов стать лучшим клубом Восточной Европы, его невзлюбили игроки. Манчини же ничего не требует, а открыто критикует футболистов и ничем им не помогает.

Божович до матча отметил, что дома «Арсенал» будет атаковать, поменяет тактику против «Зенита», ведь в Санкт-Петербурге оборонялись и выскочили в одну удачную контратаку. Тренер не обманывал – его команда забила трижды, а должны была праздновать больше голов. «Пушкари» разносили пародию Манчини на игру в защите, и если бы не случайные голы гостей, то «Арсенал» мог победить всухую и крупно. «Зенит» ведь без вожаков. Кузяев молодой, Иванович не Данни по статусу, Кришито мыслями в Италии.

Но не стоит забывать, что на поле есть те, кто забьют с углового или сделают дубль после выхода на замену. Наконец, у «Зенита» есть форвард Дзюба, которого нормальный тренер, особенно после травмы Кокорина, сделал бы центральной фигурой на поле и получал бы голы почти в каждом матче. А когда начнете копаться в цифрах, то вообще увидите – по объему созданных за сезон опасных моментов «Зенит» будет первым. Проще говоря, если бы у этой команды был тренер, воевали бы за чемпионство.

Но раздали толковых исполнителей, которые не слабее нынешних – Нобоа не хуже Краневиттера, даже с поправкой на немного разные позиции. Дзюба более опытный, чем Заболотный. Шатов сильнее Полоза. А Жулиано нужен был сегодня, вчера и позавчера – некому отдать умную передачу. Без них получаем отсутствие единой команды. «Арсенал» легко уничтожил тактику «Зенита», поскольку там наработки, а не вычерченная схема. Пыжатся, пытаются играть, но если суммировать массу серого арктического льда – получите набор футболистов без тренера.

Лучше бы «Зенит» сегодня проиграл

Случайная тактика, постоянные передергивания после каждого нового события в матче, непонятные обвинительные замены – Манчини такими решениями наказывает провинившихся, а не перестраивает команду. Отсутствие четкого рисунка, ужас в фазе перехода от атаки к обороне, бардак в защите. Полный набор, один из самых дворовых матчей «Зенита» последних лет пяти. Но затем вышел Кузяев и отставил Роберто в игре на оставшиеся туры.

Но даже если Манчини получит за увольнение огромные деньги – менеджеры «Зенита» должны взять на себя ответственность и отправить Роберто в отставку. Итальянцу не хватает только таблички на шее с надписью: «Не хочу на вас работать». Но и без нее понятно, что тренера у «Зенита» нет, и это прискорбно для клуба. С такой игрой полезнее проигрывать, и проигрывать ярко, вроде 1:5 – после дубля Ткачева, голов Кангва и Дзюбы. Более чем реальный расклад, исходя из созданных моментов.

Погром был бы выгоднее клубу из Санкт-Петербурга, поскольку после ничьей 3:3 Манчини останется до конца сезона. А в случае позорного поражения в Туле у руководства могли не выдержать нервы и открылись бы глаза на качество работы итальянца. Но теперь будут терпеть отсутствие игры после смачных оплеух от тех, кому «Зенит» платит часть зарплаты, как обычно бывает при арендах – Шатова и Дзюбы. Артем, конечно, правильно сделал, что отстегнул сегодня миллионы. Ведь на своем примере доказал «Зениту» аксиому, что Манчини – посредственный тренер.

У Божовича тот же Дзюба, что за первый круг за «Зенит» в РФПЛ забил один раз после 15 матчей, отличился 5 раз и сделал 3 ассиста всего в 7 играх. А у Роберто теперь в основе Заболотный – семь матчей в РФПЛ в новой команде и ноль голов. Но виноват не Антон, а тот, кто приехал научить Санкт-Петербург играть в футбол, а оказался аналогом шарлатана или гадалки, которая втерлась в доверие к наивному богачу и качает с него деньги. Манчини хорошо заработает и уедет, а команде потом минимум сезон расхлебывать его кашу.

