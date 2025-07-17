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Захарян не полетит с «Реалом Сосьедад» в Японию

вчера, 11:32

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в ближайших товарищеских встречах.

По данным источника, российский футболист не будет включён в число игроков, которые отправятся в Японию для проведения контрольных матчей, так как продолжает восстановление после вирусного заболевания.

Вчера стало известно, что Захаряну ещё не разрешили присоединиться к команде, он работает индивидуально.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 15:18
Все новости о Захаряне, что он постоянно что-то лечит и что он куда-то не едет с клубом из-за очередного повреждения. И эти новости о травмах Захаряна не заканчиваются, от слова совсем.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:09
Армянское радио отдыхает... Насколько у испанцев терпения хватит?
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 12:57
...Где-то на пляже Сан-Себастьяна слышна до боли знакомая речь:
-Горячая кукуруза, шашлык, люля-кебаб, раки, креветки, пиво, соки, лимонад! Подходи народ, не робей, Арсенка будет веселей!!!
djocer
djocer
вчера в 12:55
Захарян полетит в ФНЛ)
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 12:32
Какая еще Япония? Какие товарищеские матчи?
Середина июля, лето в самом разгаре, нельзя перенапрягаться.
Отдыхать то когда? А на пляж кто ходить будет?))
Хорошо, что руководство Реал Сосьедада все прекрасно понимает)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:57
Захарян, ты надоел всем... Даже если у тебя были поклонники, то с каждым новым сообщением их становится всё меньше. Кому нужна твоя история болезни в прямом эфире, хватит превращать информационное пространство в передачу Дом-2. Скажи своему агенту, чтобы угомонился. Лично для меня ты уже давно закончился, как игрок. Не заставляй говорить тебе гадости, как человеку.
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:51
Да тут и так все понятно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:47, ред.
Круто паренёк устроился. И деньжата не хилые капают и в хорошей стране живёт.
7exz8un7bug5
7exz8un7bug5
вчера в 11:37
Ему лень и нога болит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:37
У Арсенчика ниче нового пока что....
уже и говорить тут ниче не хочется по этому поводу
lotsman
lotsman
вчера в 11:35
Какая сенсация - Захарян не примет участия в матчах!!!)
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