Бериша ушёл из «Ахмата» после 8,5 лет в клубе

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша больше не сыграет за грозненцев.
Официальный телеграм-канал клуба сообщает о том, что спустя 8,5 лет в составе «Ахмата» 33-летний футболист покидает команду, несмотря на подписанный до конца сезона-2026/27 контракт.
За всё время выступлений в Грозном Бериша провёл 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 голевые передачи.
Два в одном...)
Два в одном...)
Хороший футболист, наверное или травма или Ахмат очень серьёзные задачи ставит перед собою, прощаясь с Беришей.
Хороший футболист, наверное или травма или Ахмат очень серьёзные задачи ставит перед собою, прощаясь с Беришей.
запомнится надолго !
запомнится надолго !
наверно, под заявку ищут нового легионера.
наверно, под заявку ищут нового легионера.