Герои и неудачники

В Риме развернулась настоящая киношная драма. «Интер» вырвал из рук «Лацио» путевку в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» впечатлен сюжетной линией.

Подготовка почвы

Теперь понятно, для чего «Интер» совершал нелепые ошибки и допускал безумные потери очков. Можно вспомнить предыдущий тур и поражение «нерадзурри» от «Сассуоло» в Милане. Кажется, такого издевательства болельщики «Интера» давно не знали. Но все это лишь для того, чтобы подарить всему мировому футболу великолепнейшую развязку главной интриги последнего тура Серии А и едва ли не всего топового европейского футбола: «Лацио» или «Интер» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Обе команды – с именем, со статусом, с историей и традициями. Обе команды достойно сражались на протяжении всего сезона, но не идеально, конечно, иначе бы участвовали в разборках рангом повыше. Но верно заметил перед матчем Лучано Спаллетти, который заявил, что в любом случае гордится своей командой, своими игроками и уверен, что они сделали в сезоне все, что могли. Вероятно, в том числе и этот психологический ход помог «нерадзурри» в самом матче.

Спаллетти, понимая, насколько это большой стресс для команды, такими своими спокойными словами снял часть напряжения и придал раскрепощенности с уверенностью. Ведь задача «Интера» выглядела далеко не самой простой. Тут, правда, помог регламент Серии А, помог он и всем зрителям. «Интер» отставал от «Лацио» на три очка и имел разницу мячей на шесть хуже, чем у римлян.

Так что в какой-нибудь другой стране, где привыкли считать при равенстве разницу, у миланцев даже в случае победы было бы мало шансов выйти в Лигу чемпионов. А у итальянцев считают при равенстве очные встречи. И тут команды невольно подсуетились для интриги, когда в первом круге в Милане сыграли вничью со счетом 0:0. Все это сделало понятными и прозрачными вопросы к последнему очному поединку: «Интер» при любой победе выходит в Лигу чемпионов, а «Лацио» нужна ничья или победа. Все предельно конкретно.

Остроты добавляют и изменения в регламенте Лиги чемпионов, который теперь позволяет всей первой четверке из Серии А напрямую попадать в групповой этап. Теперь это сражение за четвертое место было битвой за гарантированные шесть игр в основной сетке Лиги чемпионов и за большие деньги, а не за эфемерные неконкретные отборочные раунды, которые еще пройти нужно.

В общем, все обстоятельства, все исторические решения и статистические выкладки сошлись в одну точку в Риме, где «Лацио» и «Интер» встретились с глазу на глаз. И это было эпично. За один матч болельщики обеих команд и нейтральные зрители могли прожить целую жизнь. Ведь в нем было абсолютно все, что можно представить в насыщенной драме.

Путь под откос

Как положено, сначала главному герою (которым в итоге стал «Интер», но поначалу-то никто не знал этого) достается по первое число: жена уходит, с работы увольняют, стоп, то есть «Лацио» наваливает атаки, забивает быстрый гол, а по иронии судьбы это еще и автогол оказывается. Положение аховое.

Римляне же на коне, контролируют ситуацию и, кажется, готовы добить «нерадзурри» прямо здесь и сейчас и разойтись поскорее уже. В середине первого тайма грозным набатом над головой Хандановича трясется перекладина – Милинкович-Савич попадает в каркас ворот, едва не ставя крест на надеждах миланцев.

Путь под откос для гостей все неизбежнее и неизбежнее. В этом месте сценарий снабжен еще и мощными эмоциональными моментами, которых добавил неожиданный гол «Интера» буквально на ровном месте – главный герой на горизонте заметил проблеск маяка.

Буквально тут же пространство заволокло туманом, поскольку «Лацио» продемонстрировал твердость характера и предельное хладнокровие, сделав ставку на контратаки и реализовав под занавес тайма одну такую с помощью Фелипе Андерсона. Это было филигранно и красиво. Тем горше для «Интера», которому это еще и удар под дых – гол в раздевалку, как любят говорить комментаторы.

