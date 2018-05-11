Вернблум – уходящая легенда

Понтус залечивает травму и вряд ли попрощается с фанатами ЦСКА в игре. «Соккер.ру» предлагает отдать должное футболисту, который всегда выделялся в РФПЛ.

Костолом с секретным оружием

Кто сейчас вспомнит, что Слуцкий подписал Вернблума, чтобы заманить в ЦСКА его одаренного друга Эльма? Но именно Понтус прижился. Гинер даже купил шведу дом, чтобы удержать в России после ухода Расмуса по состоянию здоровья. В итоге именно паренек Понтус, воспитанный без отцовской поддержки доброй матерью в бедной шведской семье, стал культовым персонажем в РФПЛ.

Вернблум - классический швед. Алый карикатурный социалист на словах и шоколадный злой капиталист в реальности. А вот обозвать его талантливым футболистом нельзя. Корявый. Костолом. Половина соперников ненавидит, вторая – уважает. Легко угадать, какая из половин больше? Но спросите у игроков ведущих клубов: хотели бы, чтобы за фолы в их адрес мстил именно Вернблум? У кого нет Денисова – ответят утвердительно.

У Понтуса ведь лет пять была четкая профессия. Бить тех, кто задевает игроков ЦСКА необдуманными грубыми действиями. Раньше таким занимались Шемберас и Рахимич. От вышибалы в ночном клубе не ждешь нежностей, вот швед и не церемонился. Поэтому многие соперники его терпеть не могут. А другие за тот же подход уважают. Еще Понтуса невероятно высоко ценят арбитры РФПЛ.

Видели красные карточки для разных футболистов «армейцев», а вот Вернблума погнали всего один раз. Единственная из его пятидесяти желтых в РФПЛ стала второй в матче против «Зенита». И секрет шведа прост – в подавляющем большинстве случаев ломает соперников открыто. Арбитры уверены, что Цербер себя контролирует. Десятки раз заводился, но переступал грань редко.

Конечно, наглые случаи запоминаются сильнее, как в дерби с «Локомотивом», когда Вернблум сыграл подло и не получил наказания. Но сотни раз поступал честнее. Российские рефери «понятия», как видите, ценят. Например, Дзагоеву, хотя Алан тоже из ЦСКА и даже из сборной России, аналогичное поведение не простили бы – не поверили, что контролирует себя. А Понтус заслужил извращенное военно-тюремное уважение арбитров. Плохо это или хорошо? Плохо, но факт.

Весельчак с плохой репутацией

Не весело, что двух бывших игроков сборной Швеции, каждый из которых не думает дважды, если нужно влезть в драку – Ибрагимовича и Вернблума, воспринимают настолько буквально. Ведь Понтус, как и Златан – хорошо отрепетированные образы. Просто один надевает маску на поле, а второй дурачится за его пределами. Вернблум не такой неуравновешенный, как Гаттузо. Прекрасно рассчитывал большинство фолов и бил в отместку, а не просто так.

Отчасти именно необычайный для российских хулиганов уровень открытости с арбитрами сделал его любимцем российских рефери. Впрочем, феномен не только в этом. Редко такими заметными становятся личности, которые настолько не умеют играть в футбол. Вернблум не техничный, не самый быстрый или резкий. Зато добился многого – три чемпионства с ЦСКА, три кубка разной формы. При этом у него никогда не было такой точности дальних передач, как у Фернандо. Не тянул по тонкости и точности передач на Натхо.

По отборам и перехватам заметно уступает Каборе, Соу или Игорю Денисову. Никто не оскорбляет Вернблума, когда говорит, что он не идеальный футболист. Так и есть. Но какое желание, страсть, какая воля к победам! Впрочем, даже показатели форварда Понтуса не стоит переоценивать. Забил больше Заболотного за карьеру и отличался заметно чаще, чем Антон в «Зените», что не сложно. Но раньше забивал, работая в центре полузащиты, или при помощи стандартов, когда в конце матчей рвался к голам.

