Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Ваши любимые европейские клубы теряют привычных основных футболистов чаще, чем думаете! «Соккер.ру» доказывает на конкретных примерах.

Показательным временным отрезком для футбола можно считать четыре года – между чемпионатами мира или Европы. И в дни, когда Иньеста со слезами на глазах объявляет об уходе из «Барселоны», Яя Туре покидает МС, а Буффон думает о прощальном матче летом, вспомним составы грандов в 2014 и 2018. Чтобы проще было понять, насколько быстро в футболе все меняется.

«Барселона»

Вы не поверите, но основа «блаугранас» изменилась за четыре сезона на восемь человек с учетом Андреса. Ушел вратарь, три четверти защитников. Бускетс осиротел в центре, а у Месси теперь новые напарники. Бразилец Неймар вообще успел прийти и уйти, а в сезоне 2014/15 частенько проигрывал конкуренцию Педро, как Сеск – Иньесте. Многое поменялось, даже схема:

Кто сильнее? Основа прошлого. Были лучшими не только в Ла Лиге, но и в ЛЧ.

«Ювентус»

Летом 2014 года никто бы не поверил, что Игуаин будет самым дорогим форвардов Серии А и основным в «Ювентусе». Заяви кто, что Бонуччи станет капитаном «Милана» - посчитали бы сумасшедшим. С учетом, что летом уйдут Буффон и Асамоа (хотя Лихтштайнер, Куадрадо и Дибала тоже под вопросом), увидите девять изменений за четыре года. Хотя не исключено, что с осени из былой основы останется только Кьеллини!

Кто сильнее? Основа прошлого. Интересная схема, шикарная полузащита и Тевес, игравший первую скрипку стабильнее, чем Дибала.

«Манчестер Сити»

Чемпион Англии тоже сменил за четыре года почти всех из стартового состава. Пережили перемены только ветераны, вроде Компани, Давида Сильвы, Фернандиньо и Агуэро, но «горожане» полностью изменили линию обороны, если отталкиваться от основы четырьмя сезонами ранее, добавили новых хавбеков, поменяли фланги атаки. Совершенно другая команда, а места Компани и Агуэро теперь под вопросом.

Кто сильнее? Современная основа. Гвардиола прав – доминировать в Европе пока не готовы, но чемпионат Англии выиграли показательно.

«Пари Сен-Жермен»

Тут сомнений не было, но если отталкиваться от сыгранных в этом сезоне матчей и минут, то основа ПСЖ изменилась за четыре сезона на 10 из 11. Остался только Верратти, остальные или не играли тогда, или не играют теперь, но в основном большинства попросту не было в составе парижан четыре года тому назад. Эпоха Златана ушла, эпоха Неймара в пути.

Кто сильнее? Современная основа. За счет флангов защиты, тройки атаки и понимания, что Канте в любой момент может прийти и зацементировать опорную зону.

«Бавария»

Немецкая машина тоже существенно изменилась. Курс на омоложение состава взят, и хотя Рибери и Роббен – большие умницы, Киммих, Зюле, Алаба и Родригес в этом сезоне тоже отвоевывали свое право на основу. Лам, Швайнштайгер, Данте и Алонсо ушли, у Нойера была травма – вот вам и 8-9 перемен у стабильной «Баварии».

Кто сильнее? Ничья. В прошлом были неожиданные решения, вроде Лама в центре, сейчас свои козыри – хороши оба варианта.

«Манчестер Юнайтед»

Байи и Линделеф должны были отправить в запас английских защитников, а Мхитарян вытеснить Мату в запас. Тогда изменения могли составлять девять человек! Остались бы только Де Хеа и Валенсия. МЮ менял тренеров, много тратил на новичков, в результате получили совсем другую команду. Теперь они сильнее, но не уровня полуфинала ЛЧ.

Кто сильнее? Современная основа. Матич, Погба, Санчес, Лукаку – сила. Заменят центбеков, не потеряют Де Хеа и смогут мечтать о прогрессе без Феллаини в основе, как раньше.

«Атлетико»

От победителя ЛЕ переходим к фавориту нового финала. Но сначала о прошлом. В 2014-м году «матрасники» снова вышли в еврокубковый финал, на этот раз Лиги чемпионов, но уступили «Реалу». Прошло четыре года – команда Симеоне в финале знакомого «Атлетико» турнира. Учитываем появление Облака, Филипе Луиса, Сауля и Косты. Дисквалифицированный Симеоне собрал мощную основу.

Кто сильнее? Современная основа. Защита не стала слабее, вратарь феноменальный, центр поля еще круче.

«Ливерпуль»

Сделаем для клуба Юргена исключение из-за выхода в финал ЛЧ, ведь возвратили себе статус гранда, который «Севилья» даже победами в ЛЕ с коэффициентами УЕФА не добыла. В мире миллионы поклонников «Ливерпуля», и им будет интересно узнать, что «красные» всего за четыре года почти полностью изменили состав. Раньше основы не было – представляем солянку, а теперь все очевиднее.

Кто сильнее? Современная основа. Вышли в финал Лиги чемпионов, что о многом говорит. Атака феноменальная, все остальные линии держатся молитвами Клоппа.

«Реал»

Единственная команда со стабильным составом. Причиной тому победы в ЛЧ – не выбрасывать же из состава людей, которые приносят кубки. Но даже при точечных переменах получаете нового голкипера, напарника Рамоса, добавление опорника и потерю статуса железно основных у Бензема и Бэйла. Если Карима уберут из основы – в следующем сезоне наберется пять изменений, что немало.

Кто сильнее? Современная основа. Более сбалансированный в опорной зоне и вариативный в атаке состав.

Неужели трансферы так быстро меняют основы грандов?

Многие помнят полуфинал Германии и Бразилии и счет 7:1, словно этот матч играли вчера. А ведь с того времени прошло почти четыре года, и дикие законы футбольного рынка здорово изменили привычные на те времена составы самых известных команд – пятерки чемпионов своих стран, а также четверки финалистов или победителей еврокубков.

Если принять старые основы всех упомянутых грандов на 100 %, то констатируем смену 76 % личного состава. Три человека из каждых четырех в основах – новые. Конечно, существует небольшой разброс по процентам, ведь есть игроки, которые из основы бегают на скамейку, но с учетом будущих летних потерь и перемен получите невероятные обновления основ всего за четыре трансферных лета.