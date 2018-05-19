Конте придушил Моуриньо. «Челси» взял Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» пропустил первым, а это значит, что получил шанс для частых атак. «Соккер.ру» объясняет, почему не получилось, и кто провалил финал.

Моуриньо и игроки МЮ – антигерои финала

- Жозе проиграл всего третий финал из пятнадцати, то есть умеет настраивать на подобные матчи. Но МЮ не был похож на коллектив, готовый грызть землю ради трофея. Словно играли с ВБА, а не с неудобным «Челси» на «Уэмбли»;

- в который раз Моуриньо не смог перестроить игру МЮ по ходу сложного матча без помощи обороны соперника. «Юнайтед» не знает, что делать с мячом. Сегодня работали первым номером вдвое чаще, чем соперник. Результат – ноль на табло;

- португальский наставник не придумал запасной план в атаке на случай потери Лукаку. Сам в этом признавался, и в финале без Ромелу, а потом и с ним, но без простора, ничего не получилось;

- семь первых ударов МЮ в матче были неточными. Причем всего два заблокированы, а пять – мимо ворот. Ужасное отношение к завершению атак со стороны звезд английского клуба;

- Погба провалил финал. Не попал в створ, когда получил редкий момент со стандарта, нанес всего четыре удара – все мимо, ничего предметного не выиграл на втором этаже. Не отбирал мяч, не читал игру – у центрального хавбека ни одного перехвата;

- очень неубедительно вошел в игру Лукаку. Ни одного удара по воротам МЮ – закрыли намертво, всего шесть передач за отведенное время, два точных паса – оба раза скидки головой. Игрок основы джокером не стал;

- мастер игры на «Уэмбли» и побед в финалах Санчес тоже провалил игру, как и Погба. Жалких два удара – ни одного точного, ни одной удачной обводки за всю игру. У Азара, для сравнения, три успешных финта. Это больше, чем у Рэшфорда, Санчеса, Лингарда и Лукаку вместе взятых, ведь у них ноль обводок. Единственный атакующий игрок Моуриньо, сумевший один раз обыграть соперника – Марсьяль, хотя и он сыграл плохо;

- у Матича три удара за игру, у Санчеса, Рэшфорда и Лингарда вместе всего шесть. По точным выстрелам у серба аналогичное соотношение с атакующим трио Моуриньо – 1:2. Это все, что нужно знать об игре МЮ против «Челси». Медленнее отработать было невозможно, отсюда девять ударов мимо и лишь пять точных. Даже после ошибки Джонса хватало времени, чтобы переломить игру. «Челси» позволял атаковать, а МЮ не справился. Моуриньо выдумывает, его команда не заслужила победу, поскольку его форварды провалили матч.

Арбитру Оливеру стоило удалить Джонса?

Защитник Фил ошибся дважды – когда выбирал позицию, стараясь не пустить Азара к воротам, и когда принял решение нарушать правила. Эден легко убежал от англичанина, но набрал такую скорость, что пробил бы из очень острого угла. Если бы Джонс подкатился с целью страховать Де Хеа – могли получить удар мимо или в голкипера, такие эпизоды видели много раз, скорость движения Азара мешала ему пробить.

Сам же фол очевидный, пенальти чистенький – и реализован легко. А вот претензии игроков «Челси» к арбитру Оливеру на тему красной карточки не по адресу. Сейчас практикуют отказ от «двойного наказания», удаление при назначении пенальти можно заработать, лишив соперника железной возможности забить. Ну, или выбить мяч руками с линии ворот. Джонс сыграл жестко, но не грубо, так что здесь пенальти и желтая карточка.

Арбитр прав, как и в случае с рукой Янга – расстояние было минимальным, мяч не летел в ворота или точно в ноги игроку «Челси», это не пенальти. Тут повтор убедил его в правоте, как и в случае с офсайдом Санчеса.

Герой финала Кубка Англии. Эден Азар («Челси»)

Лидер сборной Бельгии провел образцовый финал. Никого не удивил умением накручивать соперников – обычное для Эдена дело, но поскольку у «Челси» за всю игру было три точных удара по воротам Де Хеа, а МЮ за весь розыгрыш Кубка Англии пропустил всего ничего, то единственный момент здесь важнее десятка. Азар заработал пенальти, Азар его реализовал, Азар – герой финала. У «Челси» также можно выделить группу разрушения – вратаря, центральных защитников и Канте, но не сказать, что игроки МЮ заставили их работать без передышек.

Теперь «Челси» не уволит Конте?

Интересный вопрос, хотя ответ может быть простым – уволит. Антонио уже знает, останется ли он в команде, поэтому пьет сейчас шампанское и, скорее всего, уходит с чувством выполненного долга. Выиграл с «Челси» чемпионат и Кубок Англии, а это однозначный успех. И хотя очевидно, что МЮ помог победителю – трудно найти команду, которая бы бездарнее распорядилась 66 % владения, финал помог понять разницу между соперниками.

У МЮ не настолько сильная защита, чтобы наплевать на все остальные возможности добиться положительного результата. Но Моуриньо перебрал с силовым подходом. У него многие бегут – как Лингард, Санчес или Янг, но не осталось в основе тонких футболистов. А у «Челси» такие ребята есть. Азар соединяет умение развить скорость и принять решение, Канте резкий, но феноменально умный малый, Фабрегас стоит, но думает.

Даже правый центральный защитник Конте – Аспиликуэта, точно не второй Джонс по стилю и умению выбрать нетривиальный ход. Поэтому «Челси», будучи братом МЮ по общему подходу, так часто обыгрывал манкунианцев последних лет. А если добавить, что чемпионский титул «Челси» взял на драйве и характере годом ранее, то становится понятно, почему Моуриньо не справился со знакомым и давно изученным изнутри соперником. Победил тот, чей план на матч был грамотнее и неудобнее для соперника.

Финал, как и ожидали, не получился ярким, зато отлично описал проблемы соперников - собрав бойцов, забыли о творцах. Слишком мало на поле думающих людей, чтобы финал Кубка Англии получился таким, словно сыграли между собой Клопп и Гвардиола. Впрочем, «Челси» сознательно охранял гол с пенальти, а во что сыграли подопечные Моуриньо? Жозе пережал с дисциплиной, некому атаковать и забивать. Погба, Лингард, Рэшфорд и Санчес провалили финал, и не только они.

Забить могли разве что со стандарта. Будем считать, что это «Челси» заставил МЮ сыграть так слабо? В такую теорию просто поверить, ведь «аристократы» часто обыгрывали «красных дьяволов» в Лондоне, и финал на «Уэмбли» исключением не стал. Получился матч до забитого мяча. Забей первым МЮ – торчали бы в защите, а «Челси» бы отчаянно пытался пробить стену защитников. Но Азар дал Конте козырь, к которому Антонио был готов. «Аристократы» уверенно провели финал, ничего предметного МЮ не позволили.

Да, ударов 18 штук, но сэйвов у Куртуа всего 2. Так что заслуженно празднуют очередной трофей. Теперь любопытно узнать, кого подпишет МЮ летом, что оживить игру в атаке и вернуть трофеи, и кого Абрамович выберет тренером, чтобы «Челси» вернулся в ЛЧ, пытаясь параллельно снова выиграть Лигу Европы?