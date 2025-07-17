Мбаппе обвиняют в том, что он дал взятку полицейским

1752749768

вчера, 13:56

Нападающий «Реала» обвиняется в том, что дал взятку сотрудникам полиции.

По информации источника, он решил перевести всю сумму своего бонуса за участие в чемпионате мира 2022 года сотрудникам, ответственным за безопасность футболистов сборной Франции. Каждый из полицейских получил чек, выписанный в июне 2023 года с банковского счёта Мбаппе. Четыре человека из охранной группы получили по 30 тысяч евро, а их руководитель — 60 тысяч евро. В данный момент решено начать разбирательство, было это добровольным пожертвованием или оплатой за дополнительную индивидуальную защиту игрока.

Напомним, что чемпионат мира-2022 завершился победой сборной Аргентины над сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).