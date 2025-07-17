«Ньюкасл» вышел из переговоров о переходе Экитике из «Айнтрахта»

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вчера, 12:46

Английский «Ньюкасл» вышел из переговоров с немецким «Айнтрахтом» о возможной покупке французского нападающего .

«Сороки» предлагали за форварда 80 миллионов евро, однако эта сумма не устроила клуб из Франкфурта.

В то же время источник сообщает, что в борьбу за Экитике вступил «Ливерпуль», который может предложить «Айнтрахту» более 80 млн.