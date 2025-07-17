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На «Камп Ноу» проблемы с полем, стадион «Барселоны» не готов к сезону

вчера, 12:31

«Камп Ноу», домашняя арена «Барселоны», скорее всего, не будет готов к проведению матчей в сезоне-2025/26.

Испанское издание AS опубликовало видео, на котором можно заметить, что газон до сих пор не уложен. Скриншоты можно рассмотреть ниже.

На «Камп Ноу» проблемы с полем, стадион «Барселоны» не готов к сезону

Ранее клуб официально сообщил о том, что «сине-гранатовые» вернутся на свой стадион 10 августа, когда состоится традиционный выставочный матч за трофей Жоана Гампера (в нынешнем году соперником будет итальянский «Комо»).

Напомним, что с лета 2023 года идет реконструкция «Камп-Ноу», а «Барселона» проводит свои домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса. Утверждалось, что в сезоне-2025/26 «сине-гранатовые» вернутся домой, хотя вместимость арены и будет ограничена, и стадион смогут посещать не более 60 тысяч болельщиков.

После завершения всех работ вместимость трибун обновленного «Камп Ноу» должна составить 105 тысяч человек.

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Все комментарии
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 19:01
Видно же, что рычаги пробиваются. Их много и подпортили немного газон.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:51
А в принципе нормальный человек может болеть за Барсу и против Королевского клуба?
амурец
амурец
вчера в 16:20
    альсато
    альсато
    вчера в 14:59
    Будет готов, не будет...в Каталонии-много Арен, где Барса может проводить свои домашние игры....Вы вот попробуйте ДОМАШНИЕ игры проводить в 10- ти тыс. км от дома!))))
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    вчера в 14:11
    Думаю, что это не проблема, до начала сезона еще есть время, газон постелить недолго. Ждем возвращения Барсы на родной стадион!
    112910415
    112910415
    вчера в 13:46
    всё будет хорошо !
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:39
    Не надо торопиться, нужно сделать всё основательно, чтобы потом не переделывать, после традиционного выставочного матча. Хороший стадион. Много раз бывал на нём.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:15
    Думаю они постараются успеть))
    Barcelona
    Barcelona
    вчера в 12:45
    Газон это пустяки!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:38
    Время же ещё есть, наверно решат все проблемы
    Гость
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