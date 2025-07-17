Захарян не полетит с «Реалом Сосьедад» в Японию

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в ближайших товарищеских встречах.
По данным источника, российский футболист не будет включён в число игроков, которые отправятся в Японию для проведения контрольных матчей, так как продолжает восстановление после вирусного заболевания.
Вчера стало известно, что Захаряну ещё не разрешили присоединиться к команде, он работает индивидуально.
-Горячая кукуруза, шашлык, люля-кебаб, раки, креветки, пиво, соки, лимонад! Подходи народ, не робей, Арсенка будет веселей!!!
-Горячая кукуруза, шашлык, люля-кебаб, раки, креветки, пиво, соки, лимонад! Подходи народ, не робей, Арсенка будет веселей!!!
Середина июля, лето в самом разгаре, нельзя перенапрягаться.
Отдыхать то когда? А на пляж кто ходить будет?))
Хорошо, что руководство Реал Сосьедада все прекрасно понимает)
Середина июля, лето в самом разгаре, нельзя перенапрягаться.
Отдыхать то когда? А на пляж кто ходить будет?))
Хорошо, что руководство Реал Сосьедада все прекрасно понимает)
уже и говорить тут ниче не хочется по этому поводу
уже и говорить тут ниче не хочется по этому поводу