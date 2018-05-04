Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед4.63.551.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм7.54.71.41
Германия. Бундеслига 2017/2018, 33 тур1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц1.35.59.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария8.55.51.33
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер3.754.11.85
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-043.43.42.15
Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад2.073.53.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия2.183.33.35
Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.147.817.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья1.147.818
Португалия. Примейра 2017/2018, 33 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика2.053.23.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 29 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар10.75.451.28
14:00 Идет второй тайм, 60’ Логотип футбольный клуб ТосноТосно 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М2.753.32.55
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит2.453.253.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов1.524.056.5
Россия. ФНЛ 2017/2018, 37 тур1X2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург11.55.31.25
Франция. Лига 1 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб АмьенАмьен 2:2 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ9.85.81.27

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

вчера, 22:25
Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Ваши любимые европейские клубы теряют привычных основных футболистов чаще, чем думаете! «Соккер.ру» доказывает на конкретных примерах.

Показательным временным отрезком для футбола можно считать четыре года – между чемпионатами мира или Европы. И в дни, когда Иньеста со слезами на глазах объявляет об уходе из «Барселоны», Яя Туре покидает МС, а Буффон думает о прощальном матче летом, вспомним составы грандов в 2014 и 2018. Чтобы проще было понять, насколько быстро в футболе все меняется.

«Барселона»

Вы не поверите, но основа «блаугранас» изменилась за четыре сезона на восемь человек с учетом Андреса. Ушел вратарь, три четверти защитников. Бускетс осиротел в центре, а у Месси теперь новые напарники. Бразилец Неймар вообще успел прийти и уйти, а в сезоне 2014/15 частенько проигрывал конкуренцию Педро, как Сеск – Иньесте. Многое поменялось, даже схема:

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Основа прошлого. Были лучшими не только в Ла Лиге, но и в ЛЧ.

«Ювентус»

Летом 2014 года никто бы не поверил, что Игуаин будет самым дорогим форвардов Серии А и основным в «Ювентусе». Заяви кто, что Бонуччи станет капитаном «Милана» - посчитали бы сумасшедшим. С учетом, что летом уйдут Буффон и Асамоа (хотя Лихтштайнер, Куадрадо и Дибала тоже под вопросом), увидите девять изменений за четыре года. Хотя не исключено, что с осени из былой основы останется только Кьеллини!

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Основа прошлого. Интересная схема, шикарная полузащита и Тевес, игравший первую скрипку стабильнее, чем Дибала.

«Манчестер Сити»

Чемпион Англии тоже сменил за четыре года почти всех из стартового состава. Пережили перемены только ветераны, вроде Компани, Давида Сильвы, Фернандиньо и Агуэро, но «горожане» полностью изменили линию обороны, если отталкиваться от основы четырьмя сезонами ранее, добавили новых хавбеков, поменяли фланги атаки. Совершенно другая команда, а места Компани и Агуэро теперь под вопросом.

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Современная основа. Гвардиола прав – доминировать в Европе пока не готовы, но чемпионат Англии выиграли показательно.

«Пари Сен-Жермен»

Тут сомнений не было, но если отталкиваться от сыгранных в этом сезоне матчей и минут, то основа ПСЖ изменилась за четыре сезона на 10 из 11. Остался только Верратти, остальные или не играли тогда, или не играют теперь, но в основном большинства попросту не было в составе парижан четыре года тому назад. Эпоха Златана ушла, эпоха Неймара в пути.

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Современная основа. За счет флангов защиты, тройки атаки и понимания, что Канте в любой момент может прийти и зацементировать опорную зону.

«Бавария»

Немецкая машина тоже существенно изменилась. Курс на омоложение состава взят, и хотя Рибери и Роббен – большие умницы, Киммих, Зюле, Алаба и Родригес в этом сезоне тоже отвоевывали свое право на основу. Лам, Швайнштайгер, Данте и Алонсо ушли, у Нойера была травма – вот вам и 8-9 перемен у стабильной «Баварии».

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Ничья. В прошлом были неожиданные решения, вроде Лама в центре, сейчас свои козыри – хороши оба варианта.

«Манчестер Юнайтед»

Байи и Линделеф должны были отправить в запас английских защитников, а Мхитарян вытеснить Мату в запас. Тогда изменения могли составлять девять человек! Остались бы только Де Хеа и Валенсия. МЮ менял тренеров, много тратил на новичков, в результате получили совсем другую команду. Теперь они сильнее, но не уровня полуфинала ЛЧ.

