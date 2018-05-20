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Торрес дважды забил «Эйбару» в своем последнем матче за «Атлетико»

20 мая 2018, 21:22
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

В поединке заключительного тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром». Сегодня свой последний матч в составе «матрасников» проводил Фернандо Торрес.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Эйбар» – 2:2 (1:1)
Голы: Торрес 42, Торрес 60Кике 35, Пенья 70

«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Савич, Луис, Хуанфран, Ньигес, Габи, Коке (Гризманн 59), Витоло (Хименес 66), Торрес, Корреа (Коста 59)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Ломбан (Арбилья 66), Анхель, Пенья, Хордан, Дани Гарсия, Эскаланте, Кике, Иви (Диас де Оливейра 78), Орельяна
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждения: Люка Эрнандес 8, Луис 22, Дани Гарсия 56, Торрес 61, Ломбан 65, Коста 71, Савич 83

Удаления: Люка Эрнандес 63

Судья: Альварес Искьердо Альфонсо.

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Все комментарии
MixaBMK
MixaBMK
21 мая 2018 в 16:54
Легенда!
Tonik-ID
Tonik-ID
21 мая 2018 в 07:20
Достойные проводы вышли у Фернандо! На лице было написано что он счастлив. А как он обнимался с фанатами после второго мяча!
Жаль что хет-трик не удалось загрузить, хотя команда играла на него.
Уверен однажды он вернётся в свой дом в качестве тренера. Будем ждать!
амурец
амурец
21 мая 2018 в 06:48, ред.
уходят Иньеста, теперь Торрес, оба украшение испанского футбола
sir_Alex
sir_Alex
21 мая 2018 в 06:47
Очень достойно!
Apsny
Apsny
21 мая 2018 в 00:10
Эль-Ниньо).
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
20 мая 2018 в 23:53
Целая эпоха ушла: Торрес,Иньеста,Буффон,Сезар,Прието ...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
20 мая 2018 в 23:32
Молодец, Фернандо. Удачи тебе в следующем сезоне
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Colchoneros (раскрыть)
20 мая 2018 в 23:31
Эль Ниньо вечно молодой
Colchoneros
Colchoneros
20 мая 2018 в 21:32
С детства был и останется Матрасником!
Colchoneros
Colchoneros
20 мая 2018 в 21:25
Браво Фернандо Торрес!
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