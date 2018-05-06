«Барселона» сильнее «Реала», но овации не получит

Три года каталонцы доминируют над «Реалом» в Эль Класико в рамках Примеры, но чемпионский коридор не увидят. Об испорченном противостоянии – на «Соккер.ру».

Поломанная давняя традиция

Каталонцы умеют спровоцировать «Реал» за пределами поля. 16 мая 2005 года «Барселона» праздновала долгожданное чемпионство, Это'О очень радовался, поэтому много раз выкрикнул: «Мадрид, козлы, салютуйте чемпионам!» Это была месть, камерунец в юном возрасте попал в «Реал», но в основу не пробился. По легенде покинул Мадрид после разговора с Пересом.

По ходу которого Флорентино намекнул форварду, что «слишком черным» в его клубе не рады. Глупейшая для «Реала» история расставания с Макелеле ложится в ряд прекрасно, а исключения не такие уж частые. Перес все будет отрицать, но представить, что белый испанец мог упомянуть «понаехавших», нетрудно. При этом Это'О не напирал на эту версию как причину выкриков, поэтому сразу извинился перед болельщиками «Реала».

Через три года после этого «Барселона» проиграла «Реалу» титул. И раз Эль Класико прошло после того, как «Мадрид» оформил титул, увидели знаменитый чемпионский коридор. Так давно поздравляют обладателей различных трофеев в Испании. Поэтому на прошлой неделе игроки «Депортиво» аплодировали «Барселоне» после победы в Кубке Испании. В том матче каталонцы вернули себе звание чемпиона Испании, значит, сейчас очередь «Реала».

Но Зидан давно заявил, что «Барселона» не получит чемпионский коридор. «Реал» винит в этом соперника. Когда королевский клуб выиграл Клубный чемпионат мира, Бартомеу отказался предоставлять поздравительную шеренгу. Придумали глупую причину – «Барселона» не играла на этом ЧМ, значит, не должна поздравлять «Реал». Теперь Перес не упустил возможности отомстить каталонскому президенту за неуважение.

У игроков Зидана руки не отвалились бы, если поаплодировали бы Месси, Суаресу, Альбе и компании. Но раз не будут, то вряд ли теперь «Барселона» после следующего досрочного титула «Мадрида» возобновит традицию. Плохо придумали, ведь каталонцы заслужили овации команды, которую заметно опередили в чемпионате, причем сделали это в седьмой раз за последние десять лет.

Наигранность конфликтов в Эль Класико

Иньесте не нравилось, что Моуриньо настраивал игроков «Реала» на матчи против «Барселоны» как на военное сражение. Интересно, а Андресу были по душе симуляции игроков его команды или ошибки арбитров? С одной стороны получали мерзкие фолы, с другой – провокации. Конечно, когда Жозе полез пальцем в глаз покойному нынче Тито Виланове, все зашло слишком далеко. Но не стоит переоценивать такие случаи, конфликты в Эль Класико стали частью шоу.

Весьма лицемерного представления. Моуриньо в 2011 году на вопрос об эпизоде с помощником Гвардиолы ответил: «Пиланова? Виланова? Не знаю, кто это». А через два года он же включил праведника, когда спросили о болезни бывшего соперника: «Если бы у меня было одно желание, я бы потратил его на Виланову». Двуличный цирк соединил всех. Месси и Роналду годами изображали «врагов», а как только их представители поняли, что война не приносит бабок – стали по очереди подчеркивать уважение.

Пике и Рамос тоже изображали оппонентов на публике, хотя вместе проводят время в сборной Испании. У звезд «Реала» и «Барселоны» даже есть общий чат, созданный Жераром, где обзывают друг друга и издеваются. В прошлом сезоне футболисты «Реала» при встрече с игроками «Барселоны» всегда выкрикивали «Хала Мадрид», а в личных сообщениях слали эмодзи кубков. Теперь очередь Пике и компании. Все стычки, перепалки, резкие высказывания – наигранные.

Зидан с уважением относится к игрокам «Барселоны», а дома в разговоре с женой легко может допустить, что Месси значимее для футбола, чем Роналду. На публике всем игрокам «Реала» приказано в случае таких вопросов или заявлять, что Криштиану сильнее, или делать как Модрич – включать шарманку «не знаю, что лучше, яблоки или апельсины?» Но взрослые мужики нормально общаются за пределами поля, шутливая доброжелательность испортила нам Эль Класико. Нет страсти, есть две опытные команды. В прошлом году «Реал» был готов лучше, сейчас стабильнее каталонцы. Скучно, как в изжившем браке.