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Современная основа. Матич, Погба, Санчес, Лукаку – сила. Заменят центбеков, не потеряют Де Хеа и смогут мечтать о прогрессе без Феллаини в основе, как раньше.

«Атлетико»

От победителя ЛЕ переходим к фавориту нового финала. Но сначала о прошлом. В 2014-м году «матрасники» снова вышли в еврокубковый финал, на этот раз Лиги чемпионов, но уступили «Реалу». Прошло четыре года – команда Симеоне в финале знакомого «Атлетико» турнира. Учитываем появление Облака, Филипе Луиса, Сауля и Косты. Дисквалифицированный Симеоне собрал мощную основу.

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Современная основа. Защита не стала слабее, вратарь феноменальный, центр поля еще круче.

«Ливерпуль»

Сделаем для клуба Юргена исключение из-за выхода в финал ЛЧ, ведь возвратили себе статус гранда, который «Севилья» даже победами в ЛЕ с коэффициентами УЕФА не добыла. В мире миллионы поклонников «Ливерпуля», и им будет интересно узнать, что «красные» всего за четыре года почти полностью изменили состав. Раньше основы не было – представляем солянку, а теперь все очевиднее.

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Современная основа. Вышли в финал Лиги чемпионов, что о многом говорит. Атака феноменальная, все остальные линии держатся молитвами Клоппа.

«Реал»

Единственная команда со стабильным составом. Причиной тому победы в ЛЧ – не выбрасывать же из состава людей, которые приносят кубки. Но даже при точечных переменах получаете нового голкипера, напарника Рамоса, добавление опорника и потерю статуса железно основных у Бензема и Бэйла. Если Карима уберут из основы – в следующем сезоне наберется пять изменений, что немало.

Звездопад! Узнайте, как изменились составы любимых грандов

Кто сильнее? Современная основа. Более сбалансированный в опорной зоне и вариативный в атаке состав.

Неужели трансферы так быстро меняют основы грандов?

Многие помнят полуфинал Германии и Бразилии и счет 7:1, словно этот матч играли вчера. А ведь с того времени прошло почти четыре года, и дикие законы футбольного рынка здорово изменили привычные на те времена составы самых известных команд – пятерки чемпионов своих стран, а также четверки финалистов или победителей еврокубков.

