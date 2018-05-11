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Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур1X2
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.217.311
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
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Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур1X2
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь2.33.32.95
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Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 3:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель5.0541.63
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Вернблум – уходящая легенда

вчера, 22:50
Вернблум – уходящая легенда

Понтус залечивает травму и вряд ли попрощается с фанатами ЦСКА в игре. «Соккер.ру» предлагает отдать должное футболисту, который всегда выделялся в РФПЛ.

Костолом с секретным оружием

Кто сейчас вспомнит, что Слуцкий подписал Вернблума, чтобы заманить в ЦСКА его одаренного друга Эльма? Но именно Понтус прижился. Гинер даже купил шведу дом, чтобы удержать в России после ухода Расмуса по состоянию здоровья. В итоге именно паренек Понтус, воспитанный без отцовской поддержки доброй матерью в бедной шведской семье, стал культовым персонажем в РФПЛ.

Вернблум - классический швед. Алый карикатурный социалист на словах и шоколадный злой капиталист в реальности. А вот обозвать его талантливым футболистом нельзя. Корявый. Костолом. Половина соперников ненавидит, вторая – уважает. Легко угадать, какая из половин больше? Но спросите у игроков ведущих клубов: хотели бы, чтобы за фолы в их адрес мстил именно Вернблум? У кого нет Денисова – ответят утвердительно.

У Понтуса ведь лет пять была четкая профессия. Бить тех, кто задевает игроков ЦСКА необдуманными грубыми действиями. Раньше таким занимались Шемберас и Рахимич. От вышибалы в ночном клубе не ждешь нежностей, вот швед и не церемонился. Поэтому многие соперники его терпеть не могут. А другие за тот же подход уважают. Еще Понтуса невероятно высоко ценят арбитры РФПЛ.

Видели красные карточки для разных футболистов «армейцев», а вот Вернблума погнали всего один раз. Единственная из его пятидесяти желтых в РФПЛ стала второй в матче против «Зенита». И секрет шведа прост – в подавляющем большинстве случаев ломает соперников открыто. Арбитры уверены, что Цербер себя контролирует. Десятки раз заводился, но переступал грань редко.

Конечно, наглые случаи запоминаются сильнее, как в дерби с «Локомотивом», когда Вернблум сыграл подло и не получил наказания. Но сотни раз поступал честнее. Российские рефери «понятия», как видите, ценят. Например, Дзагоеву, хотя Алан тоже из ЦСКА и даже из сборной России, аналогичное поведение не простили бы – не поверили, что контролирует себя. А Понтус заслужил извращенное военно-тюремное уважение арбитров. Плохо это или хорошо? Плохо, но факт.

Весельчак с плохой репутацией

Не весело, что двух бывших игроков сборной Швеции, каждый из которых не думает дважды, если нужно влезть в драку – Ибрагимовича и Вернблума, воспринимают настолько буквально. Ведь Понтус, как и Златан – хорошо отрепетированные образы. Просто один надевает маску на поле, а второй дурачится за его пределами. Вернблум не такой неуравновешенный, как Гаттузо. Прекрасно рассчитывал большинство фолов и бил в отместку, а не просто так.

Отчасти именно необычайный для российских хулиганов уровень открытости с арбитрами сделал его любимцем российских рефери. Впрочем, феномен не только в этом. Редко такими заметными становятся личности, которые настолько не умеют играть в футбол. Вернблум не техничный, не самый быстрый или резкий. Зато добился многого – три чемпионства с ЦСКА, три кубка разной формы. При этом у него никогда не было такой точности дальних передач, как у Фернандо. Не тянул по тонкости и точности передач на Натхо.

По отборам и перехватам заметно уступает Каборе, Соу или Игорю Денисову. Никто не оскорбляет Вернблума, когда говорит, что он не идеальный футболист. Так и есть. Но какое желание, страсть, какая воля к победам! Впрочем, даже показатели форварда Понтуса не стоит переоценивать. Забил больше Заболотного за карьеру и отличался заметно чаще, чем Антон в «Зените», что не сложно. Но раньше забивал, работая в центре полузащиты, или при помощи стандартов, когда в конце матчей рвался к голам.

