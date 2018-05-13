5:4. «Тоттенхэм» - «Лестер», и еще Топ-5 матчей с таким же счетом

13 мая 2018, 23:46

В последнем туре АПЛ «шпоры» и «лисы» разыграли триллер из 9 голов, в котором хозяева оказались сильнее. Блогер DXTK вспоминает похожие матчи.

Редко бывает, что команды забивают 9 голов на двоих. Матч между «Тоттенхэмом» и «Лестером Сити» вылился в настоящую драму, получился захватывающим от самого начала и до конца.

Уже на 4-й минуте Джейми Варди ударом головой выводит «лис» вперед с подачи Мареза, который через несколько минут забьет сам. «Шпоры» быстро ответили, лидер атак Харри Кейн сравнивает счет. Затем команды обменялись хлесткими ударами Дайера и Грэя, которым не хватило чуть-чуть, чтобы вписать свое имя в итоговый счет на табло. После игра успокоилась, и команды ушли на перерыв при счете 1:2 в пользу гостей. Сразу после перерыва игрок «Лестера» Ихеаначо делает счет 1:3, вколотив мяч прямо в девятку, паучок, кажется, не выжил. Но тут же удалась образцовая атака «Тоттенхэму», Ламела после прострела одноклубника Уокера-Питерса делает счет 2:3. Игра была как на качелях, атаковали то одни, то другие.

Но затем в игре случился конфуз, ну что за медведь этот Фукс, который отправил мяч в свои ворота - 3:3. Затем дубль делает Ламела, который в этой игре заметно оживился, 4:3. Ну а затем снова эта парочка, которая два года назад стала чемпионами АПЛ и разрывала почти любую оборону соперников, Марез отдал, Варди зарешал - 4:4. А точку в матче ставит Харри «Ураган» Кейн, который красиво вихрем закрутил мяч в ворота - 5:4. Этот гол стал последним и решающим в этом матче.

Топ-5 матчей, закончившихся со счетом 5:4

09.04.1994 «Норвич Сити» - «Саутгемптон» 4:5

Давайте вспомним эту игру и хет-трик легенды «святых» Мэтта Ле Тиссье. В апреле 1994 года «Саутгемптон» находился в самом низу и боролся за выживание, оставалось всего 6 туров до конца чемпионата, и здесь в гостях против «Норвича» надо было играть только на победу. Тогда на кону было все, могли победить и те, и другие, может, по этому тот матч получился таким напряженным и интересным в плане голов и интриги. «Канарейки» тогда испытывали проблемы, они довольно долго не могли одержать победу.

«Святые» сразу пошли в атаку, однако мяч не дошел до ноги нападающего Иана Доуи. Потом уже сам Ле Тиссье с лета пробивает мимо. Но первым забивает «Норвич», голом отметился Марк Робинс, который послал круглого в верхний угол ворот, Дэйва Бизанта - 1:0. Робинсон был в паре с Крисом Саттоном, и их дуэт в нападении был очень неплохим в те годы, именно со сброса второго был забит гол. Но после Доуи опять упускает возможность сравнять, штанга - лучший друг вратаря. После Саттон прорывался один на один, но в каком-то немыслимом прыжке Бизант спасает свою команду. Но затем произошел автогол, Уоллоторн после прострела срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме Госс забивает гол - 2:1 - и выводит хозяев снова вперед. Это был его первый гол с ноября месяца. Затем счет стал 3:1, голом отличился Крис Саттон. Но потом активизировался Ле Тиссье, который забивает первый свой гол в этой игре, пробил хлестко низом, Брайан Ганн вратарь соперника, не слишком жестко выставил руки, и мяч, скользнув по перчаткам, оказался в сетке - 3:2. Затем сбивают игрока «святых» в штрафной, и Мэтт делает дубль, реализуя пенальти - 3:3. Саттон вновь огорчает Бизанта, забивая головой мяч - 4:3. Ответ не заставил долго ждать: Ле Тиссье перевисел соперник в воздухе и сравнял счет - 4:4. А точку в матче поставил Монку Кенна, который после подачи углового от все того же Ле Тиссье вколачивает головой - 5:4.

12.02.2000 «Вест Хэм Юнайтед» - «Брэдфорд Сити» 5:4

Забить дома 4 и проиграть, как было рассказано выше, обидно, но хуже всего, когда ты забил 4 в гостях, ведя в счете, и все равно проиграл. Тогда «Брэдфорд» под руководством Пола Джуэла проводил свой первый сезон в высшей лиге, и оставил о себе приятное впечатление, сохранив в итоге прописку в элите. Многие называли их аутсайдерами и первыми претендентами на вылет, однако они проявили характер, рубясь во всех играх не на жизнь, а на смерть.

В самом дебюте игры травму получил основной вратарь «молотков» Шака Хислоп, его заменил Стивен Байвотер, и ему предстоял тяжелейший матч. Едва вступив в раму, Байвотер пропустил гол от Дина Виндасса, который головой без помехи расстрелял ворота - 0:1. Затем сравнивает Тревор Синклейр - 1:1 - пробил мощным ударом. После этого классный удар удался Джону Монкуру, который уже падая наносил удар, и мяч от штанги влетел в сетку красиво - 2:1 вперед выходят хозяева. Но затем гости просто осадили ворота Байвотера. Сначала Питер Бири сравнивает с 11-метрового - 2:2.

