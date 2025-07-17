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Бериша ушёл из «Ахмата» после 8,5 лет в клубе

вчера, 13:26

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша больше не сыграет за грозненцев.

Официальный телеграм-канал клуба сообщает о том, что спустя 8,5 лет в составе «Ахмата» 33-летний футболист покидает команду, несмотря на подписанный до конца сезона-2026/27 контракт.

За всё время выступлений в Грозном Бериша провёл 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 голевые передачи.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:13
Без Бериши трудно будет Ахмату. Трудно представить грозненцев без своего многолетнего лидера...
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:22, ред.
Отдельно можно упомянуть пару голешников Зениту "от Бериши" когда он играл За Анжи....
Два в одном...)
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:20
Иногда правую бровку выжигал...
Хороший футболист, наверное или травма или Ахмат очень серьёзные задачи ставит перед собою, прощаясь с Беришей.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:16
Хоть и 33 года но мне кажется еще мог бы пользу принести
альсато
альсато
вчера в 14:51
Бернард еще запомнился в играх за фк Оренбург, особенно в стыках против СКА Хабаровск, когда "ходил" по полю и улыбался))))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:26
Бериша,спасибо за все,ты лучший!!! Здоровья,удачи,всех благ по жизни!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 14:18
жёсткий, настырный ...
запомнится надолго !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:08
Берише спасибо за все!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:08
можно было сделать так чтоб матч первого тура стал 200-й ))
наверно, под заявку ищут нового легионера.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 13:39
Спасибо за всё ему и удачи в дальнейшем, ещё бы 200-ый прощальный матч сыграть и вообще идеально было бы 👍
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