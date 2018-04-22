Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»

«Арсенал» обыгрывал фаворита, но Кузяев едва не огорчил «пушкарей». «Соккер.ру» хвалит Дзюбу и команду Божовича и ругает Манчини с подопечными.

Футболисты «Зенита» провалили матч

Все, кроме вышедшего на замену Кузяева, и Лодыгина – заложника игры защиты. Не так нужно играть, чтобы тебе аплодировали. Горбатенко после удаления услышал поддержку трибун. А в поле автор красивого гола уходил от Смольникова, как от столба. Кириллу Комбарову давали четыре секунды на навес – Кришито вжимался в линию обороны. Иванович упускал Кангва, который коллекционировал перехваты, а потом чудом не забил.

Ткачев легко находил свободные зоны впереди. Краневиттер и Паредес проиграли опорную зону. Мевля не оглядывался, когда сторожил Дзюбу, поэтому Артем еще до перерыва отдал пас ценой в пять миллионов рублей – половину того, что заплатит «Арсенал» за возможность выпустить форварда в основе. А еще пять миллионов отведем на спасительный гол нападающего в конце. Просто сравните сегодня атаку команд!

Полоз, Заболотный и Дриусси ужасно медленные и банальные. Кангва, Ткачев и Дзюба при поддержке Горбатенко разрывали защиту Лодыгина и еще до перерыва забили дважды. А должны были три раза – Сергей Ткачев мощно пробил с близкого расстояния, но вратарь «Зенита» выручил. С учетом, что команда Манчини провалила игру во всех полевых линиях – Краневиттер перешел в опорную зону из обороны, ведь Паредес и Ерохин не справлялись, можно смело сказать, что «Зенит» еще отскочил.

Должен был лететь 0:3 после первого тайма и пропускать во втором. Мяч прямым ударом с углового от Паредеса, как и дубль Кузяева – случайности. И закономерно, что «Зенит» за тайм всего дважды попал в створ чужих ворот. Конечно, команда Манчини могла «отскочить», поскольку Кузяев – лучший новичок сезона у петербуржцев. Но «Зенит» не просто не наиграл на победу как команда, они еще и в большинстве пропустили от Дзюбы.

Манчини в привычном репертуаре

Вы же понимаете, что летом «Зенит» ждет очередная кадровая чистка? Новый тренер будет искать свои сочетания. В который раз видим, что «Зенит» раздал шанс на чемпионскую борьбу в аренду и продал тех, кто мог пригодиться. Скроботов ведь не замена Маммане. Школьник, которому на понедельник делать уроки, допустил грубую ошибку, после которой Ткачев едва не забил второй мяч – парня сразу сняли.

Манчини в очередной раз перешел от одной схемы к другой, поменяв трех центральных на двух. Знаем, кто разбирает для Роберто соперников – у «Зенита» в аналитическом отделе неглупые молодые российские ребята. Но или Тимощук с Манчини не слушают группу поддержки, или футболисты «Зенита» не понимают приказы. Ведь в очередной раз тактически ломали комедию. В первом тайме фаворит настолько испугался атак середняка лиги, что поменял схему. Снова главный тренер не готов к матчу и к сопернику.

А к чему он готов? Приехавшие аргентинцы нестабильные, а Паредес не останется в команде, если не выйдут в ЛЧ и не сменят тренера на того, в кого Леандро поверит – например, на Спаллетти. Но пока «Зенитом» управляет Манчини. И Роберто сделал все ошибки, которые только мог. Жулиано наставник сплавил в Турцию, а команде остро нужен человек между линиями, что и показал Кузяев. Шатова тренер Роберто отдал «Краснодару» - проиграл Олегу недавно. Дзюбу – «Арсеналу», и чудом не уступил Артему. Стратег, каких поискать!

«Зенит» - страннейшая команда сезона

Луческу требовал от игроков «Зенита» играть как «Шахтер». Но Лодыгин не Пятов по работе ногами. Хави Гарсия не Фернандиньо по точности передач. Дзюба не Луис Адриано по резкости у чужих ворот. А Шатов точно не Мхитарян по умению видеть поле. Луческу поплатился за то, что требовал у неготовых футболистов стать лучшим клубом Восточной Европы, его невзлюбили игроки. Манчини же ничего не требует, а открыто критикует футболистов и ничем им не помогает.

