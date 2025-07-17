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Мбаппе обвиняют в том, что он дал взятку полицейским

вчера, 13:56

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обвиняется в том, что дал взятку сотрудникам полиции.

По информации источника, он решил перевести всю сумму своего бонуса за участие в чемпионате мира 2022 года сотрудникам, ответственным за безопасность футболистов сборной Франции. Каждый из полицейских получил чек, выписанный в июне 2023 года с банковского счёта Мбаппе. Четыре человека из охранной группы получили по 30 тысяч евро, а их руководитель — 60 тысяч евро. В данный момент решено начать разбирательство, было это добровольным пожертвованием или оплатой за дополнительную индивидуальную защиту игрока.

Напомним, что чемпионат мира-2022 завершился победой сборной Аргентины над сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:42
Странная какая-то взятка, которая платится не наличными, а с личного счета. Может он еще в назначении платежа указал "взятка".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:06
и финал проиграл, и длинный хвост достал за взятку ))
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