Так что личность тут ярче футболиста. Пусть репутация опережает Понтуса, по его шуткам за пределами поля многие знают, что вне игры ведет себя совсем по-другому. И хотя сейчас Вернблум не так важен, был ключевым в схемах в последнем чемпионском сезоне, когда у Слуцкого мало что получалось в критические моменты. Но Леонид Викторович, отвлекаясь на сборную России, смог положиться на ветеранов ЦСКА и те вытащили для него сезон. Вернблум – несомненный вожак «армейцев».

Один из лидеров раздевалки ЦСКА

Братья Березуцкие еще не приняли решение. Игнашевич думает – Бабаев просит не ставить точку в этом вопросе. Но ЦСКА хочет подписать контракты с ветеранами с понижением оклада. А Вернблум сам честно говорил, что в России задержался из-за денег. Так что Натхо в окружении молодых россиян может закрепиться как «армейский» Пьянич. А в атаке вместо Понтуса заиграют номинальные форварды. Не исключено, что с игровой точки зрения расставание с Вернблумом не станет невосполнимой потерей, ведь он сбавил как опорник.

А вот психологически это удар. Особенно если вместе с Понтусом раздевалку бросит Василий Березуцкий. Впрочем, на поле Вернблум поведением в экстремальных ситуациях отличался даже от российских ветеранов – швед подгонял и мотивировал во многих трудных матчах. Понтус не сдается, и в этом его прелесть для ЦСКА. Даже после смены позиции остался в центре внимания. Тот же Заболотный – воспитанник «армейцев», всю жизнь готовился быть форвардом. В двадцать шесть получил шанс в «Зените», но в результате провалился.

Вернблум в двадцать шесть лет приехал в Россию, а уже после тридцати вернулся к забытой роли форварда и забил 7 мячей, отдав 3 голевые. Показал нечто для нас новое. И хотя давным-давно за «Гетеборг» бегал выше по схеме, чем потом в Голландии или ЦСКА, Понтус забил свои голы с позиции форварда не благодаря квалификации или давнему опыту. Швед просто отличный актер, который прекрасно пугает соперников, когда включает режим удара в кость. И отлично веселит фанатов ЦСКА, когда снимает новогодние ролики или меняет амплуа на время, сражаясь за голы.

Необычная и яркая легенда РФПЛ

Вернблум искреннее пустит слезу после матча с «Анжи», в котором у него невысокие шансы выйти на поле из-за травмы. Сначала Ганчаренко оценил состояние «50 на 50», но позже появились сообщения, что восстановиться универсал не успеет. Так что песенка спета, и ближайшим летом Понтусу нужно вспомнить о подлинном себе. О шведе с взрослеющими детьми и женой, которая явно не прочь выехать из московской пробки. Вернблум в этот раз уедет – хотя не обязательно в Швецию, поскольку Гинер хитро предложил урезать звездам с истекающими контрактами зарплату.

Похоже, настало время Понтусу и ЦСКА двигаться в разных направлениях. Плохо, что дембельский аккорд практически исключен – швед не готов показать против «Анжи» лучший футбол, даже если информация об исключении из заявки на игру не подтвердится. Но если Вернблум может сыграть хоть часть матча, у Ганчаренко нет морального права лишать его оваций трибун, которые в воскресенье получат ветераны ЦСКА с лучшей репутацией, но другими темпераментами. Тем более, матч против «Анжи» крайне важен, а Вернблум в таких случаях – тот, кому можно доверять.

Интересно узнать, считают ли фанаты ЦСКА шведа легендой клуба после всех разноцветных приключений? И если считают, как к такому статусу культового футбольного персонажа относятся поклонники других клубов? Прекрасно осознавая грехи Вернблума, трудно удержаться от признания фактов. Выделялся, был полезен на поле, выигрывал чемпионские звания. И хотя есть легионеры, которые дольше выступали в России, как можно лишить Понтуса его особенного статуса? Среди жестких и даже грубых игроков полно легенд своих лиг, а Вернблум - один из самых ярких и волевых легионеров не только в книге воспоминаний клуба, но и в истории чемпионатов России.