Божович до матча отметил, что дома «Арсенал» будет атаковать, поменяет тактику против «Зенита», ведь в Санкт-Петербурге оборонялись и выскочили в одну удачную контратаку. Тренер не обманывал – его команда забила трижды, а должны была праздновать больше голов. «Пушкари» разносили пародию Манчини на игру в защите, и если бы не случайные голы гостей, то «Арсенал» мог победить всухую и крупно. «Зенит» ведь без вожаков. Кузяев молодой, Иванович не Данни по статусу, Кришито мыслями в Италии.

Но не стоит забывать, что на поле есть те, кто забьют с углового или сделают дубль после выхода на замену. Наконец, у «Зенита» есть форвард Дзюба, которого нормальный тренер, особенно после травмы Кокорина, сделал бы центральной фигурой на поле и получал бы голы почти в каждом матче. А когда начнете копаться в цифрах, то вообще увидите – по объему созданных за сезон опасных моментов «Зенит» будет первым. Проще говоря, если бы у этой команды был тренер, воевали бы за чемпионство.

Но раздали толковых исполнителей, которые не слабее нынешних – Нобоа не хуже Краневиттера, даже с поправкой на немного разные позиции. Дзюба более опытный, чем Заболотный. Шатов сильнее Полоза. А Жулиано нужен был сегодня, вчера и позавчера – некому отдать умную передачу. Без них получаем отсутствие единой команды. «Арсенал» легко уничтожил тактику «Зенита», поскольку там наработки, а не вычерченная схема. Пыжатся, пытаются играть, но если суммировать массу серого арктического льда – получите набор футболистов без тренера.

Лучше бы «Зенит» сегодня проиграл

Случайная тактика, постоянные передергивания после каждого нового события в матче, непонятные обвинительные замены – Манчини такими решениями наказывает провинившихся, а не перестраивает команду. Отсутствие четкого рисунка, ужас в фазе перехода от атаки к обороне, бардак в защите. Полный набор, один из самых дворовых матчей «Зенита» последних лет пяти. Но затем вышел Кузяев и отставил Роберто в игре на оставшиеся туры.

Но даже если Манчини получит за увольнение огромные деньги – менеджеры «Зенита» должны взять на себя ответственность и отправить Роберто в отставку. Итальянцу не хватает только таблички на шее с надписью: «Не хочу на вас работать». Но и без нее понятно, что тренера у «Зенита» нет, и это прискорбно для клуба. С такой игрой полезнее проигрывать, и проигрывать ярко, вроде 1:5 – после дубля Ткачева, голов Кангва и Дзюбы. Более чем реальный расклад, исходя из созданных моментов.

Погром был бы выгоднее клубу из Санкт-Петербурга, поскольку после ничьей 3:3 Манчини останется до конца сезона. А в случае позорного поражения в Туле у руководства могли не выдержать нервы и открылись бы глаза на качество работы итальянца. Но теперь будут терпеть отсутствие игры после смачных оплеух от тех, кому «Зенит» платит часть зарплаты, как обычно бывает при арендах – Шатова и Дзюбы. Артем, конечно, правильно сделал, что отстегнул сегодня миллионы. Ведь на своем примере доказал «Зениту» аксиому, что Манчини – посредственный тренер.

У Божовича тот же Дзюба, что за первый круг за «Зенит» в РФПЛ забил один раз после 15 матчей, отличился 5 раз и сделал 3 ассиста всего в 7 играх. А у Роберто теперь в основе Заболотный – семь матчей в РФПЛ в новой команде и ноль голов. Но виноват не Антон, а тот, кто приехал научить Санкт-Петербург играть в футбол, а оказался аналогом шарлатана или гадалки, которая втерлась в доверие к наивному богачу и качает с него деньги. Манчини хорошо заработает и уедет, а команде потом минимум сезон расхлебывать его кашу.

Даже самые оголтелые фанаты «Зенита» признают – игры нет, «Арсенал» легко мог крупно победить, да и фееричная ничья – достойный результат в меньшинстве.