Цифры и факты Лиги Европы 2017/2018. Финальная версия

Лига Европы – всё! Первый еврокубок нашел своего обладателя. «Соккер.ру» подводит итоги «младшего» турнира УЕФА, обнаруживая любопытные факты и статистику.

Ни одному французскому клубу не удавалось одержать победу в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. «Марсель» не нарушил эту традицию. До этого «Олимпик» сам дважды проигрывал в финалах, там же были биты «Бордо» с Зиданом в составе и «Бастия».

Только один игрок «Атлетико» включен в символическую сборную Лиги Европы 2017/18 по версии «Whoscored» - это Антуан Гризманн. Полностью состав этой воображаемой команды выглядит следующим образом: Борян («Црвена Звезда») – Лайнер («Зальцбург»), Папаяннопулос («Эстерсунд»), Миранда («Зальцбург»), Кришито («Зенит») – Уолкотт («Арсенал»), Фернандеш («Спортинг»), Каналес («Реал Сосьедад»), Вербич («Копенгаген») – Фекир («Лион»), Гризманн («Атлетико»).

Дубль в победном финале Лиги Европы – традиция «Атлетико». До Антуана Гризманна по два мяча в решающей схватке забивали Диего Форлан (2010) и Радамель Фалькао (2012). Французский форвард стал девятым человеком, сделавшим дубль в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы, а вот хет-трик никому не покорялся.

Во второй раз «Атлетико» участвовал в еврокубковом финале в Лионе. Результаты получились диаметрально противоположными. В 1986 году «матрасники» уступили на старом стадионе «Жерлан» киевскому «Динамо» в решающей схватке за Кубок обладателей Кубков со счетом 0:3, а спустя 32 года с аналогичным счетом разгромили «Марсель» в финале Лиги Европы.

3-й Кубок УЕФА завоевал «Атлетико», причем эти победы уложились в восемь лет. В 2010-м мадридцы переиграли в финале английский «Фулхэм» (2:1), в 2012-м разгромили «Атлетик» из Бильбао (3:0), а теперь с таким же счетом переиграли «Марсель». Нужно сказать, что «Атлетико» никогда не проигрывал в финалах Лиги Европы: три захода в решающие матчи – три победы.

3-й финал за Кубок УЕФА проиграл «Марсель». В свою очередь, «Олимпик» из города Марсель в третий раз играл в решающем матче турнира за Кубок УЕФА. В третий раз проиграл и снова не сумел забить в финале. В 1999-м поражение от «Пармы» (0:3), в 2004-м от «Валенсии» (0:2) и в этом году от «Атлетико» (0:3). Три финала, ноль трофеев, три поражения. Такая же унылая статистика только у «Бенфики».

Это четвертая победа в Лиге Европы для Витоло и Кевина Гамейро, которые уже трижды выигрывали Кубок УЕФА с «Севильей» (2013, 2014, 2015). Они уступают только Хосе Антонио Рейесу, побеждавшему в ЛЕ пять раз (дважды с «Атлетико», трижды с «Севильей»). Габи, Диего Годин, Коке и Хуанфран стали двукратными победителями Лиги Европы в составе «Атлетико», в сезоне 2011/2012 они выиграли трофей под руководством Диего Симеоне, на тот момент работавшего с мадридским клубом всего полгода.

По 5 желтых карточек получили Луис Фелипе («Лацио») и Дуйе Чалета-Цар («Зальцбург»). 21-летние защитники оказались главными любителями «горчичников» в Лиге Европы, если говорить исключительно об основной сетке турнира, стартовавшей с группового раунда.

7 голевых передач сделал Димитри Пайет, не сумевший доиграть финальный матч из-за травмы. Кроме того, лидер и капитан «Марселя» еще и забил три мяча (все это в девяти матчах), что делает его лидером Лиги Европы по показателю «гол плюс пас» - десять результативных действий на счету Пайета.

По 8 голов на счету лучших бомбардиров турнира. Ариц Адурис («Атлетик Бильбао») и Чиро Иммобиле («Лацио») делят эти лавры. Если учитывать также матчи квалификации, то 37-летний баскский нападающий лидирует в гордом одиночестве с 11 голами. Браво, Ариц!

24.5 выигранных воздушных единоборств у московского «Спартака», который, правда, провел в Лиге Европы всего лишь два матча. Любопытно, что год назад выше всех был тоже российский клуб – «Ростов».

24 красных карточки предъявили арбитры в основной сетке Лиги Европы, где было сыграно 205 матчей. То есть в среднем удаления случались один раз за 8.5 матчей. Ни один футболист не получил две красные карточки.

30 голов на счету лондонского «Арсенала». «Канониры» стали самой результативной командой нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

32 предупреждения и 3 удаления заработали футболисты «Марселя». Грубее финалистов никто не вел себя в завершившейся Лиге Европы.

34 сэйва на счет вратаря «Атлетика» из Бильбао Яго Эррерина. По абсолютному показателю он выше всех своих коллег, выступавших в Лиге Европы. Яго принял участие в десяти встречах.

38 ударов по воротам соперников «Ниццы» нанес Марио Балотелли, ставший самым бьющим игроком Лиги Европы.

90% точных передач выполнили футболисты «Ниццы». Показательно, что второй год подряд эта французская команда удерживает лидерство в Лиге Европы по аккуратности игры в пас (в сезоне 2016/2017 – 91% точности).

213 ударов – показатель самой бьющей команды турнира. Это лондонский «Арсенал». Вот если бы еще подопечные Венгера били точно, глядишь, играли бы в финале вместо «Атлетико», ведь был шанс пройти «матрасников» в первой игре.

556 голов забито в завершившемся розыгрыше Лиге Европы. Это на 9 меньше, чем в прошлом сезоне. Средняя результативность составляет 2.71 гола за игру, на одно взятие ворот командам требовалось в среднем 33 минуты.

738 точных передач выполнил египетский полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни. Точность его действий тоже впечатляет – 93.5%. Лучший показатель по обоим направлениям среди всех участников ЛЕ, а в числе ближайших преследователей в основном центральные защитники, которые много передач делают ближнему партнеру и без сопротивления.

Реакция соцсетей на победу «Атлетико» в Лиге Европы