Даже самые оголтелые фанаты «Зенита» признают – игры нет, «Арсенал» легко мог крупно победить, да и фееричная ничья – достойный результат в меньшинстве.  

Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»
Вчера, 20:56 198
ЦСКА рвется в Лигу чемпионов
Вчера, 20:04DaveGrohl в блоге Оценочные суждения18
«Кубань» крупно уступила «Авангарду»
Вчера, 18:57 4
«Амкар» одержал победу над «Тосно»
Вчера, 18:29 33
ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром»
Вчера, 18:23 412
Гол Дзюбы лишил «Зенит» победы в игре с тульским «Арсеналом»
Вчера, 15:52 349
Обсудить
Все комментарии
Nemesis99
Nemesis99
сегодня в 02:46
мне показалось,или заголовок поменяли? верните прежний! !))
valt134
valt134
сегодня в 01:31
Великий игрок, но тренер- НИ О ЧЕМ...
parallels
parallels ответил mugik1973
сегодня в 00:47
mugik1973:
Ты лучше ответь на вопросы; если Зенит самый сильный клуб в восточной европе то почему эта команда не выиграет (прлс...т) ЛЕ. В другом не как не может выйти 3 год подряд (еще не завершон, но возможно опять проср....т). И последнее в Зенит большие денежные вложения. Теперь вопрос может не в тех цыфрах что ты пишишь, а в Зените позор
омг. что у тебя по русскому языку в школе было? двойка?
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 23:06
Каким бы ни был заголовок(справедливый или оскорбительный),суть одна-Зенит провалился.В первую очередь -Фурсенко и фанаты.Во вторую-Манчини.Первые из-за громких заявлений,которые теперь дали повод для плясок на костях.Фурсенко ещё и в связи с плохим менеджментом.А Роберто из-за того, что ему плевать и на Зенит, и на его болельщиков, и на Россию в целом.
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
вчера в 23:01
Кто несёт ответственность за состояние дел в коллективе и за результаты? Естественно, руководитель, в данном случае Фурсенко. Почему то всё время стрелки переводятся на стрелочников, Манчини, игроков. Фурсенко с приходом в Зенит начал беззастенчиво врать, то он подготовит игроков для сборной ( Президент страны вынужден был его одёрнуть), то он выиграет все турниры, то всех порвёт. А всё на что способен этот деятель, это распиливать бюджетные деньги. Таких менеджеров нельзя и близко подпускать к футболу, они развалят всё к чему прикоснуться.
AgeL
AgeL
вчера в 22:19
кто такие-дзюба,шатов?простые наймиты-своими действиями они лишний раз только доказали.что им нужна дополнительная мотивация.а так не о чём,,, к сожалению политика руководства клуба разрушительная-играет один воспитанник-остальные-леги и им по-66 на всё.к играм нынче отношусь ровно-поэтому москва-всё будет у вас хорошо -только когда обделаетесь жидко-про берёзки помните,,,
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил dargo
вчера в 22:02
dargo:
Беда нашей команды в том, что у нас не тренер, а "писатель", писать записки и нить постоянно - это не солидно и это всё, что он умеет, а победу мы сегодня не заслужили
да ладно брось отличный тренер фурс его вон сколько
уговаривал в зинке поработать вот он и пишет мимуары.
Смитерс
Смитерс ответил Геннадий Ларионов
вчера в 21:16
Геннадий Ларионов:
Спартак просто "провалился" , а Зенит "унизили" , как говорится -почувствуйте разницу-хотя о чем я- это же сокер
Так у Спартака нет претензий типа "мы самый лазурный клуп Восточной Ивроппы"
Смитерс
Смитерс ответил Miaf
вчера в 21:14
Miaf:
Хорошая статья, особенно заголовок, молодец автор. Свой человек.
    Дракон1988
    Дракон1988
    вчера в 21:13
    Статья абсолютно не профессиональная,начиная с заголовка.Сразу видно красно-белый оттенок в написанных словах.Это как если бы какой то тролль спартаковский начал бы писать статьи,а не строчить желчные комментарии,что то вроде того.
    kts
    kts
    вчера в 21:03
