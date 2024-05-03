«Тоттенхэм» не верит в футбол Постекоглу. Признаёт даже тренер, у «шпор» – 2 гола в трёх матчах

1714731903

сегодня, 13:25

Очень слабый первый тайм.

«Тоттенхэм» уступает во втором лондонском дерби подряд. Как ни парадоксально, с «Арсеналом» у «шпор» было даже больше шансов на победу, чем с «Челси». Рассказываем, с каким багажом подходили к матчу и что привело к гостевому провалу.

К очередному дерби подходили с двумя поражениями

Постекоглу есть над чем подумать – к матчу против «Челси» его команда подходила с двумя поражениями кряду. В гостях «шпоры» получили разгром от «Ньюкасла», дома в крайне результативном поединке уступили «канонирам».

Поводов для беспокойств было несколько. Прежде всего, провал с «сороками» уже тяжело списать на незрелость обновлённого коллектива – «Тоттенхэм» преодолел зону турбулентности и до этого более уверенно замыкал первую пятёрку. Но с «Ньюкаслом» команду затрясло.

Во-вторых, проблемы с реализацией. Дерби с «Арсеналом» вообще было аномальным – в первом тайме преимущество было за «шпорами», но забивали «канониры». После перерыва – наоборот. Подопечные Анге Постекоглу могли забирать очки, но игра в завершении была ужасна.

В-третьих, клуб опять ставит под вопрос своё место в топ-5. Да, до финиша оставалось 4 тура (у «Тоттенхэма» был запасной матч), от МЮ сформировался надёжный отрыв, да и манкунианцы теряют очки. Но при всём этом постоянные поражения – то, за что обычно наказывают. График на последние туры предстоит тяжёлый, а турнирный вопрос остаётся подвешенным.

«Челси» – не те, кому простительно отдавать очки

К отложенному матчу 26-го тура лондонцы должны были подходить с боевым настроем – они играли матч в запасе и могли увеличить отрыв от конкурентов, окончательно закрыть путь в топ-5 и готовиться к ведущим соперникам.

Такой «Челси» «шпоры» должны были проходить на классе. И дело не столько в нынешнем облике «синих» – при всей своей нестабильности команда выдаёт отличные матчи против грандов. Речь скорее о количестве травм. Недавно «аристократы» потеряли системообразующего хавбека Энцо Фернандеса (выбыл до конца сезона с паховой грыжей) – и это вкупе с повреждениями основного вратаря Роберта Санчеса, травматичного лидера Риса Джеймса, игроков старта (Рахим Стерлинг, Бен Чилуэлл, Мало Гюсто) и обоймы (Фофана, Колуилл), дорогостоящих новичков (Нкунку, Лавия).

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино сокрушался перед матчем:

Мы все чувствуем ответственность. Существует много обстоятельств, из-за которых так происходит. Это сложно объяснить одним словом или предложением. У нас замечательный медицинский персонал, инфраструктура, тренерский состав – у всех нас есть опыт руководства клубами и работы в этой сфере. Иногда такое случается, команда не выступает на должном уровне, становление нового проекта иногда может [нарушить форму]. Сейчас столько всего сложилось вместе, поэтому мы страдаем от такого количества травм.

Обескровленного соперника отпускать никак нельзя – но «шпоры» при меньших и более точечных потерях это сделали.

«Аристократы» истерзали левый фланг «шпор» и закрыли Джонсона с Порро

Ключевая потеря «Тоттенхэма» в последних турах – травма Дестини Удоджи, из-за которой он выбыл до конца сезона. Итальянец был первым выбором на левый фланг обороны и постоянно выходил в старте. В матче с «Арсеналом» его заменял Бен Дэвис, а против «Челси» вышел Эмерсон.

И «синие» отлично надавили на больную точку. В первом тайме хозяева истерзали левый фланг «шпор». Эмерсон не успевал за Мадуеке и оставлял свободные зоны, Сон тоже не был успешен в прессинге. В помощь периодически выдвигался Биссума, но на общую картину это никак не влияло. В итоге именно Нони заработал стандарт, который привёл к голу Чалобы. Он же разогнал атаку с фланга, которая привела к фолу Кулусевски на Кукурелье и голу Джексона на добивании.

Атаки гости пытались разгонять по правому флангу, где дирижировали Бреннан Джонсон и Педро Порро. Движения у бровки было достаточно, часто удавались доставки в штрафную. Но Кукурелья быстро нашёл подход и стал накрывать валлийца. Из-за этого в их зону стал смещаться Ришарлисон – и перестало хватать игрока на острие. В первом тайме «шпоры» нанесли всего 3 удара (у «Челси» их было 11).

На финише – тяжелейший график

Да, после перерыва игру удалось освежить, стало больше моментов – в том числе убойных. Во втором отрезке тотальный перевес был уже за гостями – 73.8 процента владения, 16 ударов против 5 у «аристократов». Но свои моменты они не реализовали – а итоги от Постекоглу неутешительны:

Мы играли недостаточно хорошо, и я должен взять на себя ответственность за это. Раз мы продемонстрировали такое же выступление, как и в первом тайме, это значит, что мое послание не дошло до команды. Я чувствую, что мы слегка потеряли веру в наш футбол, убежденность в нем, и я должен это изменить. Дело не в пропущенном [первом] голе, дело в нашем подходе к игре, и мы были далеки от надлежащего уровня. Это моя вина. Уже некоторое время мы немного потеряны, и должны преодолеть это на пути нашего роста.

«Тоттенхэму» не хватает стержня, стабильности. С одной стороны, клуб и так опережает «Юнайтед» на 6 баллов за 4 тура до финиша – манкунианцы с трудом набирают очки, так что отрыв надёжный. С другой, в таких случаях надо перестраховаться – за недооценку конкурента наказывают. Да и календарь тяжелейший. Уже 5 мая предстоит выезд к «Ливерпулю», который в ярости от последних результатов (а Клопп – от Салаха, но рулевой заявил, что сейчас всё нормально) и хочет вернуться в чемпионскую гонку. Потом домашний матч с «Бернли», через 3 дня после которого – «Ман Сити». Ещё через 5 дней – «Шеффилд». Тут нужно и на топ-соперников лидеров выставить, и глубину состава задействовать. С последним есть проблемы.