Полное превосходство «Барселоны»

Победа «Барселоны» сегодня разделит чемпиона и победителя прошлой Ла Лиги на 18 пунктов. Достаточно, чтобы считать сезон «Реала» в Испании провальным. Плюс в финале Кубка играли «блаугранас», а не «Реал». Так что даже успех Зидана в Суперкубке Испании против «Барселоны» Вальверде не меняет общий расклад. Короли футбольной Испании – из Каталонии, а кастильцы выступили намного хуже.

При этом результат сегодняшнего матча не имеет турнирного значения – «Барселона» одержала тридцатую победу в чемпионатах Испании и седьмую за десять последних сезонов. А «Реал» вряд ли финиширует на четвертом месте. Так что унизить «сливочных» по полной программе не получится. Но после отказа руководства, тренера и капитана «Реала» предоставить победителю Примеры чемпионский коридор, у «Барселоны» Вальверде железный повод сыграть на победу.

Они сильнее «сливочных» и в таблице, и в личных встречах в чемпионатах Испании последних лет. Но этого мало, чтобы сломать дух «Реала». Даже если сегодня будет счет вроде 4:0, ничего не изменится. Зидан научил свою команду проигрывать, но брать реванши в следующих поединках. В этом парадокс. «Реал» сохраняет титул короля футбольной Европы, допуская частые осечки в чемпионатах Испании против очень слабых соперников. Расстановка приоритетов работает.

Футбол очень среднего качества

«Барселона» и «Реал» не готовы играть эталонные матчи, как раньше. Против «Баварии» и во второй игре против «Ювентуса» команда Зидана была так себе. Всегда могли уступить, но гол в падении через себя в Турине и пенальти на последних минутах спасли для «сливочных» сезон. Но не может быть в идеальном для себя состоянии «Реал», который в семи последних матчах выигрывал с разницей в один мяч или терял очки.

«Бетис» забивал им трижды, не нужно «Ювентус» приплетать. Но и «Барселона» - не король Европы по доминирующей игре. Вальверде прекрасно видел, что без перехода к более закрытой манере и без ставки на индивидуализм классных лидеров вместо коллективизма времен «тики-таки», каталонцам не светят титулы. Сейчас они сильнее, чем были недавно, но при этом и слабее духом, поскольку эта «Барселона» очень классная, но обычная, а обычных можно обыграть, что и сделала «Рома».

Последние Эль Класико ужасные по качеству футбола. Вот и сегодня Зидан якобы выпустит резервистов, еще до матча обеспечит себе алиби. Убивают Эль Класико, которое было главным событием футбольного сезона. Сейчас это матч команд с разным подходом и задачами. «Реал» в основном кубковый боец, который изредка может выстрелить в чемпионате, «Барселона» - расчетливая команда, которая слишком сильно полагается на собственную силу, а в моментах, когда надо положиться на характер, сдувается из года в год в ЛЧ.

В результате на одном поле у них не получается магия, которая была раньше, ведь это как матч ветеранов. Ужасно, но Эль Класико мертво, а оживить его не сможет даже очередной погром «Барселоной» принципиального соперника. Всем плевать, что «Мадрид» уступал 0:3 или 0:4 на «Бернабеу», ведь после второго указанного поражения в «Реале» появился Зидан. Редкий и правдивый человек в этой дуэли накануне матча заявил, что выиграть Лигу чемпионов проще, чем чемпионат Испании.

Отсутствие турнирной мотивации

Зинедин признал, что «Барселона» сильнее и прошла более сложный для не очень молодой команды турнир успешнее. Но пока его «Реал» из года в год играет в финалах Лиги чемпионов, а каталонцы за последние пять лет прошли в такой решающий матч лишь однажды, двойственность и разделение по турнирам мешает превратить Эль Класико в значимый матч. Остается надеяться, что хотя бы представление будет качественным, раз турнирной интриги нет, а «Реалу» что второе место в таблице, что третье – без разницы.

Среди фанатов «сливочных» даже бродит байка, что игроки королевского клуба по предложению Рамоса и Роналду специально слили «Барселоне» 0:4 два с половиной года назад, чтобы убрать тренера Бенитеса. Версия глупая, но допущение, что участникам матча плевать на Эль Класико и его качество, не кажется безумным. Особенно с учетом, что до финала Лиги чемпионов еще немало времени, а Зидан прямо сегодня якобы побережет своих звезд. Получается, результат Эль Класико второстепенен.

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом, уступив «Барселоне» по сумме двух матчей. Очные поединки перестали определять судьбу титулов – ни в ЛЧ не пересекаются, ни в Примере не идут ноздря в ноздрю, а на Суперкубок Испании клубам с таким количеством больших кубков плевать. Так что «Барселона» может еще раз обыграть «Реал», а может, «сливочные» могут ответить своей победой – ничего не изменится. Поверить, что Эль Класико значимое, в современных условиях не получается. И от этого грустно. Отобрали одну из любимых забав. Непонятно, когда вернут в противостояние накал страстей и обоюдную качественную игру.