Во втором тайме Лоуренс воспользовался ошибкой Байуотера, упустившего мяча из рук, - 2:3. Четвертый гол все тот же Лоуренс забил в падении, перекинув при этом вратаря соперников - 2:4. В той игре пару раз сбивали в штрафной Ди Канио, однако судьи молчали. И все же 11-метровый дал судья, когда Пола Китсона срубили в штрафной. К точке подошли Лэмпард и Ди Канио, было любопытно смотреть, как они друг у друга выдергивали мяч, говоря: «Нет, я пробью, нет, после меня». В итоге Фрэнк уступил, и приговор реализовал Паоло - 3:4. Потом и Джо Коул с паса Синклейра сравнивает - 4:4. В самой концовке игры удалась образцовая контратака «молотобойцам», Паоло Ди Канио протащил мяч к штрафной, но бить сам не стал, подождал партнера и отдал пас Фрэнку Лэмпарду, который до этого уступил итальянцу пробитие пенальти. И Лэмпард делает счет 5:4, щечкой положил, точно в ворота, вратарь соперников только развел руками, потрясающий гол.

13.11.2004 «Тоттенхэм» - «Арсенал» 4:5

Футболисты «шпор» начали игру в быстром темпе, на той игре присутствовал их бывший игрок Юрген Клинсманн. Первый гол удалось забить хозяевам, отличился Найбет, который остался неприкрытым в штрафной соперника - 1:0. Но в самом конце тайма эквалайзер забил Анри - 1:1. Как говорится, жди беды, когда в ворота твоих любимых забивает Тьерри Анри. На перерыв ушли при ничьей. Вторая половина встречи оказалась интересной. Вроде ничего не предвещало голы, однако как-то неуклюже Пол Робинсон выкинул мяч, в итоге игроки «Арсенала» подхватили его, а «шпоры» сбили Юнберга в штрафной, сделал это Памарот, а приговор реализовал Лорен - 1:2. Третий гол был опять пропущен из-за проблем в обороне «шпор», забивает Патрик Виейра -1:3.

Отставание в счете сократил Джермейн Дефо, который влупил мяч точно в девятку ворот Йенса Леманна - 2:3. После Юнберг снова ворвался в штрафную и увеличил разрыв до двух пунктов - 2:4. Защита «шпор» трещала по швам, но вдруг Ледли Кинг замкнул штрафной, головой отправил мяч в сетку канониров - 3:4. Затем была одна из атак подопечных Венгера, в которой поучаствовал Бергкамп, потом Анри, а завершил ее Робер Пирес - 3:5. Точку в матче поставил Фредерик Кануте - 4:5.

В этой игре мы еще раз вспомнили «Непобедимый Арсенал» Арсена Венгера в 2004 году и его главных лидеров: Анри, Пиреса, Юнгберга, Бергкампа, Виейра и многих других.

23.01.2016 «Норвич Сити» - «Ливерпуль» 4:5

Это блюдо нам подарила команда Юргена Клоппа, которая любит сама забить много, но и нередко в ответ получает не меньше. Забивает вначале Фирмино, который оказался в выгодной позиции, офсайда нету, и 0:1. Ответный мяч не заставил особо долго ждать: игроки «Норвича» затоптали защиту «Ливерпуля», и Мбокани забивает или даже проталкивает мяч пяткой - 1:1, хозяева сравнивают. До перерыва Нэйсмит выводит «канареек» вперед - 2:1, пробив в дальний угол. А дальше следует пенальти: Уэсли Хулахан пробивает с точки во втором тайме, увеличивая преимущество в счете до двух голов - 3:1. Но буквально сразу «красные» отыгрались стараниями Хендерсона - 3:2. Все же защита «Норвича» была всегда дырявой, позволила сопернику свободно сыграть. Лаллана выдал пас на практически одного Фирмино, который не растерялся после такого паса и уложил мяч в сетку вратаря Радди - 3:3.

После этого увидели просто чудовищный ляп защитников «Норвича», которые сами привезли себе гол, выдали пас Милнеру, и тот разобрался с вратарем - 3:4, снова вперед вышел «Ливерпуль». Уже на 91-й минуте в компенсированное арбитром время Бассонг подключился к атаке и сравнял - 4:4. Защитник, который не сумел добраться до чужих ворот, просто на силу пробил, и Миньоле ничего с такой пушкой поделать не смог. Реакция Юргена Клоппа была однозначна, в концовке он просто материл своих по-черному, и они все-таки сумели забить победный, автор - Адам Лаллана - 4:5. Пробил точно слета, и мяч влетел в ворота.

26.11.2016 «Суонси Сити» - «Кристал Пэлас» 5:4

«Суонси» в этом сезоне покинул элиту, но все же оставил в ней яркий след. Матч межу аутсайдерами получился захватывающим в прошлом сезоне. Счет открыл Уилфрид Заха, который вывел «орлов» вперед - 0:1. Но в середине первого тайма Сигурдссон сравнивает счет со штрафного, пробив мощно и мимо вратаря соперника - 1:1. Первый тайм закончился равенством, а уже второй подарил нам целую корзину новых голов и эмоций.

Сначала гол забил Лерой Фер, который протолкнул в неразберихе и при попустительстве обороны мяч - 2:1. А через три минуты футболист оформил дубль, после подачи стандарта замкнул передачу - 3:1. После «орлы» полетели отыгрываться, и защитник Томкинс один мяч отквитал - 3:2. Да, оборона обоих клубов в матче была просто ужасна. И очередной автогол: прострелил игрок гостей, мяч попал в Корка и по непонятной дуге залетел в сетку ворот, перемахнув через вратаря - 3:3. Да уж, подобные матчи частенько оборачиваются курьезами и автоголами. Игроки «орлов» почувствовали, что смогут забить еще, и Бентеке выводит их вперед - 3:4, оказавшись расторопней всех. На 90-й минуте «лебеди» сумели сравнять, прострел, вернее удар, а не пас от партнера, на ногу поймал Льоренте, который уравнял шансы команд на успех - 4:4. И все тот же Льоренте делает дубль, вырывая красивую победу для хозяев 5:4. Опять испанец четко сыграл в штрафной соперника.