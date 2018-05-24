СМИ: Сарри полетит в Лондон на переговоры с «Челси»

Покинувший «Наполи» Маурицио Сарри полетит в Лондон на переговоры с «Челси». Встреча состоится 24 мая, сообщает итальянская пресса. Антонио Конте вскоре покинет «аристократов».
Сарри привел неаполитанцев ко второму месту в Серии А, став первым тренером, набравшим 90 очков и не завоевавшим при этом Скудетто. Его место в клубе занял Карло Анчелотти.
Напомним, что Сарри фигурировал в числе главных кандидатов на тренерский мостик «Зенита».
Зачем в Лондон то летит...??....Романа Аркадьевича на острове нет.....игроков тоже.....просто экскурсия....?? )))
Подарит секретарше шоколадку....)) - Скажите,синьор Сарри прилетал....)))
Зачем в Лондон то летит...??....Романа Аркадьевича на острове нет.....игроков тоже.....просто экскурсия....?? )))
Подарит секретарше шоколадку....)) - Скажите,синьор Сарри прилетал....)))
Мог сразу на Чукотку лететь)
Мог сразу на Чукотку лететь)