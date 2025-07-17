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«Ньюкасл» вышел из переговоров о переходе Экитике из «Айнтрахта»

вчера, 12:46

Английский «Ньюкасл» вышел из переговоров с немецким «Айнтрахтом» о возможной покупке французского нападающего Уго Экитике.

«Сороки» предлагали за форварда 80 миллионов евро, однако эта сумма не устроила клуб из Франкфурта.

В то же время источник сообщает, что в борьбу за Экитике вступил «Ливерпуль», который может предложить «Айнтрахту» более 80 млн.

В прошлом сезоне француз забил 22 мяча и сделал 12 голевых передач в 48 матчах. За его трансфер «Айнтрахт» заплатил ПСЖ 16,5 млн евро.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:04
Маусимум 50млн. Что-то дороговато 80млн. Исак еще понимаю 80-90млн. Экитике играет немного вальяжно , размеренно, в АПЛ тяжеловато будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:16
игроки из Айнтрахта ничего не показывает в топ-клубах.
исключение - Омар Мармуш, но это еще надо посмотреть на дистанции.
Коло Муани - провал ПСЖ.
Лука Йович - провал Реала.
Себа Аллер - болезнь.
Андре Силва - провал Лейпциг.
теперь вот Экитике, не стоит столько денег.
рад, что Ньюкасл вышел из переговоров.
значит. Исак остается в команде Хау.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:21
Скажу так, по рискам трансфер оцениваю 50/50!!! Может засиять и стать киллером лиги, а может провалиться (уходя из Айнтрахта мало кто играл на том же уровне, что и во Франкфурте) ....
У Уго есть всё, что бы стать топ игроком, он быстрый, резкий, техничный, пластичный форвард, может играть и в центре, и с фланга (обычно с левого) смещаясь к центру и укладывает мяч в сетку! По манере игры напомнил мне молодого Анри! Если проявит себя, то Ливерпулю очень повезло!
lk_483777
lk_483777
вчера в 13:12
Ливерпуль какой вездесущий - менеджеры везде успевают включиться в борьбу за перспективных игроков. Если не получится подписать Исака за 138 млн, планом "B" может стать покупка Экитике. Молодого французского нападающего можно приобрести гораздо дешевле 138 млн.
Ливерпуль хорош!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:48
Айнтрахту пора снизить свои аппетиты)
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