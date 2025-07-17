Захарян не полетит с «Реалом Сосьедад» в Японию

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вчера, 11:32

Полузащитник «Реала Сосьедад» не примет участия в ближайших товарищеских встречах.

По данным источника, российский футболист не будет включён в число игроков, которые отправятся в Японию для проведения контрольных матчей, так как продолжает восстановление после вирусного заболевания.

Вчера стало известно, что Захаряну ещё не разрешили присоединиться к команде, он работает индивидуально.