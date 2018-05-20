Торрес дважды забил «Эйбару» в своем последнем матче за «Атлетико»

В поединке заключительного тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром». Сегодня свой последний матч в составе «матрасников» проводил Фернандо Торрес.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Эйбар» – 2:2 (1:1)
Голы: Торрес 42, Торрес 60 — Кике 35, Пенья 70
«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Савич, Луис, Хуанфран, Ньигес, Габи, Коке (Гризманн 59), Витоло (Хименес 66), Торрес, Корреа (Коста 59)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Ломбан (Арбилья 66), Анхель, Пенья, Хордан, Дани Гарсия, Эскаланте, Кике, Иви (Диас де Оливейра 78), Орельяна
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
Предупреждения: Люка Эрнандес 8, Луис 22, Дани Гарсия 56, Торрес 61, Ломбан 65, Коста 71, Савич 83
Удаления: Люка Эрнандес 63
Судья: Альварес Искьердо Альфонсо.
Жаль что хет-трик не удалось загрузить, хотя команда играла на него.
Уверен однажды он вернётся в свой дом в качестве тренера. Будем ждать!
Жаль что хет-трик не удалось загрузить, хотя команда играла на него.
Уверен однажды он вернётся в свой дом в качестве тренера. Будем ждать!