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СМИ: Сарри полетит в Лондон на переговоры с «Челси»

24 мая 2018, 00:21

Покинувший «Наполи» Маурицио Сарри полетит в Лондон на переговоры с «Челси». Встреча состоится 24 мая, сообщает итальянская пресса. Антонио Конте вскоре покинет «аристократов».

Сарри привел неаполитанцев ко второму месту в Серии А, став первым тренером, набравшим 90 очков и не завоевавшим при этом Скудетто. Его место в клубе занял Карло Анчелотти.

Напомним, что Сарри фигурировал в числе главных кандидатов на тренерский мостик «Зенита».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Duke_dp (раскрыть)
24 мая 2018 в 12:59
Тоже сразу подумалось.....

Зачем в Лондон то летит...??....Романа Аркадьевича на острове нет.....игроков тоже.....просто экскурсия....?? )))

Подарит секретарше шоколадку....)) - Скажите,синьор Сарри прилетал....)))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
24 мая 2018 в 11:18
Это конечно по лучше вариант. чем Зенит
Большой Карай
Большой Карай
24 мая 2018 в 07:58
Ну вот, а что не в Россию? Запасной вариант, если Лондон не устроит.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
24 мая 2018 в 05:43
Значит кукурузу покажет петербуржуйтянинам. А Семак всё ждёт и ждёт, как запасная невеста.
112910415
112910415
24 мая 2018 в 05:36
уже подписав контракт, маэстро с удивлением заметит, что Темза как-то подозрительно напоминает Неву...
Шеф спартака
Шеф спартака
24 мая 2018 в 01:23
Так куда летит Сарри не понятно?
Foxes
Foxes
24 мая 2018 в 00:53
А питерские его в Пулково встречают. :-)))))))))))))))))
Duke_dp
Duke_dp
24 мая 2018 в 00:43, ред.
Какой смысл был лететь в Лондон, если Абрамовича там все равно нет)))
Мог сразу на Чукотку лететь)
Гость
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