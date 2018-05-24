СМИ: Сарри полетит в Лондон на переговоры с «Челси»

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24 мая 2018, 00:21

Покинувший «Наполи» полетит в Лондон на переговоры с «Челси». Встреча состоится 24 мая, сообщает итальянская пресса. Антонио Конте вскоре покинет «аристократов».

Сарри привел неаполитанцев ко второму месту в Серии А, став первым тренером, набравшим 90 очков и не завоевавшим при этом Скудетто. Его место в клубе занял Карло Анчелотти.

Напомним, что Сарри фигурировал в числе главных кандидатов на тренерский мостик «Зенита».