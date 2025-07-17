«Ньюкасл» вышел из переговоров о переходе Экитике из «Айнтрахта»

Английский «Ньюкасл» вышел из переговоров с немецким «Айнтрахтом» о возможной покупке французского нападающего Уго Экитике.
«Сороки» предлагали за форварда 80 миллионов евро, однако эта сумма не устроила клуб из Франкфурта.
В то же время источник сообщает, что в борьбу за Экитике вступил «Ливерпуль», который может предложить «Айнтрахту» более 80 млн.
В прошлом сезоне француз забил 22 мяча и сделал 12 голевых передач в 48 матчах. За его трансфер «Айнтрахт» заплатил ПСЖ 16,5 млн евро.
исключение - Омар Мармуш, но это еще надо посмотреть на дистанции.
Коло Муани - провал ПСЖ.
Лука Йович - провал Реала.
Себа Аллер - болезнь.
Андре Силва - провал Лейпциг.
теперь вот Экитике, не стоит столько денег.
рад, что Ньюкасл вышел из переговоров.
значит. Исак остается в команде Хау.
исключение - Омар Мармуш, но это еще надо посмотреть на дистанции.
Коло Муани - провал ПСЖ.
Лука Йович - провал Реала.
Себа Аллер - болезнь.
Андре Силва - провал Лейпциг.
теперь вот Экитике, не стоит столько денег.
рад, что Ньюкасл вышел из переговоров.
значит. Исак остается в команде Хау.
У Уго есть всё, что бы стать топ игроком, он быстрый, резкий, техничный, пластичный форвард, может играть и в центре, и с фланга (обычно с левого) смещаясь к центру и укладывает мяч в сетку! По манере игры напомнил мне молодого Анри! Если проявит себя, то Ливерпулю очень повезло!
У Уго есть всё, что бы стать топ игроком, он быстрый, резкий, техничный, пластичный форвард, может играть и в центре, и с фланга (обычно с левого) смещаясь к центру и укладывает мяч в сетку! По манере игры напомнил мне молодого Анри! Если проявит себя, то Ливерпулю очень повезло!
Ливерпуль хорош!
Ливерпуль хорош!