Карло может, Карло может всё что угодно! 

«Наполи» отправил в отставку Маурицио Сарри, а после подписал трехлетний контракт с Карло Анчелотти. «Соккер.ру» видит обещание больших побед, но оставляет место для скепсиса.

Довести до ума

Цикл сотрудничества «Наполи» - Сарри завершился без громких побед, но на мажорной ноте, учитывая красочную игру и 91 набранное очко в Серии A. Теперь Маурицио пойдет своей дорогой, в то время как Аурелио Де Лаурентис в уже мчащийся по ледяному тоннелю боб подсаживает новогото рулевого, чье мастерство и опыт должны помочь на коварных поворотах, которые предстоит проходить на высокой скорости. «Наполи» - развивающийся проект, Карлетто приходит не строить с нуля, а доводить до ума. В этом искусстве Анчелотти считается мастером. Он единственный, кто выигрывал чемпионство с «Челси» между двумя пришествиями Моуриньо на «Стэмфорд Бридж», причем итальянец оформил дубль в первом же своем сезоне у руля «синих».

Еще более показательна история успеха Анчелотти в «Реале», где он сменил того же Жозе, сделавшего «Мадрид» постоянным участником полуфиналов Лиги чемпионов. Карло же, недолго думая, из наследства предшественника и нескольких новых элементов (Бэйл, Карвахаль, Иско) соорудил долгожданную победу. Вероятно, именно этот опыт Анчелотти держит в уме Де Лаурентис, идеальную для «Наполи» модель со скидкой на разницу целей «партенопейцев» и «Реала». С другой стороны, нельзя не учитывать приключения Карлетто в Мюнхене, которые случились совсем недавно. В «Баварию» итальянский ас пришел после Гвардиолы, тоже с целью выиграть Лигу чемпионов, однако провалился и в начале второго сезона был уволен, потеряв контроль над командой.

Циклы роста «Наполи»

Анчелотти и Де Лаурентис даже на совместной фотографии после подписания контракта выглядят как братья, солидные мужчины не ограничились протокольным снимком, дали себе волю побаловаться, снявшись спиной к спине с «пистолетиками» из пальцев, словно два лихих ковбоя. Это я к чему? Взаимопонимание между Аурелио и Карло обещает быть полным, тем более у тренера и президента одинаковые, если судить по их предыдущей деятельности, взгляды на «сезонные обновления» команды. Анчелотти, приходя в новый клуб, требует несколько точечных трансферов, чтобы подстроить команду под себя, а для Де Лаурентиса приход нового тренера – это всегда причина купить новых игроков, чтобы сделать «Наполи» еще сильнее. А теперь в распоряжении южан специалист с мировым именем, под него заполучить больших игроков будет проще: нелегко отказать, когда тебе звонит сам Анчелотти и говорит, что лично заинтересован в сотрудничестве и поможет тебе раскрыть потенциал так-то и так-то.

Предполагаю, что «Наполи» ждет самая яркая трансферная кампания с лета 2013 года, когда было потрачено больше 100 миллионов евро на закупки под Рафаэля Бенитеса. Кстати, тогда больше половины потраченных денег ушли в «Реал», который только-только возглавил Карло Анчелотти, он одобрил переходы в Неаполь Гонсало Игуаина, Рауля Альбиоля и Хосе Кальехона. Пипита забил много голов за «Наполи» и принес 90 миллионов евро в клубную казну, сбежав в «Ювентус» и став иудой, а вот с двумя испанцами Карлетто предстоит встретиться: у Альбиоля и Кальехона контракты до 2020 года. Причем эти парни входят в «обязательный райдер» Анчелотти, итальянец поставил такое условие перед подписанием контракта: Альбиоль, Кальехон, Инсинье, Кулибали и Милик должны остаться в команде.

Как изменится «Наполи» в ближайшие недели?

Как вы заметили, в этом списке нет Мертенса, Жоржиньо и Гамшика – трех ключевых игроков «Наполи» при Маурицио Сарри. Естественно, Анчелотти не прочь поработать и с ними, но сохранить этих парней в составе будет объективно непросто. А в случае капитана Марека не факт, что целесообразно. Китайцы зазывают словака к себе, а это возможность для «Наполи» заработать кругленькую сумму на покупки. Анчелотти хочет, как минимум, по футболисту в каждую линию – речь о топ-игроках под основу, хочет формирования глубины состава, а о незапланированных потерях говорить пока рано. Место уходящего Пепе Рейны в воротах, судя по всему, займет чемпион Европы Руй Патрисиу, а в поле могут оказаться Давид Луис, Артуро Видаль и Карим Бензема – эти фамилии появились в прессе первыми после назначения Анчелотти. Что ж, весьма недурно.

Надежды и скепсис

Карло Анчелотти – топ-тренер, который может помочь «Наполи» сделать решающий шаг по направлению к статусу топ-клуба. Чего для этого не хватает? Нескольких звездных игроков, Скудетто и успешного выступления в Лиге чемпионов. Живя по средствам, сложно встать в один ряд с «Реалом», «Барселоной» и английскими грандами, но топ-клубом формата «Атлетико» стать действительно можно. И «Наполи» близко подошел к такому состоянию. Получится ли сделать решающий рывок под руководством Анчелотти? На самом деле, хочется в это верить, потому что чемпионат Италии стал интересен только для фанатов «Ювентуса», Серии A требуется не просто вторая и третья силы, а новый чемпион. Сарри и его команда составили гегемону достойную конкуренцию в завершившемся сезоне, но даже этого мало.

Сдвинуть скалу предстоит Анчелотти. И ему это по силам. Но после работы в «Баварии» появился определенный червячок сомнения относительно Карло. Собственно, перемены в большом тренере произошли после его свадьбы в 2014 году. Если смотреть под определенным углом, может возникнуть впечатление, что Карлетто «ушел на пенсию», но забыл об этом предупредить. Другими словами, он стал работать менее эффективно. Это и сезон 2014/2015 в «Реале» без титулов, а также год с хвостиком в «Баварии», где он уделял команде и ее лидерам недостаточно внимания. Так что для «Наполи» важно получить 100% Анчелотти, а не большого тренера, который перестал работать на свое имя и позволил ему работать на себя. Надеюсь, Карлетто быстро развеет подобные сомнения.