Так что личность тут ярче футболиста. Пусть репутация опережает Понтуса, по его шуткам за пределами поля многие знают, что вне игры ведет себя совсем по-другому. И хотя сейчас Вернблум не так важен, был ключевым в схемах в последнем чемпионском сезоне, когда у Слуцкого мало что получалось в критические моменты. Но Леонид Викторович, отвлекаясь на сборную России, смог положиться на ветеранов ЦСКА и те вытащили для него сезон. Вернблум – несомненный вожак «армейцев».

Один из лидеров раздевалки ЦСКА

Братья Березуцкие еще не приняли решение. Игнашевич думает – Бабаев просит не ставить точку в этом вопросе. Но ЦСКА хочет подписать контракты с ветеранами с понижением оклада. А Вернблум сам честно говорил, что в России задержался из-за денег. Так что Натхо в окружении молодых россиян может закрепиться как «армейский» Пьянич. А в атаке вместо Понтуса заиграют номинальные форварды. Не исключено, что с игровой точки зрения расставание с Вернблумом не станет невосполнимой потерей, ведь он сбавил как опорник.

А вот психологически это удар. Особенно если вместе с Понтусом раздевалку бросит Василий Березуцкий. Впрочем, на поле Вернблум поведением в экстремальных ситуациях отличался даже от российских ветеранов – швед подгонял и мотивировал во многих трудных матчах. Понтус не сдается, и в этом его прелесть для ЦСКА. Даже после смены позиции остался в центре внимания. Тот же Заболотный – воспитанник «армейцев», всю жизнь готовился быть форвардом. В двадцать шесть получил шанс в «Зените», но в результате провалился.

Вернблум в двадцать шесть лет приехал в Россию, а уже после тридцати вернулся к забытой роли форварда и забил 7 мячей, отдав 3 голевые. Показал нечто для нас новое. И хотя давным-давно за «Гетеборг» бегал выше по схеме, чем потом в Голландии или ЦСКА, Понтус забил свои голы с позиции форварда не благодаря квалификации или давнему опыту. Швед просто отличный актер, который прекрасно пугает соперников, когда включает режим удара в кость. И отлично веселит фанатов ЦСКА, когда снимает новогодние ролики или меняет амплуа на время, сражаясь за голы.

Необычная и яркая легенда РФПЛ

Вернблум искреннее пустит слезу после матча с «Анжи», в котором у него невысокие шансы выйти на поле из-за травмы. Сначала Ганчаренко оценил состояние «50 на 50», но позже появились сообщения, что восстановиться универсал не успеет. Так что песенка спета, и ближайшим летом Понтусу нужно вспомнить о подлинном себе. О шведе с взрослеющими детьми и женой, которая явно не прочь выехать из московской пробки. Вернблум в этот раз уедет – хотя не обязательно в Швецию, поскольку Гинер хитро предложил урезать звездам с истекающими контрактами зарплату.

Похоже, настало время Понтусу и ЦСКА двигаться в разных направлениях. Плохо, что дембельский аккорд практически исключен – швед не готов показать против «Анжи» лучший футбол, даже если информация об исключении из заявки на игру не подтвердится. Но если Вернблум может сыграть хоть часть матча, у Ганчаренко нет морального права лишать его оваций трибун, которые в воскресенье получат ветераны ЦСКА с лучшей репутацией, но другими темпераментами. Тем более, матч против «Анжи» крайне важен, а Вернблум в таких случаях – тот, кому можно доверять.