    Очень слабая команда Зенит. Надо срочно усиливаться. Следующими купят на скамейку Миранчуков Смолова и Бикфалви. Это однозначно проект убивает всех.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:00
    Все правильно. Манчини заслуживает пинка под зад
    nikot
    nikot
    вчера в 20:31
    Унизили паредесов,хороший заголовок!
    КАМЮ
    КАМЮ
    вчера в 20:22
    Что за бл... гадский заголовок?
    Автор - провокатор
    Геннадий Ларионов
    Геннадий Ларионов
    вчера в 19:31
    Спартак просто "провалился" , а Зенит "унизили" , как говорится -почувствуйте разницу-хотя о чем я- это же сокер
    BDA8181
    BDA8181 ответил Артём Сальников
    вчера в 19:29
    Артём Сальников:
    В матче Арсенал - Зенит.
    И что?! Ничья. Где унижение?! Например. Реал-Атлетик Б . в ничью сгоняли. Но там ни кто про унижения не писал. Где логика?! Или ты считаешь что любой фаворит в Россий сыграв ничью унижен?!
    dargo
    dargo
    вчера в 19:26
    Беда нашей команды в том, что у нас не тренер, а "писатель", писать записки и нить постоянно - это не солидно и это всё, что он умеет, а победу мы сегодня не заслужили
    Артём Сальников
    Артём Сальников ответил BDA8181
    вчера в 19:25
    BDA8181:
    Автор поясни суть заголовка?! Где унижения?!
    В матче Арсенал - Зенит.
    stachel
    stachel
    вчера в 19:18
    Как ни обидно, но автор прав! Манчини был ошибкой, я писал это когда еще только ходили слухи о нем. Манчини нужен клуб другого уровня, игроки другого уровня и бюджет соответствующий. Только увольнять надо не только тренера, но и Фурса. А отдел селекции разгонять полностью.
    mikysss
    mikysss ответил фанат джигурды
    вчера в 19:18
    фанат джигурды:
    Так временные болелы газпроекта никогда не отличались постоянством.
    Истину глаголешь, сын мой)))
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди
    вчера в 19:03
    О кубке России ни слова на главной, а тут 3-3 и унизил...автор напиши о спартак-Тосно лучше, красно-бледный ты наш:)))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 19:00
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    вчера в 18:54
    1, 2, 3
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Michele_Alboreto
    вчера в 18:50
    Michele_Alboreto:
    Таких заголовков не должно быть у статей, если соккер претендует на то, чтобы быть информативным футбольным изданием. Да и фразы типа "самые оголтелые фаны" просто недопустимы.
    Это же Игнат Березин. Абсолютно проспартаковский автор Соккера. Ему можно выбирать самые унизительные заголовки и эпитеты (обычно по отношению к Зениту). Но при этом, если аналогичное слово сказать о самом авторе, забанят минимум на неделю!
    Kyon
    Kyon
    вчера в 18:39
      фанат джигурды
      фанат джигурды ответил mikysss
      вчера в 18:36
      mikysss:
      Когда он из Спартака пробежал за деньгами в бомжевик он был героем, а когда итальянец отправил его в аренду и сегодня он забил бомжам он предатель? батенька, это двойные стандарты
      Так временные болелы газпроекта никогда не отличались постоянством.
      Miloshevich
      Miloshevich
      вчера в 18:34
      Бомжевик отскочил, Арсенал сегодня заслуживал победу
      puperr
      puperr
      вчера в 18:31
      Зато Зенит денег заработал! Браво!
      BDA8181
      BDA8181
      вчера в 18:24
      Автор поясни суть заголовка?! Где унижения?!
      BDA8181
      BDA8181 ответил Miaf
      вчера в 18:23
      Miaf:
      Хорошая статья, особенно заголовок, молодец автор. Свой человек.
      А в чём он хорош "заголовок" ?! Просто тролль. Ну а ты просто рад тому что соперник в ничью сыграл. Но я вот не увидел унижения.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100