Если принять старые основы всех упомянутых грандов на 100 %, то констатируем смену 76 % личного состава. Три человека из каждых четырех в основах – новые. Конечно, существует небольшой разброс по процентам, ведь есть игроки, которые из основы бегают на скамейку, но с учетом будущих летних потерь и перемен получите невероятные обновления основ всего за четыре трансферных лета.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 15:05
Одни клубы рождены, чтобы играть в финале лиги чемпионов, а другие, чтобы получать трешку от последней команды на "старом Траффорде"
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 14:57
Что делает списке топ клубов средняя команда во главе с водителем автобуса, деревьями Феллайни, Лукаку, Погба?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Владимир Ушаков
сегодня в 14:11
Владимир Ушаков:
С каких это пор выход в финал, за который ничего не дают в случае поражения, должен значить больше чем победы в ЛЕ, Кубке Англии и других турнирах? Это похоже на жалкую попытку оправдать тот факт что Ливерпуль уже лет 8 как минимум ничего не может выиграть, а тот только в этом сезоне благодаря везению пролез в финал, появилась игра и Салах, вам уже АПЛ и ЛЧ подавай, наивный, сначала хоть кубок Англии брать научитесь, тот же финал ЛЕ Ливерпуль проиграл Севилье. Клопп проиграл свои 5 финалов подряд, проиграет и следующий.
ЛЕ была бы более значима, чем выход в финал ЛЧ, ну может быть, если бы там был хотя бы один сильный соперник в сетке, а не Ростов, Андерлехт, Сельта и Аякс. , и фанаты МЮ что-то там еще говорят про везение? А почему бы Ливерпулю не повторить то что они сделали в 2005 г, когда тоже никто не ставил на Ливерпуль, понятно, что фанаты МЮ этого очень не хотят, но все может быть.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 12:42
Суареса забыли в Барселоне 14/15, до октября он не играл из-за дисквалификации, но потом сразу стал игроком основы. Всего в сезоне 2014/15 Луис забил 25 мячей (16 в чемпионате, 2 в Кубке страны и 7 в Лиге чемпионов), а нападающие клуба Неймар-Месси-Суарес, наколотили 122 гола и стали самым результативным трио в истории испанского футбола
nick86
nick86
сегодня в 09:11
Что-то автор напутал много. Сеск и Алексис Санчес не играли уже в сезоне 2014 /2015 за Барселону, а перешли в АПЛ (может, только пару матчей в начале сезона). А Неймар уже играл там в 2013 - 2014. Альба был основным левым защитником, а не Адриано. Тема интересная, но исполнение испортило впечатление.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Kirill Erokhin
сегодня в 08:52
Kirill Erokhin:
Так финал ЛЧ значит больше чем все 3 ваши прошлогодние трофей, да и в этом сезоне МЮ показал свой класс проиграв Севильи, тем самым оправдал, то что прошлогодняя ЛЕ был дворовым турниром, со самым слабым составом участников в истории турнира. А про все эти суперкубка Англии, и прочие Ауди кап трофеями считаются только для фанатов МЮ, другим бы стыдно было гордится этим, особенно когда на следующий сезон МС выиграл АПЛ, хотя за отсутствием нормальных трофеев и эти сойдут.
С каких это пор выход в финал, за который ничего не дают в случае поражения, должен значить больше чем победы в ЛЕ, Кубке Англии и других турнирах? Это похоже на жалкую попытку оправдать тот факт что Ливерпуль уже лет 8 как минимум ничего не может выиграть, а тот только в этом сезоне благодаря везению пролез в финал, появилась игра и Салах, вам уже АПЛ и ЛЧ подавай, наивный, сначала хоть кубок Англии брать научитесь, тот же финал ЛЕ Ливерпуль проиграл Севилье. Клопп проиграл свои 5 финалов подряд, проиграет и следующий.
RomM84
RomM84
сегодня в 08:41
Здесь нет тех команд, за которые я болею...
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 08:39
😀😀😀😀 спроси у севили может они знають😂
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Deville
сегодня в 08:16
Deville:
где же фото? что Скаузеры не достойны сравнения? хотя правильно сравнивать у них не с чем, как был три года назад безтрофейник так и остался им.
Где же МЮ в ЛЧ? Что-то их не видно? А, они же были выбиты на классе Севильей.
denmig
denmig
сегодня в 08:01
Глистопад!
Красный навсегда
Красный навсегда ответил Kirill Erokhin
сегодня в 04:49
Они даже своей городе не первые😂😂
maliw
maliw
сегодня в 04:37
а накосячили ппц , повпихивали запасных , вместо основных...делать интересню статью так делать , а не обманывать манипуляциями читателей.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Deville
сегодня в 02:55
Deville:
где же фото? что Скаузеры не достойны сравнения? хотя правильно сравнивать у них не с чем, как был три года назад безтрофейник так и остался им.
Так финал ЛЧ значит больше чем все 3 ваши прошлогодние трофей, да и в этом сезоне МЮ показал свой класс проиграв Севильи, тем самым оправдал, то что прошлогодняя ЛЕ был дворовым турниром, со самым слабым составом участников в истории турнира. А про все эти суперкубка Англии, и прочие Ауди кап трофеями считаются только для фанатов МЮ, другим бы стыдно было гордится этим, особенно когда на следующий сезон МС выиграл АПЛ, хотя за отсутствием нормальных трофеев и эти сойдут.
weinmar
weinmar ответил MALOVAR
сегодня в 02:33
MALOVAR:
А куда делись Роббен и Рибери в 14/15?
Именно! И Алаба. Автор вместо этого поставил в основу Рафинью и Берната, которые никогда железными игроками основы не были.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Deville
сегодня в 00:39
Deville:
где же фото? что Скаузеры не достойны сравнения? хотя правильно сравнивать у них не с чем, как был три года назад безтрофейник так и остался им.
    Club Atlético de Madrid
    Club Atlético de Madrid ответил MALOVAR
    сегодня в 00:20
    MALOVAR:
    А куда делись Роббен и Рибери в 14/15?
    На замене!
    Club Atlético de Madrid
    Club Atlético de Madrid
    сегодня в 00:19
    Что здесь делает ПСЖ?
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 23:12
    А куда делись Роббен и Рибери в 14/15?
    Красный навсегда
    Красный навсегда ответил Deville
    вчера в 22:57
    Тебя не очента видна изза севилья
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:44
    Во всех изменениях главное найти оптимальную ротацию состава но увы не всегда получается угадать игрока на ту или иную позицию.
    Deville
    Deville
    вчера в 22:42
    где же фото? что Скаузеры не достойны сравнения? хотя правильно сравнивать у них не с чем, как был три года назад безтрофейник так и остался им.
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