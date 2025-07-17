Бериша ушёл из «Ахмата» после 8,5 лет в клубе

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вчера, 13:26

Полузащитник «Ахмата» больше не сыграет за грозненцев.

Официальный телеграм-канал клуба сообщает о том, что спустя 8,5 лет в составе «Ахмата» 33-летний футболист покидает команду, несмотря на подписанный до конца сезона-2026/27 контракт.

За всё время выступлений в Грозном Бериша провёл 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 голевые передачи.