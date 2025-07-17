Джеко: «Не стоит сбрасывать меня со счетов»

Нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко прокомментировал подписание контракта с клубом.
Возраст не имеет значения, я пока не тот, кого можно сбрасывать со счетов. За всем стоит работа, которую 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше, чем другим. Я чувствую себя хорошо, мы всей командой усердно трудимся. Все игроки очень мотивированы и готовы к тренировкам.
Напомним, что Джеко перешёл в «Фиорентину» 10 июля.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Фенербахче». В составе турецкого клуба он провёл 53 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.