Сюжетный поворот

Искусавшие в кровь губы и сгрызшие до локтей пальцы зрители с трудом переждали рекламную паузу, чтобы снова с головой окунуться в просмотр интригующего зрелища, держащего нервы натянутыми до предела. Причем только отчаянные оптимисты верили в победу нашего героя, опять же не зная, кто же им станет.

Ведь если бы «Лацио» так же стильно и по-взрослому разбирался и дальше, то он и стал бы героем – интерактивное кино, так сказать, сценарий жизнь пишет в онлайн-режиме. Ключевое значение в такие моменты имеют решения тех, кто отвечает в большей степени за режиссуру – тренеров. Спаллетти в отчаянии бросал всех в атаку, а Индзаги дрогнул. Решающими стали 70-е минуты, но никто тогда об это не знал. Новый сюжетный поворот придало назначение пенальти в ворота «Лацио».

И не только назначение, но и его отмена! Да, судья тоже решил поучаствовать в этом нервном представлении и спалить побольше клеток зрителей. Джанлука Рокки после просмотра видеоповтора посчитал уж слишком незначительным касание руки Милинковича-Савича в штрафной «Лацио», которое первоначально воспринял поводом для пенальти.

Судьбоносные ошибки

Тут бы Индзаги радоваться и на кураже поддержать команду, которая ведет на своем поле, имеет право даже еще пропустить, получила такой заряд бодрости, глядя на несчастных миланцев, которых только обнадежили и тут же отобрали веру. Но тренер «Лацио» дрогнул, словно смотрел концовку встречи «Интера» с «Ювентусом» и научился плохому у Спаллетти, который тогда в героическом матче своей команде все испортил, убрав в конце поединка Икарди и выпустив «лишнего» защитника.

Туринцы тогда победу вырвали, добавив Спаллетти виртуальных седых волос. Теперь туда же махнул Индзаги, который вместо Иммобиле, главной ударной силы команды, выпустил более нацеленного на оборону Джордана Лукаку. Настоящий мужской спорт не любит, когда дают слабину. И уже через шесть минут у «Лацио» все пошло прахом.

Римляне словно почувствовали страх и неуверенность своего тренера, который пошел на такой шаг. Пропала твердость контратак и жесткость в обороне. Она стала даже карикатурной, поскольку де Врей сбил Икарди в штрафной и теперь уже привез пенальти без вопросов. Но даже равный счет выводил в Лигу чемпионов «Лацио», а держаться оставалось минут 15 максимум. Однако же команда поплыла, что называется – к неуклюжести де Врея добавил красную карточку на ровном месте Лулич, оставив римлян в такой момент в меньшинстве.

А наш герой подобно Сталлоне, наполучав оплеух и тумаков, поднялся и мгновенно дал сдачи, использовав очередной приступ растерянности и ступора в римской обороне. Все! Дело сделано! Менее чем за десять минут невероятной кульминации, сжатой в кулак, Индзаги и его бригада героев первого тайма развалились психологически и сдали игру.

Судороги в виде выхода Нани вместо де Врея и удаления со скамейки запасных Габаррона только добавляют красок в эту безумную драму с лихими поворотами сюжета. Целая жизнь уместилась в полтора часа, а за те самые десять минут Индзаги получил мудрости и опыта наверняка такой, какой не дают порой и целые сезоны. «Лацио» был в полушаге от Лиги чемпионов, «Интер» был на краю пропасти. Но теперь миланцы на горе, а римляне под нею.

Это было красиво, эпично и ярко. И Спаллетти простят позор с «Сассуоло», провал с «Ювентусом». Если то была цена за такой матч, как этот, то ничего страшного. А вот болельщикам «Лацио» можно посочувствовать. Меньше чем за тайм команда во главе с тренером напринимала неверных решений столько, что обесценила весь сезон.