Интересно узнать, считают ли фанаты ЦСКА шведа легендой клуба после всех разноцветных приключений? И если считают, как к такому статусу культового футбольного персонажа относятся поклонники других клубов? Прекрасно осознавая грехи Вернблума, трудно удержаться от признания фактов. Выделялся, был полезен на поле, выигрывал чемпионские звания. И хотя есть легионеры, которые дольше выступали в России, как можно лишить Понтуса его особенного статуса? Среди жестких и даже грубых игроков полно легенд своих лиг, а Вернблум - один из самых ярких и волевых легионеров не только в книге воспоминаний клуба, но и в истории чемпионатов России.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 07:58
Сергеевич вернулся 1:
Какой хозяин-такой и обезъянин. Продукт наглого, хамовитого президента, идущего по оппонентам-конкурентам по головам, когда Понтус приходил в ЦСКА он не был таким. Как болельщик росфутбола не могу сказать "благодарю", только за его слова: "Мне ничего за это не будет". Чел познавший могущество своего босса в РФПЛ и невольно подставивший его своими словами. Так что, если и будет прощание, то со скрипом в зубах).
"Какой хозяин-такой и обезъянин", - сам сказал. Такие мерзоты в человеческом плане, как Глушаков и Велик "прекрассно" характеризуют благообразного еврея Федуна...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил bbb370
сегодня в 07:55
bbb370:
Костолом и хамло.
За все годы не нанёс ни одной серьёзной травмы сопернику. А что боялись, таки, это они пугливые такие...)))
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 07:54
Однозначно лучший опорник в истории чемпионатов РФПЛ, он всё делает на поле.
bbb370
bbb370
сегодня в 06:37
Костолом и хамло.
Goal2
Goal2
сегодня в 06:29
хороший парень люблю хамов ахахахахахахах
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 04:50
Какой хозяин-такой и обезъянин. Продукт наглого, хамовитого президента, идущего по оппонентам-конкурентам по головам, когда Понтус приходил в ЦСКА он не был таким. Как болельщик росфутбола не могу сказать "благодарю", только за его слова: "Мне ничего за это не будет". Чел познавший могущество своего босса в РФПЛ и невольно подставивший его своими словами. Так что, если и будет прощание, то со скрипом в зубах).
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
сегодня в 04:24
mangoх12:
пусть останется Манго) , он не орал а возмущался беспределом и судьи росс отлично знают что он был прав)
Манго, так манго.
valt134
valt134
сегодня в 04:14
Редкое Хамло... Многих поломал. Своё ещё отхватит. Нарвётся на Мужика.
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
сегодня в 04:00
AntiherQ1488:
А чего он в ЛЧ не орал? Там то сразу дают карточку. Как звать то тебя, если не секрет?)
пусть останется Манго) , он не орал а возмущался беспределом и судьи росс отлично знают что он был прав)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
сегодня в 03:57
mangoх12:
Цауня год получал зарплату не играл а только лечился, не думаю что у него есть претензии
И куда он ушел? В какой клуб?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
сегодня в 03:56
mangoх12:
Ну то что он кричит в этом нет большого криминала , этих судей надо еще поколотить как сказал Слуцкий и был прав. Если бы был должен быть удален то удалили бы ..у судеек с Гинером затяжной конфликт
А чего он в ЛЧ не орал? Там то сразу дают карточку.
Как звать то тебя, если не секрет?)
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
сегодня в 03:55
AntiherQ1488:
Вы, выгнали цауню, недолечив. Было или нет?
Цауня год получал зарплату не играл а только лечился, не думаю что у него есть претензии
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
сегодня в 03:53
AntiherQ1488:
Извини, не знаю, как по имени, за бакланами я слежу) И троллю в каждом удобном случае. Но в половине матчей он должен быть удален. А его удаляют только в матче с проектом. А так, он может орать на судей. Или я вру?
Ну то что он кричит в этом нет большого криминала , этих судей надо еще поколотить как сказал Слуцкий и был прав. Если бы был должен быть удален то удалили бы ..у судеек с Гинером затяжной конфликт
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
сегодня в 03:38
mangoх12:
Вован , ты бы лучше за бакланами, которые все еще доедают крыши следил)) Во первых, я не говорил нигде что он легенда) , а во вторых Понтус боец на поле и отдавал всего себя за клуб, кстати в ЦСКА каждый игрок легенда - тот же Тошич в этом разница с твоим Спартаком))
