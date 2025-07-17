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Джеко: «Не стоит сбрасывать меня со счетов»

вчера, 14:34

Нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко прокомментировал подписание контракта с клубом.

Возраст не имеет значения, я пока не тот, кого можно сбрасывать со счетов. За всем стоит работа, которую 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше, чем другим. Я чувствую себя хорошо, мы всей командой усердно трудимся. Все игроки очень мотивированы и готовы к тренировкам.

Напомним, что Джеко перешёл в «Фиорентину» 10 июля.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Фенербахче». В составе турецкого клуба он провёл 53 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
ar2s9ysvuvrt
ar2s9ysvuvrt
вчера в 20:15
Джеко в штрафной умеет выбрать позицию и побороться,игрок ещё фиалкам пригодится
899jr2en5qwu
899jr2en5qwu
вчера в 15:31
Если еще ноги носят, то может быть, и поиграет.
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