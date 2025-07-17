На «Камп Ноу» проблемы с полем, стадион «Барселоны» не готов к сезону

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вчера, 12:31

«Камп Ноу», домашняя арена «Барселоны», скорее всего, не будет готов к проведению матчей в сезоне-2025/26.

Испанское издание AS опубликовало видео, на котором можно заметить, что газон до сих пор не уложен. Скриншоты можно рассмотреть ниже.

Ранее клуб официально сообщил о том, что «сине-гранатовые» вернутся на свой стадион 10 августа, когда состоится традиционный выставочный матч за трофей Жоана Гампера (в нынешнем году соперником будет итальянский «Комо»).

Напомним, что с лета 2023 года идет реконструкция «Камп-Ноу», а «Барселона» проводит свои домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса. Утверждалось, что в сезоне-2025/26 «сине-гранатовые» вернутся домой, хотя вместимость арены и будет ограничена, и стадион смогут посещать не более 60 тысяч болельщиков.

После завершения всех работ вместимость трибун обновленного «Камп Ноу» должна составить 105 тысяч человек.