Вы, выгнали цауню, недолечив. Было или нет?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
сегодня в 03:36
mangoх12:
Вован , ты бы лучше за бакланами, которые все еще доедают крыши следил)) Во первых, я не говорил нигде что он легенда) , а во вторых Понтус боец на поле и отдавал всего себя за клуб, кстати в ЦСКА каждый игрок легенда - тот же Тошич в этом разница с твоим Спартаком))
Извини, не знаю, как по имени, за бакланами я слежу) И троллю в каждом удобном случае. Но в половине матчей он должен быть удален. А его удаляют только в матче с проектом. А так, он может орать на судей. Или я вру?
mangoх12
mangoх12 ответил AntiherQ1488
сегодня в 03:30
AntiherQ1488:
Ты, один из первых клоноводов, чем легендарен верблюд? Ответишь? или как обычно?
Вован , ты бы лучше за бакланами, которые все еще доедают крыши следил))
Во первых, я не говорил нигде что он легенда) , а во вторых Понтус боец на поле и отдавал всего себя за клуб, кстати в ЦСКА каждый игрок легенда - тот же Тошич в этом разница с твоим Спартаком))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mangoх12
сегодня в 03:23
mangoх12:
На Соккере появились новые имена -толковые авторы, неплохо было бы чтобы и в других сферах произошли изменения.
Ты, один из первых клоноводов, чем легендарен верблюд? Ответишь? или как обычно?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:02
На Соккере появились новые имена -толковые авторы, неплохо было бы чтобы и в других сферах произошли изменения.
бердыев сектa
бердыев сектa
сегодня в 02:39
Понтус подошел бы каждой комадне
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Faserkop
сегодня в 01:46
Faserkop:
Вахаха смешат комментарии о костоломах, вот Винни Джонс был костоломом (сейчас его выпусти перебил бы большинство РФПЛа). А эти просто играют чуть грубее.
Котик красивый на аватарке!
kingoffam
kingoffam
сегодня в 01:40
Договорились до того,что верблюда легендой называть.Верблюд он и в Африке...
Faserkop
Faserkop ответил d_fincher
сегодня в 01:28
d_fincher:
Выделялся он всегда тем, что регулярно ломал соперников; и не важно, имело это смысл или нет - предельная жестокость и желание нанести максимальный урон здоровью - вот кредо Верблума. Настолько грязный игрок не красил ни ЦСКА, ни чемпионат, и чем быстрее он уедет, тем лучше.
Вахаха смешат комментарии о костоломах, вот Винни Джонс был костоломом (сейчас его выпусти перебил бы большинство РФПЛа). А эти просто играют чуть грубее.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 01:02
Легенда? Офигевший от безнаказанности костолм, орущий на судей, знающий, что побоятся его удалить?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:59
я не хаял ,только за косяки ,конкретные,но никогда не обобщал,ибо такого с нашим футболом не было,чтобы такие технари играли у нас. Знаешь,друг,вот играют сейчас нулевые дриусипаредасы,но ведь замнут,не напишут,а они в подметки Кариоке не годятся
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
Понтус один из лучших опорников лиги - однозначно. Эмоции - это да, это бросается в глаза, но костоломом никогда не был.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил MALOVAR
сегодня в 00:46
MALOVAR:
Кариока на голову сильнее и на пять умнее был,но о нем писали ... иначе
Так вы сами его нещадно хаяли и Валеру гнобили за то что его выпускает.
А теперь что??? Прозрели???
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил Michele_Alboreto
сегодня в 00:07
Michele_Alboreto:
Вот тебе красильщик лиги https://www.youtube.com/watch?v=Dafy0adw-Gc https://www.youtube.com/watch?v=n4MEcOLDqJk https://www.youtube.com/watch?v=ggTNGpe_Z5c
Ну и чего ты видео про балерину достал? С великом на жёлтую максимум эпизод. Как легендарный руками машет почему видео не выложил?
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил d_fincher
вчера в 23:35
Вот тебе красильщик лиги


Великолепный
Великолепный
вчера в 23:16
Однозначно Вернблум один из легенд армейского клуба!!!
serh62
serh62 ответил d_fincher
вчера в 23:15
d_fincher:
Выделялся он всегда тем, что регулярно ломал соперников; и не важно, имело это смысл или нет - предельная жестокость и желание нанести максимальный урон здоровью - вот кредо Верблума. Настолько грязный игрок не красил ни ЦСКА, ни чемпионат, и чем быстрее он уедет, тем лучше.
и кого он сломал....назови хоть одну фамилию. играл грубо-согласен. но никого не покалечил. в отличии от других
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