Джеко: «Не стоит сбрасывать меня со счетов»

Нападающий «Фиорентины» прокомментировал подписание контракта с клубом.

Возраст не имеет значения, я пока не тот, кого можно сбрасывать со счетов. За всем стоит работа, которую 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше, чем другим. Я чувствую себя хорошо, мы всей командой усердно трудимся. Все игроки очень мотивированы и готовы к тренировкам.